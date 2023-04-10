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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Беневенто
1:3
Второй тайм: 84'
СПАЛ
0'
15' Желтая карточка
Ла Мантия Андреа
0:1
33' Гол
Matteo Prati
35' Желтая карточка
Наингголан Раджа
1:1
37' Гол
Фулон Дам
47' Желтая карточка
Пастина Кристиан
1:2
51' Гол
Селия Раффаэле
61' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
1:3
66' Гол
Мончини Габриэле
81' Желтая карточка
Lorenzo Carfora

Ход матча

15'
 
Ла Мантия Андреа
33'
0:1
Matteo Prati
35'
 
Наингголан Раджа
37'
Фулон Дам
1:1
47'
Пастина Кристиан
 
51'
1:2
Селия Раффаэле
56'
Кубица Кшиштоф
Скьяттарелла Паскуале
 
56'
Чано Камилло
Импрота Риккардо
 
57'
Ла Гумина Антонино
Пастина Кристиан
 
61'
 
Меккарьелло Бьяджо
66'
1:3
Мончини Габриэле
(Наингголан Раджа)
73'
Карич Нермин
Петтинари Стефано
 
76'
 
Дзанеллато Никколо
Наингголан Раджа
76'
 
Рабби Симоне
Мончини Габриэле
76'
 
Тунёв Георгий
Майстро Фабио
81'
Lorenzo Carfora
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
СПАЛ
68.00
3.35
4.16
Все Коэффициенты
21
Палеари
Альберто
55
Весели
Фредерик
31
Тошка
Алин
58
Пастина
Кристиан
3
Летиция
Гаэтано
16
Импрота
Риккардо
27
Скьяттарелла
Паскуале
8
Тельо
Андрес
18
Фулон
Дам
35
Lorenzo
Carfora
9
Петтинари
Стефано
1
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
18
Matteo
Arena
6
Меккарьелло
Бьяджо
21
Селия
Раффаэле
5
Nicolo
Contiliano
20
Matteo
Prati
37
Майстро
Фабио
44
Наингголан
Раджа
9
Мончини
Габриэле
19
Ла
Мантия
Андреа
Беневенто
3-5-2
СПАЛ
4-3-1-2

История личных встреч

Беневенто
СПАЛ

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

СB
1:2
СB
1:2
СB
1:1
К
2:1
СA
2:0
СA
1:2
СB
2:0
СB
2:0
ЛПС
4:1
LPC
2:0
СCA
0:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тельо Андрес 5 0.16
Форте Франческо 3 0.09
Акампора Дженнаро 3 0.09
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.09
Импрота Риккардо 2 0.06
Фариас Диего 1 0.03
Чано Камилло 1 (1) 0.03
Леверб Максим 1 0.03
Фулон Дам 1 0.03
Пастина Кристиан 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Капеллини Риккардо 1 0.03
Машанджело Эдоардо 0 0
Весели Фредерик 0 0
СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 7 (1) 0.22
Ла Мантия Андреа 5 0.16
Майстро Фабио 3 0.09
Дикманн Лоренцо 3 0.09
Селия Раффаэле 3 0.09
Эспозито Сальваторе 2 0.06
Matteo Prati 2 0.06
Меккарьелло Бьяджо 2 0.06
Рабби Симоне 2 0.06
Наингголан Раджа 1 0.03
Фетфатцидис Иоаннис 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Педа Патрик 1 0.03
Вальцания Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Далле Мура Кристиан 0 0
Тунёв Георгий 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 9 1
Тельо Андрес 8 1
Скьяттарелла Паскуале 9 0
Вивиани Маттиа 7 1
Пастина Кристиан 7 1
Карич Нермин 8 0
Леверб Максим 6 1
Фулон Дам 7 0
Куцупиас Илиас 6 0
Весели Фредерик 3 1
Импрота Риккардо 3 1
Глик Камил 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Ла Гумина Антонино 4 0
Эль-Кауакиби Хамза 2 1
Фариас Диего 3 0
Форте Франческо 3 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Петтинари Стефано 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Тошка Алин 1 0
Палеари Альберто 1 0
Юрешкин Роко 1 0
СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 9 1
Меккарьелло Бьяджо 8 1
Ла Мантия Андреа 7 0
Дикманн Лоренцо 7 0
Педа Патрик 3 2
Далле Мура Кристиан 6 0
Matteo Arena 4 1
Эспозито Сальваторе 5 0
Трипальделли Алессандро 5 0
Альфонсо Энрико 4 0
Вальцания Лука 4 0
Дзанеллато Никколо 4 0
Селия Раффаэле 4 0
Matteo Prati 4 0
Наингголан Раджа 3 0
Рабби Симоне 3 0
Майстро Фабио 1 1
Проя Федерико 2 0
Мончини Габриэле 2 0
Варньер Марко 2 0
Тунёв Георгий 2 0
Сукулини Франко 1 0
Фетфатцидис Иоаннис 1 0
Вивиани Федерико 1 0
Помини Альберто 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Раути Никола 1 0
Фьордализо Алессандро 1 0
Nicolo Contiliano 1 0

