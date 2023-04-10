Тур: 32. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
19' Желтая карточкаБрешанини Марко
25' Желтая карточкаIvan Marconi
60' Желтая карточкаФинотто Маттиа
61' Желтая карточкаФлоренци Альдо
66' Желтая карточкаМатею Алеш
Ход матча
19'
25'
60'
61'
66'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
37
Матею
Алеш
15
Ivan
Marconi
28
Шарич
Дарио
20
Насти
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Полузащитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Насти МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Делич ИванНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Палермо
Козенца
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|14 (4)
|0.44
|Ди Мариано Франческо
|4 (1)
|0.13
|Солери Эдоардо
|4
|0.13
|Nicolo Valente
|3
|0.09
|Ivan Marconi
|3
|0.09
|Сегре Джакопо
|3
|0.09
|Элия Сальваторе
|3
|0.09
|Верре Валерио
|2
|0.06
|Тутино Дженнаро
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Видо Лука
|1 (1)
|0.03
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Штулац Лео
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Дамьяни Самуэле
|0
|0
|Шарич Дарио
|0
|0
|Сала Марко
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насти Марко
|4
|0.13
|Брешанини Марко
|3
|0.09
|Ларривей Хоакин
|3
|0.09
|Флоренци Альдо
|3
|0.09
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.06
|Риджионе Микеле
|2
|0.06
|Бриньола Энрико
|2
|0.06
|Маррас Мануэль
|1
|0.03
|Рисполи Андреа
|1
|0.03
|Мерола Давиде
|1
|0.03
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|Мерони Андреа
|1
|0.03
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.03
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.03
|Massimo Zilli
|0
|0
|Делич Иван
|0
|0
|Финотто Маттиа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Вентури Майкл
|0
|0
|Pietro Martino
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|7
|1
|Неделчару Ионуц
|8
|0
|Матею Алеш
|7
|0
|Гомес Клаудио
|6
|0
|Бетелла Давиде
|4
|1
|Сегре Джакопо
|5
|0
|Брунори Маттео
|4
|0
|Шарич Дарио
|4
|0
|Nicolo Valente
|2
|1
|Верре Валерио
|3
|0
|Ди Мариано Франческо
|3
|0
|Бро Жереми
|3
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Деветак Младен
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Дамьяни Самуэле
|1
|0
|Машанджело Эдоардо
|1
|0
|Аурелио Джузеппе
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Насти Марко
|9
|0
|Вока Идриз
|8
|0
|Флоренци Альдо
|6
|1
|Pietro Martino
|4
|1
|Рисполи Андреа
|5
|0
|Риджионе Микеле
|5
|0
|Вяйсянен Саули
|5
|0
|Маррас Мануэль
|5
|0
|Брешанини Марко
|5
|0
|Вентури Майкл
|5
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Мерони Андреа
|4
|0
|Ла Вардера Сальваторе Дарио
|4
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|1
|Massimo Zilli
|3
|0
|Ларривей Хоакин
|2
|0
|Микай Алессандро
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Бриньола Энрико
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|1
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Камильяно Агостино
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Козенца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
6
8
Палермо
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Козенца
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
16
15
Палермо
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Козенца
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
22
23
Голы по времени матча
Забито
21
10
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
21 Не забивали 22
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
8
38%
4
40%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
4
40%
76-90
Пропущено
12
30
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 13
7 Не пропускали 13
1
8%
5
17%
1-15
4
33%
6
20%
16-30
1
8%
3
10%
31-45
1
8%
4
13%
46-60
3
25%
7
23%
61-75
2
17%
5
17%
76-90
Забито
20
18
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
2
10%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
9
45%
5
28%
31-45
5
25%
1
6%
46-60
1
5%
4
22%
61-75
2
10%
6
33%
76-90
Пропущено
25
15
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
6
24%
0
0%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
3
12%
8
53%
31-45
4
16%
1
7%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
5
20%
3
20%
76-90
Забито
41
28
19 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
3
7%
1
4%
1-15
3
7%
3
11%
16-30
13
32%
5
18%
31-45
13
32%
5
18%
46-60
3
7%
4
14%
61-75
6
15%
10
36%
76-90
Пропущено
37
45
17 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 23
7
19%
5
11%
1-15
6
16%
8
18%
16-30
4
11%
11
24%
31-45
5
14%
5
11%
46-60
8
22%
8
18%
61-75
7
19%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1
Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0 Палермо - Реджина 2:1 Асколи - Палермо 1:2 Палермо - Бари 1:0 Перуджа - Палермо 3:3 Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0 Беневенто - Палермо 0:1 Палермо - Венеция 0:1 Козенца - Палермо 3:2 Палермо - Парма 1:0
Козенца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0
Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Бари - Козенца 2:1 Козенца - Тернана 0:0 Козенца - Парма 1:0 Модена - Козенца 2:0 Козенца - Беневенто 1:1 Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1 Козенца - Перуджа 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1
Результаты матчей
Палермо
Козенца
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
7 раз 47%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
16 раз 52%
0
11 раз 35%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Палермо
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
124
69
412
213
214
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
87
511
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
2011
1120
427
427
229
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|20
|6
|6
|51 - 20
|66
|2.
