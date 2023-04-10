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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Перуджа
0:1
Конец матча
Модена
0'
30' Желтая карточка
Tomasso Silvestri
0:1
46' Гол
Джерли Фабио
70' Желтая карточка
Ионице Артур
75' Желтая карточка
Армеллино Марко
79' Желтая карточка
Струна Альяж
90' Желтая карточка
Damiano Cancellieri
90' Желтая карточка
Сгарби Филиппо
90'+8

Ход матча

30'
 
Tomasso Silvestri
46'
Сгарби Филиппо
Рози Алеандро
 
46'
Damiano Cancellieri
Лизи Франческо
 
46'
0:1
Джерли Фабио
58'
Санторо Симоне
Ианнони Эдоардо
 
62'
 
Дьяв Давиде
Стриццоло Лука
63'
 
Ионице Артур
Тремолада Лука
67'
Матос Ридер
Капецци Леонардо
 
70'
 
Ионице Артур
75'
 
Армеллино Марко
77'
Эконг Эммануэль
Ди Кармине Самуэль
 
79'
Струна Альяж
 
83'
 
Копполаро Мауро
Ренцетти Франческо
85'
 
Edoardo Duca
Фальчинелли Диего
90'
Damiano Cancellieri
 
90'
Сгарби Филиппо
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 379 Количество передач 335
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
12
Фурлан
Якопо
2
Рози
Алеандро
5
Анджелла
Габриэле
90
Струна
Альяж
24
Касасола
Тиаго
23
Лизи
Франческо
4
Ианнони
Эдоардо
82
Капецци
Леонардо
13
Луперини
Грегорио
20
Ди
Серио
Джузеппе
18
Ди
Кармине
Самуэль
26
Riccardo
Gagno
96
Shady
Oukhadda
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
33
Ренцетти
Франческо
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
21
Армеллино
Марко
10
Тремолада
Лука
32
Стриццоло
Лука
11
Фальчинелли
Диего
Перуджа
3-4-1-2
Модена
4-3-3

История личных встреч

Перуджа
Модена

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:1
СC
3:0
СC
0:1
СB
3:0
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.43
0.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
315

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 8 0.25
Касасола Тиаго 7 (5) 0.22
Ди Серио Джузеппе 5 0.16
Луперини Грегорио 4 0.13
Лизи Франческо 3 0.09
Ди Кармине Самуэль 3 0.09
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.09
Оливьери Марко 2 0.06
Санторо Симоне 2 0.06
Анджелла Габриэле 1 0.03
Куан Кристиан 1 0.03
Бартоломей Паоло 0 0
Рози Алеандро 0 0
Сгарби Филиппо 0 0
Матос Ридер 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Курадо Маркос 0 0
Эконг Эммануэль 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 7 (2) 0.22
Фальчинелли Диего 6 (2) 0.19
Бонфанти Николас 6 0.19
Тремолада Лука 4 (1) 0.13
Маньино Лука 3 0.09
Армеллино Марко 2 0.06
Джерли Фабио 2 0.06
Antonio Pergreffi 2 0.06
Romeo Giovannini 1 0.03
Марсура Давиде 1 (1) 0.03
Shady Oukhadda 0 0
Поли Андреа 0 0
Paulo Dentello 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курадо Маркос 10 0
Санторо Симоне 8 1
Лизи Франческо 7 1
Пас Йеферсон 7 1
Ианнони Эдоардо 5 1
Касасола Тиаго 6 0
Рози Алеандро 4 1
Сгарби Филиппо 4 1
Бартоломей Паоло 5 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Куан Кристиан 5 0
Мелькьорри Федерико 4 0
Оливьери Марко 4 0
Ди Серио Джузеппе 3 0
Ди Кармине Самуэль 2 0
Анджелла Габриэле 2 0
Струна Альяж 2 0
Стриццоло Лука 2 0
Матос Ридер 1 0
Капецци Леонардо 1 0
Луперини Грегорио 1 0
Вулич Милош 1 0
Damiano Cancellieri 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 8 1
Читтадини Джорджо 8 0
Tomasso Silvestri 6 0
Маньино Лука 5 0
Shady Oukhadda 3 1
Фальчинелли Диего 4 0
Армеллино Марко 4 0
Джерли Фабио 4 0
Antonio Pergreffi 4 0
Копполаро Мауро 3 0
Панада Симоне 3 0
Ренцетти Франческо 2 0
Поли Андреа 2 0
Тремолада Лука 2 0
Де Майо Себастьян 2 0
Марсура Давиде 2 0
Riccardo Gagno 2 0
Edoardo Duca 2 0
Ионице Артур 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Paulo Dentello 1 0
Мости Никола 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Понси Фабио 1 0
Romeo Giovannini 1 0

