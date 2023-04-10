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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Мельбурн Сити
4:1
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
1:0
34' Гол
Макларен Джейми
1:1
49' Гол
Угаркович Стивен
2:1
52' Гол
Макларен Джейми
3:1
57' Гол
Тилио Марко
65' Красная карточка
Лавс Джошуа
70' Желтая карточка
Тэлбот Каллум
4:1
83' Гол
Тилио Марко
90' Желтая карточка
Болл Дэвид
90'+5
1
Гловер
Том
25
Тэлбот
Каллум
22
Гуд
Кёртис
6
Лам
Томас
38
Бос
Джордан
14
Бериша
Валон
13
О'Нил
Эйден
10
Беренгер
Флорен
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
23
Тилио
Марко
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
6
Пейн
Тим
21
Лавс
Джошуа
19
Саттон
Сэм
31
Сасе
Иан
14
Руфер
Алекс
5
Угаркович
Стивен
11
Краев
Божидар
9
Завада
Оскар
10
Болл
Дэвид
Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

39 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
18 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

43.6%
41%
15.4%
17 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
38.5%
28.2%
13 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

AЛ(
1:3
AЛ(
2:2
К
1:2
2:1
0:6
КФ
0:0
2:2
2:3
1:0
3:2
3:2
1:0
2:0
2:1
2:1
1:0
1:5
2:1
0:1
3:0
2:1
3:1
КФ
5:1
0:2
0:0
0:0
0:0
0:0
2:2
0:5
0:1
1:0
3:2
1:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

34
34

Голов в среднем за матч

1.7
1.79

Среднее время на гол

52
50

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.26
0.9

Среднее время на гол

71
100

Всего голов

58
52

Голов в среднем за матч

1.49
1.33

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
36

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 18 (6) 0.86
Тилио Марко 7 0.33
Леки Мэттью 6 0.29
О'Нил Эйден 5 0.24
Ван дер Венне Рихард 4 0.19
Нэббаут Эндрю 3 0.14
Бериша Валон 1 (1) 0.05
Беренгер Флорен 1 0.05
Бос Джордан 1 0.05
Лам Томас 1 0.05
Max Caputo 1 0.05
Гуд Кёртис 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Завада Оскар 13 (2) 0.59
Краев Божидар 6 0.27
Уэйн Бен 3 0.14
Сасе Иан 2 0.09
Барбарусес Костас 2 0.09
Руфер Алекс 2 (1) 0.09
Эллиот Каллан 1 0.05
Угаркович Стивен 1 0.05
Саттон Сэм 1 0.05
Болл Дэвид 1 0.05
Льюис Клейтон Рис 1 0.05
Олд Бенжамин 1 0.05
Пейн Тим 0 0
Лавс Джошуа 0 0
Маурагис Лукас 0 0
Вуттон Скотт 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 4 1
Леки Мэттью 4 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Джеймисон Скотт 2 1
Рейш Нуну 3 0
Тэлбот Каллум 3 0
Гомулка Тарас 1 1
Бериша Валон 2 0
Нэббаут Эндрю 2 0
Тилио Марко 2 0
Бос Джордан 2 0
Гуд Кёртис 1 0
Макларен Джейми 1 0
Гловер Том 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиот Каллан 6 0
Краев Божидар 3 1
Болл Дэвид 4 0
Вуттон Скотт 4 0
Завада Оскар 4 0
Пейн Тим 2 1
Сасе Иан 2 1
Пеннингтон Николас 2 1
Лавс Джошуа 2 1
Руфер Алекс 2 0
Сэил Оливер 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Льюис Клейтон Рис 2 0
Маурагис Лукас 2 0
Oskar van Hattum 2 0
Уэйн Бен 1 0
Саттон Сэм 1 0
Олд Бенжамин 1 0
Finn Surman 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

6
10
Мельбурн Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

11
16
Мельбурн Сити
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (11)
29% (6)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (2)
32% (7)
59% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

