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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Лацио
0:0
Первый тайм: 34'
Ювентус
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 126
Лацио 19.8% (25)
X 47.6% (60)
Ювентус 32.5% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Ювентус
2.95
3.00
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Щесны
Войцех
15
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
12
Алекс
Сандро
11
Куадрадо
Хуан
44
Фаджоли
Николо
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
17
Костич
Филип
22
Ди
Мария
Анхель
9
Влахович
Душан
Лацио
4-3-3
Ювентус
3-5-1-1

История личных встреч

Лацио
Ювентус

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
100%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

33 матча

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед

Первый тайм

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 22 победы

43 матча

16.3%
16.3%
67.4%
7 побед 7 ничьих 29 побед

Первый тайм

7%
46.5%
46.5%
3 победы 20 ничьих 20 побед

Второй тайм

18.6%
30.2%
51.2%
8 побед 13 ничьих 22 победы

История матчей

К
1:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
С
1:3
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
С
2:3
К
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
3:0
К
0:1
СA
0:2
С
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:1
СA
4:1
СИ
4:0
СA
0:2
К
2:1
К
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
СA
1:1
СA
5:2
СA
2:3

Голы

Всего голов

13
22

Голов в среднем за матч

0.72
0.88

Среднее время на гол

124
102

Всего голов

52
27

Голов в среднем за матч

2.08
1.5

Среднее время на гол

43
60

Всего голов

65
49

Голов в среднем за матч

1.51
1.14

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

59
78

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзакканьи Маттиа 9 (1) 0.31
Иммобиле Чиро 9 (2) 0.31
Андерсон Фелипе 6 0.21
Милинкович-Савич Сергей 5 0.17
Альберто Луис 5 (1) 0.17
Педро Родригес 4 0.14
Весино Матиас 2 0.07
Казале Николо 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Ромеро Лука 1 0.03
Марушич Адам 0 0
Катальди Данило 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 8 (2) 0.28
Рабио Адриен 7 0.24
Милик Аркадиуш 6 0.21
Кин Мойзе 6 0.21
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.14
Костич Филип 3 0.1
Данило Луис 3 0.1
Бремер Глейсон 3 0.1
Фаджоли Николо 2 0.07
Куадрадо Хуан 1 0.03
Маккенни Уэстон 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 0.03
Соуле Матиас 1 0.03
Кьеза Федерико 0 0
Миретти Фабио 0 0
Алекс Сандро 0 0
Локателли Мануэль 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 7 0
Дзакканьи Маттиа 7 0
Марушич Адам 5 1
Весино Матиас 5 0
Лаццари Мануэль 5 0
Казале Николо 5 0
Катальди Данило 4 0
Маурицио Сарри 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Канчельери Маттео 3 0
Альберто Луис 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Башич Тома 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Педро Родригес 1 0
Раду Стефан 1 0
Патрик 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кин Мойзе 5 1
Локателли Мануэль 6 0
Алекс Сандро 4 1
Массимилиано Аллегри 4 1
Рабио Адриен 5 0
Бремер Глейсон 5 0
Куадрадо Хуан 3 1
Паредес Леандро 3 1
Данило Луис 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 3 0
Гатти Федерико 3 0
Фаджоли Николо 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Бонуччи Леонардо 1 0
Щесны Войцех 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Ровелла Николо 1 0
Миретти Фабио 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Лацио
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Ювентус
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
2
Лацио
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Ювентус
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

20
34
Лацио
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
14% (4)
43% (12)
Ювентус
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
18% (5)
54% (15)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

25
36

Голы по времени матча

Забито

22
12
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
5
23%
1
8%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
7
32%
3
25%
61-75
5
23%
1
8%
76-90

Пропущено

13
10
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
4
31%
3
30%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

21
34
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
5
24%
4
12%
1-15
4
19%
5
15%
16-30
3
14%
5
15%
31-45
3
14%
7
21%
46-60
2
10%
4
12%
61-75
4
19%
9
26%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
5
42%
31-45
3
43%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

43
46
21 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 19
5 Не забивали 5
10
23%
5
11%
1-15
5
12%
7
15%
16-30
6
14%
8
17%
31-45
4
9%
9
20%
46-60
9
21%
7
15%
61-75
9
21%
10
22%
76-90

