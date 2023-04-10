Тур: 32. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
21' Желтая карточкаMorten Frendrup
0:1
23' ГолСтротман Кевин
30' Желтая карточкаФольякко Алессандро
46' Желтая карточкаЧерри Альберто
0:2
57' ГолКода Массимо
1:2
62' ГолКутроне Патрик
2:2
88' ГолМанкузо Леонардо
90'+9
Ход матча
21'
23'
0:1
46'
57'
0:2
62'
1:2
88'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
337 Количество передач 457
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.14 Победа Дженоа»
-
26
Одентал
Кас
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
77 Драгус ДенисПолузащитник
-
50 Ялчын ГювенНападающий
- Нападающий
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
-
35 Липани Лука
-
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
История личных встреч
Комо
Дженоа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|7 (2)
|0.22
|Кутроне Патрик
|7 (1)
|0.22
|Манкузо Леонардо
|6
|0.19
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.13
|Арригони Томмазо
|3
|0.09
|Иоанну Николас
|2
|0.06
|Бланко Алехандро
|2
|0.06
|Беллемо Алессандро
|1
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Да Кунья Лукас
|1
|0.03
|Базелли Даниэле
|1
|0.03
|Liam Kerrigan2
|1
|0.03
|Да Рива Якопо
|1
|0.03
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.03
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Канестрелли Симоне
|0
|0
|Каньяно Андреа
|0
|0
|Одентал Кас
|0
|0
|Бинкс Луис
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|10 (4)
|0.31
|Гудмундссон Альберт
|8
|0.25
|Пушкаш Георге
|4
|0.13
|Ягелло Филип
|4
|0.13
|Дрэгушин Раду
|3
|0.09
|Араму Маттиа
|2
|0.06
|Стротман Кевин
|2
|0.06
|Сальседо Эдди
|2
|0.06
|Бани Маттиа
|1
|0.03
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Бадель Милан
|1
|0.03
|Йебоа Келвин
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Хефти Сильван
|1
|0.03
|Morten Frendrup
|1
|0.03
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Стураро Стефано
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Ялчын Гювен
|0
|0
|Липани Лука
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одентал Кас
|7
|0
|Бинкс Луис
|5
|1
|Черри Альберто
|6
|0
|Беллемо Алессандро
|6
|0
|Виньяли Лука
|6
|0
|Арригони Томмазо
|4
|1
|Фабрегас Сеск
|5
|0
|Иоанну Николас
|5
|0
|Скалья Филиппо
|3
|1
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Париджини Витторио
|4
|0
|Каньяно Андреа
|4
|0
|Да Рива Якопо
|2
|1
|Фараго Паоло
|3
|0
|Иовин Алессио
|3
|0
|Бланко Алехандро
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Гидотти Симоне
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
|Да Кунья Лукас
|1
|0
|Пьероцци Эдоардо
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|7
|1
|Сабелли Стефано
|8
|0
|Гудмундссон Альберт
|5
|1
|Бадель Милан
|4
|1
|Стураро Стефано
|4
|1
|Хефти Сильван
|5
|0
|Фольякко Алессандро
|5
|0
|Стротман Кевин
|4
|0
|Араму Маттиа
|4
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Мартинес Хосеп
|3
|0
|Morten Frendrup
|3
|0
|Дрэгушин Раду
|3
|0
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Сальседо Эдди
|2
|0
|Ялчын Гювен
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
Результаты матчей
Комо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Дженоа
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
9
6
Комо
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Дженоа
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
1
Волевые поражения
13
21
Комо
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (13)
44% (14)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Дженоа
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
22
27
Голы по времени матча
Забито
22
22
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
6
27%
3
14%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
3
14%
7
32%
76-90
Пропущено
18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
17%
1
7%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
5
36%
31-45
3
17%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
7
39%
1
7%
76-90
Забито
17
21
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 12
22 Не забивали 20
4
24%
1
5%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
2
12%
5
24%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
7
41%
7
33%
76-90
Пропущено
23
6
12 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 4
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
1
17%
16-30
5
22%
1
17%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
2
33%
61-75
3
13%
2
33%
76-90
Забито
39
43
19 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 21
10 Не забивали 9
10
26%
4
9%
1-15
4
10%
7
16%
16-30
5
13%
10
23%
31-45
4
10%
6
14%
46-60
6
15%
2
5%
61-75
10
26%
14
33%
76-90
Пропущено
41
20
20 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 15
5
12%
1
5%
1-15
8
20%
1
5%
16-30
7
17%
6
30%
31-45
7
17%
4
20%
46-60
4
10%
5
25%
61-75
10
24%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0
Комо - Модена 1:0 Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1 СПАЛ - Комо 1:1 Зюйдтироль - Комо 1:1 Комо - Фрозиноне 0:2 Брешия - Комо 0:1 Комо - Пиза 2:2 Кальяри - Комо 2:0 Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0 Тернана - Комо 0:3 Комо - Реджина 0:1 Палермо - Комо 0:0 Асколи - Комо 3:3 Комо - Бари 1:1
Дженоа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0
Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1
Результаты матчей
Комо
Дженоа
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
8 раз 50%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
0:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
0
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
2
10 раз 31%
0
9 раз 28%
1
9 раз 28%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Комо
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
79
511
214
313
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
412
97
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
239
1121
1418
428
428
131
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|20
|6
|6
|51 - 20
|66
|2.
