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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Райо Вальекано
0:2
Первый тайм: 26'
Атлетико М
0'
0:1
22' Гол
Молина Науэль
0:2
25' Гол
Эрмосо Марио

Ход матча

22'
0:1
Молина Науэль
25'
0:2
Эрмосо Марио
(Карраско Янник)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 124
Райо Вальекано 0% (0)
X 5.6% (7)
Атлетико М 94.4% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Атлетико М
5.00
3.62
3.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
17
Лопес
Унаи
18
Гарсия
Альваро
Ривера
25
Рауль
де
Томас
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
21
Карраско
Янник
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
5
Де
Пауль
Родриго
8
Гризманн
Антуан
19
Мората
Альваро
Райо Вальекано
4-2-3-1
Атлетико М
5-3-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Атлетико М

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
166.7%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

18 матчей

5.6%
16.7%
77.7%
1 победа 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

5.6%
16.7%
77.7%
1 победа 3 ничьи 14 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:0
КК
3:0
КК
1:1
П
0:2
П
3:1
П
0:0
П
2:4
П
5:0
П
2:1
П
4:3
П
0:1
П
3:1
ТМС
2:4

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.78
0.67

Среднее время на гол

115
135

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.56
1.67

Среднее время на гол

35
54

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 6 (1) 0.21
Камелло Серхио 5 0.18
Гарсия Альваро Ривера 4 0.14
Лежён Флорьян 4 0.14
Трехо Оскар 3 (1) 0.11
Комесанья Санти 2 0.07
Фалькао Радамель 2 (1) 0.07
Лопес Унаи 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Гарсия Франсиско III 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 10 0.36
Гризманн Антуан 9 0.32
Корреа Анхель 6 0.21
Фелиш Жоау 3 0.11
Депай Мемфис 3 0.11
Карраско Янник 3 0.11
Эрмосо Марио 2 0.07
Де Пауль Родриго 1 0.04
Лемар Тома 1 0.04
Льоренте Маркос 1 0.04
Молина Науэль 1 0.04
Ньигес Сауль 1 0.04
Хименес Хосе 1 0.04
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Кунья Матеус 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 10 1
Трехо Оскар 8 0
Валентин Оскар 8 0
Лежён Флорьян 5 1
Балью Иван 6 0
Фалькао Радамель 4 0
Паласон Иси 4 0
Гарсия Альваро Ривера 4 0
Комесанья Санти 4 0
Сисс Пате 4 0
Димитриевски Столе 3 0
Ираола Андони 1 1
Санчес Сальвадор 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Рауль де Томас 1 0
Лопес Унаи 1 0
Мумин Абдул 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0
Камелло Серхио 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Молина Науэль 6 1
Ньигес Сауль 7 0
Хименес Хосе 7 0
Савич Стефан 3 2
Эрмосо Марио 3 2
Фелиш Жоау 5 0
Коке Хорхе 4 0
Кондогбия Жоффрей 4 0
Де Пауль Родриго 4 0
Льоренте Маркос 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Диего Симеоне 4 0
Корреа Анхель 2 1
Мората Альваро 3 0
Регилон Серхио 1 1
Витсель Аксель 2 0
Кунья Матеус 2 0
Гризманн Антуан 1 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Ривас Пабло Барриос 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Атлетико М
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

5
4
Райо Вальекано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Атлетико М
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

9
24
Райо Вальекано
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Атлетико М
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)

Сухие победы

3
9

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

17
6

Волевые поражения

14
28

Голы по времени матча

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
3
17%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
22%
4
25%
61-75
4
22%
4
25%
76-90

Пропущено

14
9
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
14%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
5
36%
1
11%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
5
56%
76-90

Забито

14
25
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
3
21%
2
8%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
6
24%
46-60
5
36%
5
20%
61-75
3
21%
5
20%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
4
33%
61-75
4
24%
4
33%
76-90

Забито

32
41
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 21
8 Не забивали 3
6
19%
4
10%
1-15
2
6%
9
22%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
2
6%
10
24%
46-60
9
28%
9
22%
61-75
7
22%
9
22%
76-90

Пропущено

31
21
18 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 15
4
13%
1
5%
1-15
5
16%
3
14%
16-30
9
29%
29%
3
14%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
3
10%
4
19%
61-75
5
16%
9
43%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0
Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Мольерусса - Райо Вальекано 1:3
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1
Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3 Понферрадина - Атлетико М 2:4 Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Атлетико М

