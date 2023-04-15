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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Беневенто
1:1
Конец матча
Реджина
0'
0:1
25' Гол
Пьероцци Никколо
44' Желтая карточка
Пьероцци Никколо
45' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
1:1
85' Гол
Чано Камилло
90'+8

Ход матча

10'
 
Льотти Даниэле
Ди Кьяра Джанлука
25'
0:1
Пьероцци Никколо
(Льотти Даниэле)
44'
 
Пьероцци Никколо
45'
Скьяттарелла Паскуале
 
46'
Чано Камилло
Тельо Андрес
 
46'
Манфредини Никколо
Палеари Альберто
 
46'
Петтинари Стефано
Сими Нванкво
 
68'
 
Гори Габриэле
Менез Жереми
68'
 
Терранова Эмануэле
Лояконо Джузеппе
69'
 
Ривас Ригоберто
Стрелец Давид
78'
Фариас Диего
Импрота Риккардо
 
84'
Вивиани Маттиа
Скьяттарелла Паскуале
 
85'
Чано Камилло
(Фулон Дам)
1:1
88'
 
Майер Жан
Фаббиан Джованни

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 26
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 420 Количество передач 324
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
21
Палеари
Альберто
55
Весели
Фредерик
15
Глик
Камил
31
Тошка
Алин
16
Импрота
Риккардо
18
Фулон
Дам
27
Скьяттарелла
Паскуале
4
Акампора
Дженнаро
8
Тельо
Андрес
35
Lorenzo
Carfora
25
Сими
Нванкво
22
Коломби
Симоне
3
Ционек
Тьяго
23
Кампорезе
Микеле
6
Лояконо
Джузеппе
8
Кризетиг
Лоренцо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
20
Эрнани
Азеведо
14
Фаббиан
Джованни
27
Пьероцци
Никколо
7
Менез
Жереми
19
Стрелец
Давид
Беневенто
3-4-2-1
Реджина
3-1-4-2

История личных встреч

Беневенто
Реджина

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
2:2
СB
0:3
СB
4:0
ТМС
2:1
ЛП
4:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

3.33
2.5

Среднее время на гол

27
36

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2.4
1.2

Тотал матчей

3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

37
75

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тельо Андрес 5 0.15
Форте Франческо 3 0.09
Акампора Дженнаро 3 0.09
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.09
Чано Камилло 2 (1) 0.06
Импрота Риккардо 2 0.06
Фариас Диего 1 0.03
Фулон Дам 1 0.03
Леверб Максим 1 0.03
Пастина Кристиан 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Капеллини Риккардо 1 0.03
Машанджело Эдоардо 0 0
Весели Фредерик 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 8 0.24
Эрнани Азеведо 6 (3) 0.18
Менез Жереми 5 0.15
Канотто Луиджи 5 0.15
Пьероцци Никколо 4 0.12
Ривас Ригоберто 3 0.09
Гори Габриэле 3 0.09
Гальоло Риккардо 2 0.06
Майер Жан 1 0.03
Льотти Даниэле 1 0.03
Кризетиг Лоренцо 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Ломбарди Алессандро 1 0.03
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 9 1
Скьяттарелла Паскуале 10 0
Тельо Андрес 8 1
Вивиани Маттиа 7 1
Пастина Кристиан 7 1
Карич Нермин 8 0
Леверб Максим 6 1
Фулон Дам 7 0
Куцупиас Илиас 6 0
Весели Фредерик 3 1
Импрота Риккардо 3 1
Глик Камил 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Ла Гумина Антонино 4 0
Эль-Кауакиби Хамза 2 1
Фариас Диего 3 0
Форте Франческо 3 0
Кубица Кшиштоф 3 0
Инсинье Роберто 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Петтинари Стефано 1 0
Тошка Алин 1 0
Палеари Альберто 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майер Жан 9 1
Менез Жереми 9 0
Ционек Тьяго 7 1
Фаббиан Джованни 7 1
Гальоло Риккардо 8 0
Пьероцци Никколо 7 0
Буа Девид 4 1
Эрнани Азеведо 5 0
Кампорезе Микеле 4 0
Кризетиг Лоренцо 4 0
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Коломби Симоне 2 0
Равалья Федерико 2 0
Оби Джоэл 1 0
Риччи Федерико 1 0
Чичерелли Эмануэле 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Гори Габриэле 1 0

