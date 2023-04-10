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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Палермо
0:0
Второй тайм: 79'
Козенца
0'
19' Желтая карточка
Брешанини Марко
25' Желтая карточка
Ivan Marconi
60' Желтая карточка
Финотто Маттиа
61' Желтая карточка
Флоренци Альдо
66' Желтая карточка
Матею Алеш

Ход матча

19'
 
Брешанини Марко
25'
Ivan Marconi
 
28'
 
Вентури Майкл
Вяйсянен Саули
60'
 
Финотто Маттиа
61'
 
Флоренци Альдо
66'
Матею Алеш
 
67'
 
Д'Урсо Кристиан
Флоренци Альдо
67'
 
Делич Иван
Насти Марко
68'
Дамьяни Самуэле
Шарич Дарио
 
68'
Nicolo Valente
Верре Валерио
 
77'
Тутино Дженнаро
Ivan Marconi
 
77'
Сала Марко
Сегре Джакопо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Козенца
2.95
3.66
6.70
Все Коэффициенты
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
8
Сегре
Джакопо
28
Шарич
Дарио
5
Гомес
Клаудио
26
Верре
Валерио
31
Аурелио
Джузеппе
9
Брунори
Маттео
27
Солери
Эдоардо
1
Микай
Алессандро
3
Рисполи
Андреа
15
Вяйсянен
Саули
13
Мерони
Андреа
27
Pietro
Martino
32
Маррас
Мануэль
4
Брешанини
Марко
6
Кало
Джакомо
34
Флоренци
Альдо
16
Финотто
Маттиа
20
Насти
Марко
Палермо
3-5-2
Козенца
4-4-2

История личных встреч

Палермо
Козенца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
3:2
СB
1:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 14 (4) 0.44
Ди Мариано Франческо 4 (1) 0.13
Солери Эдоардо 4 0.13
Nicolo Valente 3 0.09
Ivan Marconi 3 0.09
Сегре Джакопо 3 0.09
Элия Сальваторе 3 0.09
Верре Валерио 2 0.06
Тутино Дженнаро 1 0.03
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Видо Лука 1 (1) 0.03
Неделчару Ионуц 0 0
Штулац Лео 0 0
Матею Алеш 0 0
Roberto Floriano 0 0
Дамьяни Самуэле 0 0
Шарич Дарио 0 0
Сала Марко 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насти Марко 4 0.13
Брешанини Марко 3 0.09
Ларривей Хоакин 3 0.09
Флоренци Альдо 3 0.09
Д'Урсо Кристиан 2 0.06
Риджионе Микеле 2 0.06
Бриньола Энрико 2 0.06
Маррас Мануэль 1 0.03
Рисполи Андреа 1 0.03
Мерола Давиде 1 0.03
Вяйсянен Саули 1 0.03
Мерони Андреа 1 0.03
Корнвиг Эмиль 1 0.03
Бутич Карло 1 (1) 0.03
Massimo Zilli 0 0
Делич Иван 0 0
Финотто Маттиа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Вентури Майкл 0 0
Pietro Martino 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 7 1
Неделчару Ионуц 8 0
Матею Алеш 7 0
Гомес Клаудио 6 0
Бетелла Давиде 4 1
Сегре Джакопо 5 0
Брунори Маттео 4 0
Шарич Дарио 4 0
Nicolo Valente 2 1
Верре Валерио 3 0
Ди Мариано Франческо 3 0
Бро Жереми 3 0
Солери Эдоардо 2 0
Сала Марко 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Деветак Младен 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Дамьяни Самуэле 1 0
Машанджело Эдоардо 1 0
Аурелио Джузеппе 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Насти Марко 9 0
Вока Идриз 8 0
Флоренци Альдо 6 1
Pietro Martino 4 1
Рисполи Андреа 5 0
Риджионе Микеле 5 0
Вяйсянен Саули 5 0
Маррас Мануэль 5 0
Брешанини Марко 5 0
Вентури Майкл 5 0
Кало Джакомо 4 0
Мерони Андреа 4 0
Ла Вардера Сальваторе Дарио 4 0
Кортиновис Алессандро 2 1
Massimo Zilli 3 0
Ларривей Хоакин 2 0
Микай Алессандро 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Бриньола Энрико 2 0
Валлоккия Андреа 0 1
Финотто Маттиа 1 0
Камильяно Агостино 1 0
Бутич Карло 1 0
Мерола Давиде 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0

Результаты матчей

Палермо
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Козенца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

6
8
Палермо
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Козенца
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

16
15
Палермо
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Козенца
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

22
23

Голы по времени матча

Забито

21
10
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
21 Не забивали 22
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
8
38%
4
40%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
4
40%
76-90

Пропущено

12
30
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 13
7 Не пропускали 13
1
8%
5
17%
1-15
4
33%
6
20%
16-30
1
8%
3
10%
31-45
1
8%
4
13%
46-60
3
25%
7
23%
61-75
2
17%
5
17%
76-90

