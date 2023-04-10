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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Брешия
1:0
Конец матча
Тернана
0'
1:0
5' Гол
Яллоу Александр
20' Желтая карточка
Уар Матье
72' Желтая карточка
Капуано Марко
73' Желтая карточка
Лабойко Якуб
81' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
90'+10

Ход матча

5'
Яллоу Александр
(Лабойко Якуб)
1:0
20'
Уар Матье
 
46'
 
Капанни Габриэле
Соренсен Фредерик
60'
Оливейра Адриан
Родригес Пабло
 
69'
 
Пройетти Маттиа
Кулибали Мамаду
69'
 
Фалетти Сесар
Дефенди Марино
69'
 
Капуано Марко
Партипило Антони
72'
 
Капуано Марко
73'
Лабойко Якуб
 
76'
Ндой Эмануэле
Листковски Марчин
 
76'
Скавоне Мануэль
Бьёркенгрен Йон
 
76'
 
Доннарумма Альфредо
Ди Таккио Франческо
81'
Ндой Эмануэле
 
90'
Нимейер Рёвен
Лабойко Якуб
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 360 Количество передач 420
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
1
Андреаччи
Лоренцо
18
Яллоу
Александр
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
3
Уар
Матье
25
Бизоли
Димитри
21
Лабойко
Якуб
23
Бьёркенгрен
Йон
9
Родригес
Пабло
29
Листковски
Марчин
11
Айе
Флориан
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
4
Соренсен
Фредерик
13
Мантовани
Валерио
25
Дефенди
Марино
91
Коррадо
Никколо
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
5
Палумбо
Антонио
17
Фавилли
Андреа
21
Партипило
Антони
Брешия
4-3-2-1
Тернана
3-4-1-2

История личных встреч

Брешия
Тернана

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

СB
0:0
СB
1:1
СB
0:2
СB
3:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
3:2
СB
0:0
СB
2:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.57

Среднее время на гол

80
157

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.13
0.8

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

79
112

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 6 (1) 0.19
Бьянки Флавио 4 (1) 0.13
Галацци Николас 2 0.06
Ндой Эмануэле 2 0.06
Бизоли Димитри 2 0.06
Морео Стефано 2 0.06
Олзер Джакомо 2 0.06
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Родригес Пабло 1 0.03
Кистана Андреа 1 0.03
Листковски Марчин 1 0.03
Мангравити Массимилиано 1 0.03
Яллоу Александр 1 0.03
Ван Де Лои Томми 1 0.03
Карачич Фран 0 0
Бьёркенгрен Йон 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 6 0.19
Партипило Антони 5 0.16
Палумбо Антонио 4 0.13
Кулибали Мамаду 3 0.09
Петтинари Стефано 2 0.06
Фалетти Сесар 2 (2) 0.06
Доннарумма Альфредо 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Коррадо Никколо 1 0.03
Ди Таккио Франческо 1 0.03
Соренсен Фредерик 1 0.03
Гирингелли Лука 1 0.03
Моро Рауль 1 0.03
Диаките Салим 1 0.03
Агацци Давиде 0 0
Кассата Франческо 0 0
Дефенди Марино 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карачич Фран 8 1
Адорни Давиде 7 1
Ндой Эмануэле 8 0
Папетти Андреа 6 1
Мангравити Массимилиано 5 1
Бенали Ахмед 5 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Уар Матье 5 0
Бизоли Димитри 3 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Лабойко Якуб 3 0
Олзер Джакомо 3 0
Вивиани Федерико 2 0
Морео Стефано 2 0
Кистана Андреа 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Галацци Николас 2 0
Леццерини Лука 0 1
Родригес Пабло 1 0
Листковски Марчин 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Таккио Франческо 8 0
Кассата Франческо 8 0
Партипило Антони 6 0
Фавилли Андреа 6 0
Диаките Салим 6 0
Соренсен Фредерик 4 1
Палумбо Антонио 5 0
Мантовани Валерио 4 0
Яннарилли Энтони 3 0
Пагера Фабрицио 3 0
Агацци Давиде 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Кулибали Мамаду 3 0
Коррадо Никколо 3 0
Пройетти Маттиа 1 1
Дефенди Марино 2 0
Капуано Марко 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Петтинари Стефано 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Богдан Лука 1 0
Моро Рауль 1 0
Samuele Spalluto 1 0
Капанни Габриэле 1 0

