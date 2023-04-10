Тур: 32. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 6
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
303 Количество передач 401
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
16
Надь
Адам
33
Оберт
Адам
23
Лелла
Нунцио
20
Прелец
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
42 Miha Trdan
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Прелец НикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоПолузащитник
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
История личных встреч
Пиза
Кальяри
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|9 (4)
|0.28
|Моруцан Олимпиу
|6 (1)
|0.19
|Торрегросса Эрнесто
|5 (3)
|0.16
|Мазуччи Гаэтано
|4
|0.13
|Туре Идрисса
|3
|0.09
|Трамони Маттео
|3
|0.09
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.09
|Канестрелли Симоне
|2
|0.06
|Ионице Артур
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Барба Федерико
|1
|0.03
|Морео Стефано
|1
|0.03
|Гарджуло Марио
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Трамони Лисандру
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Эштевеш Томаш
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|0.5
|Паволетти Леонардо
|6
|0.19
|Манкозу Марко
|4 (1)
|0.13
|Лувумбо Зито
|3
|0.09
|Дзаппа Габриэле
|2
|0.06
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|Дейола Алессандро
|1
|0.03
|Рог Марко
|1
|0.03
|Paulo Dentello
|1
|0.03
|Лелла Нунцио
|1
|0.03
|Альтаре Джорджо
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Виола Николас
|1 (1)
|0.03
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Курфалидис Христос
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Карбони Франко
|0
|0
|Оберт Адам
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|11
|1
|Калабрези Артуро
|8
|1
|Беруатто Пьетро
|9
|0
|Барба Федерико
|6
|0
|Надь Адам
|6
|0
|Мастину Джузеппе
|6
|0
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Рус Адриан
|3
|1
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Ионице Артур
|2
|1
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0
|Николас Андраде
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Канестрелли Симоне
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|8
|0
|Рог Марко
|5
|1
|Альтаре Джорджо
|5
|1
|Гольданига Эдоардо
|5
|0
|Миллико Винченцо
|5
|0
|Макумбу Антуан
|5
|0
|Лападула Джанлука
|3
|1
|Alberto Dossena
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|4
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Paulo Dentello
|3
|0
|Лувумбо Зито
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Капрадосси Элио
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Манкозу Марко
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Кальяри
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
5
9
Пиза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Кальяри
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
14
23
Пиза
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
53% (17)
16% (5)
Кальяри
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
19
32
Голы по времени матча
Забито
24
15
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 23
2
8%
3
20%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
7
29%
29%
6
40%
76-90
Пропущено
14
15
11 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
21%
2
13%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
4
29%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
21%
5
33%
76-90
Забито
19
24
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
1
5%
3
13%
1-15
3
16%
5
21%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
7
37%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
5
33%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Забито
43
39
17 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 15
11 Не забивали 9
3
7%
6
15%
1-15
6
14%
5
13%
16-30
8
19%
4
10%
31-45
5
12%
4
10%
46-60
7
16%
7
18%
61-75
14
33%
13
33%
76-90
Пропущено
29
30
19 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
6
21%
2
7%
1-15
4
14%
6
20%
16-30
9
31%
6
20%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
5
17%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1
Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1
Кальяри
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1
Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2
Результаты матчей
Пиза
Кальяри
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
0:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 34%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пиза
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
142
88
79
412
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
97
511
412
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
239
1319
1121
725
329
131
230
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8