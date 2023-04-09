Тур: 28. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
2:0
Перерыв
Ход матча
6'
1:0
27'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Санчес
Хорхе
25
Бас
Юри
10
Тадич
Душан
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
61
Вита
Реми
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Регер ЮриЗащитник
-
57 Хато ЙоррельЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Mika Godts
-
41 Dave Vos
-
Главный тренер: Хейтинга Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
-
55 Stipe Radic
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
История личных встреч
Аякс
Фортуна Ситтард
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
4.75
3
Среднее время на гол
18
30
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
2.75
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
32
51
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудус Мохаммед
|11
|0.39
|Бробби Брайан
|11
|0.39
|Бергёйс Стивен
|9 (1)
|0.32
|Бергвейн Стевен
|9
|0.32
|Тадич Душан
|8 (3)
|0.29
|Классен Дэви
|7
|0.25
|Тейлор Кеннет
|7
|0.25
|Альварес Эдсон
|3
|0.11
|Ренсх Девайн
|3
|0.11
|Лукка Лоренцо
|2
|0.07
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.04
|Антони
|1
|0.04
|Санчес Хорхе
|1
|0.04
|Тимбер Юрриен
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Консейсау Франсишку
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|9 (6)
|0.32
|Кордоба Иньиго
|5
|0.18
|Tijjani Noslin
|5
|0.18
|Гладон Пол
|4
|0.14
|Озьякуп Огузхан
|3
|0.11
|Эмбало Умару
|2
|0.07
|Вита Реми
|2
|0.07
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.04
|Ферати Арианит
|1
|0.04
|Дуарте Дерой
|1
|0.04
|Сиовас Димитрис
|1
|0.04
|Бистрович Кристиян
|1
|0.04
|Гут Родриго
|1
|0.04
|Пинту Иву
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Ташчи Тунахан
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|9
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Тадич Душан
|3
|0
|Бергёйс Стивен
|3
|0
|Классен Дэви
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|3
|0
|Тимбер Юрриен
|3
|0
|Консейсау Франсишку
|3
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Вейндал Оуэн
|2
|0
|Санчес Хорхе
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|8
|0
|Эрдоган Доган
|3
|2
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Ферати Арианит
|5
|0
|Julio Velazquez
|2
|1
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Кордоба Иньиго
|3
|0
|Эмбало Умару
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Tijjani Noslin
|3
|0
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|Химо Наварро
|2
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Ван Бейнен Мике
|1
|0
|Гут Родриго
|1
|0
|Ташчи Тунахан
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Фортуна Ситтард
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
7
8
Аякс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Фортуна Ситтард
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
20
Волевые поражения
34
10
Аякс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Фортуна Ситтард
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (3)
48% (13)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
25
Волевые поражения
41
18
Голы по времени матча
Забито
37
18
16 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
5
14%
2
11%
1-15
5
14%
2
11%
16-30
6
16%
1
6%
31-45
7
19%
1
6%
46-60
6
16%
4
22%
61-75
8
22%
8
44%
76-90
Пропущено
12
22
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
17%
1
5%
1-15
3
25%
3
14%
16-30
0
0%
6
27%
31-45
3
25%
6
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
6
27%
76-90
Забито
35
19
19 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 18
5
14%
4
21%
1-15
7
20%
0
0%
16-30
7
20%
4
21%
31-45
5
14%
2
11%
46-60
6
17%
1
5%
61-75
5
14%
8
42%
76-90
Пропущено
16
23
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
6
38%
2
9%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
1
6%
7
30%
61-75
4
25%
8
35%
76-90
Забито
72
37
35 В 1-м тайме 13
37 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 13
2 Не забивали 6
10
14%
6
16%
1-15
12
17%
2
5%
16-30
13
18%
5
14%
31-45
12
17%
3
8%
46-60
12
17%
5
14%
61-75
13
18%
16
43%
76-90
Пропущено
28
45
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 31
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 21
4
14%
1
2%
1-15
4
14%
5
11%
16-30
6
21%
8
18%
31-45
5
18%
10
22%
46-60
2
7%
7
16%
61-75
7
25%
14
31%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4
Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0 Ден Бош - Аякс 0:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Аякс - Телстар 5:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2
Результаты матчей
Аякс
Фортуна Ситтард
Точный счет
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
6:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
3:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 30%
4
6 раз 22%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Аякс
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
95
85
77
67
212
58
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
121
95
49
77
112
59
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
216
1710
1116
1314
324
1017
423
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|62 - 26
|64
|2.
|28
|18
|5
|5
|75 - 33
|59
|3.
|2:0
|28
|17
|8
|3
|74 - 28
|59
|4.
|28
|16
|6
|6
|53 - 32
|54
|5.
|28
|14
|9
|5
|48 - 22
|51
|6.
|28
|14
|7
|7
|43 - 30
|49
|7.
|28
|11
|9
|8
|44 - 42
|42
|8.
|28
|10
|8
|10
|34 - 38
|38
|9.
|28
|7
|14
|7
|37 - 30
|35
|10.
|26
|9
|8
|9
|41 - 40
|35
|11.
|0:2
|28
|9
|5
|14
|35 - 49
|32
|12.
|27
|7
|9
|11
|36 - 46
|30
|13.
|28
|6
|9
|13
|32 - 47
|27
|14.
|28
|7
|6
|15
|32 - 58
|27
|15.
|28
|5
|10
|13
|25 - 46
|25
|16.
|28
|7
|3
|18
|25 - 65
|24
|17.
|28
|4
|5
|19
|27 - 57
|17
|18.
|28
|4
|4
|20
|21 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|46 - 10
|37
|2.
|14
|11
|3
|0
|36 - 7
|36
|3.
|13
|9
|4
|0
|26 - 7
|31
|4.
|2:0
|14
|8
|4
|2
|39 - 12
|28
|5.
|14
|8
|2
|4
|24 - 16
|26
|6.
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|7.
|14
|7
|3
|4
|28 - 19
|24
|8.
|14
|6
|2
|6
|17 - 23
|20
|9.
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|10.
|13
|6
|1
|6
|20 - 26
|19
|11.
|14
|3
|9
|2
|25 - 18
|18
|12.
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|13.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|14.
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|15.
|0:2
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|16.
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|14
|2
|0
|12
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|36 - 19
|33
|2.
|2:0
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|3.
|14
|9
|1
|4
|26 - 15
|28
|4.
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|29 - 23
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|7.
|14
|5
|6
|3
|17 - 15
|21
|8.
|14
|4
|5
|5
|12 - 12
|17
|9.
|0:2
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|10.
|14
|3
|6
|5
|12 - 15
|15
|11.
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|12.
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 28
|10
|15.
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|17.
|14
|1
|2
|11
|9 - 32
|5
|18.
|14
|1
|1
|12
|8 - 42
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6