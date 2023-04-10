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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Реджина
1:0
Второй тайм: 64'
Венеция
0'
1:0
10' Гол в свои ворота
Чеппители Лука
61' Желтая карточка
Буа Девид

Ход матча

10'
Чеппители Лука
1:0
46'
Канотто Луиджи
Ривас Ригоберто
 
54'
 
Сверко Марин
Карбони Андреа
54'
 
Бузио Джанлука
Миланезе Томмазо
61'
Буа Девид
 
63'
 
Черышев Денис
Йонсен Деннис
63'
 
Новакович Андрия
Эллертссон Микаэль-Эгиль
63'
 
Киерво Риккардо
Дзампано Франческо

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Венеция
2.75
3.70
9.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Коломби
Симоне
3
Ционек
Тьяго
23
Кампорезе
Микеле
6
Лояконо
Джузеппе
8
Кризетиг
Лоренцо
13
Буа
Девид
14
Фаббиан
Джованни
94
Льотти
Даниэле
27
Пьероцци
Никколо
19
Стрелец
Давид
99
Ривас
Ригоберто
66
Йоронен
Йессе
30
Свобода
Михаэль
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
27
Кандела
Антонио
62
Миланезе
Томмазо
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
7
Дзампано
Франческо
20
Похьянпало
Йоэль
17
Йонсен
Деннис
Реджина
3-1-4-2
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Реджина
Венеция

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
0:2
СB
1:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
45

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 8 0.25
Эрнани Азеведо 6 (3) 0.19
Менез Жереми 5 0.16
Канотто Луиджи 5 0.16
Ривас Ригоберто 3 0.09
Пьероцци Никколо 3 0.09
Гори Габриэле 3 0.09
Гальоло Риккардо 2 0.06
Майер Жан 1 0.03
Кризетиг Лоренцо 1 0.03
Льотти Даниэле 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Ломбарди Алессандро 1 0.03
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 11 (1) 0.34
Черышев Денис 3 0.09
Чрнигой Домен 3 0.09
Пьерини Николас 3 0.09
Йонсен Деннис 2 0.06
Кандела Антонио 2 0.06
Кюизанс Микаэль 2 0.06
Тессманн Таннер 2 0.06
Новакович Андрия 1 0.03
Карбони Андреа 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Чеккарони Пьетро 1 0.03
Миланезе Томмазо 1 0.03
Дзампано Франческо 0 0
Ульманн Максимилиан 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майер Жан 9 1
Менез Жереми 9 0
Фаббиан Джованни 7 1
Гальоло Риккардо 8 0
Ционек Тьяго 6 1
Пьероцци Никколо 6 0
Эрнани Азеведо 5 0
Буа Девид 3 1
Кампорезе Микеле 4 0
Кризетиг Лоренцо 4 0
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Коломби Симоне 2 0
Равалья Федерико 2 0
Оби Джоэл 1 0
Риччи Федерико 1 0
Чичерелли Эмануэле 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Гори Габриэле 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хапс Ридгесиано 7 1
Тессманн Таннер 6 1
Дзампано Франческо 6 0
Чеккарони Пьетро 4 1
Висневски Пшемыслав 5 0
Христов Петко 3 1
Чеппители Лука 4 0
Новакович Андрия 4 0
Кандела Антонио 4 0
Свобода Михаэль 4 0
Йоронен Йессе 2 1
Фьордилино Лука 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Карбони Андреа 3 0
Похьянпало Йоэль 2 0
Чрнигой Домен 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Яяло Мато 1 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Модоло Марко 1 0
Пьерини Николас 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Миланезе Томмазо 1 0

Результаты матчей

Реджина
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Венеция
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

5
6
Реджина
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Венеция
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

13
14
Реджина
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Венеция
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (3)
55% (17)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
23% (7)
29% (9)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

18
18

Волевые поражения

18
20

Голы по времени матча

Забито

24
15
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
3
13%
1
7%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
5
21%
4
27%
61-75
4
17%
7
47%
76-90

Пропущено

18
19
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
6%
3
16%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
7
39%
4
21%
61-75
2
11%
3
16%
76-90

Забито

17
18
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
2
12%
3
17%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
4
24%
5
28%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
3
18%
1
6%
76-90

Пропущено

20
23
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
4
20%
5
22%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
7
35%
9
39%
76-90

