Тур: 32. Стадион: Бенито Стирпе.
0'
1:0
41' ГолЛучиони Фабио
2:0
50' ГолМулаттьери Самуэле
83' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
90'+8
Ход матча
41'
1:0
50'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
429 Количество передач 389
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.07 Тотал больше 2.5
-
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Фрозиноне
Асколи
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
21 матч
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1
1.3
Среднее время на гол
90
69
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|12
|0.38
|Инсинье Роберто
|7
|0.22
|Касо Джузеппе
|7
|0.22
|Моро Лука
|6
|0.19
|Роден Маркус
|3
|0.09
|Лучиони Фабио
|3
|0.09
|Боррелли Дженнаро
|3 (1)
|0.09
|Гарритано Лука
|2
|0.06
|Маццители Лука
|2
|0.06
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Монтеризи Иларио
|1
|0.03
|Лулич Карло
|0
|0
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Francesco Gelli
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Калай Сержио
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|6 (2)
|0.19
|Коллоколо Микеле
|4
|0.13
|Дионизи Федерико
|4 (1)
|0.13
|Мендеш Педру
|3
|0.09
|Боттегин Эрик
|3
|0.09
|Калигара Фабрицио
|2 (1)
|0.06
|Чичиретти Амато
|2
|0.06
|Шимич Лоренцо
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|1
|0.03
|Марсура Давиде
|1
|0.03
|Адьяпонг Клод
|1
|0.03
|Донати Франческо
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|10
|0
|Маццители Лука
|7
|0
|Роден Маркус
|6
|0
|Лучиони Фабио
|6
|0
|Коттали Маттео
|6
|0
|Фработта Джанлука
|5
|0
|Боррелли Дженнаро
|5
|0
|Гарритано Лука
|4
|0
|Раванелли Лука
|4
|0
|Коне Бенджамин
|4
|0
|Касо Джузеппе
|4
|0
|Инсинье Роберто
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Калай Сержио
|3
|0
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Лулич Карло
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Бошич Милош
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|10
|2
|Гондо Седрик
|8
|2
|Беллучи Джузеппе
|7
|1
|Шимич Лоренцо
|6
|1
|Калигара Фабрицио
|6
|1
|Джоване Самуэль
|6
|1
|Бюхель Марсель
|5
|0
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Кваранта Данило
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|2
|1
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Чичиретти Амато
|3
|0
|Адьяпонг Клод
|3
|0
|Лунгой Кристофер
|3
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Тавчар Аляж
|1
|0
|Alessio Re
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Асколи
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
5
6
Фрозиноне
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Асколи
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
6
11
Волевые поражения
20
12
Фрозиноне
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (14)
38% (12)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Асколи
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Сухие победы
13
8
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
8
14
Волевые поражения
25
18
Голы по времени матча
Забито
28
18
9 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
2
7%
2
11%
1-15
3
11%
3
17%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
8
29%
1
6%
46-60
6
21%
4
22%
61-75
5
18%
6
33%
76-90
Пропущено
9
21
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 12
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
3
33%
7
33%
76-90
Забито
22
15
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
1
5%
1
7%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
6
27%
2
13%
61-75
6
27%
5
33%
76-90
Пропущено
12
21
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
4
33%
5
24%
16-30
4
33%
1
5%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
1
8%
7
33%
76-90
Забито
50
33
17 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 14
6 Не забивали 12
3
6%
3
9%
1-15
6
12%
5
15%
16-30
8
16%
5
15%
31-45
10
20%
3
9%
46-60
12
24%
6
18%
61-75
11
22%
11
33%
76-90
Пропущено
21
42
13 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 24
2
10%
3
7%
1-15
5
24%
8
19%
16-30
6
29%
5
12%
31-45
1
5%
6
14%
46-60
3
14%
6
14%
61-75
4
19%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0
СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0
Асколи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1
Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1
Результаты матчей
Фрозиноне
Асколи
Точный счет
3:0
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
3
8 раз 25%
0
5 раз 16%
0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
97
106
412
511
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
610
511
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
2012
1616
923
824
428
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|20
|6
|6
|51 - 20
|66
|2.
|32
|17
|10
|5
|42 - 21
|61
|3.
|32
|15
|11
|6
|48 - 28
|56
|4.
|32
|13
|13
|6
|35 - 30
|52
|5.
|32
|15
|3
|14
|43 - 37
|48
|6.
|0:0
|32
|11
|14
|7
|39 - 30
|47
|7.
|32
|13
|8
|11
|38 - 34
|47
|8.
|0:0
|32
|11
|13
|8
|42 - 30
|46
|9.
|32
|12
|6
|14
|42 - 43
|42
|10.
|31
|10
|12
|9
|39 - 39
|42
|11.
|32
|9
|13
|10
|39 - 41
|40
|12.
|32
|10
|10
|12
|30 - 38
|40
|13.
|32
|10
|9
|13
|34 - 41
|39
|14.
|32
|9
|9
|14
|34 - 42
|36
|15.
|32
|8
|12
|12
|28 - 40
|36
|16.
|31
|9
|8
|14
|26 - 47
|35
|17.
|32
|9
|7
|16
|34 - 39
|34
|18.
|32
|7
|11
|14
|35 - 44
|32
|19.
|32
|7
|10
|15
|27 - 48
|31
|20.
|32
|6
|11
|15
|24 - 38
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|2.
|16
|9
|6
|1
|21 - 6
|33
|3.
|0:0
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|4.
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|5.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|6.
|16
|8
|2
|6
|20 - 14
|26
|7.
|16
|7
|5
|4
|23 - 17
|26
|8.
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|9.
|15
|7
|5
|3
|16 - 12
|26
|10.
|16
|7
|5
|4
|18 - 15
|26
|11.
|17
|6
|8
|3
|20 - 17
|26
|12.
|16
|6
|7
|3
|26 - 16
|25
|13.
|15
|6
|5
|4
|22 - 15
|23
|14.
|16
|5
|5
|6
|19 - 19
|20
|15.
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|16.
|16
|4
|7
|5
|16 - 20
|19
|17.
|16
|4
|5
|7
|22 - 23
|17
|18.
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|19.
|16
|4
|5
|7
|18 - 23
|17
|20.
|16
|3
|4
|9
|11 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|22 - 12
|31
|2.
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|3.
|16
|8
|4
|4
|21 - 15
|28
|4.
|15
|7
|5
|3
|15 - 13
|26
|5.
|16
|7
|1
|8
|19 - 18
|22
|6.
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|7.
|16
|5
|6
|5
|18 - 20
|21
|8.
|0:0
|16
|4
|8
|4
|18 - 16
|20
|9.
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|10.
|16
|5
|4
|7
|16 - 19
|19
|11.
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|12.
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|13.
|16
|3
|7
|6
|19 - 26
|16
|14.
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|15.
|0:0
|16
|2
|9
|5
|15 - 15
|15
|16.
|16
|4
|2
|10
|15 - 20
|14
|17.
|16
|2
|8
|6
|16 - 24
|14
|18.
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|19.
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|20.
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8