Забито

20
18
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
2
10%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
9
45%
5
28%
31-45
5
25%
1
6%
46-60
1
5%
4
22%
61-75
2
10%
6
33%
76-90

Пропущено

25
15
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
6
24%
0
0%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
3
12%
8
53%
31-45
4
16%
1
7%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
5
20%
3
20%
76-90

Забито

41
28
19 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
3
7%
1
4%
1-15
3
7%
3
11%
16-30
13
32%
5
18%
31-45
13
32%
5
18%
46-60
3
7%
4
14%
61-75
6
15%
10
36%
76-90

Пропущено

37
45
17 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 23
7
19%
5
11%
1-15
6
16%
8
18%
16-30
4
11%
11
24%
31-45
5
14%
5
11%
46-60
8
22%
8
18%
61-75
7
19%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1
Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0 Палермо - Реджина 2:1 Асколи - Палермо 1:2 Палермо - Бари 1:0 Перуджа - Палермо 3:3 Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0 Беневенто - Палермо 0:1 Палермо - Венеция 0:1 Козенца - Палермо 3:2 Палермо - Парма 1:0
Козенца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0
Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Бари - Козенца 2:1 Козенца - Тернана 0:0 Козенца - Парма 1:0 Модена - Козенца 2:0 Козенца - Беневенто 1:1 Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1 Козенца - Перуджа 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1

Результаты матчей

Палермо
Козенца

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
7 раз 47%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
16 раз 52%
0
11 раз 35%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Палермо
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
4
6
9
1.5
4
12
2
13
2.5
2
14
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
8
7
5
11
1.5
2
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
20
11
11
20
1.5
4
27
4
27
2.5
2
29
1
30
3.5
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 32 20 6 6 51 - 20 66
2.
Дженоа
 32 17 10 5 42 - 21 61
3.
Бари
 32 15 11 6 48 - 28 56
4.
Зюйдтироль
 32 13 13 6 35 - 30 52
5.
Реджина
 32 15 3 14 43 - 37 48
6.
Кальяри
 32 11 14 7 39 - 30 47
7.
Парма
 32 13 8 11 38 - 34 47
8.
Пиза
 32 11 13 8 42 - 30 46
9.
Палермо
 0:0 32 10 13 9 39 - 39 43
10.
Модена
 32 12 6 14 42 - 43 42
11.
Комо
 32 9 13 10 39 - 41 40
12.
Тернана
 32 10 10 12 30 - 38 40
13.
Асколи
 32 10 9 13 34 - 41 39
14.
Венеция
 32 9 9 14 34 - 42 36
15.
Читтаделла
 32 8 12 12 28 - 40 36
16.
Козенца
 0:0 32 9 9 14 26 - 47 36
17.
Перуджа
 32 9 7 16 34 - 39 34
18.
СПАЛ
 32 7 11 14 35 - 44 32
19.
Брешия
 32 7 10 15 27 - 48 31
20.
Беневенто
 32 6 11 15 24 - 38 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 0:0 16 7 6 3 20 - 13 27
5.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
6.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
7.
Комо
 16 7 5 4 23 - 17 26
8.
Реджина
 16 8 2 6 24 - 19 26
9.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
10.
Козенца
 0:0 16 7 5 4 18 - 15 26
11.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
12.
Бари
 16 6 7 3 26 - 16 25
13.
Модена
 15 6 5 4 22 - 15 23
14.
Перуджа
 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
16.
Читтаделла
 16 4 7 5 16 - 20 19
17.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
18.
Асколи
 16 4 5 7 16 - 20 17
19.
Венеция
 16 4 5 7 18 - 23 17
20.
Беневенто
 16 3 4 9 11 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Фрозиноне
 16 8 4 4 22 - 12 28
3.
Дженоа
 16 8 4 4 21 - 15 28
4.
Зюйдтироль
 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Реджина
 16 7 1 8 19 - 18 22
6.
Асколи
 16 6 4 6 18 - 21 22
7.
Парма
 16 5 6 5 18 - 20 21
8.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 16 4 5 7 12 - 20 17
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 0:0 16 3 7 6 19 - 26 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Кальяри
 16 2 9 5 15 - 15 15
16.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
17.
Комо
 16 2 8 6 16 - 24 14
18.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
19.
Брешия
 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 0:0 16 2 4 10 8 - 32 10
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
  • Желтая карточка
    61'
    Флоренци Альдо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    60'
    Финотто Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Вяйсянен Саули уходит с поля. Вентури Майкл выходит вместо него
  • Желтая карточка
    25'
    Ivan Marconi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Брешанини Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Палермо
    Ничья
    Козенца
    2.95
    3.66
    6.70
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    Где смотреть матч Палермо 0:0 Козенца онлайн

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