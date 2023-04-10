Тур: 32. Стадион: Stadio M. Druso.
0:0
Второй тайм: 63'
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
21
Fabian
Tait
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Shaka Mawuli
-
18 Ровер Маттео
-
24 Simone Davi
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Зюйдтироль
Бари
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|8
|0.25
|Ровер Маттео
|5 (2)
|0.16
|Giovanni Zaro
|5
|0.16
|Маццокки Симоне
|3
|0.09
|Daniele Casiraghi
|2 (2)
|0.06
|Белардинелли Лука
|2
|0.06
|Fabian Tait
|2
|0.06
|Сиссе Мустафа
|2
|0.06
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0.06
|Де Коль Филиппо
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Marco Curto
|1
|0.03
|Ларривей Хоакин
|1 (1)
|0.03
|Маркони Микеле
|0
|0
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|Сьега Николас
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|15 (5)
|0.47
|Антенуччи Мирко
|8 (3)
|0.25
|Фолоруншо Майкл
|7
|0.22
|Шедлер Орельен
|3
|0.09
|Белломо Никола
|2
|0.06
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.06
|Сальседо Эдди
|2
|0.06
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.06
|Эспозито Себастьяно
|2
|0.06
|Майта Маттиа
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|0
|0
|Молина Сальваторе
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|5
|2
|Мазиелло Андреа
|6
|0
|Giovanni Zaro
|6
|0
|Fabian Tait
|5
|0
|Белардинелли Лука
|5
|0
|Берра Филиппо
|4
|0
|Daniele Casiraghi
|4
|0
|Фьордилино Лука
|4
|0
|Помпетти Марко
|4
|0
|Маццокки Симоне
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Ровер Маттео
|3
|0
|Сиссе Мустафа
|2
|0
|Де Коль Филиппо
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Сьега Николас
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Лунетта Габриэль
|0
|1
|Ларривей Хоакин
|1
|0
|Маркони Микеле
|1
|0
|Крочата Джованни
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майта Маттиа
|13
|0
|Ди Чезаре Валерио
|11
|0
|Фолоруншо Майкл
|8
|0
|Майелло Раффаэле
|6
|1
|Пучино Раффаэле
|4
|1
|Белломо Никола
|4
|1
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Викари Франческо
|4
|0
|Хеддира Валид
|2
|1
|Антенуччи Мирко
|3
|0
|Маццотта Антонио
|3
|0
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Бенедетти Леонардо
|3
|0
|Малламо Алессандро
|3
|0
|Ботта Рубен
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Каприле Элия
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Бари
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
11
4
Зюйдтироль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Бари
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
15
23
Зюйдтироль
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Бари
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
26
27
Голы по времени матча
Забито
21
21
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
2
10%
3
14%
1-15
6
29%
3
14%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
5
24%
5
24%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
27%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
33%
4
33%
76-90
Забито
15
24
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
3
20%
5
21%
1-15
3
20%
2
8%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
5
33%
4
17%
76-90
Пропущено
13
18
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
8%
3
17%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
5
38%
3
17%
61-75
1
8%
6
33%
76-90
Забито
36
45
18 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 14
7 Не забивали 9
5
14%
8
18%
1-15
9
25%
5
11%
16-30
4
11%
9
20%
31-45
4
11%
5
11%
46-60
4
11%
9
20%
61-75
10
28%
9
20%
76-90
Пропущено
28
30
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
2
7%
4
13%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
8
29%
5
17%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
7
25%
5
17%
61-75
6
21%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1
Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2
Бари
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1
Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1
Результаты матчей
Зюйдтироль
Бари
Точный счет
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
2
11 раз 35%
0
7 раз 23%
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
610
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
510
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
229
1120
1318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|32
|20
|6
|6
|51 - 20
|66
|2.
|2:0
|32
|18
|9
|5
|42 - 19
|63
|3.
|0:0
|32
|14
|12
|6
|47 - 28
|54
|4.
|0:0
|32
|13
|14
|5
|35 - 29
|53
|5.
|1:0
|32
|15
|3
|14
|43 - 37
|48
|6.
|1:0
|32
|13
|8
|11
|38 - 34
|47
|7.
|31
|11
|13
|7
|39 - 30
|46
|8.
|31
|11
|12
|8
|42 - 30
|45
|9.
|1:0
|32
|12
|6
|14
|42 - 43
|42
|10.
|31
|10
|12
|9
|39 - 39
|42
|11.
|0:1
|32
|10
|10
|12
|30 - 38
|40
|12.
|0:2
|32
|10
|9
|13
|34 - 41
|39
|13.
|0:2
|32
|9
|12
|11
|37 - 41
|39
|14.
|0:1
|32
|9
|9
|14
|34 - 42
|36
|15.
|0:1
|32
|8
|12
|12
|28 - 40
|36
|16.
|31
|9
|8
|14
|26 - 47
|35
|17.
|0:1
|32
|9
|7
|16
|34 - 39
|34
|18.
|32
|7
|11
|14
|35 - 44
|32
|19.
|1:0
|32
|7
|10
|15
|27 - 48
|31
|20.
|32
|6
|11
|15
|24 - 38
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|2.
|2:0
|16
|9
|6
|1
|21 - 6
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|4.
|0:0
|17
|6
|9
|2
|20 - 16
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|6.
|1:0
|16
|8
|2
|6
|20 - 14
|26
|7.
|1:0
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|8.
|0:1
|15
|7
|5
|3
|16 - 12
|26
|9.
|16
|7
|5
|4
|18 - 15
|26
|10.
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|11.
|0:2
|16
|7
|4
|5
|21 - 17
|25
|12.
|0:0
|16
|6
|7
|3
|26 - 16
|25
|13.
|1:0
|15
|6
|5
|4
|22 - 15
|23
|14.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|19 - 19
|20
|15.
|1:0
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|16.
|0:1
|16
|4
|7
|5
|16 - 20
|19
|17.
|16
|4
|5
|7
|22 - 23
|17
|18.
|0:2
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|19.
|0:1
|16
|4
|5
|7
|18 - 23
|17
|20.
|16
|3
|4
|9
|11 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|9
|3
|4
|21 - 13
|30
|2.
|0:0
|16
|8
|5
|3
|21 - 12
|29
|3.
|2:0
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|4.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|15 - 13
|26
|5.
|1:0
|16
|7
|1
|8
|19 - 18
|22
|6.
|0:2
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|7.
|1:0
|16
|5
|6
|5
|18 - 20
|21
|8.
|16
|4
|8
|4
|18 - 16
|20
|9.
|1:0
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|10.
|0:1
|16
|5
|4
|7
|16 - 19
|19
|11.
|0:1
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|12.
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|13.
|16
|3
|7
|6
|19 - 26
|16
|14.
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|15.
|0:1
|16
|4
|2
|10
|15 - 20
|14
|16.
|0:1
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|17.
|15
|2
|8
|5
|15 - 15
|14
|18.
|0:2
|16
|2
|8
|6
|16 - 24
|14
|19.
|1:0
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|20.
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8