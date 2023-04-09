Тур: 28. Стадион: De Oude Meerdijk. Главный судья: Йоей Кой
0:0
Второй тайм: 56'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Те
Вирик
Мик
77
Ромени
Оле
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Хейлен МайклЗащитник
-
14 Вос ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Хюсен ДэнниНападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гертсен ГюссЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Rijk Janse
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Эммен
НЕК Неймеген
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.67
Среднее время на гол
52
135
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
2.6
1.83
Среднее время на гол
34
49
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
2.08
1.25
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
43
72
Бомбардиры внутри турнира
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|7
|0.25
|Живкович Рицхайро
|3
|0.11
|Велдмате Йерун
|3 (1)
|0.11
|Бернаду Лукас
|2
|0.07
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0.07
|Димерс Марк
|1
|0.04
|Rui Mendes
|1
|0.04
|Бушуари Мохамед
|1
|0.04
|Араухо Мигель
|1
|0.04
|Влак Яри
|1
|0.04
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.04
|Веендорп Кезиа
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Димата Ландри
|8 (2)
|0.29
|Таннан Уссама
|6
|0.21
|Маркеш Педру
|5
|0.18
|Тавшан Элаис
|3
|0.11
|Маттссон Магнус
|3
|0.11
|Маркес Иван
|3
|0.11
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0.07
|Сиссоко Ибрагим I
|2
|0.07
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Сандлер Филипп
|1
|0.04
|Шоне Лассе
|1
|0.04
|Брюин Джорди
|1
|0.04
|Мусаба Антони
|1
|0.04
|Вердонк Калвин
|0
|0
|Крамер Йорис
|0
|0
|Пропер Дирк
|0
|0
Карточки
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Рицхайро
|5
|0
|Араухо Мигель
|3
|1
|Влак Яри
|4
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|4
|0
|Те Вирик Мик
|2
|1
|Веендорп Кезиа
|3
|0
|Бернаду Лукас
|3
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Rui Mendes
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Бушуари Мохамед
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Бюрнет Лоренцо
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Дирксен Юлиюс
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таннан Уссама
|6
|1
|Эль-Каруани Суфьян
|7
|0
|Маркес Иван
|5
|1
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Шоне Лассе
|3
|0
|Сандлер Филипп
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Пропер Дирк
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Бронкхорст Илиас
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
Результаты матчей
Эммен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
НЕК Неймеген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
8
1
Эммен
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
НЕК Неймеген
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
27
5
Волевые поражения
4
23
Эммен
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
НЕК Неймеген
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
52% (14)
33% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
29
7
Волевые поражения
12
24
Голы по времени матча
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
4
33%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
18
12
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
17%
3
25%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
5
28%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Забито
10
25
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
1
10%
2
8%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
16%
31-45
2
20%
7
28%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
2
20%
10
40%
76-90
Пропущено
29
18
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
17%
3
17%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
4
14%
4
22%
31-45
5
17%
3
17%
46-60
4
14%
4
22%
61-75
8
28%
2
11%
76-90
Забито
24
37
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 10
2
8%
2
5%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
4
17%
7
19%
31-45
5
21%
8
22%
46-60
5
21%
3
8%
61-75
5
21%
13
35%
76-90
Пропущено
47
30
24 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
8
17%
6
20%
1-15
7
15%
4
13%
16-30
9
19%
6
20%
31-45
5
11%
6
20%
46-60
6
13%
5
17%
61-75
12
26%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Эммен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Камбюр - Эммен 1:2 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Эммен - Эксельсиор 2:0
Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0 Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 Эммен - Аякс 3:3
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0
НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3
Результаты матчей
Эммен
НЕК Неймеген
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
0:0
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
0
10 раз 37%
1
8 раз 30%
3
5 раз 19%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эммен
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
59
68
212
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
58
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
1710
621
918
225
720
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|62 - 26
|64
|2.
|28
|18
|5
|5
|75 - 33
|59
|3.
|27
|16
|8
|3
|72 - 28
|56
|4.
|28
|16
|6
|6
|53 - 32
|54
|5.
|28
|14
|9
|5
|48 - 22
|51
|6.
|28
|14
|7
|7
|43 - 30
|49
|7.
|28
|11
|9
|8
|44 - 42
|42
|8.
|28
|10
|8
|10
|34 - 38
|38
|9.
|0:0
|28
|7
|14
|7
|37 - 30
|35
|10.
|26
|9
|8
|9
|41 - 40
|35
|11.
|27
|9
|5
|13
|35 - 47
|32
|12.
|27
|7
|9
|11
|36 - 46
|30
|13.
|28
|6
|9
|13
|32 - 47
|27
|14.
|28
|7
|6
|15
|32 - 58
|27
|15.
|0:0
|28
|5
|10
|13
|25 - 46
|25
|16.
|28
|7
|3
|18
|25 - 65
|24
|17.
|28
|4
|5
|19
|27 - 57
|17
|18.
|28
|4
|4
|20
|21 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|46 - 10
|37
|2.
|14
|11
|3
|0
|36 - 7
|36
|3.
|13
|9
|4
|0
|26 - 7
|31
|4.
|14
|8
|2
|4
|24 - 16
|26
|5.
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|6.
|13
|7
|4
|2
|37 - 12
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|28 - 19
|24
|8.
|14
|6
|2
|6
|17 - 23
|20
|9.
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|10.
|13
|6
|1
|6
|20 - 26
|19
|11.
|0:0
|14
|3
|9
|2
|25 - 18
|18
|12.
|0:0
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|13.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|14.
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|15.
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|16.
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|14
|2
|0
|12
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|36 - 19
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|3.
|14
|9
|1
|4
|26 - 15
|28
|4.
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|29 - 23
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|7.
|14
|5
|6
|3
|17 - 15
|21
|8.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|12 - 12
|17
|9.
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|10.
|14
|3
|6
|5
|12 - 15
|15
|11.
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|12.
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 28
|10
|15.
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|16.
|0:0
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|17.
|14
|1
|2
|11
|9 - 32
|5
|18.
|14
|1
|1
|12
|8 - 42
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6