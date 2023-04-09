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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Твенте
3:0
Второй тайм: 64'
Камбюр
0'
1:0
12' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
17' Желтая карточка
Паулиссен Митчелл
2:0
28' Гол
Влап Михел
3:0
36' Гол
Стейн Сем

Ход матча

12'
Ван Волфсвинкель Рикки
(Черны Вацлав)
1:0
17'
 
Паулиссен Митчелл
28'
Влап Михел
(Смал Гийс)
2:0
36'
Стейн Сем
(Смал Гийс)
3:0
46'
 
Робертс Улдрикис
Йонсен Бьорн
46'
 
Якобс Ями
Паулиссен Митчелл
46'
 
Ван Вермескеркен Саи
Шмидт Доке
46'
 
Remco Balk
Брей Майкл

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Камбюр
12.60
6.80
6.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
4
Плегесуэло
Хулио
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
14
Стейн
Сем
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
7
Черны
Вацлав
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
12
Руйтер
Робин
5
Шмидт
Доке
15
Тол
Марко
33
Floris
Smand
16
Бангура
Алекс
21
Ван
Кам
Даниэль
6
Худемакерс
Меес
19
Фор
Наварон
14
Брей
Майкл
9
Йонсен
Бьорн
10
Паулиссен
Митчелл
Твенте
4-3-3
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Твенте
Камбюр

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
0:1
Э
1:0
Э
2:0
ПД
2:2
ПД
0:1
К
3:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:1

Голы

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.5
0.83

Среднее время на гол

180
108

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.42
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

63
120

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 9 0.32
Ван Волфсвинкель Рикки 8 (3) 0.29
Мисиджан Вирджил 6 0.21
Стейн Сем 6 0.21
Манфред Угалде 6 0.21
Бренет Джошуа 5 0.18
Смал Гийс 1 0.04
Проппер Робин 1 0.04
Влап Михел 1 0.04
Садилек Михал 1 0.04
Цолис Христос 1 0.04
Клеонизе Денильо 1 0.04
Меес Хилгерс 1 0.04
Зерруки Рамиз 0 0
Кьёлё Матиас 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Бьорн 4 (1) 0.14
Худемакерс Меес 3 0.11
Брей Майкл 2 0.07
Паулиссен Митчелл 2 0.07
Якобс Ями 2 0.07
Фор Наварон 1 0.04
Бангура Алекс 1 0.04
Махи Мимаун 1 0.04
Ван Кам Даниэль 1 0.04
Ван Вермескеркен Саи 1 0.04
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.04
Яспер тер Хейде 1 0.04
Remco Balk 1 0.04
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Маулун Робин 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Milan Smit 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 7 0
Зерруки Рамиз 4 0
Меес Хилгерс 4 0
Мисиджан Вирджил 3 0
Влап Михел 3 0
Черны Вацлав 1 1
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Бренет Джошуа 2 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Цолис Христос 1 0
Лука Эверинк 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 4 1
Худемакерс Меес 2 2
Шмидт Доке 5 0
Паулиссен Митчелл 5 0
Якобс Ями 2 1
Бергсма Леон 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Ван дер Ватер Силвестр 3 0
Remco Balk 3 0
Фор Наварон 2 0
Брей Майкл 2 0
Henk de Jong 0 1
Tom Boere 1 0
Махи Мимаун 1 0
Макинтош Келвин 1 0
Тол Марко 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Виржиния Жоау 1 0
Vincent Pichel 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Камбюр
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
8
Твенте
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Камбюр
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
26

Волевые поражения

10
7
Твенте
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
52% (14)
41% (11)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Камбюр
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)

Сухие победы

11
10

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
27

Волевые поражения

16
15

Голы по времени матча

Забито

33
13
19 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
5
15%
2
15%
1-15
7
21%
2
15%
16-30
7
21%
0
0%
31-45
5
15%
2
15%
46-60
5
15%
1
8%
61-75
4
12%
6
46%
76-90

