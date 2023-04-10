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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Фрозиноне
2:0
Второй тайм: 67'
Асколи

Ход матча

41'
Лучиони Фабио
(Инсинье Роберто)
1:0
50'
Мулаттьери Самуэле
(Маццители Лука)
2:0
56'
Моро Лука
Мулаттьери Самуэле
 
59'
 
Марсура Давиде
Бюхель Марсель
59'
 
Беллучи Джузеппе
Кваранта Данило

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Асколи
1.71
6.40
6.10
Все Коэффициенты
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
20
Раванелли
Лука
5
Лучиони
Фабио
2
Ойоно
Энтони
7
Роден
Маркус
36
Маццители
Лука
11
Болока
Даниэль
94
Инсинье
Роберто
9
Мулаттьери
Самуэле
26
Бидуи
Софьян
1
Леали
Никола
20
Донати
Франческо
33
Боттегин
Эрик
5
Кваранта
Данило
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
8
Калигара
Фабрицио
11
Форте
Франческо
90
Мендеш
Педру
9
Дионизи
Федерико
Фрозиноне
4-3-3
Асколи
4-3-3

История личных встреч

Фрозиноне
Асколи

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

21 матч

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СB
0:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
0:1
СB
1:1
СB
3:1
ППД
0:1
ППД
2:1
СB
3:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:5
СB
2:1
СB
2:0
СB
3:3
СB
2:0

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1
1.3

Среднее время на гол

90
69

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 12 0.38
Инсинье Роберто 7 0.22
Касо Джузеппе 7 0.22
Моро Лука 6 0.19
Роден Маркус 3 0.09
Лучиони Фабио 3 0.09
Боррелли Дженнаро 3 (1) 0.09
Гарритано Лука 2 0.06
Маццители Лука 2 0.06
Баэс Хайме 1 0.03
Шиминьски Пшемыслав 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Коне Бенджамин 1 0.03
Монтеризи Иларио 1 0.03
Лулич Карло 0 0
Фработта Джанлука 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Francesco Gelli 0 0
Бошич Милош 0 0
Калай Сержио 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 6 (2) 0.19
Коллоколо Микеле 4 0.13
Дионизи Федерико 4 (1) 0.13
Мендеш Педру 3 0.09
Боттегин Эрик 3 0.09
Калигара Фабрицио 2 (1) 0.06
Чичиретти Амато 2 0.06
Шимич Лоренцо 2 0.06
Лунгой Кристофер 1 0.03
Марсура Давиде 1 0.03
Адьяпонг Клод 1 0.03
Донати Франческо 1 0.03
Фаласко Никола 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Джоване Самуэль 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 10 0
Маццители Лука 7 0
Роден Маркус 6 0
Лучиони Фабио 6 0
Коттали Маттео 6 0
Фработта Джанлука 5 0
Боррелли Дженнаро 5 0
Гарритано Лука 4 0
Раванелли Лука 4 0
Коне Бенджамин 4 0
Касо Джузеппе 4 0
Инсинье Роберто 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Калай Сержио 3 0
Сампиризи Марио 2 0
Лулич Карло 2 0
Моро Лука 2 0
Турати Стефано 2 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Бошич Милош 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 10 2
Гондо Седрик 8 2
Беллучи Джузеппе 7 1
Шимич Лоренцо 6 1
Джоване Самуэль 6 1
Калигара Фабрицио 5 1
Бюхель Марсель 5 0
Боттегин Эрик 4 0
Дионизи Федерико 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Кваранта Данило 4 0
Коллоколо Микеле 2 1
Сальви Алессандро 3 0
Чичиретти Амато 3 0
Адьяпонг Клод 3 0
Лунгой Кристофер 3 0
Леали Никола 2 0
Марсура Давиде 2 0
Донати Франческо 2 0
Фальцерано Марчелло 1 0
Проя Федерико 1 0
Тавчар Аляж 1 0
Alessio Re 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Асколи
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

5
6
Фрозиноне
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Асколи
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
11

Волевые поражения

20
12
Фрозиноне
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Асколи
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)

Сухие победы

12
8

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

8
14

Волевые поражения

25
18

Голы по времени матча

Забито

26
18
8 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
2
8%
2
11%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
7
27%
1
6%
46-60
6
23%
4
22%
61-75
5
19%
6
33%
76-90

Пропущено

9
19
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 11
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
2
22%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
3
33%
7
37%
76-90

