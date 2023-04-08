ОПАСНО! Чиро Иммобиле пробивал с лёта правого полуфланга в дальний угол, однако Щесны прыгнул куда нужно и спас туринцев от пропущенного гола.

Филипп Костич перед своей штрафной подыграл себе рукой. Кажется, это третий гандбольный эпизод в сегодняшнем матче.

Разыграли штрафной хозяева домашней заготовкой. Последовала передача в полукруг от Луиса Альберто на Чиро Иммобиле, пробившего сходу рядом с правой штангой.

Не самый зрелищный матч, прямо скажем. Но тем более в Серии А такое никого не должно удивлять, не так ли?

Анхель ди Мария попробовал пойти в дриблинг на левом фланге, но быстро остался без мяча, нарушив все свои планы.

Снова про ди Марию. Перед чужой штрафной не успел Анхель решиться на удар и упал на газон после контакта с соперником. Судья посчитал, что не было там нарушения.

В последние минуты "Ювентус" побольше владеет мячом, чем раньше, однако на отдалении от чужой штрафной площадки.

Рабио наткнулся на Милинковича-Савича перед чужой штрафной, вскоре после чего Влахович наступил на ногу Фелипе Андерсону. Фол зафиксирован во втором случае. Начала разгораться заварушка, но быстро была потушена.

Игра возобновилась. У арбитра будет повод накинуть к первому тайму больше одной компенсированной минуты.

Долго держит мяч "Лацио" и не может придумать какое-либо обострение. В конце концов Луис Альберто слева навешивает мяч к дальней штанге в руки Щесны.

Ничего интересного в данный момент не происходит: "Ювентус" нарабатывает себе процент точных передач на своей половине поля.

В турнирной таблице "Лацио" занимает второе место, и если хотят подопечные Маурицио Сарри не оглядываться на своих конкурентов, надо им сегодня выигрывать.

Что касается "Ювентуса", то он после снятия 15 очков за финансовые нарушения борется лишь за нижнюю еврокубковую ступень.

20' Костич планировал снабдить мячом Рабио передачей вперёд низом по левому флангу, но перехвачен оказался игровой снаряд футболистом "Наполи".

19' Так, показывают повтор, и видно, что Влахович упал сам, когда стал психовать по поводу неназначения пенальти. Вроде как-то не так потянул ногу. А 11-метрового точно не будет, игра уже возобновилась.

18' Душану Влаховичу тем временем потребовалась медицинская помощь.

17' Адриен Рабио рухнул на газон в чужой штрафной после противоборства с Эльсейдом Хюсаем и Милинковичем-Савичем. Ещё и Влахович недалеко упал. Арбитр слушает видеоассистентов.

17' Дзакканьи поборолся и добился 5-го углового для "Лацио". С левого фланга выполняется подача со стандарта на ближний край вратарской где по мячу играет Локателли, а не Андерсон.

15' В стенку нанесён удар хозяевами со штрафного, после чего игроки "Лацио" решили отыграть назад и довели мяч аж до собственного вратаря, чтобы он тоже у них не скучал.

14' Мануэль Локателли откровенно подыграл себе рукой ближе к плечу около своей штрафной площади. Стандарт заработал "Лацио", с которого можно напрямую бить по воротам.

13' Обрезал свою команду Милинкович-Савич в нескольких метрах от чужой штрафной, однако мгновенно вернулось владение к "небесно-голубым". Была у них перспектива прорваться вперёд по центру с разящим ударом, но до этого самого удара дело всё-таки не дошло.

12' Луис Альберто с корнера выполнил наброс снова на голову Милинковича-Савича, но на этот его раз удар был реально опасный, только всё равно вот пришёлся выше створа.