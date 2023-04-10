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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Читтаделла
0:1
Конец матча
Парма
0'
0:1
21' Гол
Камара Дрисса
36' Желтая карточка
Эстевес Науэль
56' Желтая карточка
Сальви Алессандро
59' Желтая карточка
Амброзино Джузеппе
90' Желтая карточка
Паван Никола
90' Желтая карточка
Бонни Анж-Йоан
90'+6

Ход матча

21'
0:1
Камара Дрисса
(Васкес Франко)
36'
 
Эстевес Науэль
46'
Амброзино Джузеппе
Эмбало Карлос
 
56'
Сальви Алессандро
 
58'
 
Бонни Анж-Йоан
Камара Дрисса
59'
Амброзино Джузеппе
 
66'
 
Эно Антони
Бенедычак Адриан
67'
 
Ман Деннис
Дзанимачча Лука
68'
Мастрантонио Валерио
Бранка Симоне
 
77'
Andrea Magrassi
Маистрелло Томми
 
77'
Данци Андреа
Крочата Джованни
 
84'
Каррьеро Джузеппе
Сальви Алессандро
 
84'
 
Инглезе Роберто
Васкес Франко
85'
 
Зом Симон
Эстевес Науэль
90'
Паван Никола
 
90'
 
Бонни Анж-Йоан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 374 Количество передач 353
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
36
Кастари
Элхан
14
Сальви
Алессандро
5
Дель
Фабро
Дарио
26
Паван
Никола
98
Federico
Giraudo
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
21
Крочата
Джованни
10
Антонуччи
Мирко
7
Эмбало
Карлос
32
Маистрелло
Томми
22
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
25
Коббо
Элиас
26
Кулибали
Войо
23
Камара
Дрисса
8
Эстевес
Науэль
24
Юрич
Станко
17
Дзанимачча
Лука
10
Васкес
Франко
7
Бенедычак
Адриан
Читтаделла
4-3-1-2
Парма
4-3-3

История личных встреч

Читтаделла
Парма

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
3:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:0
СB
1:2
СB
2:2
СB
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 9 (3) 0.28
Крочата Джованни 6 0.19
Беретта Джакомо 2 0.06
Асенсио Рауль 2 (1) 0.06
Маистрелло Томми 2 0.06
Бальдини Энрико 2 (1) 0.06
Andrea Magrassi 1 0.03
Мастрантонио Валерио 1 0.03
Амброзино Джузеппе 1 (1) 0.03
Каррьеро Джузеппе 1 0.03
Вита Алессио 0 0
Бранка Симоне 0 0
Ignacio Lores 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Federico Giraudo 0 0
Данци Андреа 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 8 (3) 0.25
Ман Деннис 4 (1) 0.13
Инглезе Роберто 4 0.13
Бенедычак Адриан 4 0.13
Камара Дрисса 3 0.09
Дель Прато Энрико 3 0.09
Михэйлэ Валентин 2 0.06
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.06
Валенти Лаутаро 1 0.03
Ансальди Кристиан 1 0.03
Эстевес Науэль 1 0.03
Дзанимачча Лука 1 0.03
Бернабе Адриан 1 0.03
Кулибали Войо 1 0.03
Остерволде Джейден 1 0.03
Бонни Анж-Йоан 1 0.03
Зом Симон 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 9 2
Пертиконе Романо 7 1
Каррьеро Джузеппе 7 0
Данци Андреа 3 2
Паван Никола 6 0
Мастрантонио Валерио 6 0
Висентин Сантьяго 6 0
Антонуччи Мирко 5 0
Фраре Доменико 5 0
Кассандро Томмазо 5 0
Ignacio Lores 4 0
Тункара Мамаду 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Вита Алессио 3 0
Кастари Элхан 3 0
Крочата Джованни 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Andrea Magrassi 2 0
Federico Giraudo 2 0
Маттиоли Алессандро 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Маньеро Лука 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 7 1
Валенти Лаутаро 6 1
Юрич Станко 7 0
Остерволде Джейден 5 1
Васкес Франко 6 0
Дель Прато Энрико 5 0
Зом Симон 5 0
Кулибали Войо 5 0
Эно Антони 3 1
Бернабе Адриан 4 0
Бонни Анж-Йоан 4 0
Камара Дрисса 2 1
Осорио Йордан 3 0
Болог Ботонд 3 0
Загаритис Василиос 3 0
Чиркати Алессандро 1 1
Ансальди Кристиан 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Инглезе Роберто 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Ман Деннис 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Бенедычак Адриан 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Парма
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

