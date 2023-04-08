Тур: 29. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Ди Бельо Марко
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Марушич
Адам
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
17
Костич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Погба ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ландуччи Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лацио
Ювентус
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
100%
3 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
33 матча
12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед
Первый тайм
30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 20 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 22 победы
43 матча
16.3%
16.3%
67.4%
7 побед 7 ничьих 29 побед
Первый тайм
7%
46.5%
46.5%
3 победы 20 ничьих 20 побед
Второй тайм
18.6%
30.2%
51.2%
8 побед 13 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
22
Голов в среднем за матч
0.72
0.88
Среднее время на гол
124
102
Всего голов
52
27
Голов в среднем за матч
2.08
1.5
Среднее время на гол
43
60
Всего голов
65
49
Голов в среднем за матч
1.51
1.14
Тотал матчей
2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
59
78
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзакканьи Маттиа
|9 (1)
|0.31
|Иммобиле Чиро
|9 (2)
|0.31
|Андерсон Фелипе
|6
|0.21
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0.17
|Альберто Луис
|5 (1)
|0.17
|Педро Родригес
|4
|0.14
|Весино Матиас
|2
|0.07
|Казале Николо
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Ромеро Лука
|1
|0.03
|Марушич Адам
|0
|0
|Катальди Данило
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|8 (2)
|0.28
|Рабио Адриен
|7
|0.24
|Милик Аркадиуш
|6
|0.21
|Кин Мойзе
|6
|0.21
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.14
|Костич Филип
|3
|0.1
|Данило Луис
|3
|0.1
|Бремер Глейсон
|3
|0.1
|Фаджоли Николо
|2
|0.07
|Куадрадо Хуан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|1
|0.03
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.03
|Соуле Матиас
|1
|0.03
|Кьеза Федерико
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Локателли Мануэль
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0
|Дзакканьи Маттиа
|7
|0
|Марушич Адам
|5
|1
|Весино Матиас
|5
|0
|Лаццари Мануэль
|5
|0
|Казале Николо
|5
|0
|Катальди Данило
|4
|0
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|Канчельери Маттео
|3
|0
|Альберто Луис
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Романьоли Алессио
|2
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Патрик
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кин Мойзе
|5
|1
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Алекс Сандро
|4
|1
|Массимилиано Аллегри
|4
|1
|Рабио Адриен
|5
|0
|Бремер Глейсон
|5
|0
|Куадрадо Хуан
|3
|1
|Паредес Леандро
|3
|1
|Данило Луис
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|3
|0
|Гатти Федерико
|3
|0
|Фаджоли Николо
|2
|0
|Ди Мария Анхель
|0
|1
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Миретти Фабио
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Ювентус
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
2
Лацио
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Ювентус
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
1
7
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
20
34
Лацио
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
14% (4)
43% (12)
Ювентус
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
18% (5)
54% (15)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
9
12
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
25
36
Голы по времени матча
Забито
22
12
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
5
23%
1
8%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
7
32%
3
25%
61-75
5
23%
1
8%
76-90
Пропущено
13
10
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
4
31%
3
30%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
21
34
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
5
24%
4
12%
1-15
4
19%
5
15%
16-30
3
14%
5
15%
31-45
3
14%
7
21%
46-60
2
10%
4
12%
61-75
4
19%
9
26%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
5
42%
31-45
3
43%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
43
46
21 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 19
5 Не забивали 5
10
23%
5
11%
1-15
5
12%
7
15%
16-30
6
14%
8
17%
31-45
4
9%
9
20%
46-60
9
21%
7
15%
61-75
9
21%
10
22%
76-90
Пропущено
20
22
4 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
3
15%
7
32%
31-45
6
30%
5
23%
46-60
5
25%
4
18%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0
Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0 Лацио - Болонья 1:0 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Эмполи 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Альмерия - Лацио 2:0
Ювентус
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2
Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Монца 0:2 Ювентус - Аталанта 3:3 Ювентус - Монца 2:1 Наполи - Ювентус 5:1 Ювентус - Удинезе 1:0 Кремонезе - Ювентус 0:1
Результаты матчей
Лацио
Ювентус
Точный счет
1:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
1:0
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
4
4 раза 14%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
2
4 раза 14%
4
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Лацио
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
141
68
105
311
78
212
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
68
211
212
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
235
1216
1216
523
820
424
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|2
|3
|66 - 21
|74
|2.
|0:0 Заявка
|29
|16
|8
|5
|44 - 19
|56
|3.
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|39 - 26
|53
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|48 - 36
|52
|5.
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|48 - 33
|51
|6.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 34
|48
|7.
|0:0 Заявка
|29
|18
|6
|5
|46 - 22
|45
|8.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 36
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|10.
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|39 - 36
|39
|11.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 35
|38
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 43
|37
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 41
|35
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 36
|32
|15.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|33 - 49
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|25 - 35
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|25 - 45
|26
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 43
|22
|19.
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|26 - 54
|16
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|18 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|5.
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|23 - 12
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 20
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|17.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 19
|12
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|12 - 10
|24
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 27
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 21
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|12
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Ювентус
Исход игры
Лацио
20.5% (26)
Ничья
47.2% (60)
Ювентус
32.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
41.53% (49)
Меньше
58.47% (69)
Обе команды забьют
Да
85.59% (101)
Нет
14.41% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (53)
1:2 Ювентус
22% (28)
2:1 Лацио
11.8% (15)
1:0 Лацио
7.9% (10)
0:1 Ювентус
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!