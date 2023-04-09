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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Альмерия
1:0
Второй тайм: 50'
Валенсия
0'
7' Желтая карточка
Фулкье Димитри
20' Желтая карточка
Брандарис Хуан
23' Желтая карточка
Суарес Луис
42' Желтая карточка
Робертоне Лукас
1:0
49' Гол
Мелеро Гонсало

Ход матча

7'
 
Фулкье Димитри
20'
Брандарис Хуан
 
23'
Суарес Луис
 
42'
 
Перес Фран
Клюйверт Джастин
42'
Робертоне Лукас
 
49'
Мелеро Гонсало
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 126
Альмерия 13.5% (17)
X 43.7% (55)
Валенсия 42.9% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Альмерия
Ничья
Валенсия
4.10
3.40
3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Мартинес
Фернардо
21
Брандарис
Хуан
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
20
Сентельес
Алехандро
23
Саму
Гарсия
18
Пуигмаль
Арнау
3
Мелеро
Гонсало
5
Робертоне
Лукас
16
Суарес
Луис
III
12
Баптистао
Лео
25
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
12
Дьякаби
Муктар
15
Озкаджар
Дженк
14
Гайя
Хосе
17
Нико
Гонсалес
9
Клюйверт
Джастин
11
Кастильехо
Самуэль
18
Алмейда
Андре
IV
16
Лино
Сэмуел
19
Дуро
Уго
Альмерия
4-1-3-2
Валенсия
4-1-4-1

История личных встреч

Альмерия
Валенсия

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
П
2:3
П
3:2
П
2:2
П
1:2
П
0:3
П
2:1
П
2:0
П
0:3
П
3:2
П
2:2
ПД
0:1

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.43

Среднее время на гол

75
63

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.86
2.6

Среднее время на гол

48
34

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.58
1.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

56
46

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 6 0.21
Мелеро Гонсало 3 (1) 0.11
Баптистао Лео 3 0.11
Рамазани Ларжи 3 0.11
Суарес Луис III 2 0.07
Портильо Франсиско 2 0.07
Бабич Срджан 2 0.07
Умар Садик 2 0.07
Робертоне Лукас 1 0.04
Эмбарба Адриан 1 0.04
Эгуарас Иниго 1 0.04
Лазаро 1 0.04
Саму Гарсия 1 0.04
Брандарис Хуан 1 0.04
Де ла Ос Сесар 1 0.04
Акиеме Серхио 1 0.04
Пуигмаль Арнау 1 0.04
Посо Алехандро 0 0
Соуза Диего II 0 0
Мендес Убулан 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 5 (2) 0.18
Клюйверт Джастин 5 (1) 0.18
Кастильехо Самуэль 3 0.11
Алмейда Андре IV 2 0.07
Лино Сэмуел 2 0.07
Дьякаби Муктар 2 0.07
Гильямон Уго 1 (1) 0.04
Гайя Хосе 1 0.04
Лато Тони 1 0.04
Габриэль Паулиста 1 0.04
Нико Гонсалес 1 0.04
Кёмерт Эрай 1 0.04
Дуро Уго 1 0.04
Андре Маркос 1 0.04
Солер Карлос 1 (1) 0.04
Муса Юнус 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Мориба Илайкс 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баптистао Лео 7 0
Робертоне Лукас 7 0
Эли Родриго 5 1
Эмбарба Адриан 4 1
Эгуарас Иниго 5 0
Брандарис Хуан 5 0
Де ла Ос Сесар 5 0
Акиеме Серхио 5 0
Кайки 5 0
Саму Гарсия 4 0
Суарес Луис III 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Пуигмаль Арнау 4 0
Мартинес Фернардо 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Бабич Срджан 3 0
Сентельес Алехандро 0 1
Портильо Франсиско 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Мендес Убулан 1 0
Марко Милованович I 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 8 0
Дьякаби Муктар 5 1
Кастильехо Самуэль 6 0
Кёмерт Эрай 4 1
Гильямон Уго 5 0
Мориба Илайкс 3 1
Кавани Эдинсон 4 0
Фулкье Димитри 4 0
Гайя Хосе 4 0
Дуро Уго 4 0
Корреа Тьерри 4 0
Андре Маркос 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Лино Сэмуел 3 0
Габриэль Паулиста 1 1
Алмейда Андре IV 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Лато Тони 1 0
Васкес Хесус 1 0
Перес Фран 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Озкаджар Дженк 1 0

Результаты матчей

Альмерия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Валенсия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

5
8
Альмерия
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Валенсия
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

22
7

Волевые поражения

6
18
Альмерия
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Валенсия
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
52% (14)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
12

Волевые победы

28
8

Волевые поражения

11
26

Голы по времени матча

Забито

21
10
13 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
3
14%
2
20%
1-15
6
29%
3
30%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
2
20%
76-90

Пропущено

18
17
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
6%
2
12%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
4
22%
4
24%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
5
28%
6
35%
76-90

Забито

12
20
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
25%
4
20%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
2
17%
5
25%
61-75
1
8%
5
25%
76-90

