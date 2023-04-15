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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 23156
Магдебург
1:2
Конец матча
Зандхаузен
0'
0:1
25' Гол
Думич Дарио
27' Желтая карточка
Папела Мервиль
58' Желтая карточка
Эшвайн Александер
0:2
66' Гол
Думич Дарио
73' Желтая карточка
Эль-Ханкури Мохамед
83' Желтая карточка
Эвина Франк
83' Желтая карточка
Конде Амара
1:2
89' Гол
Пиччини Кристиано
90' Желтая карточка
Abu-Bekir El-Zein
90' Желтая карточка
Думич Дарио
90'+8
1
Райманн
Доминик
7
Бокхорн
Эберт
5
Лоуренс
Джеймс
2
Пиччини
Кристиано
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
6
Daniel
Elfadli
29
Конде
Амара
10
Jason
Ceka
11
Эль-Ханкури
Мохамед
23
Атик
Бариш
1
Древес
Патрик
19
Айдини
Басхким
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
27
Зикер
Арне
24
Папела
Мервиль
6
Abu-Bekir
El-Zein
20
Чалханоглу
Керим
26
Бахманн
Яник
30
Эшвайн
Александер
29
Адеми
Кемаль
Магдебург
4-2-1-3
Зандхаузен
4-2-3-1

История личных встреч

Магдебург
Зандхаузен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 8 0.29
Атик Бариш 6 0.21
Пиччини Кристиано 4 (1) 0.14
Jason Ceka 3 0.11
Ито Тацуя 3 0.11
Daniel Elfadli 3 0.11
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.07
Конде Амара 1 0.04
Connor Krempicki 1 0.04
Кастаньос Люк 1 0.04
Бокхорн Эберт 1 0.04
Рикманн Юлиан 1 0.04
Шулер Лука 1 0.04
Andreas Mueller 1 0.04
Райманн Доминик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Daniel Heber 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Кристиан 6 0.21
Кинсомби Давид 6 (1) 0.21
Эшвайн Александер 4 0.14
Бахманн Яник 2 0.07
Думич Дарио 2 0.07
Эвина Франк 2 0.07
Кутуджу Ахмед 2 0.07
Айдини Басхким 2 0.07
Суку Себио 1 0.04
Жиров Александр 1 0.04
Папела Мервиль 1 0.04
Окороджи Чима 0 0
Ценга Эрик 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 8 0
Leon Bell 6 0
Лоуренс Джеймс 2 2
Конде Амара 5 0
Эль-Ханкури Мохамед 5 0
Daniel Heber 3 1
Jason Ceka 4 0
Бокхорн Эберт 3 0
Квартенг Мориц-Брони 3 0
Andreas Mueller 3 0
Daniel Elfadli 3 0
Пиччини Кристиано 1 1
Биттрофф Александер 2 0
Connor Krempicki 2 0
Райманн Доминик 2 0
Гнака Силас 2 0
Зехельманн Тим 2 0
Шулер Лука 2 0
Кастаньос Люк 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Kai Bruenker 1 0
Рикманн Юлиан 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эшвайн Александер 8 1
Бахманн Яник 8 0
Трибулл Том 4 1
Кинсомби Давид 5 0
Папела Мервиль 5 0
Айдини Басхким 5 0
Думич Дарио 4 0
Кутуджу Ахмед 4 0
Кинсомби Кристиан 4 0
Ценга Эрик 3 0
Хён Иммануэль 3 0
Окс Филипп 3 0
Зикер Арне 3 0
Дикмайер Деннис 2 0
Древес Патрик 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Жиров Александр 2 0
Окороджи Чима 2 0
Эвина Франк 2 0
Чалханоглу Керим 2 0
Abu-Bekir El-Zein 2 0
Рицмайер Марсель 1 0
Суку Себио 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Мехлем Марсель 1 0
Ганда Йосеф 1 0

Результаты матчей

Магдебург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Зандхаузен
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

7
13
Магдебург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Зандхаузен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
23

Волевые поражения

20
7
Магдебург
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Зандхаузен
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