|32
|17
|10
|5
|42 - 21
|61
|3.
|32
|15
|11
|6
|48 - 28
|56
|4.
|32
|13
|13
|6
|35 - 30
|52
|5.
|32
|15
|3
|14
|43 - 37
|48
|6.
|32
|11
|14
|7
|39 - 30
|47
|7.
|32
|13
|8
|11
|38 - 34
|47
|8.
|32
|11
|13
|8
|42 - 30
|46
|9.
|0:0
|32
|10
|13
|9
|39 - 39
|43
|10.
|32
|12
|6
|14
|42 - 43
|42
|11.
|32
|9
|13
|10
|39 - 41
|40
|12.
|32
|10
|10
|12
|30 - 38
|40
|13.
|32
|10
|9
|13
|34 - 41
|39
|14.
|32
|9
|9
|14
|34 - 42
|36
|15.
|32
|8
|12
|12
|28 - 40
|36
|16.
|0:0
|32
|9
|9
|14
|26 - 47
|36
|17.
|32
|9
|7
|16
|34 - 39
|34
|18.
|32
|7
|11
|14
|35 - 44
|32
|19.
|32
|7
|10
|15
|27 - 48
|31
|20.
|32
|6
|11
|15
|24 - 38
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|2.
|16
|9
|6
|1
|21 - 6
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|4.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|6.
|16
|8
|2
|6
|20 - 14
|26
|7.
|16
|7
|5
|4
|23 - 17
|26
|8.
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|9.
|15
|7
|5
|3
|16 - 12
|26
|10.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|18 - 15
|26
|11.
|17
|6
|8
|3
|20 - 17
|26
|12.
|16
|6
|7
|3
|26 - 16
|25
|13.
|15
|6
|5
|4
|22 - 15
|23
|14.
|16
|5
|5
|6
|19 - 19
|20
|15.
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|16.
|16
|4
|7
|5
|16 - 20
|19
|17.
|16
|4
|5
|7
|22 - 23
|17
|18.
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|19.
|16
|4
|5
|7
|18 - 23
|17
|20.
|16
|3
|4
|9
|11 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|22 - 12
|31
|2.
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|3.
|16
|8
|4
|4
|21 - 15
|28
|4.
|15
|7
|5
|3
|15 - 13
|26
|5.
|16
|7
|1
|8
|19 - 18
|22
|6.
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|7.
|16
|5
|6
|5
|18 - 20
|21
|8.
|16
|4
|8
|4
|18 - 16
|20
|9.
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|10.
|16
|5
|4
|7
|16 - 19
|19
|11.
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|12.
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|13.
|0:0
|16
|3
|7
|6
|19 - 26
|16
|14.
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|15.
|16
|2
|9
|5
|15 - 15
|15
|16.
|16
|4
|2
|10
|15 - 20
|14
|17.
|16
|2
|8
|6
|16 - 24
|14
|18.
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|19.
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|20.
|0:0
|16
|2
|4
|10
|8 - 32
|10
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8