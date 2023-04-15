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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 45327
Кайзерслаутерн
2:0
Конец матча
Гамбург
0'
20' Желтая карточка
Мухайм Миро
29' Желтая карточка
Томяк Борис
49' Желтая карточка
Де Превиль Николя
1:0
71' Гол
Бойд Терренс
76' Желтая карточка
Бойд Терренс
2:0
85' Гол
Опоку Аарон
90'+6

Ход матча

20'
 
Мухайм Миро
29'
Томяк Борис
 
49'
Де Превиль Николя
 
65'
Хёршер Филипп
Редондо Кенни
 
65'
Бойд Терренс
Де Превиль Николя
 
69'
 
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Киттель Сонни
71'
Бойд Терренс
(Циммер Жан)
1:0
74'
 
Жан-Люк Домпе
Бенеш Ласло
75'
Ганслик Даниэль
Цолински Бен
 
76'
Бойд Терренс
 
84'
 
Немет Ондраш
Сухонен Ансси
85'
Опоку Аарон
Нихус Юлиан
 
85'
Опоку Аарон
(Хёршер Филипп)
2:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 203 Количество передач 466
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
1
Луте
Андреас
8
Циммер
Жан
5
Краус
Кевин
II
32
Бормут
Робин
21
Цук
Хендрик
16
Нихус
Юлиан
2
Томяк
Борис
11
Редондо
Кенни
7
Риттер
Марлон
31
Цолински
Бен
28
Де
Превиль
Николя
1
Фернандеш
Даниэль
33
Каттербах
Ноа
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
36
Сухонен
Ансси
14
Рейс
Людовит
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
Кайзерслаутерн
4-2-3-1
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Гамбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Б2
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Терренс 12 0.43
Редондо Кенни 5 0.18
Хёршер Филипп 5 0.18
Краус Кевин II 4 (1) 0.14
Вундерлих Мике 4 (2) 0.14
Томяк Борис 3 0.11
Ганслик Даниэль 3 0.11
Опоку Аарон 2 0.07
Клемент Филипп 2 (1) 0.07
Лобингер Лекс-Тигер 1 0.04
Де Превиль Николя 1 0.04
Нихус Юлиан 1 0.04
Риттер Марлон 0 0
Цук Хендрик 0 0
Дурм Эрик 0 0
Циммер Жан 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 17 0.61
Рейс Людовит 8 0.29
Кёнигсдёрффер Рансфорд 8 0.29
Бенеш Ласло 5 (1) 0.18
Джатта Бейкери 3 0.11
Жан-Люк Домпе 2 0.07
Хайер Моритц 2 0.07
Вушкович Марио 2 0.07
Немет Ондраш 2 0.07
Киттель Сонни 1 0.04
Tom Sanne 1 0.04
Мухайм Миро 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Каттербах Ноа 0 0
Монтеро Франcиско 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Циммер Жан 8 0
Томяк Борис 7 0
Дурм Эрик 6 0
Нихус Юлиан 6 0
Бойд Терренс 5 0
Луте Андреас 3 1
Риттер Марлон 4 0
Клемент Филипп 4 0
Цук Хендрик 2 1
Опоку Аарон 2 1
Ганслик Даниэль 3 0
Лобингер Лекс-Тигер 3 0
Рапп Николай 2 0
Цолински Бен 2 0
Бормут Робин 2 0
Краус Кевин II 2 0
Де Превиль Николя 1 0
Хёршер Филипп 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 5 1
Хайер Моритц 6 0
Мухайм Миро 6 0
Монтеро Франcиско 2 2
Мефферт Йонас 4 0
Бенеш Ласло 4 0
Джатта Бейкери 4 0
Рейс Людовит 4 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 1
Киттель Сонни 3 0
Вушкович Марио 3 0
Фернандеш Даниэль 2 0
Глацель Роберт 2 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Давид Йонас 2 0
Амаечи Ксавьер 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Ogechika Heil 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Гамбург
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

13
7
Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Гамбург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

18
26
Кайзерслаутерн
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Гамбург
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

