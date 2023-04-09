  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Мельбурн Виктори
0:0
Конец матча
Перт Глори
0'
4' Желтая карточка
Биверс Марк
45' Желтая карточка
Форнароли Бруно
55' Желтая карточка
Fernando Romero III
81' Желтая карточка
Клисби Джек
90' Желтая карточка
Joseph Forde
90' Желтая карточка
Родерик Миранда
90' Вторая желтая карточка
Биверс Марк
90' Желтая карточка
Лахман Даррил
90'+10
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Кадете
18
Камау
Брюс
14
Чапман
Коннор
4
Rai
IV
24
Nishan
Velupillay
19
Fernando
Romero
III
10
Форнароли
Бруно
13
Cameron
Cook
29
Лахман
Даррил
15
Элси
Джордан
28
Остлер
Трент
37
Jacob
Muir
5
Биверс
Марк
8
Амини
Мустафа
16
Keegan
Jelacic
7
Уильямс
Райан
14
Клисби
Джек
12
Иванович
Люк
Мельбурн Виктори
Перт Глори

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Перт Глори

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.4%
26.9%
7.7%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
18 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед

47 матчей

46.8%
14.9%
38.3%
22 победы 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

36.2%
36.2%
27.6%
17 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.3%
34%
27.7%
18 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

AЛ(
3:1
0:1
0:3
КФ
1:1
2:1
2:1
0:4
2:2
1:0
0:2
1:2
2:3
КФ
0:1
1:0
3:2
0:2
4:1
2:1
1:1
3:2
1:1
1:0
КФ
2:0
1:1
3:3
1:2
1:2
1:1
2:0
2:1
2:3
0:1
1:0
ХАЛ
4:2
ХАЛ
4:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
6:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
4:0
ПК
0:1
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

42
36

Голов в среднем за матч

1.91
1.44

Среднее время на гол

47
62

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

1.6
1.27

Среднее время на гол

56
70

Всего голов

82
64

Голов в среднем за матч

1.74
1.36

Тотал матчей

2.5
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
28
Больше 60%
Меньше 40%
19
17
Больше 36%
Меньше 64%
30
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

51
66

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 6 (1) 0.3
Бриллант Джошуа 3 0.15
Бриммер Джейк 2 0.1
Да Сильва Дамьен 2 0.1
Д'Агостино Николас 2 0.1
Nishan Velupillay 2 0.1
Икономидис Крис 1 0.05
Кадете 1 0.05
Юрич Томи 1 0.05
Fernando Romero III 1 0.05
Родерик Миранда 0 0
Нани Луиш 0 0
Камау Брюс 0 0
Rai IV 0 0
Фолами Бен 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Williams III 5 0.22
Клисби Джек 3 0.13
Уильямс Райан 3 0.13
Таггарт Адам 3 0.13
Макинефф Аарон 3 (1) 0.13
Хелифи Салим 2 (1) 0.09
Биверс Марк 2 0.09
Giordano Colli 2 0.09
Keegan Jelacic 1 0.04
Остлер Трент 1 0.04
Лахман Даррил 1 0.04
Данкан Закари 1 0.04
Luke Bodnar 1 0.04
Jacob Dowse 0 0
Амини Мустафа 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Jacob Muir 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадете 5 0
Родерик Миранда 5 0
Бриллант Джошуа 3 1
Форнароли Бруно 4 0
Икономидис Крис 2 1
Броксхэм Ли 3 0
Чапман Коннор 3 0
Rai IV 3 0
Fernando Romero III 1 1
Нани Луиш 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Д'Агостино Николас 2 0
Иззо Пол 1 0
Констандопулос Натан 1 0
Камау Брюс 1 0
Нигро Стефан 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Смит Ноа 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биверс Марк 6 1
Лахман Даррил 4 1
Уильямс Райан 5 0
Амини Мустафа 5 0
Данкан Закари 4 0
Luke Bodnar 4 0
Keegan Jelacic 4 0
Клисби Джек 2 1
David Williams III 3 0
Joseph Forde 3 0
Jacob Muir 3 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Кутрумбис Джон 2 0
Cameron Cook 2 0
Таггарт Адам 1 0
Хелифи Салим 1 0
Ben Azubel 1 0
Макинефф Аарон 1 0
Matthew Hatch 1 0
Jacob Dowse 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Перт Глори
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
8
Мельбурн Виктори
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Перт Глори
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