|32
|17
|10
|5
|42 - 21
|61
|3.
|32
|15
|11
|6
|48 - 28
|56
|4.
|32
|13
|13
|6
|35 - 30
|52
|5.
|32
|15
|3
|14
|43 - 37
|48
|6.
|0:0
|32
|11
|14
|7
|39 - 30
|47
|7.
|32
|13
|8
|11
|38 - 34
|47
|8.
|0:0
|32
|11
|13
|8
|42 - 30
|46
|9.
|32
|12
|6
|14
|42 - 43
|42
|10.
|31
|10
|12
|9
|39 - 39
|42
|11.
|32
|9
|13
|10
|39 - 41
|40
|12.
|32
|10
|10
|12
|30 - 38
|40
|13.
|32
|10
|9
|13
|34 - 41
|39
|14.
|32
|9
|9
|14
|34 - 42
|36
|15.
|32
|8
|12
|12
|28 - 40
|36
|16.
|31
|9
|8
|14
|26 - 47
|35
|17.
|32
|9
|7
|16
|34 - 39
|34
|18.
|32
|7
|11
|14
|35 - 44
|32
|19.
|32
|7
|10
|15
|27 - 48
|31
|20.
|32
|6
|11
|15
|24 - 38
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|2.
|16
|9
|6
|1
|21 - 6
|33
|3.
|0:0
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|4.
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|5.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|6.
|16
|8
|2
|6
|20 - 14
|26
|7.
|16
|7
|5
|4
|23 - 17
|26
|8.
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|9.
|15
|7
|5
|3
|16 - 12
|26
|10.
|16
|7
|5
|4
|18 - 15
|26
|11.
|17
|6
|8
|3
|20 - 17
|26
|12.
|16
|6
|7
|3
|26 - 16
|25
|13.
|15
|6
|5
|4
|22 - 15
|23
|14.
|16
|5
|5
|6
|19 - 19
|20
|15.
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|16.
|16
|4
|7
|5
|16 - 20
|19
|17.
|16
|4
|5
|7
|22 - 23
|17
|18.
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|19.
|16
|4
|5
|7
|18 - 23
|17
|20.
|16
|3
|4
|9
|11 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|22 - 12
|31
|2.
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|3.
|16
|8
|4
|4
|21 - 15
|28
|4.
|15
|7
|5
|3
|15 - 13
|26
|5.
|16
|7
|1
|8
|19 - 18
|22
|6.
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|7.
|16
|5
|6
|5
|18 - 20
|21
|8.
|0:0
|16
|4
|8
|4
|18 - 16
|20
|9.
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|10.
|16
|5
|4
|7
|16 - 19
|19
|11.
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|12.
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|13.
|16
|3
|7
|6
|19 - 26
|16
|14.
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|15.
|0:0
|16
|2
|9
|5
|15 - 15
|15
|16.
|16
|4
|2
|10
|15 - 20
|14
|17.
|16
|2
|8
|6
|16 - 24
|14
|18.
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|19.
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|20.
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8