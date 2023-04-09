Тур: 28. Стадион: Хосе Сорилья. Зрители: 18010 Главный судья: Муньис Алехандро
3:3
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаРоке Меса
1:0
33' ГолПерес Кике
38' Желтая карточкаРуис Иньиго
45' Желтая карточкаВальент Мартин
1:1
53' ГолМурики Ведат
56' Желтая карточкаРоза Лукас
1:2
58' ГолМану Морланес
64' Желтая карточкаКоста Хауме
2:2
68' ГолАмалла Селим
74' Желтая карточкаМану Морланес
3:2
86' ГолМончу Рамон
90' Желтая карточкаПратс Абдон
90' Желтая карточкаЛарин Кайл
3:3
90' ПенальтиМурики Ведат
90'+7
Ход матча
10'
33'
1:0
38'
45'
53'
1:1
56'
58'
1:2
64'
66'
68'
2:2
74'
85'
86'
3:2
90'
90'
90'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
3 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
39
Роза
Лукас
20
Онгла
Мартин
17
Роке
Меса
25
Ларин
Кайл
10
Плано
Оскар
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
23
Дьедью
Амат
19
Кан-Ин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Роза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
20 Онгла МартинПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ларин КайлНападающий
-
10 Плано ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Торрес ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Санчес ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paulo Pezzolano
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
-
23 Дьедью АматПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вальядолид
Мальорка
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 9 побед
21 матч
57.1%
9.5%
33.4%
12 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
9 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
2
1.45
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
1.1
Среднее время на гол
66
81
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.67
1.29
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
54
70
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларин Кайл
|5
|0.18
|Леон Серхио
|5 (1)
|0.18
|Роке Меса
|2
|0.07
|Мончу Рамон
|2
|0.07
|Агуадо Альваро
|1
|0.04
|Перес Кике
|1
|0.04
|Плано Оскар
|1
|0.04
|Тухами Ануар
|1
|0.04
|Санчес Иван
|1
|0.04
|Амалла Селим
|1
|0.04
|Санчес Хавьер
|1
|0.04
|Хоакин Фернандес
|1
|0.04
|Вайссман Шон
|1
|0.04
|Плата Гонсало
|0
|0
|Луис Перез
|0
|0
|Кенеди Роберт
|0
|0
|Мачис Дарвин
|0
|0
|Олаза Лукас
|0
|0
|Роза Лукас
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|12 (3)
|0.43
|Кан-Ин Ли
|3
|0.11
|Родригес Даниэль
|3
|0.11
|Маффео Пабло
|1
|0.04
|Пратс Абдон
|1
|0.04
|Раильо Антонио
|1
|0.04
|Кадевере Тино
|1
|0.04
|Дьедью Амат
|1
|0.04
|Ману Морланес
|1
|0.04
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Хавьер
|10
|0
|Роке Меса
|8
|1
|Мончу Рамон
|7
|0
|Онгла Мартин
|4
|1
|Перес Кике
|5
|0
|Ларин Кайл
|4
|0
|Эскудеро Серхио
|3
|0
|Плано Оскар
|3
|0
|Олаза Лукас
|3
|0
|Хоакин Фернандес
|3
|0
|Агуадо Альваро
|3
|0
|Луис Перез
|2
|0
|Масип Хорди
|2
|0
|Фреснеда Иван
|2
|0
|Роза Лукас
|2
|0
|Леон Серхио
|0
|1
|Амалла Селим
|0
|1
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Кенеди Роберт
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Хауме
|9
|0
|Руис Иньиго
|9
|0
|Раильо Антонио
|9
|0
|Копете Хосе
|7
|1
|Вальент Мартин
|8
|0
|Гренье Клеман
|7
|0
|Родригес Даниэль
|7
|0
|Кан-Ин Ли
|7
|0
|Мурики Ведат
|5
|1
|Хавьер Агирре
|5
|1
|Маффео Пабло
|4
|1
|Батталья Родриго
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Гонсалес Джованни
|5
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Райкович Предраг
|3
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Ману Морланес
|1
|0
Результаты матчей
Вальядолид
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Мальорка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
6
Вальядолид
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Мальорка
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
27
5
Волевые поражения
6
11
Вальядолид
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
54% (15)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Мальорка
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
30
6
Волевые поражения
10
17
Голы по времени матча
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 21
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
5
33%
4
33%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Пропущено
16
20
2 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
4
25%
5
25%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
8
50%
4
20%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
5
42%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Пропущено
31
11
19 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
2
6%
3
27%
1-15
11
35%
1
9%
16-30
6
19%
1
9%
31-45
1
3%
2
18%
46-60
3
10%
2
18%
61-75
8
26%
2
18%
76-90
Забито
23
24
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
14 Не забивали 12
1
4%
1
4%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
5
22%
4
17%
31-45
2
9%
7
29%
29%
46-60
6
26%
5
21%
61-75
5
22%
4
17%
76-90
Пропущено
47
31
21 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 20
2
4%
6
19%
1-15
12
26%
3
10%
16-30
7
15%
5
16%
31-45
5
11%
7
23%
46-60
5
11%
4
13%
61-75
16
34%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1
Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Лилль - Вальядолид 2:0 Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Хетафе 1:0
Мальорка
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1
Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Мальорка - Майнц 2:2 Побленсе - Мальорка 1:4 Аутоль - Мальорка 0:6
Результаты матчей
Вальядолид
Мальорка
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
8 раз 29%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 50%
1
9 раз 32%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
11 раз 39%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
410
113
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
77
113
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1414
Больше Меньше
1711
523
523
325
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|53 - 9
|71
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|59 - 24
|59
|3.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|43 - 19
|54
|4.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|37 - 26
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|37 - 26
|47
|6.
|0:2 Заявка
|28
|13
|6
|9
|34 - 29
|45
|7.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|38 - 29
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|24 - 28
|38
|9.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|32 - 31
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|12.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|25 - 30
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|14.
|2:0 Заявка
|28
|7
|10
|11
|23 - 40
|31
|15.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 36
|30
|16.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|23 - 47
|29
|17.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|29 - 32
|27
|18.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|34 - 46
|27
|19.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|32 - 47
|27
|20.
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|19 - 10
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|7.
|0:2 Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|18.
|2:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 25
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|5.
|0:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|2:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 21
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 32
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
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|Катена Алехандро
|1 10
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вальядолид 3:3 Мальорка
Исход игры
Вальядолид
51.6% (63)
Ничья
40.2% (49)
Мальорка
8.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
23.08% (27)
Меньше
76.92% (90)
Обе команды забьют
Да
57.26% (67)
Нет
42.74% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (40)
1:0 Вальядолид
29.5% (36)
2:1 Вальядолид
14.8% (18)
2:0 Вальядолид
4.9% (6)
1:2 Мальорка
4.1% (5)
0:0 Ничья
4.1% (5)
0:1 Мальорка
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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