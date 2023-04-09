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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Эммен
0:0
Второй тайм: 56'
НЕК Неймеген
0'
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Живкович Рицхайро

Ход матча

6'
Живкович Рицхайро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эммен
Ничья
НЕК Неймеген
3.65
3.48
2.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Ван
дер
Харт
Микки
17
Те
Вирик
Мик
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
18
Бюрнет
Лоренцо
34
Бушуари
Мохамед
2
Веендорп
Кезиа
23
Эль-Мессауди
Ахмед
57
Антониссе
Джереми
77
Ромени
Оле
9
Живкович
Рицхайро
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
5
Крамер
Йорис
3
Сандлер
Филипп
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
11
Маттссон
Магнус
21
Сиссоко
Ибрагим
I
19
Димата
Ландри
Эммен
4-4-2
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Эммен
НЕК Неймеген

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
3:1
ТМК
3:2
ТМК
0:1
ПДПОЭ
4:1
ПДПОЭ
4:0
ПД
1:0
К
1:3
ПД
1:1
ПДПОЭ
1:0
ПДПОЭ
1:3
ПД
2:3
ПД
4:0

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.67

Среднее время на гол

52
135

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.6
1.83

Среднее время на гол

34
49

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

2.08
1.25

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

43
72

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 7 0.25
Живкович Рицхайро 3 0.11
Велдмате Йерун 3 (1) 0.11
Бернаду Лукас 2 0.07
Эль-Мессауди Ахмед 2 0.07
Димерс Марк 1 0.04
Rui Mendes 1 0.04
Бушуари Мохамед 1 0.04
Араухо Мигель 1 0.04
Влак Яри 1 0.04
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.04
Веендорп Кезиа 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Димата Ландри 8 (2) 0.29
Таннан Уссама 6 0.21
Маркеш Педру 5 0.18
Тавшан Элаис 3 0.11
Маттссон Магнус 3 0.11
Маркес Иван 3 0.11
Эль-Каруани Суфьян 2 0.07
Сиссоко Ибрагим I 2 0.07
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Сандлер Филипп 1 0.04
Шоне Лассе 1 0.04
Брюин Джорди 1 0.04
Мусаба Антони 1 0.04
Вердонк Калвин 0 0
Крамер Йорис 0 0
Пропер Дирк 0 0

Карточки

Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Рицхайро 5 0
Араухо Мигель 3 1
Влак Яри 4 0
Ассехнун Джасин-Амин 4 0
Те Вирик Мик 2 1
Веендорп Кезиа 3 0
Бернаду Лукас 3 0
Димерс Марк 2 0
Rui Mendes 2 0
Ромени Оле 2 0
Бушуари Мохамед 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Бюрнет Лоренцо 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Дирксен Юлиюс 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 6 1
Эль-Каруани Суфьян 7 0
Маркес Иван 5 1
Вердонк Калвин 4 0
Шоне Лассе 3 0
Сандлер Филипп 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Пропер Дирк 3 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0
Тавшан Элаис 1 0

Результаты матчей

Эммен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
НЕК Неймеген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
1
Эммен
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
НЕК Неймеген
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

27
5

Волевые поражения

4
23
Эммен
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
НЕК Неймеген
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
52% (14)
33% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

29
7

Волевые поражения

12
24

Голы по времени матча

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
4
33%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

18
12
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
17%
3
25%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
5
28%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Забито

10
25
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
1
10%
2
8%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
16%
31-45
2
20%
7
28%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
2
20%
10
40%
76-90

Пропущено

29
18
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
17%
3
17%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
4
14%
4
22%
31-45
5
17%
3
17%
46-60
4
14%
4
22%
61-75
8
28%
2
11%
76-90

Забито

24
37
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 10
2
8%
2
5%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
4
17%
7
19%
31-45
5
21%
8
22%
46-60
5
21%
3
8%
61-75
5
21%
13
35%
76-90

Пропущено

47
30
24 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
8
17%
6
20%
1-15
7
15%
4
13%
16-30
9
19%
6
20%
31-45
5
11%
6
20%
46-60
6
13%
5
17%
61-75
12
26%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Эммен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Камбюр - Эммен 1:2 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Эммен - Эксельсиор 2:0
Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0 Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 Эммен - Аякс 3:3
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0
НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3

Результаты матчей

Эммен
НЕК Неймеген

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
0:0
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
0
10 раз 37%
1
8 раз 30%
3
5 раз 19%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эммен
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
6
8
2
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
5
8
1
12
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
17
10
6
21
1.5
9
18
2
25
2.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 27 19 7 1 62 - 26 64
2.
ПСВ
 28 18 5 5 75 - 33 59
3.
Аякс
 27 16 8 3 72 - 28 56
4.
АЗ Алкмаар
 28 16 6 6 53 - 32 54
5.
Твенте
 28 14 9 5 48 - 22 51
6.
Спарта Роттердам
 28 14 7 7 43 - 30 49
7.
Утрехт
 28 11 9 8 44 - 42 42
8.
Херенвен
 28 10 8 10 34 - 38 38
9.
НЕК Неймеген
 0:0 28 7 14 7 37 - 30 35
10.
Валвейк
 26 9 8 9 41 - 40 35
11.
Фортуна Ситтард
 27 9 5 13 35 - 47 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 27 7 9 11 36 - 46 30
13.
Витесс
 28 6 9 13 32 - 47 27
14.
Волендам
 28 7 6 15 32 - 58 27
15.
Эммен
 0:0 28 5 10 13 25 - 46 25
16.
Эксельсиор
 28 7 3 18 25 - 65 24
17.
Гронинген
 28 4 5 19 27 - 57 17
18.
Камбюр
 28 4 4 20 21 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Спарта Роттердам
 14 8 2 4 24 - 16 26
5.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
6.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
7.
Валвейк
 14 7 3 4 28 - 19 24
8.
Эксельсиор
 14 6 2 6 17 - 23 20
9.
Утрехт
 14 5 5 4 14 - 13 20
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 0:0 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Эммен
 0:0 15 3 9 3 15 - 17 18
13.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
14.
Херенвен
 14 5 2 7 17 - 23 17
15.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 24 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 36 - 19 33
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
5.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 14 5 6 3 17 - 15 21
8.
НЕК Неймеген
 0:0 14 4 5 5 12 - 12 17
9.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 14 3 4 7 17 - 26 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 14 2 4 8 11 - 28 10
15.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 0:0 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 14 1 2 11 9 - 32 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 13 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Эммен
    Ничья
    НЕК Неймеген
    3.65
    3.48
    2.75
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