Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Серникола Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Удар от ворот произведет Сампдория

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Сампдория

90' Буонаюто Кристиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

89' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Ламмерс Сэм пробует нанести удар издали, но Марко Карнесекки держит все под контролем

87' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Равалья Никола взял и забрал мяч на выходе

86' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Команда Кремонезе сравняла счет! Игра продолжается!

85' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Буонаюто Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Удар от ворот произведет Сампдория

83' Нюйтинк Брэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Серникола Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Матч возобновится спорным мячом

77' Чофани Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Амионе Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Сампдория

76' Серникола Леонардо не смог попасть в створ ударом издали

76' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Игрок из команды Кремонезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

75' Серникола Леонардо из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Мейте Суалихо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Тактическая замена. Джакомо Квальята уходит с поля и его заменяет Пикель Шарль

73' Лочошвили Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Лерис Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Лерис Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Дзаноли Алессандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Тактическая замена. Гильоне Паоло уходит с поля и его заменяет Emanuele Valeri

67' Супер-замена от тренера! Ламмерс Сэм только вышел на поле и уже забил!

66' Ауджелло Томмазо из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Равалья Никола взял и забрал мяч на выходе

64' Лерис Мехди из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Ламмерс Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Кремонезе

62' Дзаноли Алессандро не смог попасть в створ ударом издали

62' Дзаноли Алессандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Джакомо Квальята из команды Кремонезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

60' Равалья Никола взял и забрал мяч на выходе

60' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

58' Рефери не любит споров - именно за это Деян Станкович сейчас получил желтую

58' Джуричич Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

57' Джуричич Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновится спорным мячом

54' Оооо... вот это был удар! Джуричич Филип должен был забить с этой позиции.

54' Хорошую попытку сделал Джуричич Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Габбьядини Маноло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Равалья Никола взял и забрал мяч на выходе

53' Джакомо Квальята создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

52' Ауджелло Томмазо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Габбьядини Маноло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Ламмерс Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

51' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Сампдория

50' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Сампдория

49' Дессерс Сириль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Дессерс Сириль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Лерис Мехди выиграл воздушное противоборство у Джакомо Квальята.

48' Равалья Никола взял и забрал мяч на выходе

47' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

46' Амионе Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.