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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Сампдория
2:1
Второй тайм: 67'
Кремонезе
0'
1:0
15' Гол
Лерис Мехди
1:1
35' Гол
Гильоне Паоло
37' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
58' Желтая карточка
Станкович Деян
2:1
66' Гол
Ламмерс Сэм

Ход матча

15'
Лерис Мехди
(Ауджелло Томмазо)
1:0
35'
1:1
Гильоне Паоло
(Квальята Джакомо)
37'
 
Бьянкетти Маттео
46'
Ламмерс Сэм
Кюизанс Микаэль
 
58'
Станкович Деян
 
66'
Ламмерс Сэм
(Ауджелло Томмазо)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 120
Сампдория 75.8% (91)
X 23.3% (28)
Кремонезе 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Кремонезе
3.15
3.44
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Равалья
Никола
59
Дзаноли
Алессандро
17
Нюйтинк
Брэм
2
Амионе
Бруно
3
Ауджелло
Томмазо
8
Ринкон
Томас
20
Уинкс
Гарри
37
Лерис
Мехди
80
Кюизанс
Микаэль
7
Джуричич
Филип
23
Габбьядини
Маноло
12
Карнесекки
Марко
24
Феррари
Алекс
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
18
Гильоне
Паоло
33
Квальята
Джакомо
19
Кастаньетти
Микеле
28
Мейте
Суалихо
74
Цаджу
Франк
10
Буонаюто
Кристиан
90
Дессерс
Сириль
Сампдория
4-2-3-1
Кремонезе
3-4-2-1

История личных встреч

Сампдория
Кремонезе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:1
ТМК
3:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габбьядини Маноло 6 0.21
Джуричич Филип 3 0.1
Ауджелло Томмазо 2 0.07
Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.07
Ламмерс Сэм 1 0.03
Лерис Мехди 1 0.03
Дзаноли Алессандро 1 0.03
Капуто Франческо 1 0.03
Колли Омар 1 0.03
Ринкон Томас 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Хесе Родригес 0 0
Амионе Бруно 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чофани Даниэль 6 (3) 0.21
Дессерс Сириль 5 0.17
Окереке Давид 5 (1) 0.17
Валери Эмануэле 2 0.07
Цаджу Франк 2 0.07
Гильоне Паоло 1 0.03
Серникола Леонардо 1 0.03
Буонаюто Кристиан 1 0.03
Пикель Шарль 1 0.03
Мейте Суалихо 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Эскаланте Гонсало 0 0
Лочошвили Лука 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерис Мехди 11 0
Джуричич Филип 8 0
Амионе Бруно 7 0
Ринкон Томас 5 1
Феррари Алекс 6 0
Мурильо Джейсон 4 1
Габбьядини Маноло 5 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Станкович Деян 3 1
Нюйтинк Брэм 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Виейра Ронни 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Мурру Никола 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Йепес Жерар 2 0
Малагрида Лоренцо 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Уинкс Гарри 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Монтеваго Даниэле 1 0
Паолетти Флавио 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикель Шарль 8 0
Серникола Леонардо 7 0
Васкес Хоан 6 0
Мейте Суалихо 5 0
Бьянкетти Маттео 5 0
Окереке Давид 4 0
Лочошвили Лука 4 0
Дессерс Сириль 3 0
Айву Эмануэль 3 0
Кирикеш Влад 2 0
Кастаньетти Микеле 2 0
Буонаюто Кристиан 2 0
Гильоне Паоло 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Валери Эмануэле 2 0
Афена-Гьян Феликс 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Чофани Даниэль 1 0
Бенасси Марко 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Цаджу Франк 1 0
Карнесекки Марко 1 0
Massimiliano Alvini 1 0

Результаты матчей

Сампдория
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Кремонезе
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

7
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
16
Сампдория
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Кремонезе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
24

Волевые поражения

6
2
Сампдория
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Кремонезе
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

23
24

Волевые поражения

9
18

Голы по времени матча

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
24 Не забивали 18
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
4
25%
46-60
1
17%
4
25%
61-75
2
33%
4
25%
76-90

Пропущено

19
26
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
21%
3
12%
1-15
4
21%
6
23%
16-30
1
5%
6
23%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
7
37%
6
23%
76-90

Забито

12
8
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
21 Не забивали 22
3
25%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Пропущено

26
25
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
8%
2
8%
1-15
4
15%
6
24%
16-30
5
19%
2
8%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
6
23%
7
28%
76-90

Забито

18
24
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
3
17%
3
13%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
2
11%
6
25%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
3
17%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

45
51
20 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 24
6
13%
5
10%
1-15
8
18%
12
24%
16-30
6
13%
8
16%
31-45
6
13%
4
8%
46-60
6
13%
9
18%
61-75
13
29%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0
Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2 Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Сампдория - ТС Гэлакси 5:1 Сампдория - Лечче 0:2
Кремонезе
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Desenzano 7:0

Результаты матчей

Сампдория
Кремонезе

Точный счет

0:2
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 71%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Точный счет

0:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
17 раз 61%
1
7 раз 25%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
10
0.5
Больше Меньше
6
8
1
13
1.5
2
12
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
17
0.5
Больше Меньше
16
12
4
24
1.5
7
21
1
27
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 Заявка 28 16 7 5 44 - 19 55
3.
Милан
 Заявка 29 15 7 7 48 - 36 52
4.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
5.
Рома
 Заявка 28 15 5 8 38 - 26 50
6.
Аталанта
 0:1 Заявка 29 14 6 9 47 - 33 48
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Болонья
 1:0 Заявка 29 12 7 10 37 - 36 43
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 28 10 8 10 30 - 34 38
12.
Сассуоло
 Заявка 28 10 7 11 36 - 41 37
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 Заявка 29 7 11 11 25 - 36 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 29 5 11 13 25 - 45 26
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 2:1 Заявка 29 4 6 19 18 - 48 18
20.
Кремонезе
 1:2 Заявка 29 1 10 18 24 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
5.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
6.
Болонья
 1:0 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 0:1 Заявка 14 6 3 5 24 - 17 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
16.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Сампдория
 2:1 Заявка 15 2 4 9 8 - 20 10
20.
Кремонезе
 1:2 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 0:1 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Болонья
 1:0 Заявка 14 5 2 7 17 - 26 17
12.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
13.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 15 2 7 6 12 - 21 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
18.
Сампдория
 2:1 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
19.
Кремонезе
 1:2 Заявка 15 0 7 8 16 - 29 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 86 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 120
    Сампдория 75.8% (91)
    X 23.3% (28)
    Кремонезе 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Кремонезе
    3.15
    3.44
    4.20
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сампдория 2:1 Кремонезе

    Исход игры
    Сампдория
    75.8% (91)
    Ничья
    23.3% (28)
    Кремонезе
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.86% (30)
    Меньше
    74.14% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    45.69% (53)
    Нет
    54.31% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Сампдория
    39.2% (47)
    2:1 Сампдория
    22.5% (27)
    1:1 Ничья
    20% (24)
    2:0 Сампдория
    10.8% (13)
    3:1 Сампдория
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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