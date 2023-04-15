Тур: 33. Стадион: Чиро Вигорито.
0'
0:1
25' ГолПьероцци Никколо
44' Желтая карточкаПьероцци Никколо
45' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
1:1
85' ГолЧано Камилло
90'+8
Ход матча
25'
44'
85'
1:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 26
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
420 Количество передач 324
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
15
Глик
Камил
31
Тошка
Алин
18
Фулон
Дам
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
-
31 Тошка АлинЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Юрешкин РокоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Agostinelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Беневенто
Реджина
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
3.33
2.5
Среднее время на гол
27
36
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2.4
1.2
Тотал матчей
3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
37
75
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тельо Андрес
|5
|0.15
|Форте Франческо
|3
|0.09
|Акампора Дженнаро
|3
|0.09
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.09
|Чано Камилло
|2 (1)
|0.06
|Импрота Риккардо
|2
|0.06
|Фариас Диего
|1
|0.03
|Фулон Дам
|1
|0.03
|Леверб Максим
|1
|0.03
|Пастина Кристиан
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Капеллини Риккардо
|1
|0.03
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|Весели Фредерик
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|8
|0.24
|Эрнани Азеведо
|6 (3)
|0.18
|Менез Жереми
|5
|0.15
|Канотто Луиджи
|5
|0.15
|Пьероцци Никколо
|4
|0.12
|Ривас Ригоберто
|3
|0.09
|Гори Габриэле
|3
|0.09
|Гальоло Риккардо
|2
|0.06
|Майер Жан
|1
|0.03
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.03
|Стрелец Давид
|1
|0.03
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.03
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|9
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|10
|0
|Тельо Андрес
|8
|1
|Вивиани Маттиа
|7
|1
|Пастина Кристиан
|7
|1
|Карич Нермин
|8
|0
|Леверб Максим
|6
|1
|Фулон Дам
|7
|0
|Куцупиас Илиас
|6
|0
|Весели Фредерик
|3
|1
|Импрота Риккардо
|3
|1
|Глик Камил
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|2
|1
|Фариас Диего
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Кубица Кшиштоф
|3
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Тошка Алин
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майер Жан
|9
|1
|Менез Жереми
|9
|0
|Ционек Тьяго
|7
|1
|Фаббиан Джованни
|7
|1
|Гальоло Риккардо
|8
|0
|Пьероцци Никколо
|7
|0
|Буа Девид
|4
|1
|Эрнани Азеведо
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|Кризетиг Лоренцо
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Коломби Симоне
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Результаты матчей
Беневенто
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Реджина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
7
6
Беневенто
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Реджина
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
13
Волевые поражения
12
21
Беневенто
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
52% (17)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
Реджина
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
10
17
Волевые поражения
19
27
Голы по времени матча
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
0
0%
2
11%
1-15
1
9%
5
28%
16-30
5
45%
4
22%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
1
9%
3
17%
76-90
Пропущено
23
21
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
17%
2
10%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
7
30%
4
19%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
5
22%
8
38%
76-90
Забито
13
24
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
1
8%
3
13%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
2
15%
5
21%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
3
23%
4
17%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
18%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
1
6%
7
37%
61-75
6
35%
2
11%
76-90
Забито
24
42
13 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 16
14 Не забивали 11
1
4%
5
12%
1-15
4
17%
8
19%
16-30
8
33%
8
19%
31-45
5
21%
7
17%
46-60
2
8%
7
17%
61-75
4
17%
7
17%
76-90
Пропущено
40
40
17 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 23
7
18%
4
10%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
6
15%
6
15%
31-45
8
20%
6
15%
46-60
4
10%
10
25%
61-75
11
28%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Беневенто - СПАЛ 1:3 Бари - Беневенто 2:0 Пиза - Беневенто 2:0 Беневенто - Комо 0:0
Тернана - Беневенто 2:2 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Асколи - Беневенто 0:0 Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2
Реджина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Реджина - Венеция 1:0 Перуджа - Реджина 1:3 Дженоа - Реджина 1:0 Реджина - Кальяри 0:4
Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2
Результаты матчей
Беневенто
Реджина
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 42%
1
13 раз 39%
2
6 раз 18%
0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Беневенто
Реджина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
106
215
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
134
412
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1914
Больше Меньше
2310
627
1419
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|12 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8