  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 51555 Главный судья: Куадра Гильермо
Бетис
0:2
Второй тайм: 66'
Кадис
0'
38' Красная карточка
Каналес Серхио
43' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
44' Желтая карточка
Перес Айосе
45' Желтая карточка
Собрино Рубен
51' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
52' Желтая карточка
Миранда Хуан
0:1
53' Пенальти
Алькарас Рубен
0:2
59' Гол
Рамос Кристофер
61' Красная карточка
Руибаль Айтор
65' Желтая карточка
Мари Хосе

Ход матча

22'
Гонсалес Эдгар
Песселья Херман
 
38'
Каналес Серхио
 
43'
 
Сан Эметерио Феде
44'
Перес Айосе
 
45'
 
Собрино Рубен
46'
Энрике Луис
Иглесиас Борха
 
51'
Карвалью Вилльям
 
52'
Миранда Хуан
 
53'
0:1
Алькарас Рубен
56'
Хуанми Мигель
Родри Родриго
 
59'
0:2
Рамос Кристофер
(Бонгонда Тео)
61'
Руибаль Айтор
 
65'
 
Мари Хосе
65'
Абнер
Миранда Хуан
 
65'
Хоакин Санчес
Карвалью Вилльям
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 2 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 121
Бетис 94.2% (114)
X 4.1% (5)
Кадис 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Кадис
5.65
3.90
5.63
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
16
Песселья
Херман
19
Луис
Фелипе
33
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
28
Родри
Родриго
21
Перес
Айосе
9
Иглесиас
Борха
13
Хиль
Давид
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
22
Эспино
Альфонсо
10
Бонгонда
Тео
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
7
Собрино
Рубен
19
Гвардиола
Серхи
16
Рамос
Кристофер
Бетис
4-2-3-1
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Кадис

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ТМК
1:0
ТМС
1:0
КК
3:5
КК
1:2
С
4:0
С
2:2

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.4

Среднее время на гол

49
64

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 12 (5) 0.43
Каналес Серхио 4 (1) 0.14
Хуанми Мигель 4 0.14
Фекир Набиль 2 (1) 0.07
Родри Родриго 2 0.07
Карвалью Вилльям 2 0.07
Гуардадо Андрес 1 0.04
Энрике Луис 1 0.04
Круз Хуан 1 0.04
Миранда Хуан 1 0.04
Виллиан Жозе 1 (1) 0.04
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Лукас 3 0.11
Алекс Фернандес 3 (1) 0.11
Бонгонда Тео 2 0.07
Собрино Рубен 2 0.07
Эскаланте Гонсало 2 0.07
Гвардиола Серхи 2 0.07
Алькарас Рубен 2 (1) 0.07
Негредо Альваро 1 0.04
Окампо Брайан 1 0.04
Рохер Марти 1 0.04
Чуст Виктор 1 0.04
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Карселен Исаак 0 0
Алехо Иван 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 5 1
Карвалью Вилльям 5 1
Каналес Серхио 3 2
Луис Фелипе 1 3
Гидо Родригес 6 0
Фекир Набиль 4 1
Песселья Херман 2 2
Гуардадо Андрес 5 0
Энрике Луис 5 0
Хуанми Мигель 3 0
Руибаль Айтор 3 0
Иглесиас Борха 1 1
Перес Айосе 2 0
Хоакин Санчес 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Абнер 2 0
Браво Клаудио 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Морено Алекс 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 9 1
Собрино Рубен 9 0
Алькарас Рубен 7 1
Сан Эметерио Феде 8 0
Карселен Исаак 2 3
Эрнандес Луис 5 1
Эспино Альфонсо 6 0
Хименес Фали 5 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Лосано Энтони 3 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Аларкон Томас 1 1
Мари Хосе 2 0
Эскаланте Гонсало 2 0
Окампо Брайан 2 0
Ледесма Херемиас 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Мбайе Мамаду 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Диарра Юба 1 0
Парра Рауль 1 0

Результаты матчей

Бетис
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Кадис
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
4
Бетис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Кадис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

