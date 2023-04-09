Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Аякс

46' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Озьякуп Огузхан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Кордоба Иньиго получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Отличную игру провел сегодня Бергёйс Стивен ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

44' Кордоба Иньиго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Бас Юри из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Тиджани Нослин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Вита Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Бистрович Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Аякс

35' Озьякуп Огузхан не смог попасть в створ ударом издали

35' Удар от ворот произведет Аякс

35' Вита Реми не смог попасть в створ ударом издали

34' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Г О О О О Л - Бергёйс Стивен забивает с правой ноги!

27' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Тейлор Кеннет из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Оооо... вот это был удар! Тадич Душан должен был забить с этой позиции.

20' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Тейлор Кеннет не смог попасть в створ ударом издали

18' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

13' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.