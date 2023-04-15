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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
2:1
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
1:0
45' Гол
Боррьелло Брендон
51' Желтая карточка
Aidan Simmons
53' Желтая карточка
Нинкович Милош
1:1
56' Гол
Nishan Velupillay
59' Красная карточка
Родерик Миранда
2:1
81' Гол
Лаюни Амор
85' Желтая карточка
Ньювенхоф Калем
90'+6
20
Лоуренс
Томас
31
Aidan
Simmons
5
Мрчела
Томислав
16
Бидлинг
Том
3
Траоре
Адама
III
4
Шнайдерлин
Морган
28
Ньювенхоф
Калем
26
Боррьелло
Брендон
9
Йенги
Кусини
23
Нгбакото
Йени
10
Нинкович
Милош
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Кадете
24
Nishan
Velupillay
8
Бриллант
Джошуа
4
Rai
IV
7
Икономидис
Крис
10
Форнароли
Бруно
19
Fernando
Romero
III
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед

28 матчей

32.1%
17.9%
50%
9 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.9%
32.1%
50%
5 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

AЛ(
0:1
1:1
2:0
5:4
2:0
2:1
1:2
0:1
1:2
4:0
3:1
0:3
1:1
0:0
0:3
3:0
2:0
1:1
2:0
0:3
1:2
4:1
3:1
1:1
1:0
1:2
2:1
0:2

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

0.93
1.14

Среднее время на гол

96
78

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

2.14
1.29

Среднее время на гол

42
70

Всего голов

43
34

Голов в среднем за матч

1.54
1.21

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

58
74

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррьелло Брендон 11 0.5
Лаюни Амор 4 0.18
Нгбакото Йени 3 0.14
Ньювенхоф Калем 3 0.14
Амальфитано Ромен 3 0.14
Божанич Оливер 3 (1) 0.14
Йенги Кусини 2 0.09
Крпич Сулейман 2 0.09
Фильо Марсело 1 0.05
Шнайдерлин Морган 1 (1) 0.05
Наджарин Рами 1 (1) 0.05
Мрчела Томислав 1 0.05
Нинкович Милош 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Nicolas Milanovic 0 0
Aidan Simmons 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 6 (1) 0.29
Бриллант Джошуа 3 0.14
Nishan Velupillay 3 0.14
Бриммер Джейк 2 0.1
Да Сильва Дамьен 2 0.1
Д'Агостино Николас 2 0.1
Икономидис Крис 1 0.05
Кадете 1 0.05
Юрич Томи 1 0.05
Fernando Romero III 1 0.05
Родерик Миранда 0 0
Нани Луиш 0 0
Камау Брюс 0 0
Rai IV 0 0
Фолами Бен 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клеур Габриэль 8 0
Фильо Марсело 3 2
Ньювенхоф Калем 6 0
Мрчела Томислав 4 1
Траоре Адама III 4 1
Амальфитано Ромен 5 0
Боррьелло Брендон 4 0
Нгбакото Йени 2 1
Крпич Сулейман 3 0
Бидлинг Том 3 0
Нинкович Милош 2 0
Шнайдерлин Морган 2 0
Aidan Simmons 2 0
Лоуренс Томас 1 0
Лаюни Амор 1 0
Наджарин Рами 1 0
Йенги Кусини 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Alex Bonetig 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 5 1
Кадете 5 0
Бриллант Джошуа 3 1
Форнароли Бруно 4 0
Икономидис Крис 2 1
Броксхэм Ли 3 0
Чапман Коннор 3 0
Rai IV 3 0
Fernando Romero III 1 1
Нани Луиш 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Д'Агостино Николас 2 0
Иззо Пол 1 0
Констандопулос Натан 1 0
Камау Брюс 1 0
Нигро Стефан 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Смит Ноа 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Мельбурн Виктори
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

4
5
Вестерн Сидней Уондерерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Мельбурн Виктори
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

15
9
Вестерн Сидней Уондерерс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Мельбурн Виктори
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
10

Волевые поражения

19
14

Голы по времени матча

Забито

18
10
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 0
12 Не забивали 13
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
2
11%
3
30%
76-90

Пропущено

9
15
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 9
0
0%
4
27%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
4
44%
3
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
20%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
4
31%
2
18%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Забито

33
22
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
9%
1
5%
1-15
7
21%
3
14%
16-30
7
21%
3
14%
31-45
6
18%
7
32%
46-60
6
18%
2
9%
61-75
4
12%
6
27%
76-90

Пропущено

22
26
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 17
1
5%
5
19%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
4
18%
7
27%
31-45
5
23%
4
15%
46-60
6
27%
2
8%
61-75
4
18%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
4
4 раза 19%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
4
5
6
1.5
3
7
2
9
2.5
2
8
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
2
8
2
8
2.5
1
9
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
13
7
9
12
1.5
5
15
4
17
2.5
3
17
4
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 22 13 7 2 53 - 26 46
2.
Централ Кост Маринерс
 23 11 5 7 47 - 31 38
3.
Аделаида Юнайтед
 20 9 7 4 40 - 34 34
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 22 9 7 6 35 - 23 34
5.
Веллингтон Феникс
 22 8 6 8 35 - 38 30
6.
Перт Глори
 23 7 7 9 30 - 36 28
7.
Сидней
 20 7 5 8 29 - 33 26
8.
Ньюкасл Джетс
 21 7 5 9 26 - 33 26
9.
Вестерн Юнайтед
 22 7 5 10 28 - 39 26
10.
Макартур
 23 7 5 11 30 - 44 26
11.
Брисбен Роар
 21 5 7 9 19 - 27 22
12.
Мельбурн Виктори
 21 5 4 12 22 - 30 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 12 9 3 0 35 - 13 30
2.
Централ Кост Маринерс
 12 7 3 2 30 - 15 24
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 7 2 3 20 - 10 23
4.
Перт Глори
 11 6 4 1 20 - 15 22
5.
Аделаида Юнайтед
 10 6 3 1 22 - 12 21
6.
Макартур
 11 5 3 3 18 - 14 18
7.
Веллингтон Феникс
 11 5 3 3 21 - 17 18
8.
Ньюкасл Джетс
 11 5 2 4 19 - 17 17
9.
Вестерн Юнайтед
 11 4 3 4 11 - 16 15
10.
Брисбен Роар
 10 3 4 3 8 - 7 13
11.
Мельбурн Виктори
 10 3 2 5 11 - 12 11
12.
Сидней
 9 2 3 4 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 11 5 2 4 17 - 14 17
2.
Мельбурн Сити
 10 4 4 2 18 - 13 16
3.
Централ Кост Маринерс
 11 4 2 5 17 - 16 14
4.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
5.
Веллингтон Феникс
 11 3 3 5 14 - 21 12
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 2 5 3 15 - 13 11
7.
Вестерн Юнайтед
 11 3 2 6 17 - 23 11
8.
Ньюкасл Джетс
 10 2 3 5 7 - 16 9
9.
Брисбен Роар
 11 2 3 6 11 - 20 9
10.
Мельбурн Виктори
 11 2 2 7 11 - 18 8
11.
Макартур
 12 2 2 8 12 - 30 8
12.
Перт Глори
 12 1 3 8 10 - 21 6
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 18 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 13 (1)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 11 (4)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 9 (8)
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Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Перт Глори Биверс Марк 1 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 6
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Нинкович Милош сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Боррьелло Брендон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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