Результаты матчей

Брешия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Тернана
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
7
Брешия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Тернана
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

24
7

Волевые поражения

7
14
Брешия
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Тернана
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
6% (2)
34% (11)
59% (19)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
53% (17)
16% (5)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

25
10

Волевые поражения

13
21

Голы по времени матча

Забито

14
16
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 3
21 Не забивали 23
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
4
25%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
2
14%
5
31%
76-90

Пропущено

20
24
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
2
10%
5
21%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
4
20%
8
33%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
7
35%
3
13%
76-90

Забито

13
16
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 12
24 Не забивали 20
0
0%
4
25%
1-15
2
15%
5
31%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
7
54%
2
13%
76-90

Пропущено

28
12
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 7
4
14%
1
8%
1-15
4
14%
1
8%
16-30
5
18%
2
17%
31-45
7
25%
2
17%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
5
18%
5
42%
76-90

Забито

27
32
12 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 15
13 Не забивали 11
4
15%
4
13%
1-15
4
15%
7
22%
16-30
4
15%
8
25%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
4
15%
2
6%
61-75
9
33%
7
22%
76-90

Пропущено

48
36
21 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 19
6
13%
6
17%
1-15
6
13%
3
8%
16-30
9
19%
10
28%
31-45
9
19%
5
14%
46-60
6
13%
4
11%
61-75
12
25%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1
Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1
Тернана
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2
Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0

Результаты матчей

Брешия
Тернана

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 25%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
0:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
13 раз 41%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
1
15 раз 47%
0
11 раз 34%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Брешия
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
3
3
14
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
8
3
12
1.5
3
14
2
13
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
21
11
6
26
1.5
6
26
2
30
2.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 32 20 6 6 51 - 20 66
2.
Дженоа
 32 17 10 5 42 - 21 61
3.
Бари
 32 15 11 6 48 - 28 56
4.
Зюйдтироль
 32 13 13 6 35 - 30 52
5.
Реджина
 32 15 3 14 43 - 37 48
6.
Кальяри
 0:0 32 11 14 7 39 - 30 47
7.
Парма
 32 13 8 11 38 - 34 47
8.
Пиза
 0:0 32 11 13 8 42 - 30 46
9.
Модена
 32 12 6 14 42 - 43 42
10.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
11.
Комо
 32 9 13 10 39 - 41 40
12.
Тернана
 32 10 10 12 30 - 38 40
13.
Асколи
 32 10 9 13 34 - 41 39
14.
Венеция
 32 9 9 14 34 - 42 36
15.
Читтаделла
 32 8 12 12 28 - 40 36
16.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
17.
Перуджа
 32 9 7 16 34 - 39 34
18.
СПАЛ
 32 7 11 14 35 - 44 32
19.
Брешия
 32 7 10 15 27 - 48 31
20.
Беневенто
 32 6 11 15 24 - 38 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 0:0 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Пиза
 0:0 16 7 5 4 24 - 14 26
6.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
7.
Комо
 16 7 5 4 23 - 17 26
8.
Реджина
 16 8 2 6 24 - 19 26
9.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
10.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
11.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
12.
Бари
 16 6 7 3 26 - 16 25
13.
Модена
 15 6 5 4 22 - 15 23
14.
Перуджа
 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
16.
Читтаделла
 16 4 7 5 16 - 20 19
17.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
18.
Асколи
 16 4 5 7 16 - 20 17
19.
Венеция
 16 4 5 7 18 - 23 17
20.
Беневенто
 16 3 4 9 11 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Фрозиноне
 16 8 4 4 22 - 12 28
3.
Дженоа
 16 8 4 4 21 - 15 28
4.
Зюйдтироль
 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Реджина
 16 7 1 8 19 - 18 22
6.
Асколи
 16 6 4 6 18 - 21 22
7.
Парма
 16 5 6 5 18 - 20 21
8.
Пиза
 0:0 16 4 8 4 18 - 16 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 16 4 5 7 12 - 20 17
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Кальяри
 0:0 16 2 9 5 15 - 15 15
16.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
17.
Комо
 16 2 8 6 16 - 24 14
18.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
19.
Брешия
 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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