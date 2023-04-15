Тур: 24. Стадион: CommBank Stadium.
2:1
Конец матча
0'
1:0
45' ГолБоррьелло Брендон
51' Желтая карточкаAidan Simmons
53' Желтая карточкаНинкович Милош
1:1
56' ГолNishan Velupillay
59' Красная карточкаРодерик Миранда
2:1
81' ГолЛаюни Амор
85' Желтая карточкаНьювенхоф Калем
90'+6
Ход матча
45'
51'
53'
56'
59'
78'
81'
2:1
85'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.73 Обе забьют - да
-
16
Бидлинг
Том
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
3
Кадете
4
Rai
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
-
33 Alex Bonetig
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КадетеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Камау БрюсПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед
28 матчей
32.1%
17.9%
50%
9 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.9%
32.1%
50%
5 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
0.93
1.14
Среднее время на гол
96
78
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
2.14
1.29
Среднее время на гол
42
70
Всего голов
43
34
Голов в среднем за матч
1.54
1.21
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
58
74
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррьелло Брендон
|11
|0.5
|Лаюни Амор
|4
|0.18
|Нгбакото Йени
|3
|0.14
|Ньювенхоф Калем
|3
|0.14
|Амальфитано Ромен
|3
|0.14
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.14
|Йенги Кусини
|2
|0.09
|Крпич Сулейман
|2
|0.09
|Фильо Марсело
|1
|0.05
|Шнайдерлин Морган
|1 (1)
|0.05
|Наджарин Рами
|1 (1)
|0.05
|Мрчела Томислав
|1
|0.05
|Нинкович Милош
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Nicolas Milanovic
|0
|0
|Aidan Simmons
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|6 (1)
|0.29
|Бриллант Джошуа
|3
|0.14
|Nishan Velupillay
|3
|0.14
|Бриммер Джейк
|2
|0.1
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.1
|Д'Агостино Николас
|2
|0.1
|Икономидис Крис
|1
|0.05
|Кадете
|1
|0.05
|Юрич Томи
|1
|0.05
|Fernando Romero III
|1
|0.05
|Родерик Миранда
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Камау Брюс
|0
|0
|Rai IV
|0
|0
|Фолами Бен
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеур Габриэль
|8
|0
|Фильо Марсело
|3
|2
|Ньювенхоф Калем
|6
|0
|Мрчела Томислав
|4
|1
|Траоре Адама III
|4
|1
|Амальфитано Ромен
|5
|0
|Боррьелло Брендон
|4
|0
|Нгбакото Йени
|2
|1
|Крпич Сулейман
|3
|0
|Бидлинг Том
|3
|0
|Нинкович Милош
|2
|0
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|Aidan Simmons
|2
|0
|Лоуренс Томас
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Наджарин Рами
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Alex Bonetig
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|5
|1
|Кадете
|5
|0
|Бриллант Джошуа
|3
|1
|Форнароли Бруно
|4
|0
|Икономидис Крис
|2
|1
|Броксхэм Ли
|3
|0
|Чапман Коннор
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Fernando Romero III
|1
|1
|Нани Луиш
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Иззо Пол
|1
|0
|Констандопулос Натан
|1
|0
|Камау Брюс
|1
|0
|Нигро Стефан
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Мельбурн Виктори
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
4
5
Вестерн Сидней Уондерерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Мельбурн Виктори
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
15
9
Вестерн Сидней Уондерерс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Мельбурн Виктори
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
10
Волевые поражения
19
14
Голы по времени матча
Забито
18
10
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 0
12 Не забивали 13
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
2
11%
3
30%
76-90
Пропущено
9
15
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 9
0
0%
4
27%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
4
44%
3
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
20%
76-90
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
4
31%
2
18%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Забито
33
22
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
9%
1
5%
1-15
7
21%
3
14%
16-30
7
21%
3
14%
31-45
6
18%
7
32%
46-60
6
18%
2
9%
61-75
4
12%
6
27%
76-90
Пропущено
22
26
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 17
1
5%
5
19%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
4
18%
7
27%
31-45
5
23%
4
15%
46-60
6
27%
2
8%
61-75
4
18%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
4
4 раза 19%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
64
56
37
29
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
46
28
28
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
137
912
515
417
317
417
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|18 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|13 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|11 (4)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|9 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1 6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6