Результаты матчей

Беневенто
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Реджина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

7
6
Беневенто
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Реджина
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
13

Волевые поражения

12
21
Беневенто
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
52% (17)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
Реджина
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

10
17

Волевые поражения

19
27

Голы по времени матча

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
0
0%
2
11%
1-15
1
9%
5
28%
16-30
5
45%
4
22%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
1
9%
3
17%
76-90

Пропущено

23
21
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
17%
2
10%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
7
30%
4
19%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
5
22%
8
38%
76-90

Забито

13
24
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
1
8%
3
13%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
2
15%
5
21%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
3
23%
4
17%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
18%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
1
6%
7
37%
61-75
6
35%
2
11%
76-90

Забито

24
42
13 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 16
14 Не забивали 11
1
4%
5
12%
1-15
4
17%
8
19%
16-30
8
33%
8
19%
31-45
5
21%
7
17%
46-60
2
8%
7
17%
61-75
4
17%
7
17%
76-90

Пропущено

40
40
17 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 23
7
18%
4
10%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
6
15%
6
15%
31-45
8
20%
6
15%
46-60
4
10%
10
25%
61-75
11
28%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Беневенто - СПАЛ 1:3 Бари - Беневенто 2:0 Пиза - Беневенто 2:0 Беневенто - Комо 0:0
Тернана - Беневенто 2:2 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Асколи - Беневенто 0:0 Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2
Реджина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Реджина - Венеция 1:0 Перуджа - Реджина 1:3 Дженоа - Реджина 1:0 Реджина - Кальяри 0:4
Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2

Результаты матчей

Беневенто
Реджина

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 42%
1
13 раз 39%
2
6 раз 18%
0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Беневенто
Реджина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
6
2
15
1.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
4
4
12
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
14
0.5
Больше Меньше
23
10
6
27
1.5
14
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 32 20 6 6 51 - 20 66
2.
Дженоа
 33 18 10 5 44 - 21 64
3.
Бари
 33 15 12 6 50 - 30 57
4.
Зюйдтироль
 33 13 13 7 35 - 31 52
5.
Реджина
 33 15 4 14 44 - 38 49
6.
Парма
 33 13 9 11 39 - 35 48
7.
Кальяри
 32 11 14 7 39 - 30 47
8.
Пиза
 32 11 13 8 42 - 30 46
9.
Модена
 33 12 7 14 43 - 44 43
10.
Палермо
 33 10 13 10 41 - 42 43
11.
Асколи
 33 11 9 13 35 - 41 42
12.
Комо
 33 9 14 10 41 - 43 41
13.
Тернана
 32 10 10 12 30 - 38 40
14.
Венеция
 33 10 9 14 37 - 44 39
15.
Читтаделла
 33 8 13 12 29 - 41 37
16.
Козенца
 33 9 10 14 27 - 48 37
17.
Перуджа
 33 9 7 17 34 - 41 34
18.
СПАЛ
 33 7 12 14 37 - 46 33
19.
Брешия
 33 7 11 15 29 - 50 32
20.
Беневенто
 33 6 12 15 25 - 39 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 36
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 16 7 6 3 20 - 13 27
5.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
6.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
7.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
8.
Комо
 16 7 5 4 23 - 17 26
9.
Реджина
 16 8 2 6 24 - 19 26
10.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
11.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 16 6 6 4 23 - 16 24
14.
Перуджа
 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 16 4 7 5 16 - 20 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Фрозиноне
 16 8 4 4 22 - 12 28
3.
Дженоа
 16 8 4 4 21 - 15 28
4.
Зюйдтироль
 16 7 5 4 15 - 14 26
5.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 23
6.
Асколи
 16 6 4 6 18 - 21 22
7.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
8.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Кальяри
 16 2 9 5 15 - 15 15
16.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
17.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
18.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
19.
Брешия
 16 2 6 8 15 - 30 12
20.
Козенца
 16 2 4 10 8 - 32 10
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 12 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Скьяттарелла Паскуале получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Niccolo Pierozzi получил желтую карточку от судьи
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