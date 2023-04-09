Оооо... вот это был удар! Яссин Оукили должен был забить с этой позиции.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Г О О О О Л - Igor Paixao забивает с левой ноги!

Igor Paixao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Фейеноорд , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Фейеноорд

46' Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Шиманьски Себастьян наказан за толчок Яссин Оукили

43' Удар от ворот произведет Валвейк

42' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

40' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фейеноорд будет все-таки засчитан.

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

39' Quilindschy Hartman сделал результативную передачу.

39' Г О О О О Л - Quilindschy Hartman забивает с левой ноги!

39' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Валвейк

37' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Валвейк

36' Матч возобновлен

34' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

33' Фейеноорд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

32' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фейеноорд будет все-таки засчитан.

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

31' Г О О О О Л - Igor Paixao забивает ударом с правой ноги!

31' ШТАНГА! Так было близко к голу - Хименес Сантьяго Томас нанес удар в каркас ворот!

31' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Г О О О О Л - Яссин Оукили уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

29' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' ШТАНГА! Пробил головой Виффер Матс прямо в каркас ворот!

27' Яссин Оукили наказан за толчок Виффер Матс

26' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Удар от ворот произведет Валвейк

24' Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

24' Кекчю Оркун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хорошую попытку сделал Идрисси Уссама . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Хименес Сантьяго Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Удар от ворот произведет Фейеноорд

21' Сёнтьенс Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Quilindschy Hartman успешно блокирует удар.

20' Quilindschy Hartman успешно блокирует удар.

19' Хорошую попытку сделал Шиманьски Себастьян . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Идрисси Уссама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Хименес Сантьяго Томас пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

17' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Фейеноорд

11' Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали

11' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Валвейк

8' Шиманьски Себастьян пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

7' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Quilindschy Hartman ослабляет давление, выбив мяч.

3' Кекчю Оркун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Яссин Оукили наказан за толчок Виффер Матс

1' Валвейк начинает с центра поля