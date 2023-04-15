Тур: 28. Стадион: Бентелер Арена.
Ход матча
20'
27'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
27
Kai
Klefisch
16
Мэлоун
Райан
20
Шерфф
Лукас
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бувинк ПеллеВратарь
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Niclas Nadj
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шерфф ЛукасПолузащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Падерборн
Ганза
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.4
1.71
Среднее время на гол
64
52
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1.4
Среднее время на гол
78
64
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.25
1.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
56
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайпертц Роберт
|11
|0.39
|Пирингер Марвин
|8
|0.29
|Платте Феликс
|6
|0.21
|Муслия Флоран
|6 (5)
|0.21
|Sirlord Conteh
|4
|0.14
|Юстван Юлиан
|3
|0.11
|Шалленберг Рон
|3
|0.11
|Хеуэр Яннис
|3
|0.11
|Србени Деннис
|2
|0.07
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.04
|Рор Максимилиан
|1
|0.04
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.04
|Клаас Себастьян
|0
|0
|Карльс Йонас
|0
|0
|Хамфрейс Башир
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|7
|0.25
|Лукас Фрёде
|4
|0.14
|Хинтерзеер Лукас
|2
|0.07
|Шумахер Кевин
|2
|0.07
|Ингельссон Сванте
|1
|0.04
|Ферхук Йон
|1
|0.04
|Dennis Dressel
|1
|0.04
|Мэлоун Райан
|1 (1)
|0.04
|Россбах Дамиан
|1
|0.04
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.04
|Фролинг Нильс
|1
|0.04
|Дулевич Харис
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|5
|1
|Шалленберг Рон
|6
|0
|Муслия Флоран
|6
|0
|Marcel Hoffmeier
|4
|0
|Рор Максимилиан
|4
|0
|Хут Янник
|2
|1
|Sirlord Conteh
|2
|1
|Tobias Mueller
|3
|0
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Обермайр Рафаэль
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Kai Klefisch
|1
|0
|Хамфрейс Башир
|1
|0
|Niclas Nadj
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферхук Йон
|7
|2
|Ингельссон Сванте
|9
|0
|Шумахер Кевин
|8
|0
|Россбах Дамиан
|6
|1
|Лукас Фрёде
|7
|0
|Мэлоун Райан
|7
|0
|Ван Дронгелен Рик
|4
|0
|Dennis Dressel
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Анану Фредерик
|3
|0
|Шерфф Лукас
|1
|1
|Прёгер Кай
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Майсснер Томас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Ли Дон-Ген
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Ганза
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
3
5
Падерборн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ганза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
21
Волевые поражения
12
8
Падерборн
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
33% (9)
15% (4)
Ганза
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Сухие победы
7
12
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
20
22
Волевые поражения
15
13
Голы по времени матча
Забито
33
10
11 В 1-м тайме 3
22 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
6
18%
1
10%
1-15
3
9%
1
10%
16-30
2
6%
1
10%
31-45
7
21%
3
30%
46-60
8
24%
1
10%
61-75
7
21%
3
30%
76-90
Пропущено
18
20
13 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
22%
2
10%
1-15
3
17%
7
35%
16-30
6
33%
1
5%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
2
11%
3
15%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
1
6%
2
17%
1-15
3
19%
3
25%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Пропущено
18
24
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
3
17%
2
8%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
22%
6
25%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
5
28%
7
29%
29%
76-90
Забито
49
22
18 В 1-м тайме 9
31 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 9
6 Не забивали 13
7
14%
3
14%
1-15
6
12%
4
18%
16-30
5
10%
2
9%
31-45
9
18%
5
23%
46-60
10
20%
2
9%
61-75
12
24%
6
27%
76-90
Пропущено
36
44
21 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 23
7
19%
4
9%
1-15
4
11%
11
25%
16-30
10
28%
7
16%
31-45
5
14%
7
16%
46-60
3
8%
5
11%
61-75
7
19%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0
Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2 Падерборн - Бохум 1:1 Падерборн - Оснабрюк 1:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1
Ганза
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1
Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Ганза - Зандхаузен 0:1 Ян - Ганза 0:3 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2
Результаты матчей
Падерборн
Ганза
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
3:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
0:1
7 раз 26%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
2
2 раза 7%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
68
85
59
76
113
49
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
85
311
211
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
1413
1116
720
918
225
522
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|7
|3
|43 - 22
|58
|2.
|28
|15
|9
|4
|56 - 31
|54
|3.
|27
|16
|5
|6
|54 - 33
|53
|4.
|27
|13
|8
|6
|41 - 28
|47
|5.
|0:0
|28
|13
|5
|10
|51 - 34
|44
|6.
|27
|13
|5
|9
|47 - 36
|44
|7.
|27
|10
|10
|7
|41 - 37
|40
|8.
|1:0
|28
|10
|10
|8
|47 - 45
|40
|9.
|27
|10
|6
|11
|43 - 42
|36
|10.
|28
|9
|9
|10
|39 - 41
|36
|11.
|28
|9
|7
|12
|37 - 43
|34
|12.
|0:1
|28
|9
|5
|14
|36 - 48
|32
|13.
|0:1
|28
|8
|6
|14
|23 - 40
|30
|14.
|27
|8
|5
|14
|41 - 45
|29
|15.
|27
|7
|8
|12
|32 - 44
|29
|16.
|28
|7
|6
|15
|28 - 45
|27
|17.
|0:0
|28
|7
|5
|16
|23 - 43
|26
|18.
|1:0
|28
|6
|6
|16
|28 - 53
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|37 - 16
|33
|2.
|14
|9
|5
|0
|24 - 9
|32
|3.
|14
|9
|2
|3
|30 - 14
|29
|4.
|13
|8
|5
|0
|20 - 7
|29
|5.
|0:0
|14
|9
|1
|4
|35 - 16
|28
|6.
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|7.
|14
|7
|6
|1
|22 - 15
|27
|8.
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|9.
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|10.
|13
|5
|6
|2
|23 - 20
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|0:1
|14
|6
|2
|6
|13 - 14
|20
|13.
|1:0
|14
|5
|4
|5
|23 - 20
|19
|14.
|14
|4
|6
|4
|14 - 20
|18
|15.
|14
|5
|2
|7
|24 - 23
|17
|16.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|13 - 17
|15
|17.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|13 - 27
|12
|18.
|0:0
|14
|3
|1
|10
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|19 - 13
|26
|2.
|13
|7
|3
|3
|24 - 19
|24
|3.
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|4.
|1:0
|14
|5
|6
|3
|24 - 25
|21
|5.
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|6.
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|7.
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|8.
|0:1
|14
|5
|2
|7
|23 - 31
|17
|9.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|10.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|16 - 23
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|17 - 22
|12
|14.
|1:0
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|15.
|0:1
|14
|2
|4
|8
|10 - 26
|10
|16.
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|17.
|14
|3
|0
|11
|14 - 25
|9
|18.
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10