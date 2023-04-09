  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 18010 Главный судья: Муньис Алехандро
Вальядолид
3:3
Конец матча
Мальорка
0'
10' Желтая карточка
Роке Меса
1:0
33' Гол
Перес Кике
38' Желтая карточка
Руис Иньиго
45' Желтая карточка
Вальент Мартин
1:1
53' Гол
Мурики Ведат
56' Желтая карточка
Роза Лукас
1:2
58' Гол
Ману Морланес
64' Желтая карточка
Коста Хауме
2:2
68' Гол
Амалла Селим
74' Желтая карточка
Ману Морланес
3:2
86' Гол
Мончу Рамон
90' Желтая карточка
Пратс Абдон
90' Желтая карточка
Ларин Кайл
3:3
90' Пенальти
Мурики Ведат
90'+7

Ход матча

10'
Роке Меса
 
33'
Перес Кике
(Роза Лукас)
1:0
38'
 
Руис Иньиго
45'
 
Вальент Мартин
53'
1:1
Мурики Ведат
(Маффео Пабло)
56'
Роза Лукас
 
58'
1:2
Ману Морланес
64'
 
Коста Хауме
66'
Санчес Иван
Роке Меса
 
66'
Эскудеро Серхио
Плано Оскар
 
67'
Амалла Селим
Роза Лукас
 
68'
Амалла Селим
(Ларин Кайл)
2:2
74'
 
Ману Морланес
74'
 
Гренье Клеман
Ману Морланес
74'
 
Санчес Антонио
Дьедью Амат
80'
Кенеди Роберт
Плата Гонсало
 
80'
Мончу Рамон
Перес Кике
 
85'
 
Анхель Луис
Кан-Ин Ли
86'
Мончу Рамон
(Кенеди Роберт)
3:2
90'
 
Пратс Абдон
90'
Ларин Кайл
 
90'
3:3
Мурики Ведат
90'
 
Пратс Абдон
Мурики Ведат

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Вальядолид 51.6% (63)
X 40.2% (49)
Мальорка 8.2% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Масип
Хорди
27
Фреснеда
Иван
24
Хоакин
Фернандес
5
Санчес
Хавьер
39
Роза
Лукас
4
Перес
Кике
20
Онгла
Мартин
17
Роке
Меса
11
Плата
Гонсало
25
Ларин
Кайл
10
Плано
Оскар
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
5
Хаджикадунич
Деннис
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
23
Дьедью
Амат
4
Руис
Иньиго
11
Ману
Морланес
19
Кан-Ин
Ли
7
Мурики
Ведат
Вальядолид
4-3-3
Мальорка
5-4-1

История личных встреч

Вальядолид
Мальорка

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 9 побед

21 матч

57.1%
9.5%
33.4%
12 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
9 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ТМК
2:2
КК
2:1
КК
1:2
С
2:1
С
0:3
С
1:3
С
0:1
С
1:5
С
2:1
П
4:2
П
3:1
П
1:2
КК
1:0
КК
2:1
П
3:0
П
2:0
П
3:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

2
1.45

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1.1

Среднее время на гол

66
81

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.67
1.29

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

54
70

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларин Кайл 5 0.18
Леон Серхио 5 (1) 0.18
Роке Меса 2 0.07
Мончу Рамон 2 0.07
Агуадо Альваро 1 0.04
Перес Кике 1 0.04
Плано Оскар 1 0.04
Тухами Ануар 1 0.04
Санчес Иван 1 0.04
Амалла Селим 1 0.04
Санчес Хавьер 1 0.04
Хоакин Фернандес 1 0.04
Вайссман Шон 1 0.04
Плата Гонсало 0 0
Луис Перез 0 0
Кенеди Роберт 0 0
Мачис Дарвин 0 0
Олаза Лукас 0 0
Роза Лукас 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 12 (3) 0.43
Кан-Ин Ли 3 0.11
Родригес Даниэль 3 0.11
Маффео Пабло 1 0.04
Пратс Абдон 1 0.04
Раильо Антонио 1 0.04
Кадевере Тино 1 0.04
Дьедью Амат 1 0.04
Ману Морланес 1 0.04
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Хавьер 10 0
Роке Меса 8 1
Мончу Рамон 7 0
Онгла Мартин 4 1
Перес Кике 5 0
Ларин Кайл 4 0
Эскудеро Серхио 3 0
Плано Оскар 3 0
Олаза Лукас 3 0
Хоакин Фернандес 3 0
Агуадо Альваро 3 0
Луис Перез 2 0
Масип Хорди 2 0
Фреснеда Иван 2 0
Роза Лукас 2 0
Леон Серхио 0 1
Амалла Селим 0 1
Эль-Ямик Джавад 0 1
Кенеди Роберт 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Феддал Зу 1 0
Тухами Ануар 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Хауме 9 0
Руис Иньиго 9 0
Раильо Антонио 9 0
Копете Хосе 7 1
Вальент Мартин 8 0
Гренье Клеман 7 0
Родригес Даниэль 7 0
Кан-Ин Ли 7 0
Мурики Ведат 5 1
Хавьер Агирре 5 1
Маффео Пабло 4 1
Батталья Родриго 5 0
Баба Иддрису 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Санчес Антонио 4 0
Настасич Матия 3 0
Райкович Предраг 3 0
Пратс Абдон 2 0
Дьедью Амат 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Анхель Луис 1 0
Ману Морланес 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Мальорка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
6
Вальядолид
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Мальорка
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