31
33

Голы по времени матча

Забито

26
23
8 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
4
15%
2
9%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
6
23%
5
22%
61-75
10
38%
9
39%
76-90

Пропущено

19
22
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
16%
5
23%
1-15
3
16%
4
18%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
6
32%
5
23%
76-90

Забито

18
29
2 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
1
6%
6
21%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
7
39%
5
17%
46-60
3
17%
2
7%
61-75
6
33%
10
34%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
12%
4
27%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
4
27%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
2
12%
4
27%
76-90

Забито

44
52
10 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
4
9%
4
8%
1-15
2
5%
8
15%
16-30
4
9%
8
15%
31-45
9
20%
6
12%
46-60
9
20%
7
13%
61-75
16
36%
19
37%
76-90

Пропущено

36
37
16 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
5
14%
9
24%
1-15
6
17%
5
14%
16-30
5
14%
3
8%
31-45
7
19%
5
14%
46-60
5
14%
6
16%
61-75
8
22%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2
Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Ян 0:3
Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0
Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Гамбург - Ян 3:1 Падерборн - Гамбург 2:3

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Гамбург

Точный счет

2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
4:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
4:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 39%
0
9 раз 32%
3
5 раз 18%
1
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
10 раз 36%
0
5 раз 18%
1
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
10
4
1.5
8
6
3
11
2.5
5
9
1
13
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
10
4
3
11
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
23
5
17
11
1.5
18
10
6
22
2.5
8
20
1
27
3.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 27 17 7 3 43 - 22 58
2.
Хайденхайм
 28 15 9 4 56 - 31 54
3.
Гамбург
 28 16 5 7 54 - 35 53
4.
Санкт-Паули
 27 13 8 6 41 - 28 47
5.
Падерборн
 28 14 4 10 54 - 34 46
6.
Фортуна
 27 13 5 9 47 - 36 44
7.
Кайзерслаутерн
 28 11 10 7 43 - 37 43
8.
Хольштайн Киль
 28 10 10 8 48 - 46 40
9.
Карлсруэ
 27 10 6 11 43 - 42 36
10.
Гройтер Фюрт
 28 9 9 10 39 - 41 36
11.
Ганновер 96
 28 9 7 12 37 - 43 34
12.
Магдебург
 28 9 5 14 37 - 49 32
13.
Нюрнберг
 28 8 6 14 24 - 41 30
14.
Арминия
 27 8 5 14 41 - 45 29
15.
Айнтрахт Бр
 27 7 8 12 32 - 44 29
16.
Ян
 28 7 6 15 28 - 45 27
17.
Ганза
 28 7 4 17 23 - 46 25
18.
Зандхаузен
 28 6 6 16 29 - 54 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
2.
Дармштадт
 14 9 5 0 24 - 9 32
3.
Падерборн
 14 10 0 4 38 - 16 30
4.
Гамбург
 14 9 2 3 30 - 14 29
5.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
6.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
7.
Гройтер Фюрт
 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Кайзерслаутерн
 14 6 6 2 25 - 20 24
9.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
10.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
11.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Нюрнберг
 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
14.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
15.
Арминия
 14 5 2 7 24 - 23 17
16.
Магдебург
 14 4 3 7 14 - 18 15
17.
Зандхаузен
 13 3 3 7 13 - 27 12
18.
Ганза
 14 3 1 10 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 14 7 3 4 24 - 21 24
3.
Хайденхайм
 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 14 5 6 3 24 - 25 21
5.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
6.
Санкт-Паули
 14 5 3 6 21 - 21 18
7.
Фортуна
 14 5 2 7 19 - 22 17
8.
Магдебург
 14 5 2 7 23 - 31 17
9.
Падерборн
 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Карлсруэ
 13 4 3 6 19 - 20 15
11.
Ганза
 14 4 3 7 11 - 22 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 13 3 3 7 17 - 22 12
14.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
15.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
16.
Гройтер Фюрт
 14 2 3 9 17 - 26 9
17.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
18.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 21 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      29'
      Томяк Борис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Мухайм Миро получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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