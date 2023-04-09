Тур: 23. Стадион: ААМИ Парк.
0:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаБиверс Марк
45' Желтая карточкаФорнароли Бруно
55' Желтая карточкаFernando Romero III
81' Желтая карточкаКлисби Джек
90' Желтая карточкаJoseph Forde
90' Желтая карточкаРодерик Миранда
90' Вторая желтая карточкаБиверс Марк
90' Желтая карточкаЛахман Даррил
90'+10
Ход матча
4'
45'
46'
81'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
3
Кадете
18
Камау
Брюс
4
Rai
IV
13
Cameron
Cook
15
Элси
Джордан
28
Остлер
Трент
37
Jacob
Muir
14
Клисби
Джек
12
Иванович
Люк
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КадетеЗащитник
-
18 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
-
15 Элси ДжорданЗащитник
-
28 Остлер ТрентЗащитник
-
37 Jacob MuirЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Клисби ДжекПолузащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
-
-
-
30 Pierce Clark
-
36 Joseph Forde
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Перт Глори
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.4%
26.9%
7.7%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
18 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед
47 матчей
46.8%
14.9%
38.3%
22 победы 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
36.2%
36.2%
27.6%
17 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.3%
34%
27.7%
18 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
36
Голов в среднем за матч
1.91
1.44
Среднее время на гол
47
62
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
1.6
1.27
Среднее время на гол
56
70
Всего голов
82
64
Голов в среднем за матч
1.74
1.36
Тотал матчей
2.5
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
28
Больше 60%
Меньше 40%
19
17
Больше 36%
Меньше 64%
30
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
51
66
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|6 (1)
|0.3
|Бриллант Джошуа
|3
|0.15
|Бриммер Джейк
|2
|0.1
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.1
|Д'Агостино Николас
|2
|0.1
|Nishan Velupillay
|2
|0.1
|Икономидис Крис
|1
|0.05
|Кадете
|1
|0.05
|Юрич Томи
|1
|0.05
|Fernando Romero III
|1
|0.05
|Родерик Миранда
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Камау Брюс
|0
|0
|Rai IV
|0
|0
|Фолами Бен
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Williams III
|5
|0.22
|Клисби Джек
|3
|0.13
|Уильямс Райан
|3
|0.13
|Таггарт Адам
|3
|0.13
|Макинефф Аарон
|3 (1)
|0.13
|Хелифи Салим
|2 (1)
|0.09
|Биверс Марк
|2
|0.09
|Giordano Colli
|2
|0.09
|Keegan Jelacic
|1
|0.04
|Остлер Трент
|1
|0.04
|Лахман Даррил
|1
|0.04
|Данкан Закари
|1
|0.04
|Luke Bodnar
|1
|0.04
|Jacob Dowse
|0
|0
|Амини Мустафа
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кадете
|5
|0
|Родерик Миранда
|5
|0
|Бриллант Джошуа
|3
|1
|Форнароли Бруно
|4
|0
|Икономидис Крис
|2
|1
|Броксхэм Ли
|3
|0
|Чапман Коннор
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Fernando Romero III
|1
|1
|Нани Луиш
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Иззо Пол
|1
|0
|Констандопулос Натан
|1
|0
|Камау Брюс
|1
|0
|Нигро Стефан
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биверс Марк
|6
|1
|Лахман Даррил
|4
|1
|Уильямс Райан
|5
|0
|Амини Мустафа
|5
|0
|Данкан Закари
|4
|0
|Luke Bodnar
|4
|0
|Keegan Jelacic
|4
|0
|Клисби Джек
|2
|1
|David Williams III
|3
|0
|Joseph Forde
|3
|0
|Jacob Muir
|3
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Кутрумбис Джон
|2
|0
|Cameron Cook
|2
|0
|Таггарт Адам
|1
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Ben Azubel
|1
|0
|Макинефф Аарон
|1
|0
|Matthew Hatch
|1
|0
|Jacob Dowse
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Перт Глори
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
8
Мельбурн Виктори
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Перт Глори
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
6
17
Мельбурн Виктори
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Перт Глори
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
9% (2)
43% (10)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
10
25
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
5
24%
16-30
3
27%
5
24%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
2
18%
5
24%
76-90
Забито
10
19
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
3
30%
5
26%
76-90
Пропущено
15
16
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
4
27%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
20%
5
31%
76-90
Забито
22
29
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
1
5%
1
3%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
7
32%
6
21%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
6
27%
7
24%
76-90
Пропущено
26
37
15 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
5
19%
2
5%
1-15
3
12%
7
19%
16-30
7
27%
7
19%
31-45
4
15%
5
14%
46-60
2
8%
6
16%
61-75
5
19%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2
Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2
Перт Глори
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1
Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Перт Глори
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
7 раз 64%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
7 раз 30%
2:2
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
2
10 раз 43%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
37
83
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
75
28
39
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
185
515
1112
317
122
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|13 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|10 (3)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|9 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1 6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6