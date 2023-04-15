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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
1:1
Второй тайм: 86'
Мельбурн Сити
0'
57' Желтая карточка
Тэлбот Каллум
0:1
63' Гол
Бос Джордан
76' Желтая карточка
Harrison Steele
1:1
78' Гол
Нисбет Джошуа
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
25
Nectarios
Triantis
3
Brian
Kaltak
5
МакГэрри
Джеймс
7
Силвера
Самуэл
6
Балар
Максимильен
4
Нисбет
Джошуа
11
Beni
Nkololo
9
Каммингс
Джейсон
98
Marco
Tulio1
1
Гловер
Том
25
Тэлбот
Каллум
6
Лам
Томас
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
13
О'Нил
Эйден
15
Нэббаут
Эндрю
14
Бериша
Валон
10
Беренгер
Флорен
23
Тилио
Марко
9
Макларен
Джейми
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Сити

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Сити

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

37 матчей

37.8%
18.9%
43.3%
14 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

24.3%
45.9%
29.8%
9 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

AЛ(
1:0
3:2
1:3
1:0
2:0
3:2
2:4
3:1
5:0
2:1
1:1
1:0
2:2
1:0
2:3
2:1
2:2
4:1
1:5
3:1
1:0
1:0
2:0
2:0
2:2
1:2
0:0
2:2
2:1
2:0
0:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.67
0.84

Среднее время на гол

54
106

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.74
1.39

Среднее время на гол

51
64

Всего голов

63
41

Голов в среднем за матч

1.7
1.11

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 15 (5) 0.65
Marco Tulio1 6 0.26
Beni Nkololo 6 (2) 0.26
Силвера Самуэл 4 0.17
Куол Гаранг 2 (1) 0.09
Jacob Farrell 2 0.09
МакГэрри Джеймс 2 0.09
Michael Ruhs 2 0.09
Айонго Пол 1 0.04
Даниель Холл 1 0.04
Нисбет Джошуа 1 0.04
Роу Сторм 0 0
Brian Kaltak 0 0
Christian Theoharous 0 0
Moresche 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Балар Максимильен 0 0
Nectarios Triantis 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 18 (6) 0.82
Тилио Марко 7 0.32
Леки Мэттью 6 0.27
О'Нил Эйден 5 0.23
Ван дер Венне Рихард 4 0.18
Нэббаут Эндрю 3 0.14
Бос Джордан 2 0.09
Беренгер Флорен 1 0.05
Бериша Валон 1 (1) 0.05
Лам Томас 1 0.05
Max Caputo 1 0.05
Гуд Кёртис 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Kaltak 5 3
Beni Nkololo 5 1
Jacob Farrell 5 0
Nick Montgomery 3 1
Силвера Самуэл 4 0
Nectarios Triantis 4 0
Вукович Дэнни 3 0
Роу Сторм 3 0
Marco Tulio1 3 0
Harrison Steele 3 0
Куол Гаранг 3 0
Kelechi 2 0
Каммингс Джейсон 2 0
МакГэрри Джеймс 2 0
Michael Ruhs 2 0
Cameron Windust 2 0
Moresche 0 1
Даниель Холл 1 0
Айонго Пол 1 0
Christian Theoharous 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Балар Максимильен 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 4 1
Леки Мэттью 4 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Тэлбот Каллум 4 0
Джеймисон Скотт 2 1
Рейш Нуну 3 0
Гомулка Тарас 1 1
Бериша Валон 2 0
Нэббаут Эндрю 2 0
Тилио Марко 2 0
Бос Джордан 2 0
Гуд Кёртис 1 0
Макларен Джейми 1 0
Гловер Том 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

6
5
Централ Кост Маринерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

15
32
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Мельбурн Сити
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
4

Волевые поражения

21
37

Голы по времени матча

Забито

26
15
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
3
12%
1
7%
1-15
5
19%
5
33%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
6
23%
2
13%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
3
12%
4
27%
76-90

