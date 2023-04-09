Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Lucas Rosa - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Первый тайм

48' Команда Вальядолид имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Вальент Мартин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Ларин Кайл получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Ларин Кайл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Плано Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Дьедью Амат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Lucas Rosa выиграл воздушное противоборство у Ману Морланес

35' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

35' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Lucas Rosa сделал результативную передачу.

33' Г О О О О Л - Перес Кике забивает с левой ноги!

30' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

28' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Руис Иньиго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Маффео Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Lucas Rosa успешно блокирует удар.

25' Хорошую попытку сделал Дьедью Амат . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Маффео Пабло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

22' Удар от ворот произведет Вальядолид

21' Дьедью Амат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Коста Хауме создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Мальорка

19' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Ману Морланес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Вальядолид

18' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Кан-Ин Ли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Lucas Rosa ослабляет давление, выбив мяч.

14' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Мурики Ведат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ману Морланес пробует нанести удар издали, но Жорди Масип держит все под контролем

11' Дьедью Амат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Плано Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Мальорка

8' Lucas Rosa оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Удар от ворот произведет Мальорка

4' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Вальядолид

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Мальорка начинает с центра поля