Пропущено

6
22
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
3
14%
1-15
1
17%
2
9%
16-30
0
0%
6
27%
31-45
2
33%
3
14%
46-60
1
17%
3
14%
61-75
2
33%
5
23%
76-90

Забито

12
10
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
2
17%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
4
33%
2
20%
76-90

Пропущено

15
27
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
13%
4
15%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
3
20%
3
11%
31-45
3
20%
1
4%
46-60
4
27%
6
22%
61-75
1
7%
8
30%
30%
76-90

Забито

45
23
22 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 9
5 Не забивали 15
7
16%
4
17%
1-15
7
16%
2
9%
16-30
8
18%
2
9%
31-45
7
16%
4
17%
46-60
8
18%
3
13%
61-75
8
18%
8
35%
76-90

Пропущено

21
49
8 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 21
2
10%
7
14%
1-15
3
14%
7
14%
16-30
3
14%
9
18%
31-45
5
24%
4
8%
46-60
5
24%
9
18%
61-75
3
14%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3
ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0 Алахуэленсе - Твенте 3:2 Алахуэленсе - Твенте 2:2 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Твенте 1:1
Камбюр
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Камбюр - Эммен 1:2 Эксельсиор - Камбюр 4:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1
АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Камбюр - Херенвен 1:2 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1 Камбюр - Хераклес 1:1 Херенвен - Камбюр 2:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1

Результаты матчей

Твенте
Камбюр

Точный счет

3:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
0:3
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
3
7 раз 26%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%
0
15 раз 56%
1
8 раз 30%
4
2 раза 7%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Твенте
Камбюр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
2
12
7
6
2.5
2
12
1
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
6
2
12
1.5
2
11
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
12
15
13
14
1.5
4
23
8
19
2.5
3
24
1
26
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 27 19 7 1 62 - 26 64
2.
ПСВ
 28 18 5 5 75 - 33 59
3.
Аякс
 27 16 8 3 72 - 28 56
4.
АЗ Алкмаар
 28 16 6 6 53 - 32 54
5.
Твенте
 3:0 28 14 9 5 47 - 22 51
6.
Спарта Роттердам
 28 14 7 7 43 - 30 49
7.
Утрехт
 28 11 9 8 44 - 42 42
8.
Херенвен
 28 10 8 10 34 - 38 38
9.
Валвейк
 26 9 8 9 41 - 40 35
10.
НЕК Неймеген
 27 7 13 7 37 - 30 34
11.
Фортуна Ситтард
 27 9 5 13 35 - 47 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 27 7 9 11 36 - 46 30
13.
Витесс
 28 6 9 13 32 - 47 27
14.
Волендам
 28 7 6 15 32 - 58 27
15.
Эксельсиор
 28 7 3 18 25 - 65 24
16.
Эммен
 27 5 9 13 25 - 46 24
17.
Гронинген
 28 4 5 19 27 - 57 17
18.
Камбюр
 0:3 28 4 4 20 21 - 54 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 3:0 14 11 3 0 35 - 7 36
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Спарта Роттердам
 14 8 2 4 24 - 16 26
5.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
6.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
7.
Валвейк
 14 7 3 4 28 - 19 24
8.
Утрехт
 14 5 5 4 14 - 13 20
9.
Эксельсиор
 14 6 2 6 17 - 23 20
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Херенвен
 14 5 2 7 17 - 23 17
13.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
14.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
15.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 24 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 0:3 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 36 - 19 33
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
5.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 14 5 6 3 17 - 15 21
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 3:0 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 14 3 4 7 17 - 26 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 0:3 14 2 4 8 11 - 27 10
15.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 14 1 2 11 9 - 32 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 13 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 64'
    Ван Волфсвинкель Рикки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 63'
    Фор Наварон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 62'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 62'
    Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 61'
    Оооо... вот это был удар! Стейн Сем должен был забить с этой позиции.
  • 61'
    Стейн Сем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    Камбюр
    12.60
    6.80
    6.50
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    Где смотреть матч Твенте 3:0 Камбюр онлайн

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