Тур: 28. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Камфуис Йочем
0'
1:0
29' Гол в свои воротаYassin Oukili
2:0
31' ГолПайшао Игор
3:0
39' ГолХартман Квилиндси
51' Желтая карточкаГанцко Давид
4:0
53' ГолПайшао Игор
5:0
61' ГолХименес Сантьяго Томас
5:1
68' ГолЛобете Хулен
83' Желтая карточкаЛобете Хулен
90'+3
Ход матча
29'
1:0
31'
2:0
39'
51'
53'
61'
68'
5:1
83'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
10
Кекчю
Оркун
20
Виффер
Матс
14
Пайшао
Игор
23
Гаари
Жюрьен
34
Ваутерс
Луук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лопес МаркосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фейеноорд
Валвейк
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
15 матчей
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.38
1.29
Среднее время на гол
37
70
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.71
1
Среднее время на гол
126
90
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.6
1.13
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
79
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|10
|0.36
|Перейра Данило II
|8 (1)
|0.29
|Кекчю Оркун
|8 (2)
|0.29
|Шиманьски Себастьян
|7
|0.25
|Пайшао Игор
|6
|0.21
|Дилросун Джавайро
|5
|0.18
|Джаханбахш Алиреза
|4
|0.14
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.11
|Идрисси Уссама
|2
|0.07
|Ганцко Давид
|2
|0.07
|Хартман Квилиндси
|2
|0.07
|Тимбер Квинтен
|2
|0.07
|Волемарк Патрик
|2
|0.07
|Виффер Матс
|1
|0.04
|Расмуссен Якоб
|1
|0.04
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.04
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.04
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|8 (1)
|0.3
|Бель-Хассани Иллиас
|5
|0.19
|Йозефзон Флориан
|4
|0.15
|Сёнтьенс Матс
|3
|0.11
|Лобете Хулен
|3
|0.11
|Ван ден Бёйс Дарио
|3 (2)
|0.11
|Баккали Закария
|3
|0.11
|Леливелд Юлиан
|2
|0.07
|Анита Вурнон
|2
|0.07
|Yassin Oukili
|2
|0.07
|Клемент Пелле
|2
|0.07
|Бирет Мика
|2
|0.07
|Лутонда Тьерри
|1
|0.04
|Адевойе Шоун
|1
|0.04
|Бакари Саид
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кекчю Оркун
|6
|0
|Идрисси Уссама
|5
|0
|Траунер Гернот
|4
|0
|Виффер Матс
|4
|0
|Хартман Квилиндси
|4
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|3
|0
|Джаханбахш Алиреза
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Пайшао Игор
|2
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yassin Oukili
|7
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|3
|2
|Гаари Жюрьен
|6
|0
|Крамер Михил
|5
|0
|Адевойе Шоун
|5
|0
|Леливелд Юлиан
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Вассен Этьенн
|3
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|2
|0
|Августейнс Себбе
|2
|0
|Лобете Хулен
|2
|0
|Йозефзон Флориан
|1
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Ньивпорт Ларс
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Валвейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
4
8
Фейеноорд
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Валвейк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
9
Волевые поражения
33
25
Фейеноорд
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
18% (5)
32% (9)
Валвейк
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
59% (16)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
12
Волевые поражения
37
33
Голы по времени матча
Забито
30
15
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
4
13%
1
7%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
7
23%
2
13%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
4
13%
5
33%
61-75
8
27%
4
27%
76-90
Пропущено
9
25
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
4
44%
1
4%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
4
44%
5
20%
61-75
0
0%
9
36%
76-90
Забито
36
27
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
4
11%
3
11%
1-15
7
19%
3
11%
16-30
9
25%
5
19%
31-45
3
8%
3
11%
46-60
7
19%
2
7%
61-75
6
17%
11
41%
76-90
Пропущено
19
20
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
16%
2
10%
1-15
5
26%
4
20%
16-30
3
16%
5
25%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
3
16%
3
15%
76-90
Забито
66
42
33 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 10
1 Не забивали 8
8
12%
4
10%
1-15
9
14%
5
12%
16-30
16
24%
7
17%
31-45
8
12%
4
10%
46-60
11
17%
7
17%
61-75
14
21%
15
36%
76-90
Пропущено
28
45
16 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 21
7
25%
3
7%
1-15
6
21%
4
9%
16-30
3
11%
11
24%
31-45
3
11%
7
16%
46-60
6
21%
8
18%
61-75
3
11%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1
Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Эммен 5:0
Валвейк
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4
Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0
Результаты матчей
Фейеноорд
Валвейк
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
5:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
6 раз 21%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
0
1 раз 4%
0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
95
86
410
59
311
212
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
310
86
211
311
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
271
Больше Меньше
198
199
1116
1216
720
622
324
325
225
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6