17
26

Голы по времени матча

Забито

32
15
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
6
19%
3
20%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
6
19%
3
20%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
9
28%
3
20%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
3
20%
5
25%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
6
40%
2
10%
76-90

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 11
14 Не забивали 11
1
7%
2
10%
1-15
5
33%
5
25%
16-30
1
7%
6
30%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
5
36%
2
11%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
5
28%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
2
14%
8
44%
76-90

Забито

47
35
22 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 17
2 Не забивали 0
7
15%
5
14%
1-15
9
19%
7
20%
16-30
6
13%
8
23%
31-45
8
17%
5
14%
46-60
4
9%
7
20%
61-75
13
28%
3
9%
76-90

Пропущено

29
38
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 18
3
10%
3
8%
1-15
7
24%
6
16%
16-30
4
14%
5
13%
31-45
4
14%
10
26%
46-60
3
10%
4
11%
61-75
8
28%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1
Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс

Точный счет

2:1
3 раза 25%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
9 раз 82%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
1
4 раза 19%
4
4 раза 19%
3
3 раза 14%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
13 раз 59%
2
6 раз 27%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
7
4
6
6
2.5
2
9
4
8
3.5
1
10
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
2
9
2
7
2.5
1
10
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
1
0.5
Больше Меньше
16
5
1.5
9
13
8
13
2.5
3
19
5
16
3.5
1
21
1
20
4.5
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 21 13 6 2 52 - 25 45
2.
Централ Кост Маринерс
 22 11 4 7 46 - 30 37
3.
Аделаида Юнайтед
 20 9 7 4 40 - 34 34
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 21 8 7 6 33 - 22 31
5.
Веллингтон Феникс
 22 8 6 8 35 - 38 30
6.
Перт Глори
 23 7 7 9 30 - 36 28
7.
Сидней
 20 7 5 8 29 - 33 26
8.
Вестерн Юнайтед
 22 7 5 10 28 - 39 26
9.
Макартур
 22 7 5 10 29 - 42 26
10.
Ньюкасл Джетс
 20 6 5 9 24 - 32 23
11.
Брисбен Роар
 21 5 7 9 19 - 27 22
12.
Мельбурн Виктори
 20 5 4 11 21 - 28 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 12 9 3 0 35 - 13 30
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 2 2 29 - 14 23
3.
Перт Глори
 11 6 4 1 20 - 15 22
4.
Аделаида Юнайтед
 10 6 3 1 22 - 12 21
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Макартур
 11 5 3 3 18 - 14 18
7.
Веллингтон Феникс
 11 5 3 3 21 - 17 18
8.
Вестерн Юнайтед
 11 4 3 4 11 - 16 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Брисбен Роар
 10 3 4 3 8 - 7 13
11.
Мельбурн Виктори
 10 3 2 5 11 - 12 11
12.
Сидней
 9 2 3 4 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 11 5 2 4 17 - 14 17
2.
Мельбурн Сити
 9 4 3 2 17 - 12 15
3.
Централ Кост Маринерс
 11 4 2 5 17 - 16 14
4.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
5.
Веллингтон Феникс
 11 3 3 5 14 - 21 12
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 2 5 3 15 - 13 11
7.
Вестерн Юнайтед
 11 3 2 6 17 - 23 11
8.
Ньюкасл Джетс
 10 2 3 5 7 - 16 9
9.
Брисбен Роар
 11 2 3 6 11 - 20 9
10.
Мельбурн Виктори
 10 2 2 6 10 - 16 8
11.
Макартур
 11 2 2 7 11 - 28 8
12.
Перт Глори
 12 1 3 8 10 - 21 6
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 18 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 13 (1)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 10 (3)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 9 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Перт Глори Биверс Марк 1 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Нэббаут Эндрю сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Макларен Джейми бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Мельбурн Сити 4:1 Веллингтон Феникс онлайн

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