13
15
Бетис
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Кадис
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

17
19

Голы по времени матча

Забито

17
6
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
3
18%
1
17%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
2
33%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
2
12%
2
33%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
8
36%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
3
21%
5
23%
61-75
3
21%
7
32%
76-90

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
14%
4
27%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
4
29%
6
40%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
3
19%
7
39%
76-90

Забито

31
21
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 13
5
16%
5
24%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
6
19%
4
19%
31-45
2
6%
2
10%
46-60
8
26%
1
5%
61-75
6
19%
8
38%
76-90

Пропущено

30
40
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
7
23%
1
3%
1-15
3
10%
2
5%
16-30
3
10%
9
23%
31-45
5
17%
5
13%
46-60
6
20%
9
23%
61-75
6
20%
14
35%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1
Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4 Бетис - Атлетик Б 0:0 Бетис - Аталанта 0:3 Бетис - Интер Милан 1:1
Кадис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0
Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Xerez CD - Кадис 0:0 Реал Унион Ирун - Кадис 3:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1 Хетафе - Кадис 0:0

Результаты матчей

Бетис
Кадис

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
0:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
12 раз 44%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бетис
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
6
5
8
1.5
5
9
3
10
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
6
5
9
1.5
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
15
12
10
17
1.5
5
22
5
22
2.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 28 18 5 5 59 - 24 59
3.
Атлетико М
 Заявка 27 16 6 5 43 - 19 54
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 15 6 7 37 - 26 51
5.
Вильярреал
 Заявка 28 14 5 9 37 - 26 47
6.
Бетис
 0:2 Заявка 28 13 6 9 34 - 29 45
7.
Атлетик Б
 Заявка 28 11 7 10 38 - 29 40
8.
Осасуна
 Заявка 28 10 8 10 24 - 28 38
9.
Райо Вальекано
 Заявка 27 9 10 8 32 - 31 37
10.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
11.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
12.
Мальорка
 Заявка 28 9 7 12 25 - 30 34
13.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
14.
Кадис
 2:0 Заявка 28 7 10 11 23 - 40 31
15.
Хетафе
 Заявка 28 7 9 12 27 - 36 30
16.
Вальядолид
 Заявка 28 8 5 15 23 - 47 29
17.
Валенсия
 Заявка 27 7 6 14 29 - 32 27
18.
Эспаньол
 Заявка 28 6 9 13 34 - 46 27
19.
Альмерия
 Заявка 27 7 6 14 32 - 47 27
20.
Эльче
 Заявка 28 2 7 19 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
6.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7.
Бетис
 0:2 Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
8.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
9.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
10.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
11.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
12.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
13.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
14.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
15.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
16.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
17.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
18.
Кадис
 2:0 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 0:2 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Кадис
 2:0 Заявка 14 3 4 7 9 - 21 13
14.
Мальорка
 Заявка 14 3 3 8 12 - 20 12
15.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
16.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 14 1 3 10 9 - 32 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 10
Севилья Акунья Маркос 2 8
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    69'
    Хуанми Мигель из команды Бетис подал угловой слева.
  • 69'
    Оооо... вот это был удар! Абнер должен был забить с этой позиции.
  • 69'
    Карселен Исаак успешно блокирует удар.
  • 69'
    Абнер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 68'
    Перес Айосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 68'
    Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 68'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Кадис.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.66. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.66 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 121
    Бетис 94.2% (114)
    X 4.1% (5)
    Кадис 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Кадис
    5.65
    3.90
    5.63
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бетис 0:2 Кадис онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 0:2 Кадис

    Исход игры
    Бетис
    94.2% (114)
    Ничья
    4.1% (5)
    Кадис
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.62% (39)
    Меньше
    66.38% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    34.48% (40)
    Нет
    65.52% (76)
    Популярный счёт
    1:0 Бетис
    31.4% (38)
    2:0 Бетис
    29.8% (36)
    2:1 Бетис
    26.4% (32)
    3:1 Бетис
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бетис
    Кадис
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     