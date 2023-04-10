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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Комо
1:2
Второй тайм: 68'
Дженоа
0'
21' Желтая карточка
Morten Frendrup
0:1
23' Гол
Стротман Кевин
30' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
46' Желтая карточка
Черри Альберто
0:2
57' Гол
Кода Массимо
1:2
62' Гол
Кутроне Патрик

Ход матча

21'
 
Morten Frendrup
23'
0:1
Стротман Кевин
30'
 
Фольякко Алессандро
46'
Черри Альберто
 
57'
0:2
Кода Массимо
58'
Манкузо Леонардо
Да Кунья Лукас
 
62'
Кутроне Патрик
(Черри Альберто)
1:2

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Дженоа
4.20
5.10
2.25
Все Коэффициенты
32
Гомис
Альфред
26
Одентал
Кас
15
Канестрелли
Симоне
2
Бинкс
Луис
11
Париджини
Витторио
44
Иоанну
Николас
6
Иовин
Алессио
14
Беллемо
Алессандро
33
Да
Кунья
Лукас
27
Черри
Альберто
63
Кутроне
Патрик
22
Мартинес
Хосеп
31
Ильзанкер
Штефан
14
Фольякко
Алессандро
5
Дрэгушин
Раду
2
Сабелли
Стефано
32
Morten
Frendrup
47
Бадель
Милан
8
Стротман
Кевин
4
Кришито
Доменико
9
Кода
Массимо
11
Гудмундссон
Альберт
Комо
3-4-1-2
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Комо
Дженоа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 7 (2) 0.22
Кутроне Патрик 6 (1) 0.19
Манкузо Леонардо 5 0.16
Габриеллони Алессандро 4 0.13
Арригони Томмазо 3 0.09
Иоанну Николас 2 0.06
Бланко Алехандро 2 0.06
Беллемо Алессандро 1 0.03
Виньяли Лука 1 0.03
Да Кунья Лукас 1 0.03
Базелли Даниэле 1 0.03
Liam Kerrigan2 1 0.03
Да Рива Якопо 1 0.03
Амброзино Джузеппе 1 0.03
Фабрегас Сеск 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Париджини Витторио 0 0
Каньяно Андреа 0 0
Одентал Кас 0 0
Бинкс Луис 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 10 (4) 0.31
Гудмундссон Альберт 8 0.25
Пушкаш Георге 4 0.13
Ягелло Филип 4 0.13
Дрэгушин Раду 3 0.09
Араму Маттиа 2 0.06
Стротман Кевин 2 0.06
Сальседо Эдди 2 0.06
Бани Маттиа 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Бадель Милан 1 0.03
Йебоа Келвин 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Хефти Сильван 1 0.03
Morten Frendrup 1 0.03
Сабелли Стефано 0 0
Стураро Стефано 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Ялчын Гювен 0 0
Липани Лука 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одентал Кас 7 0
Бинкс Луис 5 1
Черри Альберто 6 0
Беллемо Алессандро 6 0
Виньяли Лука 6 0
Арригони Томмазо 4 1
Фабрегас Сеск 5 0
Иоанну Николас 5 0
Скалья Филиппо 3 1
Манкузо Леонардо 4 0
Базелли Даниэле 4 0
Париджини Витторио 4 0
Каньяно Андреа 4 0
Да Рива Якопо 2 1
Фараго Паоло 3 0
Иовин Алессио 3 0
Бланко Алехандро 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Кутроне Патрик 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Солини Маттео 1 0
Гидотти Симоне 1 0
Целехин Энрико 1 0
Да Кунья Лукас 1 0
Пьероцци Эдоардо 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 7 1
Сабелли Стефано 8 0
Гудмундссон Альберт 5 1
Бадель Милан 4 1
Стураро Стефано 4 1
Хефти Сильван 5 0
Фольякко Алессандро 5 0
Стротман Кевин 4 0
Араму Маттиа 4 0
Паяч Марко 3 0
Мартинес Хосеп 3 0
Morten Frendrup 3 0
Дрэгушин Раду 3 0
Ильзанкер Штефан 2 0
Кода Массимо 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Сальседо Эдди 2 0
Ялчын Гювен 2 0
Портанова Маноло 2 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Йебоа Келвин 1 0

Результаты матчей

Комо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Дженоа
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

7
4
Комо
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Дженоа
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
1

Волевые поражения

13
21
Комо
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Дженоа
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

20
25

Голы по времени матча

Забито

20
20
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
6
30%
3
15%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
3
15%
5
25%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
2
10%
7
35%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
7
44%
0
0%
76-90

