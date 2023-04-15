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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Хольштайн Киль
2:0
Первый тайм: 44'
Нюрнберг
0'
3' Желтая карточка
Дафернер Кристоф
10' Желтая карточка
Зандер Филипп
1:0
19' Гол
Скрибски Стивен
2:0
39' Гол
Резе Фабиан

Ход матча

3'
 
Дафернер Кристоф
10'
Зандер Филипп
 
19'
Скрибски Стивен
1:0
39'
Резе Фабиан
2:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Нюрнберг
2.29
4.50
7.80
Все Коэффициенты
35
Химмельман
Робин
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
3
Коменда
Марко
2
Киркесков
Миккель
4
Эррас
Патрик
16
Зандер
Филипп
7
Скрибски
Стивен
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
36
Фридьонссон
Хольмберт
30
Виндаль-Йенсен
Петер
38
Хорн
Яннес
21
Флик
Флориан
4
Лоуренс
Джеймс
17
Кастроп
Йенс
5
Гайс
Йоханнес
28
Гиамера
Ян
8
Думан
Тайлан
6
Темпельман
Лино
33
Дафернер
Кристоф
23
Дуа
Квадво
Хольштайн Киль
4-2-3-1
Нюрнберг
3-3-2-2

История личных встреч

Хольштайн Киль
Нюрнберг

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
2:3
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:3
Б2
2:2

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.8

Среднее время на гол

60
50

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
62

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 13 0.46
Резе Фабиан 8 (2) 0.29
Вридт Квази 3 0.11
Бартельс Фин 3 0.11
Беккер Тимо 2 0.07
Фридьонссон Хольмберт 2 0.07
Валь Хауке 2 0.07
Мюлинг Александер 2 (1) 0.07
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.07
Зандер Филипп 1 0.04
Холтби Льюис 1 0.04
Арп Янн-Фите 1 0.04
Корб Юлиан 1 0.04
Эррас Патрик 1 0.04
Порат Финн 1 0.04
Лоренц Симон 1 0.04
Коменда Марко 1 0.04
Шульц Марвин 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 9 (2) 0.32
Дафернер Кристоф 3 0.11
Валентини Энрико 2 0.07
Темпельман Лино 2 0.07
Нюрнбергер Фабиан 1 0.04
Кастроп Йенс 1 0.04
Хюбнер Флориан 1 0.04
Гиамера Ян 1 0.04
Винтцаймер Мануэль 1 0.04
Шуранов Эрик 1 (1) 0.04
Гайс Йоханнес 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Думан Тайлан 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валь Хауке 7 0
Эррас Патрик 6 0
Шульц Марвин 5 0
Порат Финн 5 0
Арп Янн-Фите 5 0
Зандер Филипп 5 0
Киркесков Миккель 4 0
Беккер Тимо 4 0
Лоренц Симон 3 0
Корб Юлиан 2 0
Мюлинг Александер 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Вридт Квази 1 0
Резе Фабиан 1 0
Коменда Марко 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Шрайбер Тим 1 0
Обуз Марвин 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нюрнбергер Фабиан 6 0
Валентини Энрико 4 1
Гиамера Ян 5 0
Темпельман Лино 5 0
Гайс Йоханнес 4 0
Хюбнер Флориан 4 0
Векессер Эрик 4 0
Фофана Садик 4 0
Шиндлер Кристофер 3 0
Дуа Квадво 3 0
Дафернер Кристоф 3 0
Кастроп Йенс 3 0
Шуранов Эрик 2 0
Матения Кристиан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Думан Тайлан 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Bryang Kayo 1 0
Louis Breunig 1 0
Jermain Nischalke 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Нюрнберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

12
7
Хольштайн Киль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Нюрнберг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

18
10
Хольштайн Киль
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Нюрнберг
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
10

Волевые победы

15
13

Волевые поражения

30
17

Голы по времени матча

Забито

21
10
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 21
2
10%
2
20%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
5
24%
4
40%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
3
14%
3
30%
76-90

Пропущено

21
25
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
5%
3
12%
1-15
3
14%
6
24%
16-30
7
33%
6
24%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
6
29%
7
28%
76-90