17
25

Волевые поражения

27
20

Голы по времени матча

Забито

15
18
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
0
0%
7
39%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
4
27%
2
11%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
3
20%
5
28%
61-75
4
27%
1
6%
76-90

Пропущено

17
25
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
2
12%
2
8%
1-15
3
18%
1
4%
16-30
3
18%
5
20%
31-45
3
18%
5
20%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
4
24%
9
36%
76-90

Забито

25
13
10 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
5
20%
1
8%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
5
20%
3
23%
46-60
5
20%
4
31%
61-75
5
20%
4
31%
76-90

Пропущено

29
27
10 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
4
14%
4
15%
1-15
2
7%
5
19%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
3
10%
7
26%
46-60
10
34%
5
19%
61-75
6
21%
3
11%
76-90

Забито

40
31
15 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
5
13%
8
26%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
7
18%
3
10%
31-45
8
20%
4
13%
46-60
8
20%
9
29%
29%
61-75
9
23%
5
16%
76-90

Пропущено

46
52
18 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 24
6
13%
6
12%
1-15
5
11%
6
12%
16-30
7
15%
8
15%
31-45
6
13%
12
23%
46-60
12
26%
8
15%
61-75
10
22%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0
Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3 Арминия - Магдебург 3:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Магдебург 2:3
Зандхаузен
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5
Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Ганза - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Ян - Зандхаузен 2:1

Результаты матчей

Магдебург
Зандхаузен

Точный счет

1:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Точный счет

1:2
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Зандхаузен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
11
1.5
4
9
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
8
6
1.5
5
10
4
10
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
19
9
11
17
1.5
9
19
5
23
2.5
1
27
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 27 17 7 3 43 - 22 58
2.
Хайденхайм
 28 15 9 4 56 - 31 54
3.
Гамбург
 27 16 5 6 54 - 33 53
4.
Санкт-Паули
 27 13 8 6 41 - 28 47
5.
Падерборн
 28 14 4 10 54 - 34 46
6.
Фортуна
 27 13 5 9 47 - 36 44
7.
Кайзерслаутерн
 27 10 10 7 41 - 37 40
8.
Хольштайн Киль
 28 10 10 8 48 - 46 40
9.
Карлсруэ
 27 10 6 11 43 - 42 36
10.
Гройтер Фюрт
 28 9 9 10 39 - 41 36
11.
Ганновер 96
 28 9 7 12 37 - 43 34
12.
Магдебург
 28 9 5 14 37 - 49 32
13.
Нюрнберг
 28 8 6 14 24 - 41 30
14.
Арминия
 27 8 5 14 41 - 45 29
15.
Айнтрахт Бр
 27 7 8 12 32 - 44 29
16.
Ян
 28 7 6 15 28 - 45 27
17.
Ганза
 28 7 4 17 23 - 46 25
18.
Зандхаузен
 28 6 6 16 29 - 54 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
2.
Дармштадт
 14 9 5 0 24 - 9 32
3.
Падерборн
 14 10 0 4 38 - 16 30
4.
Гамбург
 14 9 2 3 30 - 14 29
5.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
6.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
7.
Гройтер Фюрт
 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
9.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
10.
Кайзерслаутерн
 13 5 6 2 23 - 20 21
11.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Нюрнберг
 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
14.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
15.
Арминия
 14 5 2 7 24 - 23 17
16.
Магдебург
 14 4 3 7 14 - 18 15
17.
Зандхаузен
 13 3 3 7 13 - 27 12
18.
Ганза
 14 3 1 10 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Хайденхайм
 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 14 5 6 3 24 - 25 21
5.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
6.
Санкт-Паули
 14 5 3 6 21 - 21 18
7.
Фортуна
 14 5 2 7 19 - 22 17
8.
Магдебург
 14 5 2 7 23 - 31 17
9.
Падерборн
 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Карлсруэ
 13 4 3 6 19 - 20 15
11.
Ганза
 14 4 3 7 11 - 22 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 13 3 3 7 17 - 22 12
14.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
15.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
16.
Гройтер Фюрт
 14 2 3 9 17 - 26 9
17.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
18.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 21 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      27'
      Мервей Папела получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Эшвайн Александер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Думич Дарио бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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