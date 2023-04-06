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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Лацио
 
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Ювентус
Прогнозы 50
Лацио 24% (12)
X 42% (21)
Ювентус 34% (17)
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Ювентус
2.95
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История личных встреч

Лацио
Ювентус

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
100%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

33 матча

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед

Первый тайм

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 22 победы

43 матча

16.3%
16.3%
67.4%
7 побед 7 ничьих 29 побед

Первый тайм

7%
46.5%
46.5%
3 победы 20 ничьих 20 побед

Второй тайм

18.6%
30.2%
51.2%
8 побед 13 ничьих 22 победы

История матчей

К
1:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
С
1:3
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
С
2:3
К
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
3:0
К
0:1
СA
0:2
С
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:1
СA
4:1
СИ
4:0
СA
0:2
К
2:1
К
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
СA
1:1
СA
5:2
СA
2:3

Голы

Всего голов

13
22

Голов в среднем за матч

0.72
0.88

Среднее время на гол

124
102

Всего голов

52
27

Голов в среднем за матч

2.08
1.5

Среднее время на гол

43
60

Всего голов

65
49

Голов в среднем за матч

1.51
1.14

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

59
78

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзакканьи Маттиа 9 (1) 0.32
Иммобиле Чиро 9 (2) 0.32
Андерсон Фелипе 6 0.21
Милинкович-Савич Сергей 5 0.18
Альберто Луис 5 (1) 0.18
Педро Родригес 4 0.14
Весино Матиас 2 0.07
Казале Николо 1 0.04
Романьоли Алессио 1 0.04
Ромеро Лука 1 0.04
Марушич Адам 0 0
Катальди Данило 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 8 (2) 0.29
Рабио Адриен 7 0.25
Милик Аркадиуш 6 0.21
Кин Мойзе 6 0.21
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.14
Костич Филип 3 0.11
Данило Луис 3 0.11
Бремер Глейсон 3 0.11
Фаджоли Николо 2 0.07
Куадрадо Хуан 1 0.04
Маккенни Уэстон 1 0.04
Бонуччи Леонардо 1 0.04
Соуле Матиас 1 0.04
Кьеза Федерико 0 0
Миретти Фабио 0 0
Алекс Сандро 0 0
Локателли Мануэль 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 7 0
Дзакканьи Маттиа 7 0
Марушич Адам 5 1
Весино Матиас 5 0
Лаццари Мануэль 5 0
Казале Николо 5 0
Катальди Данило 4 0
Маурицио Сарри 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Канчельери Маттео 3 0
Альберто Луис 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Башич Тома 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Педро Родригес 1 0
Раду Стефан 1 0
Патрик 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кин Мойзе 5 1
Локателли Мануэль 6 0
Алекс Сандро 4 1
Массимилиано Аллегри 4 1
Рабио Адриен 5 0
Бремер Глейсон 5 0
Куадрадо Хуан 3 1
Паредес Леандро 3 1
Данило Луис 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 3 0
Гатти Федерико 3 0
Фаджоли Николо 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Бонуччи Леонардо 1 0
Щесны Войцех 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Ровелла Николо 1 0
Миретти Фабио 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Лацио
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Ювентус
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
2
Лацио
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Ювентус
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

20
34
Лацио
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
14% (4)
43% (12)
Ювентус
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
18% (5)
54% (15)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

25
36

Голы по времени матча

Забито

22
12
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
5
23%
1
8%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
7
32%
3
25%
61-75
5
23%
1
8%
76-90

Пропущено

13
10
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
4
31%
3
30%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

21
34
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
5
24%
4
12%
1-15
4
19%
5
15%
16-30
3
14%
5
15%
31-45
3
14%
7
21%
46-60
2
10%
4
12%
61-75
4
19%
9
26%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
5
42%
31-45
3
43%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

43
46
21 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 19
5 Не забивали 5
10
23%
5
11%
1-15
5
12%
7
15%
16-30
6
14%
8
17%
31-45
4
9%
9
20%
46-60
9
21%
7
15%
61-75
9
21%
10
22%
76-90

Пропущено

20
22
4 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
3
15%
7
32%
31-45
6
30%
5
23%
46-60
5
25%
4
18%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0
Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0 Лацио - Болонья 1:0 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Эмполи 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Альмерия - Лацио 2:0
Ювентус
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2
Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Монца 0:2 Ювентус - Аталанта 3:3 Ювентус - Монца 2:1 Наполи - Ювентус 5:1 Ювентус - Удинезе 1:0 Кремонезе - Ювентус 0:1

Результаты матчей

Лацио
Ювентус

Точный счет

1:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
1:0
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
4
4 раза 14%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
2
4 раза 14%
4
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Лацио
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
14
1
6
8
1.5
10
5
3
11
2.5
7
8
2
12
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
8
1.5
2
11
2
12
2.5
1
12
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
23
5
12
16
1.5
12
16
5
23
2.5
8
20
4
24
3.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 28 23 2 3 64 - 20 71
2.
Лацио
 Заявка 28 16 7 5 44 - 19 55
3.
Милан
 Заявка 28 15 6 7 48 - 36 51
4.
Интер Милан
 Заявка 28 16 2 10 47 - 32 50
5.
Рома
 Заявка 28 15 5 8 38 - 26 50
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 6 8 47 - 32 48
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 11 7 10 33 - 31 40
9.
Болонья
 Заявка 28 11 7 10 36 - 36 40
10.
Торино
 Заявка 28 10 8 10 30 - 34 38
11.
Удинезе
 Заявка 28 9 11 8 37 - 34 38
12.
Сассуоло
 Заявка 28 10 7 11 36 - 41 37
13.
Монца
 Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
14.
Эмполи
 Заявка 28 7 10 11 25 - 36 31
15.
Салернитана
 Заявка 28 6 10 12 32 - 48 28
16.
Лечче
 Заявка 28 6 9 13 24 - 33 27
17.
Специя
 Заявка 28 5 10 13 24 - 44 25
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 Заявка 28 3 6 19 16 - 47 15
20.
Кремонезе
 Заявка 28 1 10 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
5.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
12.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
16.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
11.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Удинезе Бекао Родриго 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2023, осталось 1 день 22 часа 6 минут.

    Главный судья: Ди Бельо Марко

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    • Прогнозы 50
    Лацио 24% (12)
    X 42% (21)
    Ювентус 34% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Ювентус
    2.95
    3.04
    3.05
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Лацио - Ювентус

    Исход игры
    Лацио
    24% (12)
    Ничья
    42% (21)
    Ювентус
    34% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.06% (26)
    Меньше
    46.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (43)
    Нет
    12.24% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (17)
    1:2 Ювентус
    24% (12)
    2:1 Лацио
    18% (9)
    2:2 Ничья
    6% (3)
    1:0 Лацио
    6% (3)
    0:1 Ювентус
    4% (2)
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