27
5

Волевые поражения

6
11
Вальядолид
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
54% (15)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Мальорка
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

30
6

Волевые поражения

10
17

Голы по времени матча

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 21
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
5
33%
4
33%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Пропущено

16
20
2 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
4
25%
5
25%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
8
50%
4
20%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
5
42%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Пропущено

31
11
19 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
2
6%
3
27%
1-15
11
35%
1
9%
16-30
6
19%
1
9%
31-45
1
3%
2
18%
46-60
3
10%
2
18%
61-75
8
26%
2
18%
76-90

Забито

23
24
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
14 Не забивали 12
1
4%
1
4%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
5
22%
4
17%
31-45
2
9%
7
29%
29%
46-60
6
26%
5
21%
61-75
5
22%
4
17%
76-90

Пропущено

47
31
21 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 20
2
4%
6
19%
1-15
12
26%
3
10%
16-30
7
15%
5
16%
31-45
5
11%
7
23%
46-60
5
11%
4
13%
61-75
16
34%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1
Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Лилль - Вальядолид 2:0 Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Хетафе 1:0
Мальорка
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1
Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Мальорка - Майнц 2:2 Побленсе - Мальорка 1:4 Аутоль - Мальорка 0:6

Результаты матчей

Вальядолид
Мальорка

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
8 раз 29%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 50%
1
9 раз 32%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
11 раз 39%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
1
13
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
7
7
1
13
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
14
0.5
Больше Меньше
17
11
5
23
1.5
5
23
3
25
2.5
2
26
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 28 18 5 5 59 - 24 59
3.
Атлетико М
 Заявка 27 16 6 5 43 - 19 54
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 15 6 7 37 - 26 51
5.
Вильярреал
 Заявка 28 14 5 9 37 - 26 47
6.
Бетис
 0:2 Заявка 28 13 6 9 34 - 29 45
7.
Атлетик Б
 Заявка 28 11 7 10 38 - 29 40
8.
Осасуна
 Заявка 28 10 8 10 24 - 28 38
9.
Райо Вальекано
 Заявка 27 9 10 8 32 - 31 37
10.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
11.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
12.
Мальорка
 Заявка 28 9 7 12 25 - 30 34
13.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
14.
Кадис
 2:0 Заявка 28 7 10 11 23 - 40 31
15.
Хетафе
 Заявка 28 7 9 12 27 - 36 30
16.
Вальядолид
 Заявка 28 8 5 15 23 - 47 29
17.
Валенсия
 Заявка 27 7 6 14 29 - 32 27
18.
Эспаньол
 Заявка 28 6 9 13 34 - 46 27
19.
Альмерия
 Заявка 27 7 6 14 32 - 47 27
20.
Эльче
 Заявка 28 2 7 19 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
6.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7.
Бетис
 0:2 Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
8.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
9.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
10.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
11.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
12.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
13.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
14.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
15.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
16.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
17.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
18.
Кадис
 2:0 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 0:2 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Кадис
 2:0 Заявка 14 3 4 7 9 - 21 13
14.
Мальорка
 Заявка 14 3 3 8 12 - 20 12
15.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
16.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 14 1 3 10 9 - 32 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 10
Севилья Акунья Маркос 2 8
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Отличная индивидуальная работа от Мончу Рамон, гол забит с изяществом.
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Вальядолид: 62%, Мальорка: 38%.
  • 97'
    Хаджикадунич Деннис из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 95'
    Контроль мяча: Вальядолид: 63%, Мальорка: 37%.
  • 95'
    Тактическая замена. Мурики Ведат уходит с поля и его заменяет Пратс Абдон
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О О Л - Мурики Ведат из команды Мальорка забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Жорди Масип прыгнул вправо!
  • Желтая карточка
    93'
    Ларин Кайл получает желтую карточку за игру рукой
  • Фол, нарушение
    93'
    ПЕНАЛЬТИ! - Ларин Кайл играет рукой в штрафной! Ларин Кайл вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 93'
    После проверки VAR судья изменил решение - Мальорка пробьет пенальти!
  • 90'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    89'
    Мончу Рамон наказан за толчок Руис Иньиго
  • 89'
    Хоакин Фернандес ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Вальядолид 51.6% (63)
    X 40.2% (49)
    Мальорка 8.2% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вальядолид 3:3 Мальорка онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вальядолид 3:3 Мальорка

    Исход игры
    Вальядолид
    51.6% (63)
    Ничья
    40.2% (49)
    Мальорка
    8.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.08% (27)
    Меньше
    76.92% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    57.26% (67)
    Нет
    42.74% (50)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.8% (40)
    1:0 Вальядолид
    29.5% (36)
    2:1 Вальядолид
    14.8% (18)
    2:0 Вальядолид
    4.9% (6)
    1:2 Мальорка
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    4.1% (5)
    0:1 Мальорка
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р
    <