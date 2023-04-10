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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Зюйдтироль
0:1
Конец матча
Бари
0'
53' Желтая карточка
Викари Франческо
90' Красная карточка
Помпетти Марко
0:1
90' Гол
Моракьоли Грегорио
90'+8

Ход матча

34'
 
Бенали Ахмед
Майелло Раффаэле
46'
Ровер Маттео
Маццокки Симоне
 
53'
 
Викари Франческо
66'
Помпетти Марко
Фьордилино Лука
 
69'
 
Моракьоли Грегорио
Антенуччи Мирко
70'
 
Сетер Дамир
Хеддира Валид
79'
Сиссе Мустафа
Лунетта Габриэль
 
88'
 
Молина Сальваторе
Бенедетти Леонардо
89'
Ларривей Хоакин
Daniele Casiraghi
 
90'
Помпетти Марко
 
90'
0:1
Моракьоли Грегорио
(Сетер Дамир)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 372 Количество передач 626
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
1
Полуцци
Джакомо
4
Marco
Curto
19
Giovanni
Zaro
5
Kevin
Mathieu
Vinetot
26
Де
Коль
Филиппо
8
Лунетта
Габриэль
21
Fabian
Tait
6
Фьордилино
Лука
17
Daniele
Casiraghi
90
Raphael
Odogwu
9
Маццокки
Симоне
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
27
Маццотта
Антонио
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
80
Бенедетти
Леонардо
90
Фолоруншо
Майкл
7
Антенуччи
Мирко
11
Хеддира
Валид
Зюйдтироль
4-4-2
Бари
4-3-3

История личных встреч

Зюйдтироль
Бари

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:2
СCС
1:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 8 0.25
Ровер Маттео 5 (2) 0.16
Giovanni Zaro 5 0.16
Маццокки Симоне 3 0.09
Daniele Casiraghi 2 (2) 0.06
Белардинелли Лука 2 0.06
Fabian Tait 2 0.06
Сиссе Мустафа 2 0.06
Николусси Кавилья Ханс 2 0.06
Де Коль Филиппо 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Marco Curto 1 0.03
Ларривей Хоакин 1 (1) 0.03
Маркони Микеле 0 0
Мазиелло Андреа 0 0
Сьега Николас 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 15 (5) 0.47
Антенуччи Мирко 8 (3) 0.25
Фолоруншо Майкл 7 0.22
Шедлер Орельен 3 0.09
Белломо Никола 2 0.06
Ботта Рубен 2 (1) 0.06
Сальседо Эдди 2 0.06
Ди Чезаре Валерио 2 0.06
Эспозито Себастьяно 2 0.06
Майта Маттиа 1 0.03
Бенедетти Леонардо 1 0.03
Моракьоли Грегорио 1 0.03
Пучино Раффаэле 0 0
Молина Сальваторе 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Сетер Дамир 0 0
Mehdi Dorval 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 5 2
Мазиелло Андреа 6 0
Giovanni Zaro 6 0
Помпетти Марко 4 1
Fabian Tait 5 0
Белардинелли Лука 5 0
Берра Филиппо 4 0
Daniele Casiraghi 4 0
Фьордилино Лука 4 0
Маццокки Симоне 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Ровер Маттео 3 0
Сиссе Мустафа 2 0
Де Коль Филиппо 2 0
Карретта Мирко 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Сьега Николас 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Лунетта Габриэль 0 1
Ларривей Хоакин 1 0
Маркони Микеле 1 0
Крочата Джованни 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майта Маттиа 13 0
Ди Чезаре Валерио 11 0
Фолоруншо Майкл 8 0
Майелло Раффаэле 6 1
Пучино Раффаэле 4 1
Белломо Никола 4 1
Риччи Джакомо 3 1
Викари Франческо 4 0
Хеддира Валид 2 1
Антенуччи Мирко 3 0
Маццотта Антонио 3 0
Д'Эррико Андреа 3 0
Бенедетти Леонардо 3 0
Малламо Алессандро 3 0
Ботта Рубен 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Сетер Дамир 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Каприле Элия 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Эспозито Себастьяно 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Бари
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

