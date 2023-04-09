Ремко Балк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Удар от ворот произведет Камбюр

45' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Камбюр

44' Стейн Сем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

40' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Стейн Сем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Шмидт Доке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хорошую попытку сделал Мисиджан Вирджил . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Хорошую попытку сделал Влап Михел . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Бренет Джошуа из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Проппер Робин нанес удар головой, но Роббин Руйтер спокойно отбил мяч.

33' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Мисиджан Вирджил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Г О О О О Л - Влап Михел забивает с левой ноги!

27' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Ван Волфсвинкель Рикки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Floris Smand выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Зерруки Рамиз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Мисиджан Вирджил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Бренет Джошуа из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Удар от ворот произведет Камбюр

20' Оооо... вот это был удар! Мисиджан Вирджил должен был забить с этой позиции.

20' Мисиджан Вирджил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Влап Михел пробует нанести удар издали, но Роббин Руйтер держит все под контролем

17' Паулиссен Митчелл получил желтую карточку от судьи

15' Удар от ворот произведет Камбюр

15' Стейн Сем не смог попасть в створ ударом издали

14' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

12' Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки забивает с правой ноги!

11' Мисиджан Вирджил из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Смал Гийс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

7' Удар от ворот произведет Камбюр

7' Черны Вацлав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Удар от ворот произведет Твенте

6' Удар от ворот произведет Камбюр

6' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

3' Удар от ворот произведет Камбюр

3' Влап Михел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Бренет Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Камбюр начинает с центра поля