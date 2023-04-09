Тур: 28. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
1:0
12' ГолВан Волфсвинкель Рикки
17' Желтая карточкаПаулиссен Митчелл
2:0
28' ГолВлап Михел
3:0
36' ГолСтейн Сем
Ход матча
12'
28'
2:0
46'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
12
Руйтер
Робин
15
Тол
Марко
33
Floris
Smand
19
Фор
Наварон
14
Брей
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Даан Ротс
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
-
33 Floris SmandЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фор НаваронПолузащитник
-
14 Брей МайклНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ринстра БенПолузащитник
-
25 Махи МимаунНападающий
- Нападающий
-
27 Sekou Sylla
-
30 Remco Balk
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Твенте
Камбюр
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Среднее время на гол
38
135
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.5
0.83
Среднее время на гол
180
108
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.42
0.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
63
120
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|9
|0.32
|Ван Волфсвинкель Рикки
|8 (3)
|0.29
|Мисиджан Вирджил
|6
|0.21
|Стейн Сем
|6
|0.21
|Манфред Угалде
|6
|0.21
|Бренет Джошуа
|5
|0.18
|Смал Гийс
|1
|0.04
|Проппер Робин
|1
|0.04
|Влап Михел
|1
|0.04
|Садилек Михал
|1
|0.04
|Цолис Христос
|1
|0.04
|Клеонизе Денильо
|1
|0.04
|Меес Хилгерс
|1
|0.04
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонсен Бьорн
|4 (1)
|0.14
|Худемакерс Меес
|3
|0.11
|Брей Майкл
|2
|0.07
|Паулиссен Митчелл
|2
|0.07
|Якобс Ями
|2
|0.07
|Фор Наварон
|1
|0.04
|Бангура Алекс
|1
|0.04
|Махи Мимаун
|1
|0.04
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.04
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.04
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.04
|Яспер тер Хейде
|1
|0.04
|Remco Balk
|1
|0.04
|Tom Boere
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Маулун Робин
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|7
|0
|Зерруки Рамиз
|4
|0
|Меес Хилгерс
|4
|0
|Мисиджан Вирджил
|3
|0
|Влап Михел
|3
|0
|Черны Вацлав
|1
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Лука Эверинк
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|4
|1
|Худемакерс Меес
|2
|2
|Шмидт Доке
|5
|0
|Паулиссен Митчелл
|5
|0
|Якобс Ями
|2
|1
|Бергсма Леон
|3
|0
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0
|Remco Balk
|3
|0
|Фор Наварон
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Henk de Jong
|0
|1
|Tom Boere
|1
|0
|Махи Мимаун
|1
|0
|Макинтош Келвин
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Виржиния Жоау
|1
|0
|Vincent Pichel
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Камбюр
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
8
Твенте
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Камбюр
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
26
Волевые поражения
10
7
Твенте
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
52% (14)
41% (11)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Камбюр
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Сухие победы
11
10
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
27
Волевые поражения
16
15
Голы по времени матча
Забито
33
13
19 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
5
15%
2
15%
1-15
7
21%
2
15%
16-30
7
21%
0
0%
31-45
5
15%
2
15%
46-60
5
15%
1
8%
61-75
4
12%
6
46%
76-90
Пропущено
6
22
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
3
14%
1-15
1
17%
2
9%
16-30
0
0%
6
27%
31-45
2
33%
3
14%
46-60
1
17%
3
14%
61-75
2
33%
5
23%
76-90
Забито
12
10
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
2
17%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
4
33%
2
20%
76-90
Пропущено
15
27
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
13%
4
15%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
3
20%
3
11%
31-45
3
20%
1
4%
46-60
4
27%
6
22%
61-75
1
7%
8
30%
30%
76-90
Забито
45
23
22 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 9
5 Не забивали 15
7
16%
4
17%
1-15
7
16%
2
9%
16-30
8
18%
2
9%
31-45
7
16%
4
17%
46-60
8
18%
3
13%
61-75
8
18%
8
35%
76-90
Пропущено
21
49
8 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 21
2
10%
7
14%
1-15
3
14%
7
14%
16-30
3
14%
9
18%
31-45
5
24%
4
8%
46-60
5
24%
9
18%
61-75
3
14%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3
ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0 Алахуэленсе - Твенте 3:2 Алахуэленсе - Твенте 2:2 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Твенте 1:1
Камбюр
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Камбюр - Эммен 1:2 Эксельсиор - Камбюр 4:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1
АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Камбюр - Херенвен 1:2 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1 Камбюр - Хераклес 1:1 Херенвен - Камбюр 2:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1
Результаты матчей
Твенте
Камбюр
Точный счет
3:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
0:3
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
3
7 раз 26%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%
0
15 раз 56%
1
8 раз 30%
4
2 раза 7%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Твенте
Камбюр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
212
76
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
76
212
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
1215
1314
423
819
324
126
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|62 - 26
|64
|2.
|28
|18
|5
|5
|75 - 33
|59
|3.
|27
|16
|8
|3
|72 - 28
|56
|4.
|28
|16
|6
|6
|53 - 32
|54
|5.
|3:0
|28
|14
|9
|5
|47 - 22
|51
|6.
|28
|14
|7
|7
|43 - 30
|49
|7.
|28
|11
|9
|8
|44 - 42
|42
|8.
|28
|10
|8
|10
|34 - 38
|38
|9.
|26
|9
|8
|9
|41 - 40
|35
|10.
|27
|7
|13
|7
|37 - 30
|34
|11.
|27
|9
|5
|13
|35 - 47
|32
|12.
|27
|7
|9
|11
|36 - 46
|30
|13.
|28
|6
|9
|13
|32 - 47
|27
|14.
|28
|7
|6
|15
|32 - 58
|27
|15.
|28
|7
|3
|18
|25 - 65
|24
|16.
|27
|5
|9
|13
|25 - 46
|24
|17.
|28
|4
|5
|19
|27 - 57
|17
|18.
|0:3
|28
|4
|4
|20
|21 - 54
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|46 - 10
|37
|2.
|3:0
|14
|11
|3
|0
|35 - 7
|36
|3.
|13
|9
|4
|0
|26 - 7
|31
|4.
|14
|8
|2
|4
|24 - 16
|26
|5.
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|6.
|13
|7
|4
|2
|37 - 12
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|28 - 19
|24
|8.
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|9.
|14
|6
|2
|6
|17 - 23
|20
|10.
|13
|6
|1
|6
|20 - 26
|19
|11.
|14
|3
|9
|2
|25 - 18
|18
|12.
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|13.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|14.
|14
|3
|8
|3
|15 - 17
|17
|15.
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|16.
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|0:3
|14
|2
|0
|12
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|36 - 19
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|3.
|14
|9
|1
|4
|26 - 15
|28
|4.
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|29 - 23
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|7.
|14
|5
|6
|3
|17 - 15
|21
|8.
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|12 - 12
|16
|10.
|3:0
|14
|3
|6
|5
|12 - 15
|15
|11.
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|12.
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|14.
|0:3
|14
|2
|4
|8
|11 - 27
|10
|15.
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|17.
|14
|1
|2
|11
|9 - 32
|5
|18.
|14
|1
|1
|12
|8 - 42
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6