Забито

23
13
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
2
9%
1
8%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
4
17%
3
23%
31-45
5
22%
2
15%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
3
13%
6
46%
76-90

Пропущено

26
14
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
5
19%
0
0%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
5
19%
2
14%
46-60
4
15%
4
29%
61-75
5
19%
4
29%
76-90

Забито

44
23
18 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 12
4
9%
3
13%
1-15
6
14%
1
4%
16-30
8
18%
3
13%
31-45
10
23%
6
26%
46-60
10
23%
1
4%
61-75
6
14%
9
39%
76-90

Пропущено

47
39
23 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 17
6
13%
3
8%
1-15
6
13%
7
18%
16-30
11
23%
9
23%
31-45
6
13%
4
10%
46-60
7
15%
5
13%
61-75
11
23%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0
Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 5:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1
Нюрнберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2
Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Нюрнберг

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:3
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Точный счет

2:3
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%

Точный счет

2:3
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
9 раз 33%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
12 раз 44%
2
8 раз 30%
1
7 раз 26%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
1.5
Больше Меньше
4
10
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
6
7
8
6
1.5
4
9
4
10
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
15
12
15
12
1.5
8
19
6
21
2.5
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 27 17 7 3 43 - 22 58
2.
Хайденхайм
 28 15 9 4 56 - 31 54
3.
Гамбург
 27 16 5 6 54 - 33 53
4.
Санкт-Паули
 27 13 8 6 41 - 28 47
5.
Падерборн
 0:0 28 13 5 10 51 - 34 44
6.
Фортуна
 27 13 5 9 47 - 36 44
7.
Кайзерслаутерн
 27 10 10 7 41 - 37 40
8.
Хольштайн Киль
 2:0 28 10 10 8 48 - 45 40
9.
Карлсруэ
 27 10 6 11 43 - 42 36
10.
Гройтер Фюрт
 28 9 9 10 39 - 41 36
11.
Ганновер 96
 28 9 7 12 37 - 43 34
12.
Магдебург
 0:1 28 9 5 14 36 - 48 32
13.
Нюрнберг
 0:2 28 8 6 14 23 - 41 30
14.
Арминия
 27 8 5 14 41 - 45 29
15.
Айнтрахт Бр
 27 7 8 12 32 - 44 29
16.
Ян
 28 7 6 15 28 - 45 27
17.
Ганза
 0:0 28 7 5 16 23 - 43 26
18.
Зандхаузен
 1:0 28 6 6 16 28 - 53 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
2.
Дармштадт
 14 9 5 0 24 - 9 32
3.
Гамбург
 14 9 2 3 30 - 14 29
4.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
5.
Падерборн
 0:0 14 9 1 4 35 - 16 28
6.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
7.
Гройтер Фюрт
 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
9.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
10.
Кайзерслаутерн
 13 5 6 2 23 - 20 21
11.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Нюрнберг
 0:2 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Хольштайн Киль
 2:0 14 5 4 5 24 - 20 19
14.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
15.
Арминия
 14 5 2 7 24 - 23 17
16.
Магдебург
 0:1 14 4 3 7 13 - 17 15
17.
Зандхаузен
 1:0 13 3 3 7 13 - 27 12
18.
Ганза
 0:0 14 3 1 10 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Хайденхайм
 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 2:0 14 5 6 3 24 - 25 21
5.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
6.
Санкт-Паули
 14 5 3 6 21 - 21 18
7.
Фортуна
 14 5 2 7 19 - 22 17
8.
Магдебург
 0:1 14 5 2 7 23 - 31 17
9.
Падерборн
 0:0 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Ганза
 0:0 14 4 4 6 11 - 19 16
11.
Карлсруэ
 13 4 3 6 19 - 20 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 13 3 3 7 17 - 22 12
14.
Зандхаузен
 1:0 15 3 3 9 15 - 26 12
15.
Нюрнберг
 0:2 14 2 4 8 10 - 27 10
16.
Гройтер Фюрт
 14 2 3 9 17 - 26 9
17.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
18.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 21 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Нюрнберг
2.29
4.50
7.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хольштайн Киль 2:0 Нюрнберг онлайн

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