Тур: 23. Стадион: ААМИ Парк.
4:1
Конец матча
0'
1:0
34' ГолМакларен Джейми
1:1
49' ГолУгаркович Стивен
2:1
52' ГолМакларен Джейми
3:1
57' ГолТилио Марко
65' Красная карточкаЛавс Джошуа
70' Желтая карточкаТэлбот Каллум
4:1
83' ГолТилио Марко
90' Желтая карточкаБолл Дэвид
90'+5
Ход матча
34'
1:0
46'
49'
1:1
52'
2:1
57'
3:1
65'
70'
83'
4:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
14
Бериша
Валон
13
О'Нил
Эйден
23
Тилио
Марко
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
21
Лавс
Джошуа
19
Саттон
Сэм
31
Сасе
Иан
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
-
38 Бос ДжорданЗащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Тилио МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
18 Jordon Hall
-
37 Max Caputo
-
Главный тренер: Видошич Радо
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
21 Лавс ДжошуаЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
-
31 Сасе ИанПолузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
40 Полсен Алекс
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
39 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
18 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
43.6%
41%
15.4%
17 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
38.5%
28.2%
13 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
34
Голов в среднем за матч
1.7
1.79
Среднее время на гол
52
50
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.26
0.9
Среднее время на гол
71
100
Всего голов
58
52
Голов в среднем за матч
1.49
1.33
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|18 (6)
|0.86
|Тилио Марко
|7
|0.33
|Леки Мэттью
|6
|0.29
|О'Нил Эйден
|5
|0.24
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0.19
|Нэббаут Эндрю
|3
|0.14
|Бериша Валон
|1 (1)
|0.05
|Беренгер Флорен
|1
|0.05
|Бос Джордан
|1
|0.05
|Лам Томас
|1
|0.05
|Max Caputo
|1
|0.05
|Гуд Кёртис
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Завада Оскар
|13 (2)
|0.59
|Краев Божидар
|6
|0.27
|Уэйн Бен
|3
|0.14
|Сасе Иан
|2
|0.09
|Барбарусес Костас
|2
|0.09
|Руфер Алекс
|2 (1)
|0.09
|Эллиот Каллан
|1
|0.05
|Угаркович Стивен
|1
|0.05
|Саттон Сэм
|1
|0.05
|Болл Дэвид
|1
|0.05
|Льюис Клейтон Рис
|1
|0.05
|Олд Бенжамин
|1
|0.05
|Пейн Тим
|0
|0
|Лавс Джошуа
|0
|0
|Маурагис Лукас
|0
|0
|Вуттон Скотт
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|4
|1
|Леки Мэттью
|4
|0
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Джеймисон Скотт
|2
|1
|Рейш Нуну
|3
|0
|Тэлбот Каллум
|3
|0
|Гомулка Тарас
|1
|1
|Бериша Валон
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Тилио Марко
|2
|0
|Бос Джордан
|2
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Макларен Джейми
|1
|0
|Гловер Том
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиот Каллан
|6
|0
|Краев Божидар
|3
|1
|Болл Дэвид
|4
|0
|Вуттон Скотт
|4
|0
|Завада Оскар
|4
|0
|Пейн Тим
|2
|1
|Сасе Иан
|2
|1
|Пеннингтон Николас
|2
|1
|Лавс Джошуа
|2
|1
|Руфер Алекс
|2
|0
|Сэил Оливер
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Льюис Клейтон Рис
|2
|0
|Маурагис Лукас
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
|Олд Бенжамин
|1
|0
|Finn Surman
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
6
10
Мельбурн Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
11
16
Мельбурн Сити
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (11)
29% (6)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (2)
32% (7)
59% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
17
26
Голы по времени матча
Забито
32
15
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
6
19%
3
20%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
6
19%
3
20%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
9
28%
3
20%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
3
20%
5
25%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
6
40%
2
10%
76-90
Забито
15
20
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 11
14 Не забивали 11
1
7%
2
10%
1-15
5
33%
5
25%
16-30
1
7%
6
30%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
5
36%
2
11%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
5
28%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
2
14%
8
44%
76-90
Забито
47
35
22 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 17
2 Не забивали 0
7
15%
5
14%
1-15
9
19%
7
20%
16-30
6
13%
8
23%
31-45
8
17%
5
14%
46-60
4
9%
7
20%
61-75
13
28%
3
9%
76-90
Пропущено
29
38
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 18
3
10%
3
8%
1-15
7
24%
6
16%
16-30
4
14%
5
13%
31-45
4
14%
10
26%
46-60
3
10%
4
11%
61-75
8
28%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1
Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс
Точный счет
2:1
3 раза 25%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
9 раз 82%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
1
4 раза 19%
4
4 раза 19%
3
3 раза 14%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
13 раз 59%
2
6 раз 27%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
74
66
29
48
110
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
29
27
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
201
Больше Меньше
165
913
813
319
516
121
120
120
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|18 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|13 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|10 (3)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|9 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1 6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6