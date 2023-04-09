Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Кордоба Иньиго получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Отличную игру провел сегодня Бергёйс Стивен ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

44' Кордоба Иньиго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Бас Юри из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Тиджани Нослин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Вита Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Бистрович Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Аякс

35' Озьякуп Огузхан не смог попасть в створ ударом издали

35' Удар от ворот произведет Аякс

35' Вита Реми не смог попасть в створ ударом издали

34' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Г О О О О Л - Бергёйс Стивен забивает с правой ноги!

27' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Тейлор Кеннет из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Оооо... вот это был удар! Тадич Душан должен был забить с этой позиции.

20' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Тейлор Кеннет не смог попасть в створ ударом издали

18' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

13' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Бас Юри из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Аякс

11' Йилмаз Бурак не смог попасть в створ ударом издали

10' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Аякс

9' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Йилмаз Бурак навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

8' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

7' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

6' Г О О О О Л - Бергёйс Стивен из команды Аякс левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

6' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Бас Юри не смог попасть в створ ударом издали

5' Санчес Хорхе из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Бергёйс Стивен пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем

4' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Аякс начинает с центра поля