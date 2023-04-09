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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
Фейеноорд
5:0
Второй тайм: 68'
Валвейк
0'
1:0
29' Гол в свои ворота
Yassin Oukili
2:0
31' Гол
Пайшао Игор
3:0
39' Гол
Хартман Квилиндси
51' Желтая карточка
Ганцко Давид
4:0
53' Гол
Пайшао Игор
5:0
62' Гол
Хименес Сантьяго Томас

Ход матча

29'
Yassin Oukili
1:0
31'
Пайшао Игор
2:0
39'
Хартман Квилиндси
(Идрисси Уссама)
3:0
46'
 
Бакари Саид
Леливелд Юлиан
46'
 
Лутонда Тьерри
Ваутерс Луук
46'
 
Ван ден Бёйс Дарио
Йозефзон Флориан
51'
Ганцко Давид
 
53'
Пайшао Игор
(Хименес Сантьяго Томас)
4:0
62'
Хименес Сантьяго Томас
(Кекчю Оркун)
5:0
63'
Перейра Данило
Кекчю Оркун
 
63'
Лопес Маркос
Хартман Квилиндси
 
64'
Педерсен Маркус Гольмгрен
Гертрейда Лютсхарел
 

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Валвейк
1.18
8.35
8.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
10
Кекчю
Оркун
20
Виффер
Матс
14
Пайшао
Игор
17
Шиманьски
Себастьян
26
Идрисси
Уссама
29
Хименес
Сантьяго
Томас
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
34
Ваутерс
Луук
14
Клемент
Пелле
6
Анита
Вурнон
33
Yassin
Oukili
10
Йозефзон
Флориан
7
Лобете
Хулен
20
Сёнтьенс
Матс
Фейеноорд
4-2-3-1
Валвейк
4-3-3

История личных встреч

Фейеноорд
Валвейк

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

15 матчей

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:1
ТМК
3:3
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:0

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.38
1.29

Среднее время на гол

37
70

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.71
1

Среднее время на гол

126
90

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.6
1.13

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
79

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 10 0.36
Перейра Данило II 8 (1) 0.29
Кекчю Оркун 8 (2) 0.29
Шиманьски Себастьян 7 0.25
Пайшао Игор 6 0.21
Дилросун Джавайро 5 0.18
Джаханбахш Алиреза 4 0.14
Гертрейда Лютсхарел 3 0.11
Идрисси Уссама 2 0.07
Ганцко Давид 2 0.07
Хартман Квилиндси 2 0.07
Тимбер Квинтен 2 0.07
Волемарк Патрик 2 0.07
Виффер Матс 1 0.04
Расмуссен Якоб 1 0.04
Тоорнстра Йенс 1 0.04
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.04
Лопес Маркос IV 0 0
Бульяуде Эсекиэль 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 8 (1) 0.3
Бель-Хассани Иллиас 5 0.19
Йозефзон Флориан 4 0.15
Сёнтьенс Матс 3 0.11
Ван ден Бёйс Дарио 3 (2) 0.11
Баккали Закария 3 0.11
Леливелд Юлиан 2 0.07
Лобете Хулен 2 0.07
Анита Вурнон 2 0.07
Yassin Oukili 2 0.07
Клемент Пелле 2 0.07
Бирет Мика 2 0.07
Лутонда Тьерри 1 0.04
Адевойе Шоун 1 0.04
Бакари Саид 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кекчю Оркун 6 0
Идрисси Уссама 5 0
Траунер Гернот 4 0
Виффер Матс 4 0
Хартман Квилиндси 4 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 3 0
Джаханбахш Алиреза 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Пайшао Игор 2 0
Бейло Юстин 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Ганцко Давид 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Волемарк Патрик 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yassin Oukili 7 0
Бель-Хассани Иллиас 3 2
Гаари Жюрьен 6 0
Крамер Михил 5 0
Адевойе Шоун 5 0
Леливелд Юлиан 4 0
Анита Вурнон 3 0
Вассен Этьенн 3 0
Ван ден Бёйс Дарио 2 0
Августейнс Себбе 2 0
Йозефзон Флориан 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Ньивпорт Ларс 1 0
Клемент Пелле 1 0
Лобете Хулен 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Валвейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
6
Фейеноорд
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Валвейк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