Пропущено

17
14
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
18%
1
7%
1-15
3
18%
5
36%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
4
24%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
18%
2
14%
76-90

Забито

18
32
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 9
1
6%
6
19%
1-15
4
22%
4
13%
16-30
2
11%
5
16%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
5
28%
2
6%
61-75
5
28%
9
28%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
6
40%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Забито

44
47
17 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 13
3 Не забивали 2
4
9%
7
15%
1-15
9
20%
9
19%
16-30
4
9%
6
13%
31-45
7
16%
8
17%
46-60
12
27%
4
9%
61-75
8
18%
13
28%
76-90

Пропущено

32
29
18 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 17
4
13%
3
10%
1-15
7
22%
7
24%
16-30
7
22%
4
14%
31-45
10
31%
4
14%
46-60
1
3%
3
10%
61-75
3
9%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Сити

Точный счет

2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
4
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:3
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 41%
4
4 раза 18%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
2
8 раз 38%
1
4 раза 19%
4
4 раза 19%
3
3 раза 14%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
10
2
5
6
2.5
6
6
4
7
3.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
1
7
4
1.5
6
3
2
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
20
1
16
6
1.5
16
5
7
15
2.5
8
13
4
18
3.5
5
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 1:1 22 13 7 2 53 - 26 46
2.
Централ Кост Маринерс
 1:1 23 11 5 7 47 - 31 38
3.
Аделаида Юнайтед
 20 9 7 4 40 - 34 34
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 21 8 7 6 33 - 22 31
5.
Веллингтон Феникс
 22 8 6 8 35 - 38 30
6.
Перт Глори
 23 7 7 9 30 - 36 28
7.
Сидней
 20 7 5 8 29 - 33 26
8.
Ньюкасл Джетс
 21 7 5 9 26 - 33 26
9.
Вестерн Юнайтед
 22 7 5 10 28 - 39 26
10.
Макартур
 23 7 5 11 30 - 44 26
11.
Брисбен Роар
 21 5 7 9 19 - 27 22
12.
Мельбурн Виктори
 20 5 4 11 21 - 28 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 1:1 12 9 3 0 35 - 13 30
2.
Централ Кост Маринерс
 1:1 12 7 3 2 30 - 15 24
3.
Перт Глори
 11 6 4 1 20 - 15 22
4.
Аделаида Юнайтед
 10 6 3 1 22 - 12 21
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Макартур
 11 5 3 3 18 - 14 18
7.
Веллингтон Феникс
 11 5 3 3 21 - 17 18
8.
Ньюкасл Джетс
 11 5 2 4 19 - 17 17
9.
Вестерн Юнайтед
 11 4 3 4 11 - 16 15
10.
Брисбен Роар
 10 3 4 3 8 - 7 13
11.
Мельбурн Виктори
 10 3 2 5 11 - 12 11
12.
Сидней
 9 2 3 4 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 11 5 2 4 17 - 14 17
2.
Мельбурн Сити
 1:1 10 4 4 2 18 - 13 16
3.
Централ Кост Маринерс
 1:1 11 4 2 5 17 - 16 14
4.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
5.
Веллингтон Феникс
 11 3 3 5 14 - 21 12
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 2 5 3 15 - 13 11
7.
Вестерн Юнайтед
 11 3 2 6 17 - 23 11
8.
Ньюкасл Джетс
 10 2 3 5 7 - 16 9
9.
Брисбен Роар
 11 2 3 6 11 - 20 9
10.
Мельбурн Виктори
 10 2 2 6 10 - 16 8
11.
Макартур
 12 2 2 8 12 - 30 8
12.
Перт Глори
 12 1 3 8 10 - 21 6
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 18 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 13 (1)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 10 (3)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 9 (8)
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Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Перт Глори Биверс Марк 1 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 6
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    Централ Кост Маринерс
    Ничья
    Мельбурн Сити
    4.50
    4.30
    4.50
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