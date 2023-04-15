  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Падерборн
0:0
Первый тайм: 44'
Ганза
0'
20' Желтая карточка
Шумахер Кевин
27' Красная карточка
Шерфф Лукас

Ход матча

20'
 
Шумахер Кевин
27'
 
Шерфф Лукас

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Ганза
1.79
4.50
5.51
Все Коэффициенты
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
31
Рор
Максимилиан
3
Хамфрейс
Башир
10
Юстван
Юлиан
8
Шалленберг
Рон
27
Kai
Klefisch
23
Обермайр
Рафаэль
18
Србени
Деннис
13
Лайпертц
Роберт
30
Муслия
Флоран
1
Кольке
Маркус
16
Мэлоун
Райан
5
Ван
Дронгелен
Рик
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
20
Шерфф
Лукас
34
Лукас
Фрёде
6
Dennis
Dressel
13
Шумахер
Кевин
19
Прёгер
Кай
22
Хинтерзеер
Лукас
Падерборн
3-4-3
Ганза
3-5-2

История личных встреч

Падерборн
Ганза

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
0:3
Б2
0:0
Б2
1:1
Б3
2:3
Б3
2:1
Б3
1:1
Б3
0:3
Б2
2:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:2
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.71

Среднее время на гол

64
52

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1.4

Среднее время на гол

78
64

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.25
1.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
56

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лайпертц Роберт 11 0.39
Пирингер Марвин 8 0.29
Платте Феликс 6 0.21
Муслия Флоран 6 (5) 0.21
Sirlord Conteh 4 0.14
Юстван Юлиан 3 0.11
Шалленберг Рон 3 0.11
Хеуэр Яннис 3 0.11
Србени Деннис 2 0.07
Обермайр Рафаэль 1 0.04
Рор Максимилиан 1 0.04
Marcel Hoffmeier 1 0.04
Клаас Себастьян 0 0
Карльс Йонас 0 0
Хамфрейс Башир 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 7 0.25
Лукас Фрёде 4 0.14
Хинтерзеер Лукас 2 0.07
Шумахер Кевин 2 0.07
Ингельссон Сванте 1 0.04
Ферхук Йон 1 0.04
Dennis Dressel 1 0.04
Мэлоун Райан 1 (1) 0.04
Россбах Дамиан 1 0.04
Ван Дронгелен Рик 1 0.04
Фролинг Нильс 1 0.04
Дулевич Харис 0 0
Рейн Симон 0 0
Ли Дон-Ген 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 5 1
Шалленберг Рон 6 0
Муслия Флоран 6 0
Marcel Hoffmeier 4 0
Рор Максимилиан 4 0
Хут Янник 2 1
Sirlord Conteh 2 1
Tobias Mueller 3 0
Хюнемайер Уве 2 0
Обермайр Рафаэль 2 0
Юстван Юлиан 2 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Карльс Йонас 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Kai Klefisch 1 0
Хамфрейс Башир 1 0
Niclas Nadj 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферхук Йон 7 2
Ингельссон Сванте 9 0
Шумахер Кевин 8 0
Россбах Дамиан 6 1
Лукас Фрёде 7 0
Мэлоун Райан 7 0
Ван Дронгелен Рик 4 0
Dennis Dressel 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Анану Фредерик 3 0
Шерфф Лукас 1 1
Прёгер Кай 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Майсснер Томас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Ли Дон-Ген 1 0

Результаты матчей

Падерборн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Ганза
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

3
5
Падерборн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ганза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
21

Волевые поражения

12
8
Падерборн
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
33% (9)
15% (4)
Ганза
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)

Сухие победы

7
12

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

20
22

Волевые поражения

15
13

Голы по времени матча

Забито

33
10
11 В 1-м тайме 3
22 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
6
18%
1
10%
1-15
3
9%
1
10%
16-30
2
6%
1
10%
31-45
7
21%
3
30%
46-60
8
24%
1
10%
61-75
7
21%
3
30%
76-90

Пропущено

18
20
13 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
22%
2
10%
1-15
3
17%
7
35%
16-30
6
33%
1
5%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
2
11%
3
15%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
1
6%
2
17%
1-15
3
19%
3
25%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
5
31%
3
25%
76-90

