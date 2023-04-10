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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Пиза
0:0
Конец матча
Кальяри
0'
56' Желтая карточка
Надь Адам
89' Желтая карточка
Караччоло Антонио
90'+4

Ход матча

56'
Надь Адам
 
61'
Глиоцци Этторе
Торрегросса Эрнесто
 
61'
Цуэлли Эмануэле
Мастину Джузеппе
 
66'
Сибилли Джузеппе
Моруцан Олимпиу
 
67'
 
Курфалидис Христос
Лелла Нунцио
80'
Херманнссон Хьёртур
Калабрези Артуро
 
80'
Трамони Маттео
Морео Стефано
 
81'
 
Лувумбо Зито
Прелец Ник
89'
Караччоло Антонио
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 6
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 303 Количество передач 401
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
4
Караччоло
Антонио
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
8
Марин
Мариус
16
Надь
Адам
18
Мастину
Джузеппе
80
Моруцан
Олимпиу
10
Торрегросса
Эрнесто
32
Морео
Стефано
1
Радунович
Борис
99
Ди
Пардо
Алессандро
4
Alberto
Dossena
33
Оберт
Адам
37
Paulo
Dentello
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
23
Лелла
Нунцио
5
Манкозу
Марко
20
Прелец
Ник
9
Лападула
Джанлука
Пиза
4-3-1-2
Кальяри
4-3-1-2

История личных встреч

Пиза
Кальяри

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:1
К
3:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 9 (4) 0.28
Моруцан Олимпиу 6 (1) 0.19
Торрегросса Эрнесто 5 (3) 0.16
Мазуччи Гаэтано 4 0.13
Туре Идрисса 3 0.09
Трамони Маттео 3 0.09
Сибилли Джузеппе 3 0.09
Канестрелли Симоне 2 0.06
Ионице Артур 1 0.03
Марин Мариус 1 0.03
Барба Федерико 1 0.03
Морео Стефано 1 0.03
Гарджуло Марио 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Трамони Лисандру 1 0.03
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Эштевеш Томаш 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 16 (3) 0.5
Паволетти Леонардо 6 0.19
Манкозу Марко 4 (1) 0.13
Лувумбо Зито 3 0.09
Дзаппа Габриэле 2 0.06
Перейро Гастон 1 0.03
Дейола Алессандро 1 0.03
Рог Марко 1 0.03
Paulo Dentello 1 0.03
Лелла Нунцио 1 0.03
Альтаре Джорджо 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Виола Николас 1 (1) 0.03
Миллико Винченцо 0 0
Курфалидис Христос 0 0
Нандес Найтан 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Карбони Франко 0 0
Оберт Адам 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 11 1
Калабрези Артуро 8 1
Беруатто Пьетро 9 0
Барба Федерико 6 0
Надь Адам 6 0
Мастину Джузеппе 6 0
Херманнссон Хьёртур 3 1
Рус Адриан 3 1
Сибилли Джузеппе 4 0
Ионице Артур 2 1
Мазуччи Гаэтано 3 0
Николас Андраде 3 0
Туре Идрисса 3 0
Караччоло Антонио 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Канестрелли Симоне 2 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Морео Стефано 1 0
Глиоцци Этторе 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Эштевеш Томаш 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 8 0
Рог Марко 5 1
Альтаре Джорджо 5 1
Гольданига Эдоардо 5 0
Миллико Винченцо 5 0
Макумбу Антуан 5 0
Лападула Джанлука 3 1
Alberto Dossena 4 0
Дзаппа Габриэле 4 0
Паволетти Леонардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Paulo Dentello 3 0
Лувумбо Зито 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Капрадосси Элио 2 0
Виола Николас 1 0
Манкозу Марко 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Баррека Антонио 1 0
Радунович Борис 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Курфалидис Христос 1 0

Результаты матчей

Пиза
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Кальяри
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

5
9
Пиза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Кальяри
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

14
23
Пиза
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
53% (17)
16% (5)
Кальяри
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

19
32

Голы по времени матча

Забито

24
15
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 23
2
8%
3
20%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
7
29%
29%
6
40%
76-90

Пропущено

14
15
11 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
21%
2
13%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
4
29%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
21%
5
33%
76-90

Забито

19
24
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
1
5%
3
13%
1-15
3
16%
5
21%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
7
37%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
5
33%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Забито

43
39
17 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 15
11 Не забивали 9
3
7%
6
15%
1-15
6
14%
5
13%
16-30
8
19%
4
10%
31-45
5
12%
4
10%
46-60
7
16%
7
18%
61-75
14
33%
13
33%
76-90

Пропущено

29
30
19 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
6
21%
2
7%
1-15
4
14%
6
20%
16-30
9
31%
6
20%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
5
17%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1
Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1
Кальяри
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1
Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2

Результаты матчей

Пиза
Кальяри

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
0:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пиза
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
8
8
1.5
7
9
4
12
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
7
5
11
1.5
4
12
3
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
23
9
13
19
1.5
11
21
7
25
2.5
3
29
1
31
3.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 32 20 6 6 51 - 20 66
2.
Дженоа
 32 17 10 5 42 - 21 61
3.
Бари
 32 15 11 6 48 - 28 56
4.
Зюйдтироль
 32 13 13 6 35 - 30 52
5.
Реджина
 32 15 3 14 43 - 37 48
6.
Кальяри
 32 11 14 7 39 - 30 47
7.
Парма
 32 13 8 11 38 - 34 47
8.
Пиза
 32 11 13 8 42 - 30 46
9.
Модена
 32 12 6 14 42 - 43 42
10.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
11.
Комо
 32 9 13 10 39 - 41 40
12.
Тернана
 32 10 10 12 30 - 38 40
13.
Асколи
 32 10 9 13 34 - 41 39
14.
Венеция
 32 9 9 14 34 - 42 36
15.
Читтаделла
 32 8 12 12 28 - 40 36
16.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
17.
Перуджа
 32 9 7 16 34 - 39 34
18.
СПАЛ
 32 7 11 14 35 - 44 32
19.
Брешия
 32 7 10 15 27 - 48 31
20.
Беневенто
 32 6 11 15 24 - 38 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
6.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
7.
Комо
 16 7 5 4 23 - 17 26
8.
Реджина
 16 8 2 6 24 - 19 26
9.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
10.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
11.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
12.
Бари
 16 6 7 3 26 - 16 25
13.
Модена
 15 6 5 4 22 - 15 23
14.
Перуджа
 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
16.
Читтаделла
 16 4 7 5 16 - 20 19
17.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
18.
Асколи
 16 4 5 7 16 - 20 17
19.
Венеция
 16 4 5 7 18 - 23 17
20.
Беневенто
 16 3 4 9 11 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Фрозиноне
 16 8 4 4 22 - 12 28
3.
Дженоа
 16 8 4 4 21 - 15 28
4.
Зюйдтироль
 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Реджина
 16 7 1 8 19 - 18 22
6.
Асколи
 16 6 4 6 18 - 21 22
7.
Парма
 16 5 6 5 18 - 20 21
8.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 16 4 5 7 12 - 20 17
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Кальяри
 16 2 9 5 15 - 15 15
16.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
17.
Комо
 16 2 8 6 16 - 24 14
18.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
19.
Брешия
 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Пиза 0:0 Кальяри онлайн

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