Забито

22
15
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
1
5%
1
7%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
6
27%
2
13%
61-75
6
27%
5
33%
76-90

Пропущено

12
21
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
4
33%
5
24%
16-30
4
33%
1
5%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
1
8%
7
33%
76-90

Забито

48
33
16 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 14
6 Не забивали 11
3
6%
3
9%
1-15
6
13%
5
15%
16-30
7
15%
5
15%
31-45
9
19%
3
9%
46-60
12
25%
6
18%
61-75
11
23%
11
33%
76-90

Пропущено

21
40
13 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 23
2
10%
3
8%
1-15
5
24%
8
20%
16-30
6
29%
4
10%
31-45
1
5%
5
13%
46-60
3
14%
6
15%
61-75
4
19%
14
35%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0
СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0
Асколи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1
Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Асколи

Точный счет

3:0
4 раза 27%
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
3
8 раз 26%
2
7 раз 23%
0
5 раз 16%
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
7
9
6
1.5
4
12
5
10
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
4
6
10
1.5
5
10
3
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
20
11
15
16
1.5
9
22
8
23
2.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 2:0 32 20 6 6 51 - 20 66
2.
Дженоа
 2:0 32 18 9 5 42 - 19 63
3.
Бари
 0:0 32 14 12 6 47 - 28 54
4.
Зюйдтироль
 0:0 32 13 14 5 35 - 29 53
5.
Реджина
 1:0 32 15 3 14 43 - 37 48
6.
Парма
 1:0 32 13 8 11 38 - 34 47
7.
Кальяри
 31 11 13 7 39 - 30 46
8.
Пиза
 31 11 12 8 42 - 30 45
9.
Модена
 1:0 32 12 6 14 42 - 43 42
10.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
11.
Тернана
 0:1 32 10 10 12 30 - 38 40
12.
Асколи
 0:2 32 10 9 13 34 - 41 39
13.
Комо
 0:2 32 9 12 11 37 - 41 39
14.
Венеция
 0:1 32 9 9 14 34 - 42 36
15.
Читтаделла
 0:1 32 8 12 12 28 - 40 36
16.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
17.
Перуджа
 0:1 32 9 7 16 34 - 39 34
18.
СПАЛ
 32 7 11 14 35 - 44 32
19.
Брешия
 1:0 32 7 10 15 27 - 48 31
20.
Беневенто
 32 6 11 15 24 - 38 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 2:0 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 2:0 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Зюйдтироль
 0:0 17 6 9 2 20 - 16 27
5.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
6.
Парма
 1:0 16 8 2 6 20 - 14 26
7.
Реджина
 1:0 16 8 2 6 24 - 19 26
8.
Тернана
 0:1 15 7 5 3 16 - 12 26
9.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
10.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
11.
Комо
 0:2 16 7 4 5 21 - 17 25
12.
Бари
 0:0 16 6 7 3 26 - 16 25
13.
Модена
 1:0 15 6 5 4 22 - 15 23
14.
Перуджа
 0:1 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Брешия
 1:0 17 5 5 7 14 - 20 20
16.
Читтаделла
 0:1 16 4 7 5 16 - 20 19
17.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
18.
Асколи
 0:2 16 4 5 7 16 - 20 17
19.
Венеция
 0:1 16 4 5 7 18 - 23 17
20.
Беневенто
 16 3 4 9 11 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 2:0 16 9 3 4 21 - 13 30
2.
Бари
 0:0 16 8 5 3 21 - 12 29
3.
Фрозиноне
 2:0 16 8 4 4 22 - 12 28
4.
Зюйдтироль
 0:0 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Реджина
 1:0 16 7 1 8 19 - 18 22
6.
Асколи
 0:2 16 6 4 6 18 - 21 22
7.
Парма
 1:0 16 5 6 5 18 - 20 21
8.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
9.
Модена
 1:0 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 0:1 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 0:1 16 4 5 7 12 - 20 17
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Перуджа
 0:1 16 4 2 10 15 - 20 14
16.
Тернана
 0:1 17 3 5 9 14 - 26 14
17.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
18.
Комо
 0:2 16 2 8 6 16 - 24 14
19.
Брешия
 1:0 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Инсинье Роберто сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Лучиони Фабио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Фрозиноне.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Фрозиноне
Ничья
Асколи
1.71
6.40
6.10
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Где смотреть матч Фрозиноне 2:0 Асколи онлайн

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