Пропущено

28
14
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
11%
2
14%
1-15
4
14%
2
14%
16-30
5
18%
1
7%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
7
25%
5
36%
61-75
6
21%
3
21%
76-90

Забито

33
30
19 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
7 Не забивали 11
5
15%
4
13%
1-15
7
21%
5
17%
16-30
7
21%
4
13%
31-45
6
18%
5
17%
46-60
4
12%
5
17%
61-75
4
12%
7
23%
76-90

Пропущено

46
31
18 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 22
4
9%
4
13%
1-15
8
17%
3
10%
16-30
6
13%
3
10%
31-45
7
15%
5
16%
46-60
10
22%
7
23%
61-75
11
24%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2
Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0 Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1
Валенсия
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0
Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Клермон 4:2

Результаты матчей

Альмерия
Валенсия

Точный счет

3:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:0
8 раз 30%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
5
9
4
10
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
7
3
10
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
17
10
9
18
1.5
7
20
4
23
2.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 28 18 5 5 59 - 24 59
3.
Атлетико М
 Заявка 27 16 6 5 43 - 19 54
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 15 6 7 37 - 26 51
5.
Вильярреал
 Заявка 28 14 5 9 37 - 26 47
6.
Бетис
 Заявка 28 13 6 9 34 - 29 45
7.
Атлетик Б
 Заявка 28 11 7 10 38 - 29 40
8.
Осасуна
 Заявка 28 10 8 10 24 - 28 38
9.
Райо Вальекано
 Заявка 27 9 10 8 32 - 31 37
10.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
11.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
12.
Мальорка
 Заявка 28 9 7 12 25 - 30 34
13.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
14.
Кадис
 Заявка 28 7 10 11 23 - 40 31
15.
Хетафе
 Заявка 28 7 9 12 27 - 36 30
16.
Вальядолид
 Заявка 28 8 5 15 23 - 47 29
17.
Валенсия
 0:0 Заявка 28 7 7 14 29 - 32 28
18.
Альмерия
 0:0 Заявка 28 7 7 14 32 - 47 28
19.
Эспаньол
 Заявка 28 6 9 13 34 - 46 27
20.
Эльче
 Заявка 28 2 7 19 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
6.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7.
Бетис
 Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
8.
Альмерия
 0:0 Заявка 15 7 3 5 21 - 18 24
9.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
10.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
11.
Валенсия
 0:0 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
12.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
13.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
14.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
15.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
16.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
17.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Кадис
 Заявка 14 3 4 7 9 - 21 13
14.
Мальорка
 Заявка 14 3 3 8 12 - 20 12
15.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
16.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 0:0 Заявка 14 1 4 9 8 - 19 7
19.
Эльче
 Заявка 14 1 3 10 9 - 32 6
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 10
Севилья Акунья Маркос 2 8
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Arnau Puigmal сделал ключевой пас для гола!
  • 50'
    Контроль мяча: Альмерия: 45%, Валенсия: 55%.
  • 49'
    Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Травма, повреждение
    49'
    Ох, нехорошо это выглядит. Нико Гонсалес получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 49'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    47'
    Нико Гонсалес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Альмерия пытается что-то создать.
  • 47'
    Нико Гонсалес ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Альмерия начинает контратаку
  • 47'
    Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Суарес Луис III из команды Альмерия поставил подножку. Пострадал Алмейда Андре IV
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
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    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Альмерия: 45%, Валенсия: 55%.
    • 48'
      Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Гайя Хосе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Samu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 46'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • Фол, нарушение
      46'
      Дуро Уго задерживает мяч рукой
    • 45'
      Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Кастильехо Самуэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Бабич Срджан из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Валенсия начинает контратаку
    • 44'
      Fran Perez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Лино Сэмуел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Желтая карточка
      42'
      Робертоне Лукас из команды Альмерия получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья свистит. Робертоне Лукас атаковал сзади соперника. Это Кастильехо Самуэль заработал своей команде штрафной
    • 42'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 42'
      Клюйверт Джастин получил травму и заменен. Fran Perez выходит на поле.
    • 41'
      Суарес Луис III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 41'
      Сентельес Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      41'
      Алмейда Андре IV наказан за толчок Мелеро Гонсало
    • 41'
      Дуро Уго выиграл воздушное противоборство у Samu.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 40'
      Arnau Puigmal из команды Альмерия наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 40'
      Сентельес Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Контроль мяча: Альмерия: 43%, Валенсия: 57%.
    • Травма, повреждение
      40'
      Ох, нехорошо это выглядит. Клюйверт Джастин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      39'
      Клюйверт Джастин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 39'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Альмерия пробьет пенальти!
    • 37'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 37'
      Дьякаби Муктар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      37'
      Дьякаби Муктар наказан за толчок Суарес Луис III
    • 36'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Эли Родриго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Эли Родриго из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 35'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Валенсия пробьет пенальти!
    • 35'
      Контроль мяча: Альмерия: 44%, Валенсия: 56%.
    • Травма, повреждение
      33'
      Клюйверт Джастин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 33'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 33'
      Эли Родриго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Клюйверт Джастин из команды Валенсия забивает перекинув вратаря.
    • 33'
      Кастильехо Самуэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Валенсия начинает контратаку
