Тур: 32. Стадион: Ренато Кури.
Ход матча
46'
0:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
12
Фурлан
Якопо
90
Струна
Альяж
16
Джерли
Фабио
- Основной состав
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Струна АльяжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
История личных встреч
Перуджа
Модена
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.43
0.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
315
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|8
|0.25
|Касасола Тиаго
|7 (5)
|0.22
|Ди Серио Джузеппе
|5
|0.16
|Луперини Грегорио
|4
|0.13
|Лизи Франческо
|3
|0.09
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.09
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.09
|Оливьери Марко
|2
|0.06
|Санторо Симоне
|2
|0.06
|Анджелла Габриэле
|1
|0.03
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Рози Алеандро
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Матос Ридер
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Эконг Эммануэль
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|7 (2)
|0.22
|Фальчинелли Диего
|6 (2)
|0.19
|Бонфанти Николас
|6
|0.19
|Тремолада Лука
|4 (1)
|0.13
|Маньино Лука
|3
|0.09
|Армеллино Марко
|2
|0.06
|Джерли Фабио
|2
|0.06
|Antonio Pergreffi
|2
|0.06
|Romeo Giovannini
|1
|0.03
|Марсура Давиде
|1 (1)
|0.03
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Поли Андреа
|0
|0
|Paulo Dentello
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курадо Маркос
|10
|0
|Санторо Симоне
|8
|1
|Лизи Франческо
|7
|1
|Пас Йеферсон
|7
|1
|Ианнони Эдоардо
|5
|1
|Касасола Тиаго
|6
|0
|Рози Алеандро
|4
|1
|Бартоломей Паоло
|5
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Куан Кристиан
|5
|0
|Сгарби Филиппо
|3
|1
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Ди Серио Джузеппе
|3
|0
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Струна Альяж
|1
|0
|Матос Ридер
|1
|0
|Капецци Леонардо
|1
|0
|Луперини Грегорио
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|8
|1
|Читтадини Джорджо
|8
|0
|Tomasso Silvestri
|6
|0
|Маньино Лука
|5
|0
|Shady Oukhadda
|3
|1
|Фальчинелли Диего
|4
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Армеллино Марко
|3
|0
|Копполаро Мауро
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Ренцетти Франческо
|2
|0
|Поли Андреа
|2
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Riccardo Gagno
|2
|0
|Edoardo Duca
|2
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Мости Никола
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Понси Фабио
|1
|0
|Romeo Giovannini
|1
|0
Результаты матчей
Перуджа
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Модена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
9
10
Перуджа
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Модена
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
17
7
Волевые поражения
10
19
Перуджа
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Модена
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
19
29
Голы по времени матча
Забито
20
19
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
4
20%
1
5%
1-15
1
5%
5
26%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
6
30%
3
16%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
3
15%
7
37%
76-90
Пропущено
17
28
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
4
24%
2
7%
1-15
1
6%
6
21%
16-30
1
6%
3
11%
31-45
2
12%
6
21%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
8
47%
6
21%
76-90
Забито
15
20
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
0
0%
2
10%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
5
33%
5
25%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
3
20%
4
20%
61-75
2
13%
3
15%
76-90
Пропущено
20
17
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
15%
2
12%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
4
20%
4
24%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
3
15%
2
12%
61-75
3
15%
4
24%
76-90
Забито
35
39
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
4
11%
3
8%
1-15
3
9%
9
23%
16-30
8
23%
7
18%
31-45
9
26%
5
13%
46-60
6
17%
5
13%
61-75
5
14%
10
26%
76-90
Пропущено
37
45
17 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 23
7
19%
4
9%
1-15
5
14%
8
18%
16-30
5
14%
7
16%
31-45
5
14%
9
20%
46-60
4
11%
7
16%
61-75
11
30%
30%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Перуджа - Реджина 1:3 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:2 Зюйдтироль - Перуджа 2:1
Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1 Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0
Модена
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0
Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2 СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0
Результаты матчей
Перуджа
Модена
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Перуджа
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
411
69
312
213
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
124
511
610
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
238
922
1219
427
328
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|32
|20
|6
|6
|51 - 20
|66
|2.
|2:0
|32
|18
|9
|5
|42 - 19
|63
|3.
|0:0
|32
|14
|12
|6
|47 - 28
|54
|4.
|0:0
|32
|13
|14
|5
|35 - 29
|53
|5.
|1:0
|32
|15
|3
|14
|43 - 37
|48
|6.
|1:0
|32
|13
|8
|11
|38 - 34
|47
|7.
|31
|11
|13
|7
|39 - 30
|46
|8.
|31
|11
|12
|8
|42 - 30
|45
|9.
|1:0
|32
|12
|6
|14
|42 - 43
|42
|10.
|31
|10
|12
|9
|39 - 39
|42
|11.
|0:1
|32
|10
|10
|12
|30 - 38
|40
|12.
|0:2
|32
|10
|9
|13
|34 - 41
|39
|13.
|0:2
|32
|9
|12
|11
|37 - 41
|39
|14.
|0:1
|32
|9
|9
|14
|34 - 42
|36
|15.
|0:1
|32
|8
|12
|12
|28 - 40
|36
|16.
|31
|9
|8
|14
|26 - 47
|35
|17.
|0:1
|32
|9
|7
|16
|34 - 39
|34
|18.
|32
|7
|11
|14
|35 - 44
|32
|19.
|1:0
|32
|7
|10
|15
|27 - 48
|31
|20.
|32
|6
|11
|15
|24 - 38
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|2.
|2:0
|16
|9
|6
|1
|21 - 6
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|4.
|0:0
|17
|6
|9
|2
|20 - 16
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|6.
|1:0
|16
|8
|2
|6
|20 - 14
|26
|7.
|1:0
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|8.
|0:1
|15
|7
|5
|3
|16 - 12
|26
|9.
|16
|7
|5
|4
|18 - 15
|26
|10.
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|11.
|0:2
|16
|7
|4
|5
|21 - 17
|25
|12.
|0:0
|16
|6
|7
|3
|26 - 16
|25
|13.
|1:0
|15
|6
|5
|4
|22 - 15
|23
|14.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|19 - 19
|20
|15.
|1:0
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|16.
|0:1
|16
|4
|7
|5
|16 - 20
|19
|17.
|16
|4
|5
|7
|22 - 23
|17
|18.
|0:2
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|19.
|0:1
|16
|4
|5
|7
|18 - 23
|17
|20.
|16
|3
|4
|9
|11 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|9
|3
|4
|21 - 13
|30
|2.
|0:0
|16
|8
|5
|3
|21 - 12
|29
|3.
|2:0
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|4.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|15 - 13
|26
|5.
|1:0
|16
|7
|1
|8
|19 - 18
|22
|6.
|0:2
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|7.
|1:0
|16
|5
|6
|5
|18 - 20
|21
|8.
|16
|4
|8
|4
|18 - 16
|20
|9.
|1:0
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|10.
|0:1
|16
|5
|4
|7
|16 - 19
|19
|11.
|0:1
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|12.
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|13.
|16
|3
|7
|6
|19 - 26
|16
|14.
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|15.
|0:1
|16
|4
|2
|10
|15 - 20
|14
|16.
|0:1
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|17.
|15
|2
|8
|5
|15 - 15
|14
|18.
|0:2
|16
|2
|8
|6
|16 - 24
|14
|19.
|1:0
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|20.
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8