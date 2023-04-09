Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Веендорп Кезиа из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Ромени Оле из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Веендорп Кезиа не смог попасть в створ ударом издали

85' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

82' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Шоне Лассе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Ромени Оле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Бушуари Мохамед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Антониссе Джереми пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

77' Дирксен Юлиюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Сегодняшная посещаемость составляет 8237 болельщиков

77' Удар от ворот произведет Эммен

76' Мусаба Антони не смог попасть в створ ударом издали

75' Ромени Оле нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.

75' Хорошую попытку сделал Мусаба Антони . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Эммен

73' Оооо... вот это был удар! Димата Ландри должен был забить с этой позиции.

73' Димата Ландри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Мусаба Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Рефери не любит споров - именно за это Dick Lukkien сейчас получил желтую

71' Матч возобновится спорным мячом

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Сиссоко Ибрагим I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Бушуари Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Ромени Оле получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Ромени Оле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

63' Бушуари Мохамед из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Удар от ворот произведет Эммен

60' Димата Ландри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Маттссон Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Живкович Рицхайро получает желтую карточку за неспортивное поведение

58' Эль-Каруани Суфьян получает желтую карточку за неспортивное поведение

58' Сиссоко Ибрагим I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Эль-Мессауди Ахмед пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

55' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Ромени Оле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Сандлер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Эммен

52' Маттссон Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Димата Ландри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Бушуари Мохамед решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

49' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

46' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Эль-Мессауди Ахмед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.