Забито

17
21
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 12
21 Не забивали 19
4
24%
1
5%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
2
12%
5
24%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
7
41%
7
33%
76-90

Пропущено

23
6
12 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 4
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
1
17%
16-30
5
22%
1
17%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
2
33%
61-75
3
13%
2
33%
76-90

Забито

37
41
19 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 20
10 Не забивали 9
10
27%
4
10%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
5
14%
10
24%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
5
14%
2
5%
61-75
9
24%
14
34%
76-90

Пропущено

39
18
19 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 14
5
13%
1
6%
1-15
7
18%
1
6%
16-30
7
18%
6
33%
31-45
6
15%
4
22%
46-60
4
10%
4
22%
61-75
10
26%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0
Комо - Модена 1:0 Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1 СПАЛ - Комо 1:1 Зюйдтироль - Комо 1:1 Комо - Фрозиноне 0:2 Брешия - Комо 0:1 Комо - Пиза 2:2 Кальяри - Комо 2:0 Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0 Тернана - Комо 0:3 Комо - Реджина 0:1 Палермо - Комо 0:0 Асколи - Комо 3:3 Комо - Бари 1:1
Дженоа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0
Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1

Результаты матчей

Комо
Дженоа

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
0:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Комо
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
4
6
9
1.5
5
11
2
13
2.5
3
13
1
14
3.5
1
15
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
5
4
12
1.5
8
7
2
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
22
9
10
21
1.5
13
18
4
27
2.5
4
27
1
30
3.5
1
30
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 2:0 32 20 6 6 51 - 20 66
2.
Дженоа
 2:0 32 18 9 5 42 - 19 63
3.
Бари
 0:0 32 14 12 6 47 - 28 54
4.
Зюйдтироль
 0:0 32 13 14 5 35 - 29 53
5.
Реджина
 1:0 32 15 3 14 43 - 37 48
6.
Парма
 1:0 32 13 8 11 38 - 34 47
7.
Кальяри
 31 11 13 7 39 - 30 46
8.
Пиза
 31 11 12 8 42 - 30 45
9.
Модена
 1:0 32 12 6 14 42 - 43 42
10.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
11.
Тернана
 0:1 32 10 10 12 30 - 38 40
12.
Асколи
 0:2 32 10 9 13 34 - 41 39
13.
Комо
 0:2 32 9 12 11 37 - 41 39
14.
Венеция
 0:1 32 9 9 14 34 - 42 36
15.
Читтаделла
 0:1 32 8 12 12 28 - 40 36
16.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
17.
Перуджа
 0:1 32 9 7 16 34 - 39 34
18.
СПАЛ
 32 7 11 14 35 - 44 32
19.
Брешия
 1:0 32 7 10 15 27 - 48 31
20.
Беневенто
 32 6 11 15 24 - 38 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 2:0 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 2:0 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Зюйдтироль
 0:0 17 6 9 2 20 - 16 27
5.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
6.
Парма
 1:0 16 8 2 6 20 - 14 26
7.
Реджина
 1:0 16 8 2 6 24 - 19 26
8.
Тернана
 0:1 15 7 5 3 16 - 12 26
9.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
10.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
11.
Комо
 0:2 16 7 4 5 21 - 17 25
12.
Бари
 0:0 16 6 7 3 26 - 16 25
13.
Модена
 1:0 15 6 5 4 22 - 15 23
14.
Перуджа
 0:1 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Брешия
 1:0 17 5 5 7 14 - 20 20
16.
Читтаделла
 0:1 16 4 7 5 16 - 20 19
17.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
18.
Асколи
 0:2 16 4 5 7 16 - 20 17
19.
Венеция
 0:1 16 4 5 7 18 - 23 17
20.
Беневенто
 16 3 4 9 11 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 2:0 16 9 3 4 21 - 13 30
2.
Бари
 0:0 16 8 5 3 21 - 12 29
3.
Фрозиноне
 2:0 16 8 4 4 22 - 12 28
4.
Зюйдтироль
 0:0 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Реджина
 1:0 16 7 1 8 19 - 18 22
6.
Асколи
 0:2 16 6 4 6 18 - 21 22
7.
Парма
 1:0 16 5 6 5 18 - 20 21
8.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
9.
Модена
 1:0 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 0:1 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 0:1 16 4 5 7 12 - 20 17
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Перуджа
 0:1 16 4 2 10 15 - 20 14
16.
Тернана
 0:1 17 3 5 9 14 - 26 14
17.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
18.
Комо
 0:2 16 2 8 6 16 - 24 14
19.
Брешия
 1:0 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Дженоа
4.20
5.10
2.25
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Где смотреть матч Комо 1:2 Дженоа онлайн

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