Тур: 32. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
0:1
Конец матча
0'
0:1
21' ГолКамара Дрисса
36' Желтая карточкаЭстевес Науэль
56' Желтая карточкаСальви Алессандро
59' Желтая карточкаАмброзино Джузеппе
90' Желтая карточкаПаван Никола
90' Желтая карточкаБонни Анж-Йоан
90'+6
Ход матча
21'
0:1
36'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
374 Количество передач 353
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
25
Коббо
Элиас
24
Юрич
Станко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Эно АнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Читтаделла
Парма
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|9 (3)
|0.28
|Крочата Джованни
|6
|0.19
|Беретта Джакомо
|2
|0.06
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.06
|Маистрелло Томми
|2
|0.06
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.06
|Andrea Magrassi
|1
|0.03
|Мастрантонио Валерио
|1
|0.03
|Амброзино Джузеппе
|1 (1)
|0.03
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0.03
|Вита Алессио
|0
|0
|Бранка Симоне
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Federico Giraudo
|0
|0
|Данци Андреа
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|8 (3)
|0.25
|Ман Деннис
|4 (1)
|0.13
|Инглезе Роберто
|4
|0.13
|Бенедычак Адриан
|4
|0.13
|Камара Дрисса
|3
|0.09
|Дель Прато Энрико
|3
|0.09
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.06
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.06
|Валенти Лаутаро
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|1
|0.03
|Эстевес Науэль
|1
|0.03
|Дзанимачча Лука
|1
|0.03
|Бернабе Адриан
|1
|0.03
|Кулибали Войо
|1
|0.03
|Остерволде Джейден
|1
|0.03
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|9
|2
|Пертиконе Романо
|7
|1
|Каррьеро Джузеппе
|7
|0
|Данци Андреа
|3
|2
|Паван Никола
|6
|0
|Мастрантонио Валерио
|6
|0
|Висентин Сантьяго
|6
|0
|Антонуччи Мирко
|5
|0
|Фраре Доменико
|5
|0
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Ignacio Lores
|4
|0
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Кастари Элхан
|3
|0
|Крочата Джованни
|3
|0
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Andrea Magrassi
|2
|0
|Federico Giraudo
|2
|0
|Маттиоли Алессандро
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|7
|1
|Валенти Лаутаро
|6
|1
|Юрич Станко
|7
|0
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Васкес Франко
|6
|0
|Дель Прато Энрико
|5
|0
|Зом Симон
|5
|0
|Кулибали Войо
|5
|0
|Эно Антони
|3
|1
|Бернабе Адриан
|4
|0
|Бонни Анж-Йоан
|4
|0
|Камара Дрисса
|2
|1
|Осорио Йордан
|3
|0
|Болог Ботонд
|3
|0
|Загаритис Василиос
|3
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|1
|Ансальди Кристиан
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Бенедычак Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Парма
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
5
8
Читтаделла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Парма
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
9
17
Читтаделла
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Парма
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
22
13
Волевые поражения
14
25
Голы по времени матча
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
25 Не забивали 22
1
7%
3
16%
1-15
3
20%
5
26%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
4
27%
3
16%
61-75
4
27%
2
11%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
5%
4
21%
1-15
5
24%
3
16%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
2
10%
5
26%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
5
24%
3
16%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
4
33%
4
20%
61-75
3
25%
1
5%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
5%
1
7%
1-15
6
30%
4
29%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
3
15%
3
21%
76-90
Забито
27
39
10 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 18
16 Не забивали 11
3
11%
5
13%
1-15
4
15%
7
18%
16-30
3
11%
11
28%
31-45
2
7%
6
15%
46-60
8
30%
30%
7
18%
61-75
7
26%
3
8%
76-90
Пропущено
41
33
20 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
2
5%
5
15%
1-15
11
27%
7
21%
16-30
7
17%
4
12%
31-45
6
15%
6
18%
46-60
7
17%
5
15%
61-75
8
20%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1
Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0
Парма
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1
Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1
Результаты матчей
Читтаделла
Парма
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
7 раз 22%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 50%
1
9 раз 28%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
12 раз 38%
2
9 раз 28%
1
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
115
412
88
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
97
313
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1616
Больше Меньше
2012
725
1319
428
428
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|20
|6
|6
|51 - 20
|66
|2.
|32
|17
|10
|5
|42 - 21
|61
|3.
|32
|15
|11
|6
|48 - 28
|56
|4.
|32
|13
|13
|6
|35 - 30
|52
|5.
|32
|15
|3
|14
|43 - 37
|48
|6.
|0:0
|32
|11
|14
|7
|39 - 30
|47
|7.
|32
|13
|8
|11
|38 - 34
|47
|8.
|0:0
|32
|11
|13
|8
|42 - 30
|46
|9.
|32
|12
|6
|14
|42 - 43
|42
|10.
|31
|10
|12
|9
|39 - 39
|42
|11.
|32
|9
|13
|10
|39 - 41
|40
|12.
|32
|10
|10
|12
|30 - 38
|40
|13.
|32
|10
|9
|13
|34 - 41
|39
|14.
|32
|9
|9
|14
|34 - 42
|36
|15.
|32
|8
|12
|12
|28 - 40
|36
|16.
|31
|9
|8
|14
|26 - 47
|35
|17.
|32
|9
|7
|16
|34 - 39
|34
|18.
|32
|7
|11
|14
|35 - 44
|32
|19.
|32
|7
|10
|15
|27 - 48
|31
|20.
|32
|6
|11
|15
|24 - 38
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|2.
|16
|9
|6
|1
|21 - 6
|33
|3.
|0:0
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|4.
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|5.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|6.
|16
|8
|2
|6
|20 - 14
|26
|7.
|16
|7
|5
|4
|23 - 17
|26
|8.
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|9.
|15
|7
|5
|3
|16 - 12
|26
|10.
|16
|7
|5
|4
|18 - 15
|26
|11.
|17
|6
|8
|3
|20 - 17
|26
|12.
|16
|6
|7
|3
|26 - 16
|25
|13.
|15
|6
|5
|4
|22 - 15
|23
|14.
|16
|5
|5
|6
|19 - 19
|20
|15.
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|16.
|16
|4
|7
|5
|16 - 20
|19
|17.
|16
|4
|5
|7
|22 - 23
|17
|18.
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|19.
|16
|4
|5
|7
|18 - 23
|17
|20.
|16
|3
|4
|9
|11 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|22 - 12
|31
|2.
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|3.
|16
|8
|4
|4
|21 - 15
|28
|4.
|15
|7
|5
|3
|15 - 13
|26
|5.
|16
|7
|1
|8
|19 - 18
|22
|6.
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|7.
|16
|5
|6
|5
|18 - 20
|21
|8.
|0:0
|16
|4
|8
|4
|18 - 16
|20
|9.
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|10.
|16
|5
|4
|7
|16 - 19
|19
|11.
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|12.
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|13.
|16
|3
|7
|6
|19 - 26
|16
|14.
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|15.
|0:0
|16
|2
|9
|5
|15 - 15
|15
|16.
|16
|4
|2
|10
|15 - 20
|14
|17.
|16
|2
|8
|6
|16 - 24
|14
|18.
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|19.
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|20.
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8