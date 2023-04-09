Тур: 23. Стадион: ААМИ Парк.
0:0
Второй тайм: 55'
Ход матча
4'
45'
46'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
3
Кадете
18
Камау
Брюс
4
Rai
IV
13
Cameron
Cook
15
Элси
Джордан
28
Остлер
Трент
37
Jacob
Muir
14
Клисби
Джек
12
Иванович
Люк
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КадетеЗащитник
-
18 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
-
15 Элси ДжорданЗащитник
-
28 Остлер ТрентЗащитник
-
37 Jacob MuirЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Клисби ДжекПолузащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
-
-
-
30 Pierce Clark
-
36 Joseph Forde
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Перт Глори
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.4%
26.9%
7.7%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
18 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед
47 матчей
46.8%
14.9%
38.3%
22 победы 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
36.2%
36.2%
27.6%
17 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.3%
34%
27.7%
18 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
36
Голов в среднем за матч
1.91
1.44
Среднее время на гол
47
62
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
1.6
1.27
Среднее время на гол
56
70
Всего голов
82
64
Голов в среднем за матч
1.74
1.36
Тотал матчей
2.5
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
28
Больше 60%
Меньше 40%
19
17
Больше 36%
Меньше 64%
30
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
51
66
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|6 (1)
|0.3
|Бриллант Джошуа
|3
|0.15
|Бриммер Джейк
|2
|0.1
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.1
|Д'Агостино Николас
|2
|0.1
|Nishan Velupillay
|2
|0.1
|Икономидис Крис
|1
|0.05
|Кадете
|1
|0.05
|Юрич Томи
|1
|0.05
|Fernando Romero III
|1
|0.05
|Родерик Миранда
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Камау Брюс
|0
|0
|Rai IV
|0
|0
|Фолами Бен
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Williams III
|5
|0.22
|Клисби Джек
|3
|0.13
|Уильямс Райан
|3
|0.13
|Таггарт Адам
|3
|0.13
|Макинефф Аарон
|3 (1)
|0.13
|Хелифи Салим
|2 (1)
|0.09
|Биверс Марк
|2
|0.09
|Giordano Colli
|2
|0.09
|Keegan Jelacic
|1
|0.04
|Остлер Трент
|1
|0.04
|Лахман Даррил
|1
|0.04
|Данкан Закари
|1
|0.04
|Luke Bodnar
|1
|0.04
|Jacob Dowse
|0
|0
|Амини Мустафа
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кадете
|5
|0
|Бриллант Джошуа
|3
|1
|Форнароли Бруно
|4
|0
|Родерик Миранда
|4
|0
|Икономидис Крис
|2
|1
|Броксхэм Ли
|3
|0
|Чапман Коннор
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Нани Луиш
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Fernando Romero III
|0
|1
|Иззо Пол
|1
|0
|Констандопулос Натан
|1
|0
|Камау Брюс
|1
|0
|Нигро Стефан
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биверс Марк
|6
|0
|Уильямс Райан
|5
|0
|Амини Мустафа
|5
|0
|Лахман Даррил
|3
|1
|Данкан Закари
|4
|0
|Luke Bodnar
|4
|0
|Keegan Jelacic
|4
|0
|David Williams III
|3
|0
|Jacob Muir
|3
|0
|Клисби Джек
|1
|1
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Кутрумбис Джон
|2
|0
|Cameron Cook
|2
|0
|Joseph Forde
|2
|0
|Таггарт Адам
|1
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Ben Azubel
|1
|0
|Макинефф Аарон
|1
|0
|Matthew Hatch
|1
|0
|Jacob Dowse
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Перт Глори
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
8
Мельбурн Виктори
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Перт Глори
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
6
17
Мельбурн Виктори
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Перт Глори
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
9% (2)
41% (9)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
10
25
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
5
24%
16-30
3
27%
5
24%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
2
18%
5
24%
76-90
Забито
10
19
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
3
30%
5
26%
76-90
Пропущено
15
16
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
4
27%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
20%
5
31%
76-90
Забито
22
29
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
1
5%
1
3%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
7
32%
6
21%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
6
27%
7
24%
76-90
Пропущено
26
37
15 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
5
19%
2
5%
1-15
3
12%
7
19%
16-30
7
27%
7
19%
31-45
4
15%
5
14%
46-60
2
8%
6
16%
61-75
5
19%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2
Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2
Перт Глори
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1
Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Перт Глори
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
7 раз 64%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
7 раз 32%
2:2
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
2
10 раз 45%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
83
27
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
74
28
38
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
184
514
1111
316
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|6
|2
|48 - 24
|42
|2.
|22
|11
|4
|7
|46 - 30
|37
|3.
|20
|9
|7
|4
|40 - 34
|34
|4.
|21
|8
|7
|6
|33 - 22
|31
|5.
|21
|8
|6
|7
|34 - 34
|30
|6.
|0:0
|23
|7
|7
|9
|30 - 36
|28
|7.
|20
|7
|5
|8
|29 - 33
|26
|8.
|22
|7
|5
|10
|28 - 39
|26
|9.
|22
|7
|5
|10
|29 - 42
|26
|10.
|20
|6
|5
|9
|24 - 32
|23
|11.
|21
|5
|7
|9
|19 - 27
|22
|12.
|0:0
|20
|5
|4
|11
|21 - 28
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|31 - 12
|27
|2.
|11
|7
|2
|2
|29 - 14
|23
|3.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|4.
|10
|6
|3
|1
|22 - 12
|21
|5.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|21 - 17
|18
|8.
|11
|4
|3
|4
|11 - 16
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|10.
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|11.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|9
|2
|3
|4
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|2.
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|3.
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|18 - 22
|13
|5.
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|6.
|10
|2
|5
|3
|15 - 13
|11
|7.
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|8.
|10
|2
|3
|5
|7 - 16
|9
|9.
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|10.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|11.
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
|12.
|0:0
|12
|1
|3
|8
|10 - 21
|6
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|13 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|10 (3)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|9 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6
|Макартур
|Беккас Кирин
|1 6