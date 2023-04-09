Чистый отбор на чужой половине удается хозяевам, красивую комбинацию в касание провели подопечные Ираолы, но без удара.

Де Пауль оказывается под прессингом соперника и подыгрывает себе рукой, хотя намекает чемпион мира, что против него нарушались правила.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! НАУЭЛЬ МОЛИНА! Отбились гости после штрафного и провели контратаку, Гризманн с левого фланга покатил на Морату, тот протолкнул мяч еще правее на Молину, который ворвался в штрафную и расстрелял цель!

Угловой на левом фланге заработали игроки "Атлетико", перед подачей корнера арбитр тщательно изучает, кто как борется за позицию.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! МАРИО ЭРМОСО! Карраско с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, мяч пролетает мимо замешкавшегося на выходе Димитриевски, а Эрмосо головой отправляет его в сетку!

Довольно быстро "Атлетико" снимает большинство вопросов, попробуй отыграй у банды Симеоне два мяча.

Гарсия приближается к штрафной по левому флангу и наносит плотный удар с угла штрафной площади - мяч пролетает мимо двух пар ног и, никого не задев, проходит рядом со штангой.

18' Когда атакует "Райо Вальекано", в кадр попадает дом по соседству со стадионом, ставший знаменитым после матча "Райо" с "Реалом" - Вальверде тогда выбил мяч на один из балконов.

16' Много у нас борьбы и единоборств в центре поля, при этом во многих эпизодах арбитр повышает планку борьбы, не давая свистки направо и налево.

15' До встречи первого круга "Атлетико" выиграл 6 встреч у "Райо Вальекано" кряду, а последняя победа команды из пригорода Мадрида состоялась в феврале 2013 года - 2:1 на "Кампо де Вальекас".

13' Гарсия открывается в штрафной по месту левого нападающего, Унаи Лопес забрасывает туда мяч, но защитнику хозяев не удается его обработать.

12' Пока небольшое преимущество по владению и территории за игроками "Атлетико", но до голевых моментов дело пока не доходит.

10' Савич не очень расчётливо скидывает мяч назад, Облаку пришлось постараться, чтобы уберечь команду от лишнего углового.

9' Свой первый угловой сегодня исполняют хозяева, после навеса на ближнюю штангу мяч был выбит из штрафной, а с подбора неточным ударом отметился Гарсия.