6
17
Мельбурн Виктори
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Перт Глори
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
9% (2)
43% (10)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

10
25

Голы по времени матча

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Пропущено

11
21
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
5
24%
16-30
3
27%
5
24%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
2
18%
5
24%
76-90

Забито

10
19
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
3
30%
5
26%
76-90

Пропущено

15
16
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
4
27%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
20%
5
31%
76-90

Забито

22
29
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
1
5%
1
3%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
7
32%
6
21%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
6
27%
7
24%
76-90

Пропущено

26
37
15 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
5
19%
2
5%
1-15
3
12%
7
19%
16-30
7
27%
7
19%
31-45
4
15%
5
14%
46-60
2
8%
6
16%
61-75
5
19%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2
Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2
Перт Глори
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1
Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Перт Глори

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
7 раз 64%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
7 раз 30%
2:2
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
2
10 раз 43%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
8
3
2
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
5
2
8
1.5
3
9
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
18
5
5
15
1.5
11
12
3
17
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 20 12 6 2 48 - 24 42
2.
Централ Кост Маринерс
 22 11 4 7 46 - 30 37
3.
Аделаида Юнайтед
 20 9 7 4 40 - 34 34
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 21 8 7 6 33 - 22 31
5.
Веллингтон Феникс
 21 8 6 7 34 - 34 30
6.
Перт Глори
 23 7 7 9 30 - 36 28
7.
Сидней
 20 7 5 8 29 - 33 26
8.
Вестерн Юнайтед
 22 7 5 10 28 - 39 26
9.
Макартур
 22 7 5 10 29 - 42 26
10.
Ньюкасл Джетс
 20 6 5 9 24 - 32 23
11.
Брисбен Роар
 21 5 7 9 19 - 27 22
12.
Мельбурн Виктори
 20 5 4 11 21 - 28 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 11 8 3 0 31 - 12 27
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 2 2 29 - 14 23
3.
Перт Глори
 11 6 4 1 20 - 15 22
4.
Аделаида Юнайтед
 10 6 3 1 22 - 12 21
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Макартур
 11 5 3 3 18 - 14 18
7.
Веллингтон Феникс
 11 5 3 3 21 - 17 18
8.
Вестерн Юнайтед
 11 4 3 4 11 - 16 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Брисбен Роар
 10 3 4 3 8 - 7 13
11.
Мельбурн Виктори
 10 3 2 5 11 - 12 11
12.
Сидней
 9 2 3 4 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 11 5 2 4 17 - 14 17
2.
Мельбурн Сити
 9 4 3 2 17 - 12 15
3.
Централ Кост Маринерс
 11 4 2 5 17 - 16 14
4.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
5.
Веллингтон Феникс
 10 3 3 4 13 - 17 12
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 2 5 3 15 - 13 11
7.
Вестерн Юнайтед
 11 3 2 6 17 - 23 11
8.
Ньюкасл Джетс
 10 2 3 5 7 - 16 9
9.
Брисбен Роар
 11 2 3 6 11 - 20 9
10.
Мельбурн Виктори
 10 2 2 6 10 - 16 8
11.
Макартур
 11 2 2 7 11 - 28 8
12.
Перт Глори
 12 1 3 8 10 - 21 6
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 16 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 13 (1)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 10 (3)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 9 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Перт Глори Биверс Марк 1 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Камау Брюс уходит с поля. Фолами Бен выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      48'
      Форнароли Бруно получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Jacob Muir уходит с поля. Joseph Forde выходит вместо него
    • Желтая карточка
      4'
      Биверс Марк получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мельбурн Виктори 0:0 Перт Глори онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     