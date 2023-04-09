Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Нико Гонсалес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Нико Гонсалес получил травму и медбригада забирает его с поля.

Arnau Puigmal сделал ключевой пас для гола!

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Обе команды достойно сыграли в первом тайме

Samu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Кастильехо Самуэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Fran Perez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Лино Сэмуел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Валенсия

42' Клюйверт Джастин получил травму и заменен. Fran Perez выходит на поле.

41' Суарес Луис III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Сентельес Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Валенсия

40' Arnau Puigmal из команды Альмерия наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

40' Сентельес Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Удар от ворот произведет Альмерия

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Клюйверт Джастин получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Клюйверт Джастин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

37' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Альмерия пробьет пенальти!

37' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

37' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

35' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Валенсия пробьет пенальти!

33' Клюйверт Джастин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

33' Кастильехо Самуэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Нико Гонсалес выиграл воздушное противоборство у Samu.

33' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Дженк Озкаджар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Бабич Срджан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Дженк Озкаджар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Альмерия

30' Кастильехо Самуэль из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Arnau Puigmal создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Нико Гонсалес успешно блокирует удар.

29' Баптистао Лео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

27' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

24' Дженк Озкаджар из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Суарес Луис III совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Судья подбегает и показывает Брандарис Хуан из команды Альмерия отложенную желтую карточку за фол.

20' Хорошую попытку сделал Гайя Хосе . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Валенсия нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

19' Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Дженк Озкаджар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Альмерия

16' Суарес Луис III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Альмерия

15' Лино Сэмуел не смог попасть в створ ударом издали

15' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Альмерия

14' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Нико Гонсалес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Гайя Хосе выиграл воздушное противоборство у Arnau Puigmal.

13' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

13' Удар от ворот произведет Альмерия

13' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Валенсия пробьет пенальти!

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

12' Кастильехо Самуэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Хорошую попытку сделал Клюйверт Джастин . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Клюйверт Джастин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Нико Гонсалес ослабляет давление, выбив мяч.

9' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Робертоне Лукас бьет со штрафного в створ, но Гиорги Мамардашвили держит все под контролем

7' Фулкье Димитри - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

6' Фулкье Димитри из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Arnau Puigmal успешно блокирует удар.

5' Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Клюйверт Джастин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Баптистао Лео выиграл воздушное противоборство у Дженк Озкаджар.

4' Кастильехо Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

1' Бабич Срджан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сегодня высокая влажность.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Альмерия начинает с центра поля