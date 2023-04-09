Тур: 28. Стадион: Бенито Вильямарин. Зрители: 51555 Главный судья: Куадра Гильермо
0'
38' Красная карточкаКаналес Серхио
43' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
44' Желтая карточкаПерес Айосе
45' Желтая карточкаСобрино Рубен
51' Желтая карточкаКарвалью Вилльям
52' Желтая карточкаМиранда Хуан
0:1
53' ПенальтиАлькарас Рубен
0:2
59' ГолРамос Кристофер
61' Красная карточкаРуибаль Айтор
65' Желтая карточкаМари Хосе
Ход матча
38'
44'
45'
51'
52'
53'
0:1
59'
0:2
61'
65'
65'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
2 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
19
Луис
Фелипе
33
Миранда
Хуан
21
Перес
Айосе
13
Хиль
Давид
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 АбнерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Азнар ВикторВратарь
-
25 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бетис
Кадис
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.4
Среднее время на гол
49
64
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
76
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|12 (5)
|0.43
|Каналес Серхио
|4 (1)
|0.14
|Хуанми Мигель
|4
|0.14
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.07
|Родри Родриго
|2
|0.07
|Карвалью Вилльям
|2
|0.07
|Гуардадо Андрес
|1
|0.04
|Энрике Луис
|1
|0.04
|Круз Хуан
|1
|0.04
|Миранда Хуан
|1
|0.04
|Виллиан Жозе
|1 (1)
|0.04
|Морено Алекс
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Лукас
|3
|0.11
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.11
|Бонгонда Тео
|2
|0.07
|Собрино Рубен
|2
|0.07
|Эскаланте Гонсало
|2
|0.07
|Гвардиола Серхи
|2
|0.07
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.07
|Негредо Альваро
|1
|0.04
|Окампо Брайан
|1
|0.04
|Рохер Марти
|1
|0.04
|Чуст Виктор
|1
|0.04
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Карлос Гарсия
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Карселен Исаак
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|5
|1
|Карвалью Вилльям
|5
|1
|Каналес Серхио
|3
|2
|Луис Фелипе
|1
|3
|Гидо Родригес
|6
|0
|Фекир Набиль
|4
|1
|Песселья Херман
|2
|2
|Гуардадо Андрес
|5
|0
|Энрике Луис
|5
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Руибаль Айтор
|3
|0
|Иглесиас Борха
|1
|1
|Перес Айосе
|2
|0
|Хоакин Санчес
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|9
|1
|Собрино Рубен
|9
|0
|Алькарас Рубен
|7
|1
|Сан Эметерио Феде
|8
|0
|Карселен Исаак
|2
|3
|Эрнандес Луис
|5
|1
|Эспино Альфонсо
|6
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Лосано Энтони
|3
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Перес Лукас
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Мари Хосе
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|2
|0
|Окампо Брайан
|2
|0
|Ледесма Херемиас
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Мбайе Мамаду
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Кадис
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
4
Бетис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Кадис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
13
15
Бетис
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Кадис
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
17
19
Голы по времени матча
Забито
17
6
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
3
18%
1
17%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
2
33%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
2
12%
2
33%
76-90
Пропущено
14
22
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
8
36%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
3
21%
5
23%
61-75
3
21%
7
32%
76-90
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
14%
4
27%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
4
29%
6
40%
76-90
Пропущено
16
18
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
3
19%
7
39%
76-90
Забито
31
21
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 13
5
16%
5
24%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
6
19%
4
19%
31-45
2
6%
2
10%
46-60
8
26%
1
5%
61-75
6
19%
8
38%
76-90
Пропущено
30
40
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
7
23%
1
3%
1-15
3
10%
2
5%
16-30
3
10%
9
23%
31-45
5
17%
5
13%
46-60
6
20%
9
23%
61-75
6
20%
14
35%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1
Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4 Бетис - Атлетик Б 0:0 Бетис - Аталанта 0:3 Бетис - Интер Милан 1:1
Кадис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0
Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Xerez CD - Кадис 0:0 Реал Унион Ирун - Кадис 3:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1 Хетафе - Кадис 0:0
Результаты матчей
Бетис
Кадис
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
Точный счет
1:0
6 раз 22%
0:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
12 раз 44%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бетис
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
86
58
59
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
76
59
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
1512
1017
522
522
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|53 - 9
|71
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|59 - 24
|59
|3.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|43 - 19
|54
|4.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|37 - 26
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|37 - 26
|47
|6.
|0:2 Заявка
|28
|13
|6
|9
|34 - 29
|45
|7.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|38 - 29
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|24 - 28
|38
|9.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|32 - 31
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|12.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|25 - 30
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|14.
|2:0 Заявка
|28
|7
|10
|11
|23 - 40
|31
|15.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 36
|30
|16.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|23 - 47
|29
|17.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|29 - 32
|27
|18.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|34 - 46
|27
|19.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|32 - 47
|27
|20.
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|19 - 10
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|7.
|0:2 Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|18.
|2:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 25
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|5.
|0:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|2:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 21
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 32
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
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|Севилья
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|2 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 10
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 0:2 Кадис
Исход игры
Бетис
94.2% (114)
Ничья
4.1% (5)
Кадис
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.62% (39)
Меньше
66.38% (77)
Обе команды забьют
Да
34.48% (40)
Нет
65.52% (76)
Популярный счёт
1:0 Бетис
31.4% (38)
2:0 Бетис
29.8% (36)
2:1 Бетис
26.4% (32)
3:1 Бетис
3.3% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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