33
25
Фейеноорд
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
19% (5)
33% (9)
Валвейк
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
62% (16)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
12

Волевые поражения

37
31

Голы по времени матча

Забито

26
13
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
4
15%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
3
12%
4
31%
61-75
8
31%
4
31%
76-90

Пропущено

7
21
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
4
57%
1
5%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
43%
4
19%
61-75
0
0%
9
43%
76-90

Забито

36
27
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
4
11%
3
11%
1-15
7
19%
3
11%
16-30
9
25%
5
19%
31-45
3
8%
3
11%
46-60
7
19%
2
7%
61-75
6
17%
11
41%
76-90

Пропущено

19
20
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
16%
2
10%
1-15
5
26%
4
20%
16-30
3
16%
5
25%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
3
16%
3
15%
76-90

Забито

62
40
31 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 9
1 Не забивали 8
8
13%
4
10%
1-15
9
15%
4
10%
16-30
14
23%
7
18%
31-45
7
11%
4
10%
46-60
10
16%
6
15%
61-75
14
23%
15
38%
76-90

Пропущено

26
41
15 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 20
7
27%
3
7%
1-15
5
19%
4
10%
16-30
3
12%
9
22%
31-45
3
12%
6
15%
46-60
5
19%
7
17%
61-75
3
12%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1
Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Эммен 5:0
Валвейк
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4
Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0

Результаты матчей

Фейеноорд
Валвейк

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
6 раз 22%
4
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
1 раз 4%
0
8 раз 31%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
8
5
1.5
8
6
3
10
2.5
5
9
2
11
3.5
2
12
1
12
4.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
3
9
8
6
2.5
2
10
3
11
3.5
1
11
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
1
0.5
Больше Меньше
18
8
18
9
1.5
11
15
11
16
2.5
7
19
5
22
3.5
3
23
2
25
4.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 5:0 28 20 7 1 67 - 26 67
2.
ПСВ
 28 18 5 5 75 - 33 59
3.
Аякс
 28 17 8 3 76 - 28 59
4.
АЗ Алкмаар
 28 16 6 6 53 - 32 54
5.
Твенте
 28 14 9 5 48 - 22 51
6.
Спарта Роттердам
 28 14 7 7 43 - 30 49
7.
Утрехт
 28 11 9 8 44 - 42 42
8.
Херенвен
 28 10 8 10 34 - 38 38
9.
НЕК Неймеген
 28 7 14 7 37 - 30 35
10.
Валвейк
 0:5 27 9 8 10 41 - 45 35
11.
Фортуна Ситтард
 28 9 5 14 35 - 51 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 27 7 9 11 36 - 46 30
13.
Витесс
 28 6 9 13 32 - 47 27
14.
Волендам
 28 7 6 15 32 - 58 27
15.
Эммен
 28 5 10 13 25 - 46 25
16.
Эксельсиор
 28 7 3 18 25 - 65 24
17.
Гронинген
 28 4 5 19 27 - 57 17
18.
Камбюр
 28 4 4 20 21 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 5:0 14 10 4 0 31 - 7 34
4.
Аякс
 14 8 4 2 41 - 12 28
5.
Спарта Роттердам
 14 8 2 4 24 - 16 26
6.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
7.
Валвейк
 0:5 14 7 3 4 28 - 19 24
8.
Эксельсиор
 14 6 2 6 17 - 23 20
9.
Утрехт
 14 5 5 4 14 - 13 20
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
13.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
14.
Херенвен
 14 5 2 7 17 - 23 17
15.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 24 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 5:0 14 10 3 1 36 - 19 33
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
5.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 14 5 6 3 17 - 15 21
8.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
9.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 14 3 4 7 17 - 26 13
13.
Валвейк
 0:5 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Камбюр
 14 2 4 8 11 - 28 10
15.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 14 1 2 11 9 - 32 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 13 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
НЕК Неймеген Эль-Каруани Суфьян 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Валвейк
    1.18
    8.35
    8.50
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