Тур: 29. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Довери Даниэле
0'
1:0
15' ГолЛерис Мехди
1:1
35' ГолГильоне Паоло
37' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
58' Желтая карточкаСтанкович Деян
2:1
66' ГолЛаммерс Сэм
2:2
85' ГолЛочошвили Лука
89' Желтая карточкаЛерис Мехди
2:3
90' ГолСерникола Леонардо
90' Желтая карточкаСерникола Леонардо
90' Желтая карточкаАфена-Гьян Феликс
90' Желтая карточкаОйконому Мариос
90'+9
Ход матча
15'
1:0
35'
37'
58'
66'
2:1
85'
2:2
89'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
1 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.25 Победа "Сампдории"
-
17
Нюйтинк
Брэм
20
Уинкс
Гарри
37
Лерис
Мехди
74
Цаджу
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Уинкс ГарриПолузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сампдория
Кремонезе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габбьядини Маноло
|6
|0.21
|Джуричич Филип
|3
|0.1
|Ауджелло Томмазо
|2
|0.07
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.07
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Лерис Мехди
|1
|0.03
|Дзаноли Алессандро
|1
|0.03
|Капуто Франческо
|1
|0.03
|Колли Омар
|1
|0.03
|Ринкон Томас
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Хесе Родригес
|0
|0
|Амионе Бруно
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чофани Даниэль
|6 (3)
|0.21
|Дессерс Сириль
|5
|0.17
|Окереке Давид
|5 (1)
|0.17
|Валери Эмануэле
|2
|0.07
|Серникола Леонардо
|2
|0.07
|Цаджу Франк
|2
|0.07
|Гильоне Паоло
|1
|0.03
|Лочошвили Лука
|1
|0.03
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.03
|Пикель Шарль
|1
|0.03
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерис Мехди
|12
|0
|Джуричич Филип
|8
|0
|Амионе Бруно
|7
|0
|Ринкон Томас
|5
|1
|Феррари Алекс
|6
|0
|Мурильо Джейсон
|4
|1
|Габбьядини Маноло
|5
|0
|Верре Валерио
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Станкович Деян
|3
|1
|Нюйтинк Брэм
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Малагрида Лоренцо
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Ойконому Мариос
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Уинкс Гарри
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Монтеваго Даниэле
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пикель Шарль
|8
|0
|Серникола Леонардо
|8
|0
|Васкес Хоан
|6
|0
|Мейте Суалихо
|5
|0
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Лочошвили Лука
|4
|0
|Дессерс Сириль
|3
|0
|Айву Эмануэль
|3
|0
|Афена-Гьян Феликс
|3
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|Буонаюто Кристиан
|2
|0
|Гильоне Паоло
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Валери Эмануэле
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Карнесекки Марко
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Кремонезе
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
7
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
16
Сампдория
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Кремонезе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
24
Волевые поражения
6
2
Сампдория
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Кремонезе
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
41% (12)
14% (4)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
23
26
Волевые поражения
11
18
Голы по времени матча
Забито
8
19
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
24 Не забивали 18
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
1
13%
1
5%
31-45
1
13%
4
21%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
2
25%
6
32%
76-90
Пропущено
22
28
10 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
18%
4
14%
1-15
4
18%
6
21%
16-30
2
9%
6
21%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
2
9%
5
18%
61-75
9
41%
6
21%
76-90
Забито
12
8
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
22 Не забивали 23
3
25%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
3
38%
76-90
Пропущено
26
25
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
8%
2
8%
1-15
4
15%
6
24%
16-30
5
19%
2
8%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
6
23%
7
28%
76-90
Забито
20
27
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
4
20%
3
11%
1-15
3
15%
3
11%
16-30
5
25%
1
4%
31-45
2
10%
6
22%
46-60
3
15%
5
19%
61-75
3
15%
9
33%
76-90
Пропущено
48
53
21 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 25
6
13%
6
11%
1-15
8
17%
12
23%
16-30
7
15%
8
15%
31-45
6
13%
4
8%
46-60
6
13%
10
19%
61-75
15
31%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0
Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2 Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Сампдория - ТС Гэлакси 5:1 Сампдория - Лечче 0:2
Кремонезе
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Desenzano 7:0
Результаты матчей
Сампдория
Кремонезе
Точный счет
0:2
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 59%
1
7 раз 24%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
510
Больше Меньше
68
213
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
114
311
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1217
Больше Меньше
1712
524
821
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|2
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|44 - 19
|55
|3.
|1:0 Заявка
|29
|16
|5
|8
|39 - 26
|53
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|48 - 36
|52
|5.
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|48 - 33
|51
|6.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 34
|48
|7.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|46 - 22
|44
|8.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 36
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|10.
|1:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|37 - 41
|40
|11.
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|39 - 36
|39
|12.
|0:1 Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 35
|38
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 41
|35
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 36
|32
|15.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|33 - 49
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|25 - 35
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|25 - 45
|26
|18.
|0:1 Заявка
|29
|4
|7
|18
|22 - 43
|19
|19.
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|26 - 54
|16
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|18 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|4.
|1:0 Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 20
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|9.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|13.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|17.
|0:1 Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 19
|12
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 25
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 21
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|20.
|0:1 Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|12
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.25 Победа "Сампдории"
-