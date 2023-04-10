Тур: 32. Стадион: Чиро Вигорито.
0'
15' Желтая карточкаЛа Мантия Андреа
0:1
33' ГолMatteo Prati
35' Желтая карточкаНаингголан Раджа
1:1
37' ГолФулон Дам
47' Желтая карточкаПастина Кристиан
1:2
51' ГолСелия Раффаэле
61' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
1:3
66' ГолМончини Габриэле
81' Желтая карточкаLorenzo Carfora
Ход матча
15'
33'
0:1
35'
37'
1:1
47'
51'
1:2
66'
81'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
31
Тошка
Алин
18
Фулон
Дам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Тошка АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фулон ДамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Юрешкин РокоПолузащитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
-
10 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Matteo ArenaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Matteo PratiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Раути НиколаНападающий
-
99 Рабби СимонеНападающий
-
Главный тренер: Оддо Массимо
История личных встреч
Беневенто
СПАЛ
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тельо Андрес
|5
|0.16
|Форте Франческо
|3
|0.09
|Акампора Дженнаро
|3
|0.09
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.09
|Импрота Риккардо
|2
|0.06
|Фариас Диего
|1
|0.03
|Чано Камилло
|1 (1)
|0.03
|Леверб Максим
|1
|0.03
|Фулон Дам
|1
|0.03
|Пастина Кристиан
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Капеллини Риккардо
|1
|0.03
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|Весели Фредерик
|0
|0
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|7 (1)
|0.22
|Ла Мантия Андреа
|5
|0.16
|Майстро Фабио
|3
|0.09
|Дикманн Лоренцо
|3
|0.09
|Селия Раффаэле
|3
|0.09
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.06
|Matteo Prati
|2
|0.06
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0.06
|Рабби Симоне
|2
|0.06
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.03
|Финотто Маттиа
|1
|0.03
|Педа Патрик
|1
|0.03
|Вальцания Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
|Далле Мура Кристиан
|0
|0
|Тунёв Георгий
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|9
|1
|Тельо Андрес
|8
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|9
|0
|Вивиани Маттиа
|7
|1
|Пастина Кристиан
|7
|1
|Карич Нермин
|8
|0
|Леверб Максим
|6
|1
|Фулон Дам
|7
|0
|Куцупиас Илиас
|6
|0
|Весели Фредерик
|3
|1
|Импрота Риккардо
|3
|1
|Глик Камил
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|2
|1
|Фариас Диего
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Тошка Алин
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|9
|1
|Меккарьелло Бьяджо
|8
|1
|Ла Мантия Андреа
|7
|0
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Педа Патрик
|3
|2
|Далле Мура Кристиан
|6
|0
|Matteo Arena
|4
|1
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Трипальделли Алессандро
|5
|0
|Альфонсо Энрико
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Дзанеллато Никколо
|4
|0
|Селия Раффаэле
|4
|0
|Matteo Prati
|4
|0
|Наингголан Раджа
|3
|0
|Рабби Симоне
|3
|0
|Майстро Фабио
|1
|1
|Проя Федерико
|2
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Тунёв Георгий
|2
|0
|Сукулини Франко
|1
|0
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Помини Альберто
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Раути Никола
|1
|0
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
|Nicolo Contiliano
|1
|0
Результаты матчей
Беневенто
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
СПАЛ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
8
Беневенто
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
СПАЛ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
16
Волевые поражения
12
14
Беневенто
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
52% (16)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
СПАЛ
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
10
17
Волевые поражения
17
22
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
23 Не забивали 25
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
19
21
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
4
21%
5
24%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
6
32%
2
10%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
5
26%
5
24%
76-90
Забито
13
22
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
1
8%
6
27%
1-15
3
23%
3
14%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
5
23%
76-90
Пропущено
17
23
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
6
35%
5
22%
76-90
Забито
22
31
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 13
14 Не забивали 12
1
5%
7
23%
1-15
4
18%
5
16%
16-30
7
32%
4
13%
31-45
5
23%
4
13%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
3
14%
6
19%
76-90
Пропущено
36
44
15 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 25
7
19%
5
11%
1-15
3
8%
6
14%
16-30
5
14%
7
16%
31-45
7
19%
7
16%
46-60
3
8%
9
20%
61-75
11
31%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бари - Беневенто 2:0 Пиза - Беневенто 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Тернана - Беневенто 2:2
Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Асколи - Беневенто 0:0 Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1
СПАЛ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
СПАЛ - Тернана 1:1 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Козенца - СПАЛ 1:0
СПАЛ - Читтаделла 2:1 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0 СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1 Парма - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Перуджа - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Модена 2:3 Брешия - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Беневенто 1:2
Результаты матчей
Беневенто
СПАЛ
Точный счет
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 45%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
1
13 раз 42%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Беневенто
СПАЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
133
213
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
78
412
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1714
Больше Меньше
2011
625
724
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|6
|6
|49 - 20
|63
|2.