Пропущено

20
22
4 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
3
15%
7
32%
31-45
6
30%
5
23%
46-60
5
25%
4
18%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0
Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0 Лацио - Болонья 1:0 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Эмполи 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Альмерия - Лацио 2:0
Ювентус
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2
Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Монца 0:2 Ювентус - Аталанта 3:3 Ювентус - Монца 2:1 Наполи - Ювентус 5:1 Ювентус - Удинезе 1:0 Кремонезе - Ювентус 0:1

Результаты матчей

Лацио
Ювентус

Точный счет

1:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
1:0
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
4
4 раза 14%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
2
4 раза 14%
4
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Лацио
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
14
1
6
8
1.5
10
5
3
11
2.5
7
8
2
12
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
8
1.5
2
11
2
12
2.5
1
12
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
23
5
12
16
1.5
12
16
5
23
2.5
8
20
4
24
3.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 0:0 Заявка 29 16 8 5 44 - 19 56
3.
Рома
 Заявка 29 16 5 8 39 - 26 53
4.
Милан
 Заявка 29 15 7 7 48 - 36 52
5.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 14 6 9 47 - 34 48
7.
Ювентус
 0:0 Заявка 29 18 6 5 46 - 22 45
8.
Болонья
 Заявка 29 12 7 10 38 - 36 43
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 29 10 8 11 30 - 35 38
12.
Сассуоло
 Заявка 29 10 7 12 37 - 43 37
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 Заявка 29 7 11 11 25 - 36 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 29 5 11 13 25 - 45 26
18.
Верона
 Заявка 29 5 7 17 24 - 43 22
19.
Кремонезе
 Заявка 29 2 10 17 26 - 54 16
20.
Сампдория
 Заявка 29 3 6 20 18 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
5.
Лацио
 0:0 Заявка 15 8 4 3 23 - 12 28
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 0:0 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 11 - 13 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 0:0 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 0:0 Заявка 14 7 3 4 12 - 10 24
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
12.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 15 2 7 6 12 - 21 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 12
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Снова про ди Марию. Перед чужой штрафной не успел Анхель решиться на удар и упал на газон после контакта с соперником. Судья посчитал, что не было там нарушения.
  • 34'
    Анхель ди Мария попробовал пойти в дриблинг на левом фланге, но быстро остался без мяча, нарушив все свои планы.
  • 33'
    Не самый зрелищный матч, прямо скажем. Но тем более в Серии А такое никого не должно удивлять, не так ли?
  • Опасный момент
    32'
    Разыграли штрафной хозяева домашней заготовкой. Последовала передача в полукруг от Луиса Альберто на Чиро Иммобиле, пробившего сходу рядом с правой штангой.
  • Фол, нарушение
    31'
    Филипп Костич перед своей штрафной подыграл себе рукой. Кажется, это третий гандбольный эпизод в сегодняшнем матче. 
  • Травма, повреждение
    30'
    Была небольшая медицинская пауза, незначительное повреждение у Луиса Альберто.
  • Опасный момент
    29'
    ОПАСНО! Чиро Иммобиле пробивал с лёта правого полуфланга в дальний угол, однако Щесны прыгнул куда нужно и спас туринцев от пропущенного гола.
  • 28'
    Что касается "Ювентуса", то он после снятия 15 очков за финансовые нарушения борется лишь за нижнюю еврокубковую ступень.
  • 27'
    В турнирной таблице "Лацио" занимает второе место, и если хотят подопечные Маурицио Сарри не оглядываться на своих конкурентов, надо им сегодня выигрывать.
  • 26'
    Ничего интересного в данный момент не происходит: "Ювентус" нарабатывает себе процент точных передач на своей половине поля.
  • 26'
    Долго держит мяч "Лацио" и не может придумать какое-либо обострение. В конце концов Луис Альберто слева навешивает мяч к дальней штанге в руки Щесны.
  • 24'
    Игра возобновилась. У арбитра будет повод накинуть к первому тайму больше одной компенсированной минуты.
  • Травма, повреждение
    23'
    Фелипе Андерсон получает на поле медицинскую помощь.
  • Фол, нарушение
    22'