Забито

41
33
20 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 12
10 Не забивали 9
5
12%
4
12%
1-15
7
17%
3
9%
16-30
8
20%
5
15%
31-45
7
17%
5
15%
46-60
7
17%
8
24%
61-75
7
17%
8
24%
76-90

Пропущено

38
42
13 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 27
3
8%
4
10%
1-15
4
11%
1
2%
16-30
6
16%
9
21%
31-45
6
16%
9
21%
46-60
10
26%
7
17%
61-75
9
24%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Перуджа - Реджина 1:3 Дженоа - Реджина 1:0 Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1
Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2
Венеция
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1
Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0 Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2 Перуджа - Венеция 2:1 Венеция - Козенца 2:0 Модена - Венеция 2:2 Венеция - Тернана 2:1 Палермо - Венеция 0:1

Результаты матчей

Реджина
Венеция

Точный счет

3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:2
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 32%
2
8 раз 26%
1
7 раз 23%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реджина
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
4
9
6
1.5
5
11
4
11
2.5
1
15
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
5
5
11
1.5
4
11
2
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
22
9
14
17
1.5
9
22
6
25
2.5
2
29
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 2:0 32 20 6 6 51 - 20 66
2.
Дженоа
 2:0 32 18 9 5 42 - 19 63
3.
Бари
 0:0 32 14 12 6 47 - 28 54
4.
Зюйдтироль
 0:0 32 13 14 5 35 - 29 53
5.
Реджина
 1:0 32 15 3 14 43 - 37 48
6.
Парма
 1:0 32 13 8 11 38 - 34 47
7.
Кальяри
 31 11 13 7 39 - 30 46
8.
Пиза
 31 11 12 8 42 - 30 45
9.
Модена
 1:0 32 12 6 14 42 - 43 42
10.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
11.
Тернана
 0:1 32 10 10 12 30 - 38 40
12.
Асколи
 0:2 32 10 9 13 34 - 41 39
13.
Комо
 0:2 32 9 12 11 37 - 41 39
14.
Венеция
 0:1 32 9 9 14 34 - 42 36
15.
Читтаделла
 0:1 32 8 12 12 28 - 40 36
16.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
17.
Перуджа
 0:1 32 9 7 16 34 - 39 34
18.
СПАЛ
 32 7 11 14 35 - 44 32
19.
Брешия
 1:0 32 7 10 15 27 - 48 31
20.
Беневенто
 32 6 11 15 24 - 38 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 2:0 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 2:0 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Зюйдтироль
 0:0 17 6 9 2 20 - 16 27
5.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
6.
Парма
 1:0 16 8 2 6 20 - 14 26
7.
Реджина
 1:0 16 8 2 6 24 - 19 26
8.
Тернана
 0:1 15 7 5 3 16 - 12 26
9.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
10.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
11.
Комо
 0:2 16 7 4 5 21 - 17 25
12.
Бари
 0:0 16 6 7 3 26 - 16 25
13.
Модена
 1:0 15 6 5 4 22 - 15 23
14.
Перуджа
 0:1 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Брешия
 1:0 17 5 5 7 14 - 20 20
16.
Читтаделла
 0:1 16 4 7 5 16 - 20 19
17.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
18.
Асколи
 0:2 16 4 5 7 16 - 20 17
19.
Венеция
 0:1 16 4 5 7 18 - 23 17
20.
Беневенто
 16 3 4 9 11 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 2:0 16 9 3 4 21 - 13 30
2.
Бари
 0:0 16 8 5 3 21 - 12 29
3.
Фрозиноне
 2:0 16 8 4 4 22 - 12 28
4.
Зюйдтироль
 0:0 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Реджина
 1:0 16 7 1 8 19 - 18 22
6.
Асколи
 0:2 16 6 4 6 18 - 21 22
7.
Парма
 1:0 16 5 6 5 18 - 20 21
8.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
9.
Модена
 1:0 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 0:1 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 0:1 16 4 5 7 12 - 20 17
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Перуджа
 0:1 16 4 2 10 15 - 20 14
16.
Тернана
 0:1 17 3 5 9 14 - 26 14
17.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
18.
Комо
 0:2 16 2 8 6 16 - 24 14
19.
Брешия
 1:0 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Похьянпало Йоэль бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Чеппители Лука уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Венеция
2.75
3.70
9.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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