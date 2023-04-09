Тур: 28. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Главный судья: Санчес Хосе
0'
7' Желтая карточкаФулкье Димитри
20' Желтая карточкаБрандарис Хуан
23' Желтая карточкаСуарес Луис
42' Желтая карточкаРобертоне Лукас
1:0
49' ГолМелеро Гонсало
Ход матча
20'
23'
42'
49'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
23
Саму
Гарсия
14
Гайя
Хосе
16
Лино
Сэмуел
19
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджанЗащитник
- Защитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Суарес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ЛазароНападающий
-
2 Кайки
-
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лино СэмуелПолузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
-
29 Перес ФранНападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Альмерия
Валенсия
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.2
1.43
Среднее время на гол
75
63
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.86
2.6
Среднее время на гол
48
34
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.58
1.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
56
46
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|6
|0.21
|Мелеро Гонсало
|3 (1)
|0.11
|Баптистао Лео
|3
|0.11
|Рамазани Ларжи
|3
|0.11
|Суарес Луис III
|2
|0.07
|Портильо Франсиско
|2
|0.07
|Бабич Срджан
|2
|0.07
|Умар Садик
|2
|0.07
|Робертоне Лукас
|1
|0.04
|Эмбарба Адриан
|1
|0.04
|Эгуарас Иниго
|1
|0.04
|Лазаро
|1
|0.04
|Саму Гарсия
|1
|0.04
|Брандарис Хуан
|1
|0.04
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.04
|Акиеме Серхио
|1
|0.04
|Пуигмаль Арнау
|1
|0.04
|Посо Алехандро
|0
|0
|Соуза Диего II
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|5 (2)
|0.18
|Клюйверт Джастин
|5 (1)
|0.18
|Кастильехо Самуэль
|3
|0.11
|Алмейда Андре IV
|2
|0.07
|Лино Сэмуел
|2
|0.07
|Дьякаби Муктар
|2
|0.07
|Гильямон Уго
|1 (1)
|0.04
|Гайя Хосе
|1
|0.04
|Лато Тони
|1
|0.04
|Габриэль Паулиста
|1
|0.04
|Нико Гонсалес
|1
|0.04
|Кёмерт Эрай
|1
|0.04
|Дуро Уго
|1
|0.04
|Андре Маркос
|1
|0.04
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.04
|Муса Юнус
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баптистао Лео
|7
|0
|Робертоне Лукас
|7
|0
|Эли Родриго
|5
|1
|Эмбарба Адриан
|4
|1
|Эгуарас Иниго
|5
|0
|Брандарис Хуан
|5
|0
|Де ла Ос Сесар
|5
|0
|Акиеме Серхио
|5
|0
|Кайки
|5
|0
|Саму Гарсия
|4
|0
|Суарес Луис III
|4
|0
|Рамазани Ларжи
|4
|0
|Пуигмаль Арнау
|4
|0
|Мартинес Фернардо
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Бабич Срджан
|3
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Портильо Франсиско
|1
|0
|Соуза Диего II
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Мендес Убулан
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Юнус
|8
|0
|Дьякаби Муктар
|5
|1
|Кастильехо Самуэль
|6
|0
|Кёмерт Эрай
|4
|1
|Гильямон Уго
|5
|0
|Мориба Илайкс
|3
|1
|Кавани Эдинсон
|4
|0
|Фулкье Димитри
|4
|0
|Гайя Хосе
|4
|0
|Дуро Уго
|4
|0
|Корреа Тьерри
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Лино Сэмуел
|3
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|1
|Алмейда Андре IV
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Перес Фран
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Валенсия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
5
8
Альмерия
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Валенсия
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
22
7
Волевые поражения
6
18
Альмерия
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Валенсия
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
52% (14)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
12
Волевые победы
28
8
Волевые поражения
11
26
Голы по времени матча
Забито
21
10
13 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
3
14%
2
20%
1-15
6
29%
3
30%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
2
20%
76-90
Пропущено
18
17
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
6%
2
12%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
4
22%
4
24%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
5
28%
6
35%
76-90
Забито
12
20
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
25%
4
20%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
2
17%
5
25%
61-75
1
8%
5
25%
76-90
Пропущено
28
14
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
11%
2
14%
1-15
4
14%
2
14%
16-30
5
18%
1
7%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
7
25%
5
36%
61-75
6
21%
3
21%
76-90
Забито
33
30
19 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
7 Не забивали 11
5
15%
4
13%
1-15
7
21%
5
17%
16-30
7
21%
4
13%
31-45
6
18%
5
17%
46-60
4
12%
5
17%
61-75
4
12%
7
23%
76-90
Пропущено
46
31
18 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 22
4
9%
4
13%
1-15
8
17%
3
10%
16-30
6
13%
3
10%
31-45
7
15%
5
16%
46-60
10
22%
7
23%
61-75
11
24%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2
Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0 Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1
Валенсия
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0
Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Клермон 4:2
Результаты матчей
Альмерия
Валенсия
Точный счет
3:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:0
8 раз 30%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
68
59
410
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
67
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
1710
918
720
423
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|53 - 9
|71
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|59 - 24
|59
|3.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|43 - 19
|54
|4.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|37 - 26
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|37 - 26
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|34 - 29
|45
|7.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|38 - 29
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|24 - 28
|38
|9.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|32 - 31
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|12.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|25 - 30
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|14.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|23 - 40
|31
|15.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 36
|30
|16.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|23 - 47
|29
|17.
|0:0 Заявка
|28
|7
|7
|14
|29 - 32
|28
|18.
|0:0 Заявка
|28
|7
|7
|14
|32 - 47
|28
|19.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|34 - 46
|27
|20.
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|19 - 10
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|8.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 18
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|11.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 25
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 21
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|18.
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 19
|7
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 32
|6
|20.
|0:0 Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
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|Барселона
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|Хетафе
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|1 11
|Севилья
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|2 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 10
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 1:0 Валенсия
Исход игры
Альмерия
14.3% (18)
Ничья
42.9% (54)
Валенсия
42.9% (54)
Тотал 2.5
Больше
33.62% (39)
Меньше
66.38% (77)
Обе команды забьют
Да
76.72% (89)
Нет
23.28% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (51)
1:2 Валенсия
20.6% (26)
0:1 Валенсия
14.3% (18)
1:0 Альмерия
5.6% (7)
2:1 Альмерия
4% (5)
3:1 Альмерия
2.4% (3)
1:3 Валенсия
1.6% (2)
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