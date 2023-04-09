Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Руибаль Айтор из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Кадис

46' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Бетис

45' Карселен Исаак из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Сан Эметерио Феде тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

42' Удар от ворот произведет Бетис

42' Оооо... вот это был удар! Рамос Кристофер должен был забить с этой позиции.

42' Рамос Кристофер наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

42' Бонгонда Тео из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Удар от ворот произведет Бетис

41' Эрнандес Луис из команды Кадис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Сан Эметерио Феде навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Каналес Серхио удален с поля!

38' Собрино Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Родри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Хиль Давид взял и забрал мяч на выходе

36' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

32' Миранда Хуан пробует нанести удар издали, но Давид Хиль держит все под контролем

30' Каналес Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Удар от ворот произведет Бетис

29' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

25' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Удар от ворот произведет Кадис

24' Оооо... вот это был удар! Миранда Хуан должен был забить с этой позиции.

24' Каналес Серхио из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

22' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

21' Песселья Херман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Удар от ворот произведет Бетис

20' Бонгонда Тео из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Удар от ворот произведет Кадис

17' Иглесиас Борха нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

17' Родри из команды Бетис подал угловой слева.

16' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновится спорным мячом

13' Рамос Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Песселья Херман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Кадис

12' Родри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Иглесиас Борха создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

10' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Кадис

9' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Рамос Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Хиль Давид взял и забрал мяч на выходе

4' Сан Эметерио Феде навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Хорошую попытку сделал Бонгонда Тео . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Гвардиола Серхи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Бонгонда Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Кадис

1' Миранда Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кадис начинает с центра поля