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
5 раз 38%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
6 раз 22%
1:1
6 раз 22%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
14 раз 52%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
6
8
2
11
2.5
4
10
1
12
3.5
2
12
1
12
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
1
3
11
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
24
3
9
18
1.5
10
17
2
25
2.5
5
22
1
26
3.5
2
25
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 28 18 5 5 59 - 24 59
3.
Атлетико М
 1:0 Заявка 28 17 6 5 44 - 19 57
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 15 6 7 37 - 26 51
5.
Вильярреал
 Заявка 28 14 5 9 37 - 26 47
6.
Бетис
 Заявка 28 13 6 9 34 - 29 45
7.
Атлетик Б
 Заявка 28 11 7 10 38 - 29 40
8.
Осасуна
 Заявка 28 10 8 10 24 - 28 38
9.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 28 9 10 9 32 - 32 37
10.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
11.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
12.
Мальорка
 Заявка 28 9 7 12 25 - 30 34
13.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
14.
Кадис
 Заявка 28 7 10 11 23 - 40 31
15.
Хетафе
 Заявка 28 7 9 12 27 - 36 30
16.
Альмерия
 Заявка 28 8 6 14 34 - 48 30
17.
Вальядолид
 Заявка 28 8 5 15 23 - 47 29
18.
Валенсия
 Заявка 28 7 6 15 30 - 34 27
19.
Эспаньол
 Заявка 28 6 9 13 34 - 46 27
20.
Эльче
 Заявка 28 2 7 19 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 1:0 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Альмерия
 Заявка 15 8 2 5 23 - 19 26
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
7.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8.
Бетис
 Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
9.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
10.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
11.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
12.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
13.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
14.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
15.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 14 5 5 4 18 - 15 20
16.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
17.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Атлетико М
 1:0 Заявка 14 9 3 2 18 - 8 30
3.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
8.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Кадис
 Заявка 14 3 4 7 9 - 21 13
14.
Мальорка
 Заявка 14 3 3 8 12 - 20 12
15.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
16.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 14 1 3 10 9 - 32 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 10
Севилья Акунья Маркос 2 8
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Гарсия приближается к штрафной по левому флангу и наносит плотный удар с угла штрафной площади - мяч пролетает мимо двух пар ног и, никого не задев, проходит рядом со штангой.
  • 26'
    Довольно быстро "Атлетико" снимает большинство вопросов, попробуй отыграй у банды Симеоне два мяча.
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! МАРИО ЭРМОСО!
    Карраско с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, мяч пролетает мимо замешкавшегося на выходе Димитриевски, а Эрмосо головой отправляет его в сетку!
  • Угловой
    24'
    Угловой на левом фланге заработали игроки "Атлетико", перед подачей корнера арбитр тщательно изучает, кто как борется за позицию.
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! НАУЭЛЬ МОЛИНА!
    Отбились гости после штрафного и провели контратаку, Гризманн с левого фланга покатил на Морату, тот протолкнул мяч еще правее на Молину, который ворвался в штрафную и расстрелял цель!
  • Фол, нарушение
    21'
    Де Пауль оказывается под прессингом соперника и подыгрывает себе рукой, хотя намекает чемпион мира, что против него нарушались правила.
  • 19'
    Чистый отбор на чужой половине удается хозяевам, красивую комбинацию в касание провели подопечные Ираолы, но без удара.
  • 18'
    Когда атакует "Райо Вальекано", в кадр попадает дом по соседству со стадионом, ставший знаменитым после матча "Райо" с "Реалом" - Вальверде тогда выбил мяч на один из балконов.
  • 16'
    Много у нас борьбы и единоборств в центре поля, при этом во многих эпизодах арбитр повышает планку борьбы, не давая свистки направо и налево.
  • 15'
    До встречи первого круга "Атлетико" выиграл 6 встреч у "Райо Вальекано" кряду, а последняя победа команды из пригорода Мадрида состоялась в феврале 2013 года - 2:1 на "Кампо де Вальекас".
  • 13'
    Гарсия открывается в штрафной по месту левого нападающего, Унаи Лопес забрасывает туда мяч, но защитнику хозяев не удается его обработать.
  • 12'
    Пока небольшое преимущество по владению и территории за игроками "Атлетико", но до голевых моментов дело пока не доходит.
  • 10'
    Савич не очень расчётливо скидывает мяч назад, Облаку пришлось постараться, чтобы уберечь команду от лишнего углового.
  • Угловой
    9'
    Свой первый угловой сегодня исполняют хозяева, после навеса на ближнюю штангу мяч был выбит из штрафной, а с подбора неточным ударом отметился Гарсия.
  • 8'
    Причем в матче первого круга хозяева вели минимально после гола Мораты, однако уже в компенсированное время "Райо" заработал пенальти, который реализовал Фалькао.
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    • 7'
      В этом сезоне "Райо Вальекано" считается грозой авторитетов - с "Барселоной" на "Камп Ноу" сыграли 0:0, грохнули дома "Реал" (3:2) и увезли очки с "Ванда Метрополитано" в первом круге (1:1).
    • 5'
      Проникающий пас Молины на Льоренте получается слишком сильным, Димитриевски легко забирает мяч на выходе.
    • 4'
      "Райо Вальекано" идет на девятом месте и является крепким середняком - от зоны вылета 10 очков, до зоны еврокубков 8 баллов. Правда, в семи последних матчах команда Андони Ираолы не может победить.
    • Угловой
      3'
      Угловой в исполнении гостей получился не самым опасным, вторым темпом Де Пауль вернул мяч в штрафную, а Хименес пробил головой метров с 12 - снаряд прошел чуть выше створа.
    • 2'
      Напомним, что "Атлетико" набрал хороший ход в чемпионате Испании - 11 матчей без поражений (8 побед и 3 ничейных исхода). Третье место от команды Диего Симеоне вряд ли уплывет, а можно побороться с "Реалом" и за вторую позицию - отставание 5 очков при игре в запасе.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:2 Атлетико М

    Исход игры
    Райо Вальекано
    0% (0)
    Ничья
    5.6% (7)
    Атлетико М
    94.4% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.83% (47)
    Меньше
    60.17% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    42.37% (50)
    Нет
    57.63% (68)
    Популярный счёт
    0:1 Атлетико М
    45.2% (56)
    1:2 Атлетико М
    33.1% (41)
    0:2 Атлетико М
    7.3% (9)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    1:3 Атлетико М
    1.6% (2)
    0:3 Атлетико М
    1.6% (2)
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    Райо Вальекано
    Атлетико М
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