11
4
Зюйдтироль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Бари
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

15
23
Зюйдтироль
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Бари
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
25% (8)
38% (12)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

26
27

Голы по времени матча

Забито

21
22
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
2
10%
3
14%
1-15
6
29%
3
14%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
5
24%
6
27%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
6
38%
4
33%
76-90

Забито

15
24
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
3
20%
5
21%
1-15
3
20%
2
8%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
5
33%
4
17%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
8%
3
17%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
5
38%
3
17%
61-75
1
8%
6
33%
76-90

Забито

36
46
18 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 15
8 Не забивали 9
5
14%
8
17%
1-15
9
25%
5
11%
16-30
4
11%
9
20%
31-45
4
11%
5
11%
46-60
4
11%
9
20%
61-75
10
28%
10
22%
76-90

Пропущено

29
30
13 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
2
7%
4
13%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
8
28%
5
17%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
7
24%
5
17%
61-75
7
24%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1
Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2
Бари
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1
Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1

Результаты матчей

Зюйдтироль
Бари

Точный счет

1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
0:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
2
11 раз 34%
0
8 раз 25%
1
10 раз 31%
0
9 раз 28%
2
7 раз 22%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
5
6
11
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
4
5
10
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
23
9
11
21
1.5
13
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 32 20 6 6 51 - 20 66
2.
Дженоа
 32 17 10 5 42 - 21 61
3.
Бари
 32 15 11 6 48 - 28 56
4.
Зюйдтироль
 32 13 13 6 35 - 30 52
5.
Реджина
 32 15 3 14 43 - 37 48
6.
Кальяри
 0:0 32 11 14 7 39 - 30 47
7.
Парма
 32 13 8 11 38 - 34 47
8.
Пиза
 0:0 32 11 13 8 42 - 30 46
9.
Модена
 32 12 6 14 42 - 43 42
10.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
11.
Комо
 32 9 13 10 39 - 41 40
12.
Тернана
 32 10 10 12 30 - 38 40
13.
Асколи
 32 10 9 13 34 - 41 39
14.
Венеция
 32 9 9 14 34 - 42 36
15.
Читтаделла
 32 8 12 12 28 - 40 36
16.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
17.
Перуджа
 32 9 7 16 34 - 39 34
18.
СПАЛ
 32 7 11 14 35 - 44 32
19.
Брешия
 32 7 10 15 27 - 48 31
20.
Беневенто
 32 6 11 15 24 - 38 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 0:0 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Пиза
 0:0 16 7 5 4 24 - 14 26
6.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
7.
Комо
 16 7 5 4 23 - 17 26
8.
Реджина
 16 8 2 6 24 - 19 26
9.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
10.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
11.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
12.
Бари
 16 6 7 3 26 - 16 25
13.
Модена
 15 6 5 4 22 - 15 23
14.
Перуджа
 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
16.
Читтаделла
 16 4 7 5 16 - 20 19
17.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
18.
Асколи
 16 4 5 7 16 - 20 17
19.
Венеция
 16 4 5 7 18 - 23 17
20.
Беневенто
 16 3 4 9 11 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Фрозиноне
 16 8 4 4 22 - 12 28
3.
Дженоа
 16 8 4 4 21 - 15 28
4.
Зюйдтироль
 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Реджина
 16 7 1 8 19 - 18 22
6.
Асколи
 16 6 4 6 18 - 21 22
7.
Парма
 16 5 6 5 18 - 20 21
8.
Пиза
 0:0 16 4 8 4 18 - 16 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 16 4 5 7 12 - 20 17
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Кальяри
 0:0 16 2 9 5 15 - 15 15
16.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
17.
Комо
 16 2 8 6 16 - 24 14
18.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
19.
Брешия
 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Майелло Раффаэле уходит с поля. Бенали Ахмед выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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