Результаты матчей

Беневенто
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
СПАЛ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
8
Беневенто
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
СПАЛ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
16

Волевые поражения

12
14
Беневенто
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
52% (16)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
СПАЛ
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

10
17

Волевые поражения

17
22

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
23 Не забивали 25
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

19
21
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
4
21%
5
24%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
6
32%
2
10%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
5
26%
5
24%
76-90

Забито

13
22
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
1
8%
6
27%
1-15
3
23%
3
14%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
5
23%
76-90

Пропущено

17
23
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
6
35%
5
22%
76-90

Забито

22
31
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 13
14 Не забивали 12
1
5%
7
23%
1-15
4
18%
5
16%
16-30
7
32%
4
13%
31-45
5
23%
4
13%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
3
14%
6
19%
76-90

Пропущено

36
44
15 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 25
7
19%
5
11%
1-15
3
8%
6
14%
16-30
5
14%
7
16%
31-45
7
19%
7
16%
46-60
3
8%
9
20%
61-75
11
31%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бари - Беневенто 2:0 Пиза - Беневенто 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Тернана - Беневенто 2:2
Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Асколи - Беневенто 0:0 Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1
СПАЛ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
СПАЛ - Тернана 1:1 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Козенца - СПАЛ 1:0
СПАЛ - Читтаделла 2:1 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0 СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1 Парма - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Перуджа - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Модена 2:3 Брешия - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Беневенто 1:2

Результаты матчей

Беневенто
СПАЛ

Точный счет

0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 45%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
1
13 раз 42%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Беневенто
СПАЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
3
2
13
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
7
8
4
12
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
14
0.5
Больше Меньше
20
11
6
25
1.5
7
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 31 19 6 6 49 - 20 63
2.
Дженоа
 31 17 9 5 40 - 19 60
3.
Бари
 31 14 11 6 47 - 28 53
4.
Зюйдтироль
 31 13 13 5 35 - 29 52
5.
Кальяри
 31 11 13 7 39 - 30 46
6.
Пиза
 31 11 12 8 42 - 30 45
7.
Реджина
 31 14 3 14 42 - 37 45
8.
Парма
 31 12 8 11 37 - 34 44
9.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
10.
Тернана
 31 10 10 11 30 - 37 40
11.
Модена
 31 11 6 14 41 - 43 39
12.
Асколи
 31 10 9 12 34 - 39 39
13.
Комо
 31 9 12 10 37 - 39 39
14.
Венеция
 31 9 9 13 34 - 41 36
15.
Читтаделла
 31 8 12 11 28 - 39 36
16.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
17.
Перуджа
 31 9 7 15 34 - 38 34
18.
СПАЛ
 3:1 32 7 11 14 35 - 44 32
19.
Беневенто
 1:3 32 6 11 15 24 - 38 29
20.
Брешия
 31 6 10 15 26 - 48 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
6.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
7.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
8.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
9.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
10.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
11.
Бари
 16 6 7 3 26 - 16 25
12.
Модена
 15 6 5 4 22 - 15 23
13.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
14.
Перуджа
 15 5 5 5 19 - 18 20
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
СПАЛ
 3:1 16 4 5 7 22 - 23 17
17.
Асколи
 16 4 5 7 16 - 20 17
18.
Венеция
 16 4 5 7 18 - 23 17
19.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
20.
Беневенто
 1:3 16 3 4 9 11 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 15 8 4 3 21 - 12 28
2.
Фрозиноне
 16 8 4 4 22 - 12 28
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Реджина
 16 7 1 8 19 - 18 22
6.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
7.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Читтаделла
 16 4 5 7 12 - 20 17
11.
Беневенто
 1:3 16 3 7 6 13 - 17 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
14.
СПАЛ
 3:1 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
16.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
17.
Комо
 16 2 8 6 16 - 24 14
18.
Тернана
 16 3 5 8 14 - 25 14
19.
Брешия
 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Лучшие коэффициенты
    Беневенто
    Ничья
    СПАЛ
    68.00
    3.35
    4.16
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    Где смотреть матч Беневенто 1:3 СПАЛ онлайн

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