    • 33'
      Гайя Хосе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Нико Гонсалес выиграл воздушное противоборство у Samu.
    • 33'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Дженк Озкаджар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Альмерия контролирует мяч.
    • 31'
      Бабич Срджан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Дженк Озкаджар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 30'
      Шанс! Дуро Уго из команды Валенсия пробил головой, но мимо
    • 30'
      Кастильехо Самуэль из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Альмерия: 42%, Валенсия: 58%.
    • 30'
      Дьякаби Муктар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Arnau Puigmal создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Нико Гонсалес успешно блокирует удар.
    • 29'
      Баптистао Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Баптистао Лео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Нико Гонсалес из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Баптистао Лео
    • 28'
      Альмерия контролирует мяч.
    • 27'
      Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 27'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Альмерия контролирует мяч.
    • 26'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 25'
      Валенсия контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Альмерия: 42%, Валенсия: 58%.
    • 24'
      Валенсия контролирует мяч.
    • 24'
      Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Дженк Озкаджар из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Желтая карточка
      23'
      Суарес Луис III совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья свистит. Суарес Луис III атаковал сзади соперника. Это Дьякаби Муктар заработал своей команде штрафной
    • 23'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 22'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Баптистао Лео из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      21'
      Судья подбегает и показывает Брандарис Хуан из команды Альмерия отложенную желтую карточку за фол.
    • Фол, нарушение
      21'
      Мелеро Гонсало наказан за толчок Алмейда Андре IV
    • 20'
      Эли Родриго из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Альмерия: 52%, Валенсия: 48%.
    • 20'
      Мартинес Фернардо делает важнейший сейв!
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Гайя Хосе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Валенсия нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • 19'
      Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Дженк Озкаджар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Дуро Уго выиграл воздушное противоборство у Бабич Срджан.
    • 18'
      Валенсия контролирует мяч.
    • 18'
      Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 17'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 17'
      Алмейда Андре IV ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Альмерия начинает контратаку
    • 16'
      Суарес Луис III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 15'
      Лино Сэмуел не смог попасть в створ ударом издали
    • 15'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 15'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 15'
      Контроль мяча: Альмерия: 53%, Валенсия: 47%.
    • 14'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Нико Гонсалес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 14'
      Гайя Хосе выиграл воздушное противоборство у Arnau Puigmal.
    • 13'
      Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 13'
      Валенсия контролирует мяч.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 13'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Валенсия пробьет пенальти!
    • 12'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Угловой
      12'
      Кастильехо Самуэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Бабич Срджан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Клюйверт Джастин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Клюйверт Джастин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Альмерия: 67%, Валенсия: 33%.
    • 10'
      Нико Гонсалес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 9'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Брандарис Хуан выиграл воздушное противоборство у Лино Сэмуел.
    • 8'
      Робертоне Лукас бьет со штрафного в створ, но Гиорги Мамардашвили держит все под контролем
    • Желтая карточка
      7'
      Фулкье Димитри - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      7'
      Фулкье Димитри из команды Валенсия заходит слишком далеко, он валит Робертоне Лукас.
    • 6'
      Фулкье Димитри из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Arnau Puigmal успешно блокирует удар.
    • 6'
      Лино Сэмуел нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      5'
      Клюйверт Джастин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Эли Родриго из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Альмерия: 50%, Валенсия: 50%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Суарес Луис III наказан за толчок Кастильехо Самуэль
    • 4'
      Баптистао Лео выиграл воздушное противоборство у Дженк Озкаджар.
    • 4'
      Мелеро Гонсало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Валенсия начинает контратаку
    • 4'
      Кастильехо Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Дьякаби Муктар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Альмерия контролирует мяч.
    • 3'
      Дуро Уго выиграл воздушное противоборство у Эли Родриго.
    • 3'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Альмерия контролирует мяч.
    • 2'
      Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Сентельес Алехандро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Бабич Срджан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Сегодня высокая влажность.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Альмерия начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Альмерия.
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      BetBoom
      2.23 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 126
    Альмерия 13.5% (17)
    X 43.7% (55)
    Валенсия 42.9% (54)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Валенсия
    4.10
    3.40
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Альмерия 1:0 Валенсия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 1:0 Валенсия

    Исход игры
    Альмерия
    14.3% (18)
    Ничья
    42.9% (54)
    Валенсия
    42.9% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.62% (39)
    Меньше
    66.38% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    76.72% (89)
    Нет
    23.28% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (51)
    1:2 Валенсия
    20.6% (26)
    0:1 Валенсия
    14.3% (18)
    1:0 Альмерия
    5.6% (7)
    2:1 Альмерия
    4% (5)
    3:1 Альмерия
    2.4% (3)
    1:3 Валенсия
    1.6% (2)
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