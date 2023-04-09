Тур: 28. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
4:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолБергёйс Стивен
2:0
27' ГолБергёйс Стивен
3:0
54' ГолБергвейн Стевен
4:0
86' ГолТейлор Кеннет
90' Желтая карточкаГут Родриго
90'+3
Ход матча
6'
1:0
27'
2:0
46'
54'
3:0
86'
4:0
90'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
7 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 2
-
17 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.71 Тотал больше 3.5
19
Санчес
Хорхе
25
Бас
Юри
10
Тадич
Душан
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
61
Вита
Реми
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Регер ЮриЗащитник
-
57 Хато ЙоррельЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Mika Godts
-
41 Dave Vos
-
Главный тренер: Хейтинга Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
-
55 Stipe Radic
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
История личных встреч
Аякс
Фортуна Ситтард
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
4.75
3
Среднее время на гол
18
30
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
2.75
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
32
51
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудус Мохаммед
|11
|0.39
|Бробби Брайан
|11
|0.39
|Бергвейн Стевен
|10
|0.36
|Бергёйс Стивен
|9 (1)
|0.32
|Тадич Душан
|8 (3)
|0.29
|Тейлор Кеннет
|8
|0.29
|Классен Дэви
|7
|0.25
|Альварес Эдсон
|3
|0.11
|Ренсх Девайн
|3
|0.11
|Лукка Лоренцо
|2
|0.07
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.04
|Антони
|1
|0.04
|Санчес Хорхе
|1
|0.04
|Тимбер Юрриен
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Консейсау Франсишку
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|9 (6)
|0.32
|Кордоба Иньиго
|5
|0.18
|Tijjani Noslin
|5
|0.18
|Гладон Пол
|4
|0.14
|Озьякуп Огузхан
|3
|0.11
|Эмбало Умару
|2
|0.07
|Вита Реми
|2
|0.07
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.04
|Ферати Арианит
|1
|0.04
|Дуарте Дерой
|1
|0.04
|Сиовас Димитрис
|1
|0.04
|Бистрович Кристиян
|1
|0.04
|Гут Родриго
|1
|0.04
|Пинту Иву
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Ташчи Тунахан
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|9
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Тадич Душан
|3
|0
|Бергёйс Стивен
|3
|0
|Классен Дэви
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|3
|0
|Тимбер Юрриен
|3
|0
|Консейсау Франсишку
|3
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Вейндал Оуэн
|2
|0
|Санчес Хорхе
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|8
|0
|Эрдоган Доган
|3
|2
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Ферати Арианит
|5
|0
|Julio Velazquez
|2
|1
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Кордоба Иньиго
|3
|0
|Эмбало Умару
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Tijjani Noslin
|3
|0
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|Химо Наварро
|2
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|Гут Родриго
|2
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Ван Бейнен Мике
|1
|0
|Ташчи Тунахан
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Фортуна Ситтард
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
7
8
Аякс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Фортуна Ситтард
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
20
Волевые поражения
34
10
Аякс
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Фортуна Ситтард
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (3)
46% (13)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
25
Волевые поражения
41
18
Голы по времени матча
Забито
41
18
18 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
6
15%
2
11%
1-15
6
15%
2
11%
16-30
6
15%
1
6%
31-45
8
20%
1
6%
46-60
6
15%
4
22%
61-75
9
22%
8
44%
76-90
Пропущено
12
26
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
2
17%
2
8%
1-15
3
25%
4
15%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
3
25%
7
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
7
27%
76-90
Забито
35
19
19 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 19
5
14%
4
21%
1-15
7
20%
0
0%
16-30
7
20%
4
21%
31-45
5
14%
2
11%
46-60
6
17%
1
5%
61-75
5
14%
8
42%
76-90
Пропущено
16
23
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
6
38%
2
9%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
1
6%
7
30%
61-75
4
25%
8
35%
76-90
Забито
76
37
37 В 1-м тайме 13
39 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 13
2 Не забивали 7
11
14%
6
16%
1-15
13
17%
2
5%
16-30
13
17%
5
14%
31-45
13
17%
3
8%
46-60
12
16%
5
14%
61-75
14
18%
16
43%
76-90
Пропущено
28
49
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 33
8 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
4
14%
2
4%
1-15
4
14%
6
12%
16-30
6
21%
8
16%
31-45
5
18%
11
22%
46-60
2
7%
7
14%
61-75
7
25%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4
Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0 Ден Бош - Аякс 0:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Аякс - Телстар 5:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2
Результаты матчей
Аякс
Фортуна Ситтард
Точный счет
4:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
6:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
3:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 29%
4
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Аякс
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
95
95
77
77
212
68
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
95
410
77
113
59
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
262
Больше Меньше
217
1810
1117
1414
325
1117
424
226
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6