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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
2:1
Конец матча
Макартур
0'
5' Желтая карточка
Thomas Aquilina
9' Желтая карточка
Пископо Рено
28' Желтая карточка
Юрман Мэттью
37' Желтая карточка
Oliver Jones
42' Желтая карточка
Скотадис Джерри
1:0
79' Гол
Юрман Мэттью
1:1
90' Гол
Арабули Бачана
2:1
90' Гол
О'Нилл Брэндон
90'+8
20
Michael
Weier
39
Thomas
Aquilina
25
Дженкинсон
Карл
5
Юрман
Мэттью
33
Mark
Natta
2
Ингем
Дэйн
32
Тергейт
Ангус
6
О'Нилл
Брэндон
17
Грозос
Костандинос
9
Микелтадзе
Бека
10
Пископо
Рено
12
Курто
Филип
2
Макгинг
Джейк
6
Ускок
Томислав
41
Oliver
Jones
44
Миллар
Мэттью
13
Вуйица
Иван
11
Беккас
Кирин
27
Скотадис
Джерри
8
Jake
Hollman
31
Lachlan
Rose
36
Аугла
Али
Ньюкасл Джетс
Макартур

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Макартур

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

AЛ(
0:1
AЛ(
2:0
AЛ(
0:3
2:2
2:1
2:2
1:2

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
2

Среднее время на гол

75
45

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
57

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 5 (3) 0.24
Бухагьяр Трент 4 0.19
Сотирио Джошуа 2 0.1
Грозос Костандинос 2 0.1
МакГэрри Джеймс 2 0.1
Тергейт Ангус 2 0.1
Archie Goodwin 2 0.1
Пископо Рено 1 0.05
Дарцмелия Бека 1 0.05
Саито Манабу 1 0.05
Хоффман Джейсон 1 0.05
Юрман Мэттью 1 0.05
О'Нилл Брэндон 1 0.05
Элси Джордан 1 0.05
Daniel Stynes 1 0.05
Дженкинсон Карл 0 0
Ингем Дэйн 0 0
Аль-Таай Мохамед 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 5 0.22
Миллар Мэттью 5 0.22
Lachlan Rose 4 0.17
Туре Альхассан 3 0.13
Давила Улисес 3 0.13
Наджар Муди 2 0.09
Jed Drew 2 0.09
Арзани Дэниел 1 0.04
Аспропотамитис Джонатан 1 0.04
Макгинг Джейк 1 0.04
Да Силва Даниэль 1 0.04
Anthony Carter 1 0.04
Jason Romero 1 0.04
Нун Крэйг 0 0
Вуйица Иван 0 0
Аугла Али 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрман Мэттью 5 0
Дженкинсон Карл 4 0
Бухагьяр Трент 4 0
Аль-Таай Мохамед 4 0
Хоффман Джейсон 3 0
Данкан Джек 3 0
О'Нилл Брэндон 3 0
Микелтадзе Бека 3 0
Ингем Дэйн 3 0
Тергейт Ангус 3 0
Элси Джордан 1 1
Сотирио Джошуа 2 0
Callum Timmins 2 0
Грозос Костандинос 2 0
Дарцмелия Бека 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Пископо Рено 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 6 1
Нун Крэйг 5 1
Аспропотамитис Джонатан 5 1
Jake Hollman 4 1
Миллар Мэттью 5 0
Ускок Томислав 5 0
Арзани Дэниел 5 0
Сусняр Александар 3 0
Charles William M'Mombwa 3 0
Скотадис Джерри 3 0
Туре Альхассан 2 0
Jed Drew 2 0
Давила Улисес 1 0
Курто Филип 1 0
Арабули Бачана 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Anthony Carter 1 0
Суман Николас 1 0
Lachlan Rose 1 0
Oliver Jones 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Макартур
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

6
6
Ньюкасл Джетс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Макартур
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

6
16
Ньюкасл Джетс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Макартур
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
30% (7)
61% (14)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

12
22

Голы по времени матча

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
1
5%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
6
32%
2
17%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
6
32%
3
25%
76-90

Пропущено

17
30
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
18%
3
10%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
4
24%
4
13%
31-45
2
12%
3
10%
46-60
4
24%
12
40%
61-75
3
18%
5
17%
76-90

Забито

7
19
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
14%
1
5%
1-15
2
29%
3
16%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
2
29%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
1
14%
5
26%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
4
31%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
6
38%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
5
38%
76-90

Забито

26
31
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
8%
3
10%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
7
27%
4
13%
31-45
5
19%
5
16%
46-60
1
4%
7
23%
61-75
7
27%
8
26%
76-90

Пропущено

33
43
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
4
12%
7
16%
1-15
2
6%
4
9%
16-30
10
30%
6
14%
31-45
3
9%
4
9%
46-60
6
18%
12
28%
61-75
8
24%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0
Макартур
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1
Макартур - Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Макартур

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
7
4
1.5
7
4
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
4
1
9
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
18
5
8
13
1.5
9
14
2
19
2.5
3
20
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 21 13 6 2 52 - 25 45
2.
Централ Кост Маринерс
 22 11 4 7 46 - 30 37
3.
Аделаида Юнайтед
 20 9 7 4 40 - 34 34
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 21 8 7 6 33 - 22 31
5.
Веллингтон Феникс
 22 8 6 8 35 - 38 30
6.
Перт Глори
 23 7 7 9 30 - 36 28
7.
Сидней
 20 7 5 8 29 - 33 26
8.
Ньюкасл Джетс
 21 7 5 9 26 - 33 26
9.
Вестерн Юнайтед
 22 7 5 10 28 - 39 26
10.
Макартур
 23 7 5 11 30 - 44 26
11.
Брисбен Роар
 21 5 7 9 19 - 27 22
12.
Мельбурн Виктори
 20 5 4 11 21 - 28 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 12 9 3 0 35 - 13 30
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 2 2 29 - 14 23
3.
Перт Глори
 11 6 4 1 20 - 15 22
4.
Аделаида Юнайтед
 10 6 3 1 22 - 12 21
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Макартур
 11 5 3 3 18 - 14 18
7.
Веллингтон Феникс
 11 5 3 3 21 - 17 18
8.
Ньюкасл Джетс
 11 5 2 4 19 - 17 17
9.
Вестерн Юнайтед
 11 4 3 4 11 - 16 15
10.
Брисбен Роар
 10 3 4 3 8 - 7 13
11.
Мельбурн Виктори
 10 3 2 5 11 - 12 11
12.
Сидней
 9 2 3 4 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 11 5 2 4 17 - 14 17
2.
Мельбурн Сити
 9 4 3 2 17 - 12 15
3.
Централ Кост Маринерс
 11 4 2 5 17 - 16 14
4.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
5.
Веллингтон Феникс
 11 3 3 5 14 - 21 12
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 2 5 3 15 - 13 11
7.
Вестерн Юнайтед
 11 3 2 6 17 - 23 11
8.
Ньюкасл Джетс
 10 2 3 5 7 - 16 9
9.
Брисбен Роар
 11 2 3 6 11 - 20 9
10.
Мельбурн Виктори
 10 2 2 6 10 - 16 8
11.
Макартур
 12 2 2 8 12 - 30 8
12.
Перт Глори
 12 1 3 8 10 - 21 6
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Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 18 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 13 (1)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 10 (3)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 9 (8)
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Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Перт Глори Биверс Марк 1 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 6
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Jerry Skotadis получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Oliver Jones получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Юрман Мэттью получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      9'
      Пископо Рено получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      5'
      Thomas Aquilina получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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