Тур: 24. Стадион: McDonald Jones Stadium.
2:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаThomas Aquilina
9' Желтая карточкаПископо Рено
28' Желтая карточкаЮрман Мэттью
37' Желтая карточкаOliver Jones
42' Желтая карточкаСкотадис Джерри
1:0
79' ГолЮрман Мэттью
1:1
90' ГолАрабули Бачана
2:1
90' ГолО'Нилл Брэндон
90'+8
Ход матча
9'
28'
37'
42'
79'
1:0
80'
90'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
12
Курто
Филип
41
Oliver
Jones
13
Вуйица
Иван
11
Беккас
Кирин
31
Lachlan
Rose
36
Аугла
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пископо РеноНападающий
- Запасные игроки
-
30 Джеймс НоаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Oliver JonesЗащитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
11 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan RoseНападающий
-
36 Аугла АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
-
14 Наджар МудиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Jed Drew
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Макартур
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
2
Среднее время на гол
75
45
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
57
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|5 (3)
|0.24
|Бухагьяр Трент
|4
|0.19
|Сотирио Джошуа
|2
|0.1
|Грозос Костандинос
|2
|0.1
|МакГэрри Джеймс
|2
|0.1
|Тергейт Ангус
|2
|0.1
|Archie Goodwin
|2
|0.1
|Пископо Рено
|1
|0.05
|Дарцмелия Бека
|1
|0.05
|Саито Манабу
|1
|0.05
|Хоффман Джейсон
|1
|0.05
|Юрман Мэттью
|1
|0.05
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.05
|Элси Джордан
|1
|0.05
|Daniel Stynes
|1
|0.05
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|5
|0.22
|Миллар Мэттью
|5
|0.22
|Lachlan Rose
|4
|0.17
|Туре Альхассан
|3
|0.13
|Давила Улисес
|3
|0.13
|Наджар Муди
|2
|0.09
|Jed Drew
|2
|0.09
|Арзани Дэниел
|1
|0.04
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.04
|Макгинг Джейк
|1
|0.04
|Да Силва Даниэль
|1
|0.04
|Anthony Carter
|1
|0.04
|Jason Romero
|1
|0.04
|Нун Крэйг
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|Аугла Али
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрман Мэттью
|5
|0
|Дженкинсон Карл
|4
|0
|Бухагьяр Трент
|4
|0
|Аль-Таай Мохамед
|4
|0
|Хоффман Джейсон
|3
|0
|Данкан Джек
|3
|0
|О'Нилл Брэндон
|3
|0
|Микелтадзе Бека
|3
|0
|Ингем Дэйн
|3
|0
|Тергейт Ангус
|3
|0
|Элси Джордан
|1
|1
|Сотирио Джошуа
|2
|0
|Callum Timmins
|2
|0
|Грозос Костандинос
|2
|0
|Дарцмелия Бека
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Пископо Рено
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|6
|1
|Нун Крэйг
|5
|1
|Аспропотамитис Джонатан
|5
|1
|Jake Hollman
|4
|1
|Миллар Мэттью
|5
|0
|Ускок Томислав
|5
|0
|Арзани Дэниел
|5
|0
|Сусняр Александар
|3
|0
|Charles William M'Mombwa
|3
|0
|Скотадис Джерри
|3
|0
|Туре Альхассан
|2
|0
|Jed Drew
|2
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Anthony Carter
|1
|0
|Суман Николас
|1
|0
|Lachlan Rose
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Макартур
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
6
Ньюкасл Джетс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Макартур
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
6
16
Ньюкасл Джетс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Макартур
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
30% (7)
61% (14)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
12
22
Голы по времени матча
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
1
5%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
6
32%
2
17%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
6
32%
3
25%
76-90
Пропущено
17
30
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
18%
3
10%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
4
24%
4
13%
31-45
2
12%
3
10%
46-60
4
24%
12
40%
61-75
3
18%
5
17%
76-90
Забито
7
19
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
14%
1
5%
1-15
2
29%
3
16%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
2
29%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
1
14%
5
26%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
4
31%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
6
38%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
5
38%
76-90
Забито
26
31
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
8%
3
10%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
7
27%
4
13%
31-45
5
19%
5
16%
46-60
1
4%
7
23%
61-75
7
27%
8
26%
76-90
Пропущено
33
43
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
4
12%
7
16%
1-15
2
6%
4
9%
16-30
10
30%
6
14%
31-45
3
9%
4
9%
46-60
6
18%
12
28%
61-75
8
24%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0
Макартур
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1
Макартур - Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Макартур
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
74
74
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
84
19
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
185
813
914
219
320
120
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|18 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|13 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|10 (3)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|9 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1 6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6