    Рабио наткнулся на Милинковича-Савича перед чужой штрафной, вскоре после чего Влахович наступил на ногу Фелипе Андерсону. Фол зафиксирован во втором случае. Начала разгораться заварушка, но быстро была потушена.
  • 21'
    В последние минуты "Ювентус" побольше владеет мячом, чем раньше, однако на отдалении от чужой штрафной площадки.
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    • 20'
      Костич планировал снабдить мячом Рабио передачей вперёд низом по левому флангу, но перехвачен оказался игровой снаряд футболистом "Наполи".
    • 19'
      Так, показывают повтор, и видно, что Влахович упал сам, когда стал психовать по поводу неназначения пенальти. Вроде как-то не так потянул ногу. А 11-метрового точно не будет, игра уже возобновилась.
    • Травма, повреждение
      18'
      Душану Влаховичу тем временем потребовалась медицинская помощь.
    • Видеоповтор
      17'
      Адриен Рабио рухнул на газон в чужой штрафной после противоборства с Эльсейдом Хюсаем и Милинковичем-Савичем. Ещё и Влахович недалеко упал. Арбитр слушает видеоассистентов.
    • Угловой
      17'
      Дзакканьи поборолся и добился 5-го углового для "Лацио". С левого фланга выполняется подача со стандарта на ближний край вратарской где по мячу играет Локателли, а не Андерсон.
    • 15'
      В стенку нанесён удар хозяевами со штрафного, после чего игроки "Лацио" решили отыграть назад и довели мяч аж до собственного вратаря, чтобы он тоже у них не скучал.
    • Фол, нарушение
      14'
      Мануэль Локателли откровенно подыграл себе рукой ближе к плечу около своей штрафной площади. Стандарт заработал "Лацио", с которого можно напрямую бить по воротам.
    • 13'
      Обрезал свою команду Милинкович-Савич в нескольких метрах от чужой штрафной, однако мгновенно вернулось владение к "небесно-голубым". Была у них перспектива прорваться вперёд по центру с разящим ударом, но до этого самого удара дело всё-таки не дошло.
    • Опасный момент
      12'
      Луис Альберто с корнера выполнил наброс снова на голову Милинковича-Савича, но на этот его раз удар был реально опасный, только всё равно вот пришёлся выше створа. 
    • Угловой
      11'
      Фелипе Андерсон работал впереди на правом фланге, где мяч ушёл от ноги Алекса Сандро на 4-й по счёту угловой для "Лацио".
    • 10'
      Луис Альберто навесил с обозначенного стандарта, и последовал удар Милинковича-Савича головой поверх створа.
    • Угловой
      9'
      Кричали футболисты "Лацио", что Куадрадо сыграл рукой. Так оно и было на самом деле. На левом фланге заработали штрафной римляне.
    • 8'
      Попробовал себя кое-как в атакующих действиях и "Ювентус", но в целом больше обороняется команда Макса Аллегри.
    • 7'
      Влахович из неудобной позиции откликнулся на подачу слева от Рабио и нанёс крайне неточный удар со второго этажа.
    • 6'
      Теперь другой тип мяча вратарь "Ювентуса" фиксирует в своей штрафной - это был заброс хозяев на левый полуфланг.
    • 5'
      Луис Альберто прикладывается по гостевым воротам с дальней дистанции, и Войцех Щесны чётко ловит мяч в свои перчатки.
    • 4'
      "Ювентус" пока что не помышляет о переходе вперёд через центральную линию. То есть, может, и помышляет, но не переходит.
    • Угловой
      3'
      Теперь уже туринцы выбили мяч из своей штрафной, но не за лицевую линию, а в другу сторону. Римляне находятся в позиционной атаке.
    • Угловой
      2'
      Опять то же самое. Вот-вот третий подряд угловой исполнит "Лацио" с левого края.
    • Угловой
      2'
      Подача одного корнера закончилась для "Наполи" назначением следующего.
    • Фол, нарушение
      2'
      Маттиа Дзакканьи на левом фланге получил в свой адрес фол от Куадрадо. Исполнив штрафной, хозяева заработали угловой удар.
    • 1'
      "Лацио" предстаёт перед зрителями в бело-голубой форме, а "Ювентус" сегодня весь в чёрном одеянии.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 0:0 Ювентус

    Исход игры
    Лацио
    20.5% (26)
    Ничья
    47.2% (60)
    Ювентус
    32.3% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.53% (49)
    Меньше
    58.47% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    85.59% (101)
    Нет
    14.41% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.7% (53)
    1:2 Ювентус
    22% (28)
    2:1 Лацио
    11.8% (15)
    1:0 Лацио
    7.9% (10)
    0:1 Ювентус
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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