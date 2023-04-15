Тур: 28. Стадион: Бентелер Арена. Зрители: 12000
0'
20' Желтая карточкаШумахер Кевин
27' Красная карточкаШерфф Лукас
1:0
48' ГолРор Максимилиан
2:0
78' ГолМуслия Флоран
3:0
87' ГолПлатте Феликс
90' Желтая карточкаШустер Марко
90'+3
Ход матча
20'
27'
48'
1:0
78'
2:0
87'
3:0
90'
Статистика матча
-
23 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 0
-
11 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
748 Количество передач 220
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
27
Kai
Klefisch
16
Мэлоун
Райан
20
Шерфф
Лукас
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бувинк ПеллеВратарь
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Niclas Nadj
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шерфф ЛукасПолузащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Падерборн
Ганза
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.4
1.71
Среднее время на гол
64
52
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1.4
Среднее время на гол
78
64
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.25
1.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
56
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайпертц Роберт
|11
|0.39
|Пирингер Марвин
|8
|0.29
|Платте Феликс
|7
|0.25
|Муслия Флоран
|7 (5)
|0.25
|Sirlord Conteh
|4
|0.14
|Юстван Юлиан
|3
|0.11
|Шалленберг Рон
|3
|0.11
|Хеуэр Яннис
|3
|0.11
|Србени Деннис
|2
|0.07
|Рор Максимилиан
|2
|0.07
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.04
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.04
|Клаас Себастьян
|0
|0
|Карльс Йонас
|0
|0
|Kai Klefisch
|0
|0
|Хамфрейс Башир
|0
|0
|Niclas Nadj
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|7
|0.25
|Лукас Фрёде
|4
|0.14
|Хинтерзеер Лукас
|2
|0.07
|Шумахер Кевин
|2
|0.07
|Ингельссон Сванте
|1
|0.04
|Ферхук Йон
|1
|0.04
|Dennis Dressel
|1
|0.04
|Мэлоун Райан
|1 (1)
|0.04
|Россбах Дамиан
|1
|0.04
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.04
|Фролинг Нильс
|1
|0.04
|Дулевич Харис
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|5
|1
|Шалленберг Рон
|6
|0
|Муслия Флоран
|6
|0
|Marcel Hoffmeier
|4
|0
|Рор Максимилиан
|4
|0
|Хут Янник
|2
|1
|Sirlord Conteh
|2
|1
|Tobias Mueller
|3
|0
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Шустер Марко
|2
|0
|Обермайр Рафаэль
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Kai Klefisch
|1
|0
|Хамфрейс Башир
|1
|0
|Niclas Nadj
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферхук Йон
|7
|2
|Ингельссон Сванте
|9
|0
|Шумахер Кевин
|8
|0
|Россбах Дамиан
|6
|1
|Лукас Фрёде
|7
|0
|Мэлоун Райан
|7
|0
|Ван Дронгелен Рик
|4
|0
|Dennis Dressel
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Анану Фредерик
|3
|0
|Шерфф Лукас
|1
|1
|Прёгер Кай
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Майсснер Томас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Ли Дон-Ген
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
Ганза
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
3
5
Падерборн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ганза
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
21
Волевые поражения
12
8
Падерборн
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
32% (9)
14% (4)
Ганза
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Сухие победы
8
12
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
20
22
Волевые поражения
15
13
Голы по времени матча
Забито
36
10
11 В 1-м тайме 3
25 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
6
17%
1
10%
1-15
3
8%
1
10%
16-30
2
6%
1
10%
31-45
8
22%
3
30%
46-60
8
22%
1
10%
61-75
9
25%
3
30%
76-90
Пропущено
18
23
13 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
4
22%
2
9%
1-15
3
17%
7
30%
16-30
6
33%
1
4%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
11%
5
22%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
1
6%
2
17%
1-15
3
19%
3
25%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Пропущено
18
24
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
3
17%
2
8%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
22%
6
25%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
5
28%
7
29%
29%
76-90
Забито
52
22
18 В 1-м тайме 9
34 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 9
6 Не забивали 14
7
13%
3
14%
1-15
6
12%
4
18%
16-30
5
10%
2
9%
31-45
10
19%
5
23%
46-60
10
19%
2
9%
61-75
14
27%
6
27%
76-90
Пропущено
36
47
21 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 19
17 Не пропускали 24
7
19%
4
9%
1-15
4
11%
11
23%
16-30
10
28%
7
15%
31-45
5
14%
8
17%
46-60
3
8%
5
11%
61-75
7
19%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0
Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2 Падерборн - Бохум 1:1 Падерборн - Оснабрюк 1:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1
Ганза
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1
Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Ганза - Зандхаузен 0:1 Ян - Ганза 0:3 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2
Результаты матчей
Падерборн
Ганза
Точный счет
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
0:1
7 раз 25%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
3 раза 11%
2
2 раза 7%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
14 раз 50%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
68
95
59
86
113
410
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
311
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
1414
1216
721
1018
226
523
226
127
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10