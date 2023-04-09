Тур: 28. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Де Бургос Рикардо
0:2
Первый тайм: 26'
Ход матча
22'
0:1
25'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Доэрти МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Атлетико М
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
166.7%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
18 матчей
5.6%
16.7%
77.7%
1 победа 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
5.6%
16.7%
77.7%
1 победа 3 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.78
0.67
Среднее время на гол
115
135
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
2.56
1.67
Среднее время на гол
35
54
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|6 (1)
|0.21
|Камелло Серхио
|5
|0.18
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0.14
|Лежён Флорьян
|4
|0.14
|Трехо Оскар
|3 (1)
|0.11
|Комесанья Санти
|2
|0.07
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.07
|Лопес Унаи
|1
|0.04
|Катена Алехандро
|1
|0.04
|Сисс Пате
|1
|0.04
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|10
|0.36
|Гризманн Антуан
|9
|0.32
|Корреа Анхель
|6
|0.21
|Фелиш Жоау
|3
|0.11
|Депай Мемфис
|3
|0.11
|Карраско Янник
|3
|0.11
|Эрмосо Марио
|2
|0.07
|Де Пауль Родриго
|1
|0.04
|Лемар Тома
|1
|0.04
|Льоренте Маркос
|1
|0.04
|Молина Науэль
|1
|0.04
|Ньигес Сауль
|1
|0.04
|Хименес Хосе
|1
|0.04
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|10
|1
|Трехо Оскар
|8
|0
|Валентин Оскар
|8
|0
|Лежён Флорьян
|5
|1
|Балью Иван
|6
|0
|Фалькао Радамель
|4
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0
|Комесанья Санти
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Ираола Андони
|1
|1
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Рауль де Томас
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Мумин Абдул
|1
|0
|Эрнандес Марио
|1
|0
|Мартин Андрес
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Молина Науэль
|6
|1
|Ньигес Сауль
|7
|0
|Хименес Хосе
|7
|0
|Савич Стефан
|3
|2
|Эрмосо Марио
|3
|2
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Льоренте Маркос
|4
|0
|Мандава Рейнилду
|4
|0
|Диего Симеоне
|4
|0
|Корреа Анхель
|2
|1
|Мората Альваро
|3
|0
|Регилон Серхио
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Ривас Пабло Барриос
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Атлетико М
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
5
4
Райо Вальекано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Атлетико М
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
9
24
Райо Вальекано
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Атлетико М
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Сухие победы
3
9
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
17
6
Волевые поражения
14
28
Голы по времени матча
Забито
18
16
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
3
17%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
22%
4
25%
61-75
4
22%
4
25%
76-90
Пропущено
14
9
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
14%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
5
36%
1
11%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
5
56%
76-90
Забито
14
25
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
3
21%
2
8%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
6
24%
46-60
5
36%
5
20%
61-75
3
21%
5
20%
76-90
Пропущено
17
12
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
4
33%
61-75
4
24%
4
33%
76-90
Забито
32
41
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 21
8 Не забивали 3
6
19%
4
10%
1-15
2
6%
9
22%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
2
6%
10
24%
46-60
9
28%
9
22%
61-75
7
22%
9
22%
76-90
Пропущено
31
21
18 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 15
4
13%
1
5%
1-15
5
16%
3
14%
16-30
9
29%
29%
3
14%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
3
10%
4
19%
61-75
5
16%
9
43%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0
Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Мольерусса - Райо Вальекано 1:3
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1
Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3 Понферрадина - Атлетико М 2:4 Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0
Результаты матчей
Райо Вальекано
Атлетико М
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
5 раз 38%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
6 раз 22%
1:1
6 раз 22%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
14 раз 52%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
122
67
68
211
410
112
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
121
311
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
243
918
1017
225
522
126
225
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|53 - 9
|71
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|59 - 24
|59
|3.
|1:0 Заявка
|28
|17
|6
|5
|44 - 19
|57
|4.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|37 - 26
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|37 - 26
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|34 - 29
|45
|7.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|38 - 29
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|24 - 28
|38
|9.
|0:1 Заявка
|28
|9
|10
|9
|32 - 32
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|12.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|25 - 30
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|14.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|23 - 40
|31
|15.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 36
|30
|16.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|34 - 48
|30
|17.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|23 - 47
|29
|18.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 34
|27
|19.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|34 - 46
|27
|20.
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|19 - 10
|26
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 19
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|15.
|0:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 15
|20
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 25
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|1:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|18 - 8
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 21
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 32
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 10
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:2 Атлетико М
Исход игры
Райо Вальекано
0% (0)
Ничья
5.6% (7)
Атлетико М
94.4% (117)
Тотал 2.5
Больше
39.83% (47)
Меньше
60.17% (71)
Обе команды забьют
Да
42.37% (50)
Нет
57.63% (68)
Популярный счёт
0:1 Атлетико М
45.2% (56)
1:2 Атлетико М
33.1% (41)
0:2 Атлетико М
7.3% (9)
1:1 Ничья
4.8% (6)
1:3 Атлетико М
1.6% (2)
0:3 Атлетико М
1.6% (2)
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