Результаты матчей

Перуджа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Модена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

9
10
Перуджа
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Модена
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

17
7

Волевые поражения

10
19
Перуджа
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Модена
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

19
29

Голы по времени матча

Забито

20
20
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
4
20%
1
5%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
6
30%
4
20%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
3
15%
7
35%
76-90

Пропущено

18
28
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
4
22%
2
7%
1-15
1
6%
6
21%
16-30
1
6%
3
11%
31-45
3
17%
6
21%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
8
44%
6
21%
76-90

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
0
0%
2
10%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
5
33%
5
25%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
3
20%
4
20%
61-75
2
13%
3
15%
76-90

Пропущено

20
17
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
15%
2
12%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
4
20%
4
24%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
3
15%
2
12%
61-75
3
15%
4
24%
76-90

Забито

35
40
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 15
12 Не забивали 8
4
11%
3
8%
1-15
3
9%
9
23%
16-30
8
23%
7
18%
31-45
9
26%
6
15%
46-60
6
17%
5
13%
61-75
5
14%
10
25%
76-90

Пропущено

38
45
17 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 23
7
18%
4
9%
1-15
5
13%
8
18%
16-30
5
13%
7
16%
31-45
6
16%
9
20%
46-60
4
11%
7
16%
61-75
11
29%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Перуджа - Реджина 1:3 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:2 Зюйдтироль - Перуджа 2:1
Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1 Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0
Модена
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0
Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2 СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0

Результаты матчей

Перуджа
Модена

Точный счет

1:3
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
12 раз 38%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Перуджа
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
4
4
12
1.5
6
9
3
13
2.5
2
13
1
15
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
4
5
11
1.5
6
11
1
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
24
8
9
23
1.5
12
20
4
28
2.5
3
29
1
31
3.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 32 20 6 6 51 - 20 66
2.
Дженоа
 32 17 10 5 42 - 21 61
3.
Бари
 32 15 11 6 48 - 28 56
4.
Зюйдтироль
 32 13 13 6 35 - 30 52
5.
Реджина
 32 15 3 14 43 - 37 48
6.
Кальяри
 0:0 32 11 14 7 39 - 30 47
7.
Парма
 32 13 8 11 38 - 34 47
8.
Пиза
 0:0 32 11 13 8 42 - 30 46
9.
Модена
 32 12 6 14 42 - 43 42
10.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
11.
Комо
 32 9 13 10 39 - 41 40
12.
Тернана
 32 10 10 12 30 - 38 40
13.
Асколи
 32 10 9 13 34 - 41 39
14.
Венеция
 32 9 9 14 34 - 42 36
15.
Читтаделла
 32 8 12 12 28 - 40 36
16.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
17.
Перуджа
 32 9 7 16 34 - 39 34
18.
СПАЛ
 32 7 11 14 35 - 44 32
19.
Брешия
 32 7 10 15 27 - 48 31
20.
Беневенто
 32 6 11 15 24 - 38 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 0:0 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Пиза
 0:0 16 7 5 4 24 - 14 26
6.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
7.
Комо
 16 7 5 4 23 - 17 26
8.
Реджина
 16 8 2 6 24 - 19 26
9.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
10.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
11.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
12.
Бари
 16 6 7 3 26 - 16 25
13.
Модена
 15 6 5 4 22 - 15 23
14.
Перуджа
 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
16.
Читтаделла
 16 4 7 5 16 - 20 19
17.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
18.
Асколи
 16 4 5 7 16 - 20 17
19.
Венеция
 16 4 5 7 18 - 23 17
20.
Беневенто
 16 3 4 9 11 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Фрозиноне
 16 8 4 4 22 - 12 28
3.
Дженоа
 16 8 4 4 21 - 15 28
4.
Зюйдтироль
 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Реджина
 16 7 1 8 19 - 18 22
6.
Асколи
 16 6 4 6 18 - 21 22
7.
Парма
 16 5 6 5 18 - 20 21
8.
Пиза
 0:0 16 4 8 4 18 - 16 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 16 4 5 7 12 - 20 17
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Кальяри
 0:0 16 2 9 5 15 - 15 15
16.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
17.
Комо
 16 2 8 6 16 - 24 14
18.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
19.
Брешия
 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
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    • 46'
      Рози Алеандро уходит с поля. Сгарби Филиппо выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      30'
      Tomasso Silvestri получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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