  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Аякс
4:0
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
1:0
6' Гол
Бергёйс Стивен
2:0
27' Гол
Бергёйс Стивен
3:0
54' Гол
Бергвейн Стевен
4:0
86' Гол
Тейлор Кеннет
90' Желтая карточка
Гут Родриго
90'+3

Ход матча

6'
Бергёйс Стивен
(Санчес Хорхе)
1:0
27'
Бергёйс Стивен
(Тадич Душан)
2:0
46'
 
Химо Наварро
Вита Реми
46'
 
Гладон Пол
Эрдоган Доган
46'
Хато Йоррель
Бас Юри
 
54'
Бергвейн Стевен
(Тадич Душан)
3:0
64'
 
Озьякуп Огузхан
Tijjani Noslin
64'
 
Эмбало Умару
Дуарте Дерой
72'
Консейсау Франсишку
Классен Дэви
 
72'
Dave Vos
Гриллич Флориан
 
79'
 
Бёйтинк Томас
Йилмаз Бурак
86'
Тейлор Кеннет
(Бергёйс Стивен)
4:0
87'
Регер Юри
Коласио Хорхе
 
88'
Mika Godts
Тадич Душан
 
90'
 
Гут Родриго

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 2
  • 17 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Рульи
Херонимо
19
Санчес
Хорхе
2
Тимбер
Юрриен
4
Альварес
Эдсон
25
Бас
Юри
6
Классен
Дэви
8
Тейлор
Кеннет
21
Гриллич
Флориан
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
7
Бергвейн
Стевен
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
61
Вита
Реми
21
Эрдоган
Доган
8
Бистрович
Кристиян
15
Озьякуп
Огузхан
77
Tijjani
Noslin
17
Йилмаз
Бурак
7
Кордоба
Иньиго
Аякс
4-3-3
Фортуна Ситтард
4-3-3

История личных встреч

Аякс
Фортуна Ситтард

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
2:3
Э
5:0
Э
0:5
Э
1:2
Э
5:2
Э
5:0
Э
4:0
Э
0:2

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

4.75
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2.75
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

32
51

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 11 0.39
Бробби Брайан 11 0.39
Бергвейн Стевен 10 0.36
Бергёйс Стивен 9 (1) 0.32
Тадич Душан 8 (3) 0.29
Тейлор Кеннет 8 0.29
Классен Дэви 7 0.25
Альварес Эдсон 3 0.11
Ренсх Девайн 3 0.11
Лукка Лоренцо 2 0.07
Угелумба Кэлвин 1 0.04
Антони 1 0.04
Санчес Хорхе 1 0.04
Тимбер Юрриен 1 0.04
Блинд Дэйли 0 0
Консейсау Франсишку 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 9 (6) 0.32
Кордоба Иньиго 5 0.18
Tijjani Noslin 5 0.18
Гладон Пол 4 0.14
Озьякуп Огузхан 3 0.11
Эмбало Умару 2 0.07
Вита Реми 2 0.07
Сёнтьенс Матс 1 0.04
Ферати Арианит 1 0.04
Дуарте Дерой 1 0.04
Сиовас Димитрис 1 0.04
Бистрович Кристиян 1 0.04
Гут Родриго 1 0.04
Пинту Иву 0 0
Кокс Джордж 0 0
Ташчи Тунахан 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 9 0
Ренсх Девайн 2 1
Тадич Душан 3 0
Бергёйс Стивен 3 0
Классен Дэви 3 0
Тейлор Кеннет 3 0
Тимбер Юрриен 3 0
Консейсау Франсишку 3 0
Гриллич Флориан 2 0
Вейндал Оуэн 2 0
Санчес Хорхе 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Бробби Брайан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йилмаз Бурак 8 0
Эрдоган Доган 3 2
Сёнтьенс Матс 4 1
Ферати Арианит 5 0
Julio Velazquez 2 1
Озьякуп Огузхан 3 0
Кордоба Иньиго 3 0
Эмбало Умару 3 0
Кокс Джордж 3 0
Tijjani Noslin 3 0
Сиовас Димитрис 2 0
Химо Наварро 2 0
Дуарте Дерой 2 0
Бёйтинк Томас 2 0
Гут Родриго 2 0
Пинту Иву 1 0
Гладон Пол 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Ван Бейнен Мике 1 0
Ташчи Тунахан 1 0

Результаты матчей

Аякс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Фортуна Ситтард
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

7
8
Аякс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Фортуна Ситтард
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
20