5
8
Читтаделла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Парма
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

9
17
Читтаделла
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Парма
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

22
13

Волевые поражения

14
25

Голы по времени матча

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
25 Не забивали 22
1
7%
3
16%
1-15
3
20%
5
26%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
4
27%
3
16%
61-75
4
27%
2
11%
76-90

Пропущено

21
19
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
5%
4
21%
1-15
5
24%
3
16%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
2
10%
5
26%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
5
24%
3
16%
76-90

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
4
33%
4
20%
61-75
3
25%
1
5%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
5%
1
7%
1-15
6
30%
4
29%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
3
15%
3
21%
76-90

Забито

27
39
10 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 18
16 Не забивали 11
3
11%
5
13%
1-15
4
15%
7
18%
16-30
3
11%
11
28%
31-45
2
7%
6
15%
46-60
8
30%
30%
7
18%
61-75
7
26%
3
8%
76-90

Пропущено

41
33
20 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
2
5%
5
15%
1-15
11
27%
7
21%
16-30
7
17%
4
12%
31-45
6
15%
6
18%
46-60
7
17%
5
15%
61-75
8
20%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1
Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0
Парма
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1
Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1

Результаты матчей

Читтаделла
Парма

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
7 раз 22%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 50%
1
9 раз 28%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
12 раз 38%
2
9 раз 28%
1
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
8
8
4
12
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
7
3
13
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
16
0.5
Больше Меньше
20
12
7
25
1.5
13
19
4
28
2.5
4
28
1
31
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 32 20 6 6 51 - 20 66
2.
Дженоа
 32 17 10 5 42 - 21 61
3.
Бари
 32 15 11 6 48 - 28 56
4.
Зюйдтироль
 32 13 13 6 35 - 30 52
5.
Реджина
 32 15 3 14 43 - 37 48
6.
Кальяри
 0:0 32 11 14 7 39 - 30 47
7.
Парма
 32 13 8 11 38 - 34 47
8.
Пиза
 0:0 32 11 13 8 42 - 30 46
9.
Модена
 32 12 6 14 42 - 43 42
10.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
11.
Комо
 32 9 13 10 39 - 41 40
12.
Тернана
 32 10 10 12 30 - 38 40
13.
Асколи
 32 10 9 13 34 - 41 39
14.
Венеция
 32 9 9 14 34 - 42 36
15.
Читтаделла
 32 8 12 12 28 - 40 36
16.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
17.
Перуджа
 32 9 7 16 34 - 39 34
18.
СПАЛ
 32 7 11 14 35 - 44 32
19.
Брешия
 32 7 10 15 27 - 48 31
20.
Беневенто
 32 6 11 15 24 - 38 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 0:0 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Пиза
 0:0 16 7 5 4 24 - 14 26
6.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
7.
Комо
 16 7 5 4 23 - 17 26
8.
Реджина
 16 8 2 6 24 - 19 26
9.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
10.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
11.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
12.
Бари
 16 6 7 3 26 - 16 25
13.
Модена
 15 6 5 4 22 - 15 23
14.
Перуджа
 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
16.
Читтаделла
 16 4 7 5 16 - 20 19
17.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
18.
Асколи
 16 4 5 7 16 - 20 17
19.
Венеция
 16 4 5 7 18 - 23 17
20.
Беневенто
 16 3 4 9 11 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Фрозиноне
 16 8 4 4 22 - 12 28
3.
Дженоа
 16 8 4 4 21 - 15 28
4.
Зюйдтироль
 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Реджина
 16 7 1 8 19 - 18 22
6.
Асколи
 16 6 4 6 18 - 21 22
7.
Парма
 16 5 6 5 18 - 20 21
8.
Пиза
 0:0 16 4 8 4 18 - 16 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 16 4 5 7 12 - 20 17
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Кальяри
 0:0 16 2 9 5 15 - 15 15
16.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
17.
Комо
 16 2 8 6 16 - 24 14
18.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
19.
Брешия
 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      36'
      Эстевес Науэль получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Васкес Франко сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Камара Дрисса бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Читтаделла 0:1 Парма онлайн

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