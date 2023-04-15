Тур: 24. Стадион: Industree Group Stadium.
1:1
Второй тайм: 86'
0'
57' Желтая карточкаТэлбот Каллум
0:1
63' ГолБос Джордан
76' Желтая карточкаHarrison Steele
1:1
78' ГолНисбет Джошуа
Ход матча
57'
63'
0:1
73'
76'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роу
Сторм
11
Beni
Nkololo
98
Marco
Tulio1
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
13
О'Нил
Эйден
14
Бериша
Валон
23
Тилио
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Нападающий
-
98 Marco Tulio1Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Moresche
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
38 Бос ДжорданЗащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Jordon Hall
-
37 Max Caputo
-
Главный тренер: Видошич Радо
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Сити
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
37 матчей
37.8%
18.9%
43.3%
14 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
24.3%
45.9%
29.8%
9 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
1.67
0.84
Среднее время на гол
54
106
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.74
1.39
Среднее время на гол
51
64
Всего голов
63
41
Голов в среднем за матч
1.7
1.11
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
52
81
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|15 (5)
|0.65
|Marco Tulio1
|6
|0.26
|Beni Nkololo
|6 (2)
|0.26
|Силвера Самуэл
|4
|0.17
|Куол Гаранг
|2 (1)
|0.09
|Jacob Farrell
|2
|0.09
|МакГэрри Джеймс
|2
|0.09
|Michael Ruhs
|2
|0.09
|Айонго Пол
|1
|0.04
|Даниель Холл
|1
|0.04
|Нисбет Джошуа
|1
|0.04
|Роу Сторм
|0
|0
|Brian Kaltak
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
|Moresche
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Nectarios Triantis
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|18 (6)
|0.82
|Тилио Марко
|7
|0.32
|Леки Мэттью
|6
|0.27
|О'Нил Эйден
|5
|0.23
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0.18
|Нэббаут Эндрю
|3
|0.14
|Бос Джордан
|2
|0.09
|Беренгер Флорен
|1
|0.05
|Бериша Валон
|1 (1)
|0.05
|Лам Томас
|1
|0.05
|Max Caputo
|1
|0.05
|Гуд Кёртис
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Kaltak
|5
|3
|Beni Nkololo
|5
|1
|Jacob Farrell
|5
|0
|Nick Montgomery
|3
|1
|Силвера Самуэл
|4
|0
|Nectarios Triantis
|4
|0
|Вукович Дэнни
|3
|0
|Роу Сторм
|3
|0
|Marco Tulio1
|3
|0
|Harrison Steele
|3
|0
|Куол Гаранг
|3
|0
|Kelechi
|2
|0
|Каммингс Джейсон
|2
|0
|МакГэрри Джеймс
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Cameron Windust
|2
|0
|Moresche
|0
|1
|Даниель Холл
|1
|0
|Айонго Пол
|1
|0
|Christian Theoharous
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|4
|1
|Леки Мэттью
|4
|0
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Тэлбот Каллум
|4
|0
|Джеймисон Скотт
|2
|1
|Рейш Нуну
|3
|0
|Гомулка Тарас
|1
|1
|Бериша Валон
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Тилио Марко
|2
|0
|Бос Джордан
|2
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Макларен Джейми
|1
|0
|Гловер Том
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
6
5
Централ Кост Маринерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
15
32
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Мельбурн Сити
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
4
Волевые поражения
21
37
Голы по времени матча
Забито
26
15
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
3
12%
1
7%
1-15
5
19%
5
33%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
6
23%
2
13%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
3
12%
4
27%
76-90
Пропущено
17
14
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
18%
1
7%
1-15
3
18%
5
36%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
4
24%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
18%
2
14%
76-90
Забито
18
32
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 9
1
6%
6
19%
1-15
4
22%
4
13%
16-30
2
11%
5
16%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
5
28%
2
6%
61-75
5
28%
9
28%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
6
40%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Забито
44
47
17 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 13
3 Не забивали 2
4
9%
7
15%
1-15
9
20%
9
19%
16-30
4
9%
6
13%
31-45
7
16%
8
17%
46-60
12
27%
4
9%
61-75
8
18%
13
28%
76-90
Пропущено
32
29
18 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 17
4
13%
3
10%
1-15
7
22%
7
24%
16-30
7
22%
4
14%
31-45
10
31%
4
14%
46-60
1
3%
3
10%
61-75
3
9%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Сити
Точный счет
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
4
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:3
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 41%
4
4 раза 18%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
2
8 раз 38%
1
4 раза 19%
4
4 раза 19%
3
3 раза 14%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
56
66
47
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
81
74
63
29
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
201
166
165
715
813
418
516
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|22
|13
|7
|2
|53 - 26
|46
|2.
|1:1
|23
|11
|5
|7
|47 - 31
|38
|3.
|20
|9
|7
|4
|40 - 34
|34
|4.
|21
|8
|7
|6
|33 - 22
|31
|5.
|22
|8
|6
|8
|35 - 38
|30
|6.
|23
|7
|7
|9
|30 - 36
|28
|7.
|20
|7
|5
|8
|29 - 33
|26
|8.
|21
|7
|5
|9
|26 - 33
|26
|9.
|22
|7
|5
|10
|28 - 39
|26
|10.
|23
|7
|5
|11
|30 - 44
|26
|11.
|21
|5
|7
|9
|19 - 27
|22
|12.
|20
|5
|4
|11
|21 - 28
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|9
|3
|0
|35 - 13
|30
|2.
|1:1
|12
|7
|3
|2
|30 - 15
|24
|3.
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|4.
|10
|6
|3
|1
|22 - 12
|21
|5.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|21 - 17
|18
|8.
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|11 - 16
|15
|10.
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|9
|2
|3
|4
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|2.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|18 - 13
|16
|3.
|1:1
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|18 - 22
|13
|5.
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|6.
|10
|2
|5
|3
|15 - 13
|11
|7.
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|8.
|10
|2
|3
|5
|7 - 16
|9
|9.
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|10.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|11.
|12
|2
|2
|8
|12 - 30
|8
|12.
|12
|1
|3
|8
|10 - 21
|6
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|18 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|13 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|10 (3)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|9 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1 6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6