|31
|17
|9
|5
|40 - 19
|60
|3.
|31
|14
|11
|6
|47 - 28
|53
|4.
|31
|13
|13
|5
|35 - 29
|52
|5.
|31
|11
|13
|7
|39 - 30
|46
|6.
|31
|11
|12
|8
|42 - 30
|45
|7.
|31
|14
|3
|14
|42 - 37
|45
|8.
|31
|12
|8
|11
|37 - 34
|44
|9.
|31
|10
|12
|9
|39 - 39
|42
|10.
|31
|10
|10
|11
|30 - 37
|40
|11.
|31
|11
|6
|14
|41 - 43
|39
|12.
|31
|10
|9
|12
|34 - 39
|39
|13.
|31
|9
|12
|10
|37 - 39
|39
|14.
|31
|9
|9
|13
|34 - 41
|36
|15.
|31
|8
|12
|11
|28 - 39
|36
|16.
|31
|9
|8
|14
|26 - 47
|35
|17.
|31
|9
|7
|15
|34 - 38
|34
|18.
|3:1
|32
|7
|11
|14
|35 - 44
|32
|19.
|1:3
|32
|6
|11
|15
|24 - 38
|29
|20.
|31
|6
|10
|15
|26 - 48
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|27 - 8
|35
|2.
|16
|9
|6
|1
|21 - 6
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|4.
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|5.
|16
|8
|2
|6
|20 - 14
|26
|6.
|15
|7
|5
|3
|16 - 12
|26
|7.
|16
|7
|5
|4
|18 - 15
|26
|8.
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|9.
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|10.
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|11.
|16
|6
|7
|3
|26 - 16
|25
|12.
|15
|6
|5
|4
|22 - 15
|23
|13.
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|14.
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|15.
|15
|4
|7
|4
|16 - 19
|19
|16.
|3:1
|16
|4
|5
|7
|22 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|18.
|16
|4
|5
|7
|18 - 23
|17
|19.
|16
|4
|5
|7
|13 - 20
|17
|20.
|1:3
|16
|3
|4
|9
|11 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|21 - 12
|28
|2.
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|3.
|15
|8
|3
|4
|19 - 13
|27
|4.
|15
|7
|5
|3
|15 - 13
|26
|5.
|16
|7
|1
|8
|19 - 18
|22
|6.
|15
|6
|4
|5
|18 - 19
|22
|7.
|16
|4
|8
|4
|18 - 16
|20
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|15
|4
|6
|5
|17 - 20
|18
|10.
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|11.
|1:3
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|12.
|16
|5
|1
|10
|19 - 28
|16
|13.
|16
|3
|7
|6
|19 - 26
|16
|14.
|3:1
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|15.
|16
|4
|2
|10
|15 - 20
|14
|16.
|15
|2
|8
|5
|15 - 15
|14
|17.
|16
|2
|8
|6
|16 - 24
|14
|18.
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|19.
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|20.
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|11 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8