Тур: 32. Стадион: Марио Ригамонти.
Ход матча
5'
1:0
19'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
21
Лабойко
Якуб
11
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Брешия
Тернана
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.57
Среднее время на гол
80
157
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.13
0.8
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
79
112
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|6 (1)
|0.19
|Бьянки Флавио
|4 (1)
|0.13
|Галацци Николас
|2
|0.06
|Ндой Эмануэле
|2
|0.06
|Бизоли Димитри
|2
|0.06
|Морео Стефано
|2
|0.06
|Олзер Джакомо
|2
|0.06
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Родригес Пабло
|1
|0.03
|Кистана Андреа
|1
|0.03
|Листковски Марчин
|1
|0.03
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.03
|Яллоу Александр
|1
|0.03
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.03
|Карачич Фран
|0
|0
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|6
|0.19
|Партипило Антони
|5
|0.16
|Палумбо Антонио
|4
|0.13
|Кулибали Мамаду
|3
|0.09
|Петтинари Стефано
|2
|0.06
|Фалетти Сесар
|2 (2)
|0.06
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Коррадо Никколо
|1
|0.03
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.03
|Соренсен Фредерик
|1
|0.03
|Гирингелли Лука
|1
|0.03
|Моро Рауль
|1
|0.03
|Диаките Салим
|1
|0.03
|Агацци Давиде
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карачич Фран
|8
|1
|Адорни Давиде
|7
|1
|Папетти Андреа
|6
|1
|Ндой Эмануэле
|7
|0
|Мангравити Массимилиано
|5
|1
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Уар Матье
|5
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Олзер Джакомо
|3
|0
|Вивиани Федерико
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Лабойко Якуб
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Родригес Пабло
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Таккио Франческо
|8
|0
|Кассата Франческо
|8
|0
|Партипило Антони
|6
|0
|Фавилли Андреа
|6
|0
|Диаките Салим
|6
|0
|Соренсен Фредерик
|4
|1
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Мантовани Валерио
|4
|0
|Яннарилли Энтони
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Агацци Давиде
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Коррадо Никколо
|3
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|1
|Дефенди Марино
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Samuele Spalluto
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Тернана
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
7
Брешия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Тернана
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
24
7
Волевые поражения
7
14
Брешия
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Тернана
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
6% (2)
35% (11)
58% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
25
10
Волевые поражения
13
21
Голы по времени матча
Забито
13
16
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
21 Не забивали 22
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
3
23%
4
25%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
15%
5
31%
76-90
Пропущено
20
23
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
10%
4
17%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
4
20%
8
35%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
7
35%
3
13%
76-90
Забито
13
16
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 12
23 Не забивали 19
0
0%
4
25%
1-15
2
15%
5
31%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
7
54%
2
13%
76-90
Пропущено
28
12
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 7
4
14%
1
8%
1-15
4
14%
1
8%
16-30
5
18%
2
17%
31-45
7
25%
2
17%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
5
18%
5
42%
76-90
Забито
26
32
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 15
13 Не забивали 10
3
12%
4
13%
1-15
4
15%
7
22%
16-30
4
15%
8
25%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
4
15%
2
6%
61-75
9
35%
7
22%
76-90
Пропущено
48
35
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 18
6
13%
5
14%
1-15
6
13%
3
9%
16-30
9
19%
10
29%
31-45
9
19%
5
14%
46-60
6
13%
4
11%
61-75
12
25%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1
Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1
Тернана
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2
Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0
Результаты матчей
Брешия
Тернана
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 26%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 42%
1
12 раз 39%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
1
15 раз 48%
0
10 раз 32%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Брешия
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
123
313
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
97
312
313
213
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1813
Больше Меньше
2110
625
625
229
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|32
|20
|6
|6
|51 - 20
|66
|2.
|2:0
|32
|18
|9
|5
|42 - 19
|63
|3.
|0:0
|32
|14
|12
|6
|47 - 28
|54
|4.
|0:0
|32
|13
|14
|5
|35 - 29
|53
|5.
|1:0
|32
|15
|3
|14
|43 - 37
|48
|6.
|1:0
|32
|13
|8
|11
|38 - 34
|47
|7.
|31
|11
|13
|7
|39 - 30
|46
|8.
|31
|11
|12
|8
|42 - 30
|45
|9.
|1:0
|32
|12
|6
|14
|42 - 43
|42
|10.
|31
|10
|12
|9
|39 - 39
|42
|11.
|0:1
|32
|10
|10
|12
|30 - 38
|40
|12.
|0:2
|32
|10
|9
|13
|34 - 41
|39
|13.
|0:2
|32
|9
|12
|11
|37 - 41
|39
|14.
|0:1
|32
|9
|9
|14
|34 - 42
|36
|15.
|0:1
|32
|8
|12
|12
|28 - 40
|36
|16.
|31
|9
|8
|14
|26 - 47
|35
|17.
|0:1
|32
|9
|7
|16
|34 - 39
|34
|18.
|32
|7
|11
|14
|35 - 44
|32
|19.
|1:0
|32
|7
|10
|15
|27 - 48
|31
|20.
|32
|6
|11
|15
|24 - 38
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|2.
|2:0
|16
|9
|6
|1
|21 - 6
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|4.
|0:0
|17
|6
|9
|2
|20 - 16
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|6.
|1:0
|16
|8
|2
|6
|20 - 14
|26
|7.
|1:0
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|8.
|0:1
|15
|7
|5
|3
|16 - 12
|26
|9.
|16
|7
|5
|4
|18 - 15
|26
|10.
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|11.
|0:2
|16
|7
|4
|5
|21 - 17
|25
|12.
|0:0
|16
|6
|7
|3
|26 - 16
|25
|13.
|1:0
|15
|6
|5
|4
|22 - 15
|23
|14.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|19 - 19
|20
|15.
|1:0
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|16.
|0:1
|16
|4
|7
|5
|16 - 20
|19
|17.
|16
|4
|5
|7
|22 - 23
|17
|18.
|0:2
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|19.
|0:1
|16
|4
|5
|7
|18 - 23
|17
|20.
|16
|3
|4
|9
|11 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|9
|3
|4
|21 - 13
|30
|2.
|0:0
|16
|8
|5
|3
|21 - 12
|29
|3.
|2:0
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|4.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|15 - 13
|26
|5.
|1:0
|16
|7
|1
|8
|19 - 18
|22
|6.
|0:2
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|7.
|1:0
|16
|5
|6
|5
|18 - 20
|21
|8.
|16
|4
|8
|4
|18 - 16
|20
|9.
|1:0
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|10.
|0:1
|16
|5
|4
|7
|16 - 19
|19
|11.
|0:1
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|12.
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|13.
|16
|3
|7
|6
|19 - 26
|16
|14.
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|15.
|0:1
|16
|4
|2
|10
|15 - 20
|14
|16.
|0:1
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|17.
|15
|2
|8
|5
|15 - 15
|14
|18.
|0:2
|16
|2
|8
|6
|16 - 24
|14
|19.
|1:0
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|20.
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8