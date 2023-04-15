Тур: 28. Стадион: МДСС-Арена.
0:1
Первый тайм: 44'
Ход матча
25'
0:1
27'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
2 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
10
Jason
Ceka
23
Атик
Бариш
27
Зикер
Арне
26
Бахманн
Яник
29
Адеми
Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Leon BellЗащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Полузащитник
-
11 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Эвина ФранкНападающий
-
Главный тренер: Gerhard Kleppinger
История личных встреч
Магдебург
Зандхаузен
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Среднее время на гол
270
135
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|8
|0.29
|Атик Бариш
|6
|0.21
|Jason Ceka
|3
|0.11
|Ито Тацуя
|3
|0.11
|Пиччини Кристиано
|3 (1)
|0.11
|Daniel Elfadli
|3
|0.11
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.07
|Конде Амара
|1
|0.04
|Connor Krempicki
|1
|0.04
|Кастаньос Люк
|1
|0.04
|Бокхорн Эберт
|1
|0.04
|Рикманн Юлиан
|1
|0.04
|Шулер Лука
|1
|0.04
|Andreas Mueller
|1
|0.04
|Райманн Доминик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Daniel Heber
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Кристиан
|6
|0.21
|Кинсомби Давид
|6 (1)
|0.21
|Эшвайн Александер
|4
|0.14
|Бахманн Яник
|2
|0.07
|Эвина Франк
|2
|0.07
|Кутуджу Ахмед
|2
|0.07
|Айдини Басхким
|2
|0.07
|Суку Себио
|1
|0.04
|Думич Дарио
|1
|0.04
|Жиров Александр
|1
|0.04
|Папела Мервиль
|1
|0.04
|Окороджи Чима
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|8
|0
|Leon Bell
|6
|0
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Daniel Heber
|3
|1
|Конде Амара
|4
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|4
|0
|Jason Ceka
|4
|0
|Бокхорн Эберт
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|3
|0
|Andreas Mueller
|3
|0
|Daniel Elfadli
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|1
|Биттрофф Александер
|2
|0
|Connor Krempicki
|2
|0
|Райманн Доминик
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Зехельманн Тим
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Kai Bruenker
|1
|0
|Рикманн Юлиан
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эшвайн Александер
|7
|1
|Бахманн Яник
|8
|0
|Трибулл Том
|4
|1
|Кинсомби Давид
|5
|0
|Папела Мервиль
|5
|0
|Айдини Басхким
|5
|0
|Кутуджу Ахмед
|4
|0
|Кинсомби Кристиан
|4
|0
|Думич Дарио
|3
|0
|Ценга Эрик
|3
|0
|Хён Иммануэль
|3
|0
|Окс Филипп
|3
|0
|Зикер Арне
|3
|0
|Дикмайер Деннис
|2
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Чалханоглу Керим
|2
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Суку Себио
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
|Эвина Франк
|1
|0
|Ганда Йосеф
|1
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Зандхаузен
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
13
Магдебург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Зандхаузен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
23
Волевые поражения
20
7
Магдебург
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
19% (5)
30% (8)
Зандхаузен
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
17
24
Волевые поражения
26
20
Голы по времени матча
Забито
14
16
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
0
0%
7
44%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
3
21%
4
25%
61-75
3
21%
1
6%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
3
20%
5
21%
31-45
3
20%
5
21%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
4
27%
8
33%
76-90
Забито
25
13
10 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
5
20%
1
8%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
5
20%
3
23%
46-60
5
20%
4
31%
61-75
5
20%
4
31%
76-90
Пропущено
29
27
10 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
4
14%
4
15%
1-15
2
7%
5
19%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
3
10%
7
26%
46-60
10
34%
5
19%
61-75
6
21%
3
11%
76-90
Забито
39
29
15 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
5
13%
8
28%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
7
18%
3
10%
31-45
8
21%
4
14%
46-60
8
21%
8
28%
61-75
8
21%
5
17%
76-90
Пропущено
44
51
17 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
6
14%
6
12%
1-15
4
9%
6
12%
16-30
7
16%
8
16%
31-45
6
14%
12
24%
46-60
11
25%
8
16%
61-75
10
23%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0
Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3 Арминия - Магдебург 3:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Магдебург 2:3
Зандхаузен
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5
Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Ганза - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Ян - Зандхаузен 2:1
Результаты матчей
Магдебург
Зандхаузен
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
1:2
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Зандхаузен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
310
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
86
410
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
189
1116
819
522
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|7
|3
|43 - 22
|58
|2.
|28
|15
|9
|4
|56 - 31
|54
|3.
|27
|16
|5
|6
|54 - 33
|53
|4.
|27
|13
|8
|6
|41 - 28
|47
|5.
|0:0
|28
|13
|5
|10
|51 - 34
|44
|6.
|27
|13
|5
|9
|47 - 36
|44
|7.
|27
|10
|10
|7
|41 - 37
|40
|8.
|1:0
|28
|10
|10
|8
|47 - 45
|40
|9.
|27
|10
|6
|11
|43 - 42
|36
|10.
|28
|9
|9
|10
|39 - 41
|36
|11.
|28
|9
|7
|12
|37 - 43
|34
|12.
|0:1
|28
|9
|5
|14
|36 - 48
|32
|13.
|0:1
|28
|8
|6
|14
|23 - 40
|30
|14.
|27
|8
|5
|14
|41 - 45
|29
|15.
|27
|7
|8
|12
|32 - 44
|29
|16.
|28
|7
|6
|15
|28 - 45
|27
|17.
|0:0
|28
|7
|5
|16
|23 - 43
|26
|18.
|1:0
|28
|6
|6
|16
|28 - 53
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|37 - 16
|33
|2.
|14
|9
|5
|0
|24 - 9
|32
|3.
|14
|9
|2
|3
|30 - 14
|29
|4.
|13
|8
|5
|0
|20 - 7
|29
|5.
|0:0
|14
|9
|1
|4
|35 - 16
|28
|6.
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|7.
|14
|7
|6
|1
|22 - 15
|27
|8.
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|9.
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|10.
|13
|5
|6
|2
|23 - 20
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|0:1
|14
|6
|2
|6
|13 - 14
|20
|13.
|1:0
|14
|5
|4
|5
|23 - 20
|19
|14.
|14
|4
|6
|4
|14 - 20
|18
|15.
|14
|5
|2
|7
|24 - 23
|17
|16.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|13 - 17
|15
|17.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|13 - 27
|12
|18.
|0:0
|14
|3
|1
|10
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|19 - 13
|26
|2.
|13
|7
|3
|3
|24 - 19
|24
|3.
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|4.
|1:0
|14
|5
|6
|3
|24 - 25
|21
|5.
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|6.
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|7.
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|8.
|0:1
|14
|5
|2
|7
|23 - 31
|17
|9.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|10.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|16 - 23
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|17 - 22
|12
|14.
|1:0
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|15.
|0:1
|14
|2
|4
|8
|10 - 26
|10
|16.
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|17.
|14
|3
|0
|11
|14 - 25
|9
|18.
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10