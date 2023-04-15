Тур: 33. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
0:1
5' ГолБрунори Маттео
1:1
19' ГолЙонсен Деннис
35' Желтая карточкаСолери Эдоардо
58' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
2:1
61' ПенальтиПохьянпало Йоэль
3:1
64' ГолТессманн Таннер
3:2
86' ПенальтиТутино Дженнаро
90'+8
Ход матча
5'
0:1
19'
1:1
35'
58'
61'
2:1
64'
86'
3:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
6 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
343 Количество передач 460
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
37
Матею
Алеш
15
Ivan
Marconi
28
Шарич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Нери ФилиппоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Полузащитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Венеция
Палермо
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
157
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|12 (2)
|0.36
|Йонсен Деннис
|3
|0.09
|Черышев Денис
|3
|0.09
|Чрнигой Домен
|3
|0.09
|Пьерини Николас
|3
|0.09
|Тессманн Таннер
|3
|0.09
|Кандела Антонио
|2
|0.06
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.06
|Новакович Андрия
|1
|0.03
|Карбони Андреа
|1
|0.03
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|Миланезе Томмазо
|1
|0.03
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|15 (4)
|0.45
|Ди Мариано Франческо
|4 (1)
|0.12
|Солери Эдоардо
|4
|0.12
|Nicolo Valente
|3
|0.09
|Ivan Marconi
|3
|0.09
|Сегре Джакопо
|3
|0.09
|Элия Сальваторе
|3
|0.09
|Верре Валерио
|2
|0.06
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.06
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Видо Лука
|1 (1)
|0.03
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Штулац Лео
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Дамьяни Самуэле
|0
|0
|Шарич Дарио
|0
|0
|Сала Марко
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хапс Ридгесиано
|7
|1
|Тессманн Таннер
|6
|1
|Дзампано Франческо
|6
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Висневски Пшемыслав
|5
|0
|Христов Петко
|3
|1
|Чеппители Лука
|4
|0
|Новакович Андрия
|4
|0
|Кандела Антонио
|4
|0
|Свобода Михаэль
|4
|0
|Йоронен Йессе
|2
|1
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Карбони Андреа
|3
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неделчару Ионуц
|9
|0
|Ivan Marconi
|7
|1
|Матею Алеш
|7
|0
|Гомес Клаудио
|7
|0
|Бетелла Давиде
|4
|1
|Сегре Джакопо
|5
|0
|Nicolo Valente
|3
|1
|Брунори Маттео
|4
|0
|Шарич Дарио
|4
|0
|Верре Валерио
|3
|0
|Ди Мариано Франческо
|3
|0
|Бро Жереми
|3
|0
|Солери Эдоардо
|3
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Деветак Младен
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Дамьяни Самуэле
|1
|0
|Машанджело Эдоардо
|1
|0
|Аурелио Джузеппе
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Палермо
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
9
17
Венеция
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Палермо
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
14
19
Венеция
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
55% (18)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
24% (8)
45% (15)
Палермо
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
23
36
Голы по времени матча
Забито
21
22
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
3
14%
3
14%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
5
24%
9
41%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
6
29%
1
5%
61-75
1
5%
3
14%
76-90
Пропущено
25
28
7 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
8%
6
21%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
5
20%
3
11%
31-45
5
20%
4
14%
46-60
3
12%
7
25%
61-75
10
40%
5
18%
76-90
Забито
16
21
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
13%
8
38%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
7
44%
4
19%
76-90
Пропущено
19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
3
16%
1
8%
1-15
1
5%
4
33%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
4
21%
3
25%
61-75
3
16%
2
17%
76-90
Забито
37
43
14 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 16
9 Не забивали 9
5
14%
4
9%
1-15
4
11%
3
7%
16-30
5
14%
13
30%
31-45
5
14%
13
30%
46-60
10
27%
3
7%
61-75
8
22%
7
16%
76-90
Пропущено
44
40
15 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 21
5
11%
7
18%
1-15
1
2%
7
18%
16-30
9
20%
4
10%
31-45
9
20%
5
13%
46-60
7
16%
10
25%
61-75
13
30%
30%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1
Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0 Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2 Перуджа - Венеция 2:1 Венеция - Козенца 2:0 Модена - Венеция 2:2 Венеция - Тернана 2:1
Палермо
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3
Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0 Палермо - Реджина 2:1 Асколи - Палермо 1:2 Палермо - Бари 1:0 Перуджа - Палермо 3:3 Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0 Беневенто - Палермо 0:1 Палермо - Венеция 0:1 Козенца - Палермо 3:2
Результаты матчей
Венеция
Палермо
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Венеция
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
106
611
610
215
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
134
412
611
115
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
2310
1023
1221
330
429
132
132
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|12 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8