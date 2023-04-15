Тур: 28. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион. Зрители: 45327
2:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаМухайм Миро
29' Желтая карточкаТомяк Борис
49' Желтая карточкаДе Превиль Николя
1:0
71' ГолБойд Терренс
76' Желтая карточкаБойд Терренс
2:0
85' ГолОпоку Аарон
90'+6
Ход матча
20'
29'
71'
1:0
76'
85'
2:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
203 Количество передач 466
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
32
Бормут
Робин
21
Цук
Хендрик
16
Нихус
Юлиан
31
Цолински
Бен
34
Давид
Йонас
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
-
21 Цук ХендрикЗащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
-
20 Шад ДоминикЗащитник
- Полузащитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Опоку АаронНападающий
-
13 Бойд ТерренсНападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
46 Elijah Krahn
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Гамбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Терренс
|12
|0.43
|Редондо Кенни
|5
|0.18
|Хёршер Филипп
|5
|0.18
|Краус Кевин II
|4 (1)
|0.14
|Вундерлих Мике
|4 (2)
|0.14
|Томяк Борис
|3
|0.11
|Ганслик Даниэль
|3
|0.11
|Опоку Аарон
|2
|0.07
|Клемент Филипп
|2 (1)
|0.07
|Лобингер Лекс-Тигер
|1
|0.04
|Де Превиль Николя
|1
|0.04
|Нихус Юлиан
|1
|0.04
|Риттер Марлон
|0
|0
|Цук Хендрик
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
|Циммер Жан
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|17
|0.61
|Рейс Людовит
|8
|0.29
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|8
|0.29
|Бенеш Ласло
|5 (1)
|0.18
|Джатта Бейкери
|3
|0.11
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.07
|Хайер Моритц
|2
|0.07
|Вушкович Марио
|2
|0.07
|Немет Ондраш
|2
|0.07
|Киттель Сонни
|1
|0.04
|Tom Sanne
|1
|0.04
|Мухайм Миро
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Каттербах Ноа
|0
|0
|Монтеро Франcиско
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Циммер Жан
|8
|0
|Томяк Борис
|7
|0
|Дурм Эрик
|6
|0
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Бойд Терренс
|5
|0
|Луте Андреас
|3
|1
|Риттер Марлон
|4
|0
|Клемент Филипп
|4
|0
|Цук Хендрик
|2
|1
|Опоку Аарон
|2
|1
|Ганслик Даниэль
|3
|0
|Лобингер Лекс-Тигер
|3
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Цолински Бен
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Де Превиль Николя
|1
|0
|Хёршер Филипп
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|5
|1
|Хайер Моритц
|6
|0
|Мухайм Миро
|6
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|2
|Мефферт Йонас
|4
|0
|Бенеш Ласло
|4
|0
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Рейс Людовит
|4
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Вушкович Марио
|3
|0
|Фернандеш Даниэль
|2
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Гамбург
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
13
7
Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Гамбург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
18
26
Кайзерслаутерн
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Гамбург
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
31
33
Голы по времени матча
Забито
26
23
8 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
4
15%
2
9%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
6
23%
5
22%
61-75
10
38%
9
39%
76-90
Пропущено
19
22
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
16%
5
23%
1-15
3
16%
4
18%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
6
32%
5
23%
76-90
Забито
18
29
2 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
1
6%
6
21%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
7
39%
5
17%
46-60
3
17%
2
7%
61-75
6
33%
10
34%
76-90
Пропущено
17
15
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
12%
4
27%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
4
27%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
2
12%
4
27%
76-90
Забито
44
52
10 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
4
9%
4
8%
1-15
2
5%
8
15%
16-30
4
9%
8
15%
31-45
9
20%
6
12%
46-60
9
20%
7
13%
61-75
16
36%
19
37%
76-90
Пропущено
36
37
16 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
5
14%
9
24%
1-15
6
17%
5
14%
16-30
5
14%
3
8%
31-45
7
19%
5
14%
46-60
5
14%
6
16%
61-75
8
22%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2
Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Ян 0:3
Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0
Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Гамбург - Ян 3:1 Падерборн - Гамбург 2:3
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Гамбург
Точный счет
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
4:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
4:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 39%
0
9 раз 32%
3
5 раз 18%
1
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
10 раз 36%
0
5 раз 18%
1
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
104
86
311
59
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
77
104
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
235
1711
1810
622
820
127
325
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10