Волевые поражения

34
10
Аякс
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Фортуна Ситтард
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (3)
46% (13)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
25

Волевые поражения

41
18

Голы по времени матча

Забито

41
18
18 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
6
15%
2
11%
1-15
6
15%
2
11%
16-30
6
15%
1
6%
31-45
8
20%
1
6%
46-60
6
15%
4
22%
61-75
9
22%
8
44%
76-90

Пропущено

12
26
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
2
17%
2
8%
1-15
3
25%
4
15%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
3
25%
7
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
7
27%
76-90

Забито

35
19
19 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 19
5
14%
4
21%
1-15
7
20%
0
0%
16-30
7
20%
4
21%
31-45
5
14%
2
11%
46-60
6
17%
1
5%
61-75
5
14%
8
42%
76-90

Пропущено

16
23
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
6
38%
2
9%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
1
6%
7
30%
61-75
4
25%
8
35%
76-90

Забито

76
37
37 В 1-м тайме 13
39 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 13
2 Не забивали 7
11
14%
6
16%
1-15
13
17%
2
5%
16-30
13
17%
5
14%
31-45
13
17%
3
8%
46-60
12
16%
5
14%
61-75
14
18%
16
43%
76-90

Пропущено

28
49
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 33
8 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
4
14%
2
4%
1-15
4
14%
6
12%
16-30
6
21%
8
16%
31-45
5
18%
11
22%
46-60
2
7%
7
14%
61-75
7
25%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4
Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0 Ден Бош - Аякс 0:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Аякс - Телстар 5:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2

Результаты матчей

Аякс
Фортуна Ситтард

Точный счет

4:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
6:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
3:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 29%
4
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Аякс
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
5
9
5
1.5
7
7
7
7
2.5
2
12
6
8
3.5
3
11
4.5
2
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
9
5
1.5
4
10
7
7
2.5
1
13
5
9
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
2
0.5
Больше Меньше
21
7
18
10
1.5
11
17
14
14
2.5
3
25
11
17
3.5
4
24
4.5
2
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 27 19 7 1 62 - 26 64
2.
ПСВ
 28 18 5 5 75 - 33 59
3.
Аякс
 28 17 8 3 76 - 28 59
4.
АЗ Алкмаар
 28 16 6 6 53 - 32 54
5.
Твенте
 28 14 9 5 48 - 22 51
6.
Спарта Роттердам
 28 14 7 7 43 - 30 49
7.
Утрехт
 28 11 9 8 44 - 42 42
8.
Херенвен
 28 10 8 10 34 - 38 38
9.
НЕК Неймеген
 28 7 14 7 37 - 30 35
10.
Валвейк
 26 9 8 9 41 - 40 35
11.
Фортуна Ситтард
 28 9 5 14 35 - 51 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 27 7 9 11 36 - 46 30
13.
Витесс
 28 6 9 13 32 - 47 27
14.
Волендам
 28 7 6 15 32 - 58 27
15.
Эммен
 28 5 10 13 25 - 46 25
16.
Эксельсиор
 28 7 3 18 25 - 65 24
17.
Гронинген
 28 4 5 19 27 - 57 17
18.
Камбюр
 28 4 4 20 21 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Аякс
 14 8 4 2 41 - 12 28
5.
Спарта Роттердам
 14 8 2 4 24 - 16 26
6.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
7.
Валвейк
 14 7 3 4 28 - 19 24
8.
Эксельсиор
 14 6 2 6 17 - 23 20
9.
Утрехт
 14 5 5 4 14 - 13 20
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
13.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
14.
Херенвен
 14 5 2 7 17 - 23 17
15.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 24 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 36 - 19 33
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
5.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 14 5 6 3 17 - 15 21
8.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
9.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 14 3 4 7 17 - 26 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 14 2 4 8 11 - 28 10
15.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 14 1 2 11 9 - 32 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 13 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
НЕК Неймеген Эль-Каруани Суфьян 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 93'
    Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Бистрович Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Консейсау Франсишку нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Mika Godts из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Желтая карточка
    92'
    Гут Родриго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    92'
    Гут Родриго из команды Фортуна Ситтард заходит слишком далеко, он валит Mika Godts.
  • 91'
    Аякс начинает контратаку
  • Угловой
    91'
    Бистрович Кристиян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Dave Vos ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Контроль мяча: Аякс: 70%, Фортуна Ситтард: 30%.
    • 90'
      Бергвейн Стевен пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем
    • 90'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Угловой
      90'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс подал угловой слева.
    • 90'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 89'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Гут Родриго успешно блокирует удар.