Пропущено

18
24
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
3
17%
2
8%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
22%
6
25%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
5
28%
7
29%
29%
76-90

Забито

49
22
18 В 1-м тайме 9
31 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 9
6 Не забивали 13
7
14%
3
14%
1-15
6
12%
4
18%
16-30
5
10%
2
9%
31-45
9
18%
5
23%
46-60
10
20%
2
9%
61-75
12
24%
6
27%
76-90

Пропущено

36
44
21 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 23
7
19%
4
9%
1-15
4
11%
11
25%
16-30
10
28%
7
16%
31-45
5
14%
7
16%
46-60
3
8%
5
11%
61-75
7
19%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0
Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2 Падерборн - Бохум 1:1 Падерборн - Оснабрюк 1:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1
Ганза
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1
Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Ганза - Зандхаузен 0:1 Ян - Ганза 0:3 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2

Результаты матчей

Падерборн
Ганза

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
3:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
0:1
7 раз 26%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
2
2 раза 7%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
8
8
5
1.5
5
9
7
6
2.5
1
13
4
9
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
11
1.5
2
11
2
12
2.5
1
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
14
13
11
16
1.5
7
20
9
18
2.5
2
25
5
22
3.5
2
25
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 27 17 7 3 43 - 22 58
2.
Хайденхайм
 28 15 9 4 56 - 31 54
3.
Гамбург
 27 16 5 6 54 - 33 53
4.
Санкт-Паули
 27 13 8 6 41 - 28 47
5.
Падерборн
 0:0 28 13 5 10 51 - 34 44
6.
Фортуна
 27 13 5 9 47 - 36 44
7.
Кайзерслаутерн
 27 10 10 7 41 - 37 40
8.
Хольштайн Киль
 1:0 28 10 10 8 47 - 45 40
9.
Карлсруэ
 27 10 6 11 43 - 42 36
10.
Гройтер Фюрт
 28 9 9 10 39 - 41 36
11.
Ганновер 96
 28 9 7 12 37 - 43 34
12.
Магдебург
 0:1 28 9 5 14 36 - 48 32
13.
Нюрнберг
 0:1 28 8 6 14 23 - 40 30
14.
Арминия
 27 8 5 14 41 - 45 29
15.
Айнтрахт Бр
 27 7 8 12 32 - 44 29
16.
Ян
 28 7 6 15 28 - 45 27
17.
Ганза
 0:0 28 7 5 16 23 - 43 26
18.
Зандхаузен
 1:0 28 6 6 16 28 - 53 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
2.
Дармштадт
 14 9 5 0 24 - 9 32
3.
Гамбург
 14 9 2 3 30 - 14 29
4.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
5.
Падерборн
 0:0 14 9 1 4 35 - 16 28
6.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
7.
Гройтер Фюрт
 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
9.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
10.
Кайзерслаутерн
 13 5 6 2 23 - 20 21
11.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Нюрнберг
 0:1 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Хольштайн Киль
 1:0 14 5 4 5 23 - 20 19
14.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
15.
Арминия
 14 5 2 7 24 - 23 17
16.
Магдебург
 0:1 14 4 3 7 13 - 17 15
17.
Зандхаузен
 1:0 13 3 3 7 13 - 27 12
18.
Ганза
 0:0 14 3 1 10 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Хайденхайм
 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 1:0 14 5 6 3 24 - 25 21
5.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
6.
Санкт-Паули
 14 5 3 6 21 - 21 18
7.
Фортуна
 14 5 2 7 19 - 22 17
8.
Магдебург
 0:1 14 5 2 7 23 - 31 17
9.
Падерборн
 0:0 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Ганза
 0:0 14 4 4 6 11 - 19 16
11.
Карлсруэ
 13 4 3 6 19 - 20 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 13 3 3 7 17 - 22 12
14.
Зандхаузен
 1:0 15 3 3 9 15 - 26 12
15.
Нюрнберг
 0:1 14 2 4 8 10 - 26 10
16.
Гройтер Фюрт
 14 2 3 9 17 - 26 9
17.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
18.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 21 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    УДАЛЕНИЕ! - Шерфф Лукас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    20'
    Шумахер Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Ганза
1.79
4.50
5.51
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Падерборн 0:0 Ганза онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Падерборн
Ганза
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 