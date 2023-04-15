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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Венеция
3:2
Конец матча
Палермо
0'
0:1
5' Гол
Брунори Маттео
1:1
19' Гол
Йонсен Деннис
35' Желтая карточка
Солери Эдоардо
58' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
2:1
61' Пенальти
Похьянпало Йоэль
3:1
64' Гол
Тессманн Таннер
3:2
86' Пенальти
Тутино Дженнаро
90'+8
66
Йоронен
Йессе
30
Свобода
Михаэль
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
27
Кандела
Антонио
7
Дзампано
Франческо
8
Тессманн
Таннер
62
Миланезе
Томмазо
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
20
Похьянпало
Йоэль
17
Йонсен
Деннис
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
30
Nicolo
Valente
28
Шарич
Дарио
5
Гомес
Клаудио
26
Верре
Валерио
31
Аурелио
Джузеппе
27
Солери
Эдоардо
9
Брунори
Маттео
Венеция
3-4-1-2
Палермо
3-5-2

История личных встреч

Венеция
Палермо

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
3:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
157

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 12 (2) 0.36
Йонсен Деннис 3 0.09
Черышев Денис 3 0.09
Чрнигой Домен 3 0.09
Пьерини Николас 3 0.09
Тессманн Таннер 3 0.09
Кандела Антонио 2 0.06
Кюизанс Микаэль 2 0.06
Новакович Андрия 1 0.03
Карбони Андреа 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Чеккарони Пьетро 1 0.03
Миланезе Томмазо 1 0.03
Дзампано Франческо 0 0
Ульманн Максимилиан 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 15 (4) 0.45
Ди Мариано Франческо 4 (1) 0.12
Солери Эдоардо 4 0.12
Nicolo Valente 3 0.09
Ivan Marconi 3 0.09
Сегре Джакопо 3 0.09
Элия Сальваторе 3 0.09
Верре Валерио 2 0.06
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.06
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Видо Лука 1 (1) 0.03
Неделчару Ионуц 0 0
Штулац Лео 0 0
Матею Алеш 0 0
Roberto Floriano 0 0
Дамьяни Самуэле 0 0
Шарич Дарио 0 0
Сала Марко 0 0
Гомес Клаудио 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хапс Ридгесиано 7 1
Тессманн Таннер 6 1
Дзампано Франческо 6 0
Чеккарони Пьетро 4 1
Висневски Пшемыслав 5 0
Христов Петко 3 1
Чеппители Лука 4 0
Новакович Андрия 4 0
Кандела Антонио 4 0
Свобода Михаэль 4 0
Йоронен Йессе 2 1
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Карбони Андреа 3 0
Похьянпало Йоэль 2 0
Чрнигой Домен 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Яяло Мато 1 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Модоло Марко 1 0
Пьерини Николас 1 0
Сверко Марин 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неделчару Ионуц 9 0
Ivan Marconi 7 1
Матею Алеш 7 0
Гомес Клаудио 7 0
Бетелла Давиде 4 1
Сегре Джакопо 5 0
Nicolo Valente 3 1
Брунори Маттео 4 0
Шарич Дарио 4 0
Верре Валерио 3 0
Ди Мариано Франческо 3 0
Бро Жереми 3 0
Солери Эдоардо 3 0
Сала Марко 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Деветак Младен 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Дамьяни Самуэле 1 0
Машанджело Эдоардо 1 0
Аурелио Джузеппе 1 0

Результаты матчей

Венеция
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Палермо
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

9
17
Венеция
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Палермо
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

14
19
Венеция
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
55% (18)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
24% (8)
45% (15)
Палермо
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

23
36

Голы по времени матча

Забито

21
22
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
3
14%
3
14%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
5
24%
9
41%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
6
29%
1
5%
61-75
1
5%
3
14%
76-90

Пропущено

25
28
7 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
8%
6
21%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
5
20%
3
11%
31-45
5
20%
4
14%
46-60
3
12%
7
25%
61-75
10
40%
5
18%
76-90

Забито

16
21
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
13%
8
38%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
7
44%
4
19%
76-90

Пропущено

19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
3
16%
1
8%
1-15
1
5%
4
33%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
4
21%
3
25%
61-75
3
16%
2
17%
76-90

Забито

37
43
14 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 16
9 Не забивали 9
5
14%
4
9%
1-15
4
11%
3
7%
16-30
5
14%
13
30%
31-45
5
14%
13
30%
46-60
10
27%
3
7%
61-75
8
22%
7
16%
76-90

Пропущено

44
40
15 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 21
5
11%
7
18%
1-15
1
2%
7
18%
16-30
9
20%
4
10%
31-45
9
20%
5
13%
46-60
7
16%
10
25%
61-75
13
30%
30%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1
Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0 Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2 Перуджа - Венеция 2:1 Венеция - Козенца 2:0 Модена - Венеция 2:2 Венеция - Тернана 2:1
Палермо
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3
Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0 Палермо - Реджина 2:1 Асколи - Палермо 1:2 Палермо - Бари 1:0 Перуджа - Палермо 3:3 Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0 Беневенто - Палермо 0:1 Палермо - Венеция 0:1 Козенца - Палермо 3:2

Результаты матчей

Венеция
Палермо

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Венеция
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
6
6
11
1.5
6
10
2
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
4
4
12
1.5
6
11
1
15
2.5
2
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
23
10
10
23
1.5
12
21
3
30
2.5
4
29
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 32 20 6 6 51 - 20 66
2.
Дженоа
 33 18 10 5 44 - 21 64
3.
Бари
 33 15 12 6 50 - 30 57
4.
Зюйдтироль
 33 13 13 7 35 - 31 52
5.
Реджина
 33 15 4 14 44 - 38 49
6.
Парма
 33 13 9 11 39 - 35 48
7.
Кальяри
 32 11 14 7 39 - 30 47
8.
Пиза
 32 11 13 8 42 - 30 46
9.
Модена
 33 12 7 14 43 - 44 43
10.
Палермо
 33 10 13 10 41 - 42 43
11.
Асколи
 33 11 9 13 35 - 41 42
12.
Комо
 33 9 14 10 41 - 43 41
13.
Тернана
 32 10 10 12 30 - 38 40
14.
Венеция
 33 10 9 14 37 - 44 39
15.
Читтаделла
 33 8 13 12 29 - 41 37
16.
Козенца
 33 9 10 14 27 - 48 37
17.
Перуджа
 33 9 7 17 34 - 41 34
18.
СПАЛ
 33 7 12 14 37 - 46 33
19.
Брешия
 33 7 11 15 29 - 50 32
20.
Беневенто
 33 6 12 15 25 - 39 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 36
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 16 7 6 3 20 - 13 27
5.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
6.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
7.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
8.
Комо
 16 7 5 4 23 - 17 26
9.
Реджина
 16 8 2 6 24 - 19 26
10.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
11.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 16 6 6 4 23 - 16 24
14.
Перуджа
 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 16 4 7 5 16 - 20 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Фрозиноне
 16 8 4 4 22 - 12 28
3.
Дженоа
 16 8 4 4 21 - 15 28
4.
Зюйдтироль
 16 7 5 4 15 - 14 26
5.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 23
6.
Асколи
 16 6 4 6 18 - 21 22
7.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
8.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Кальяри
 16 2 9 5 15 - 15 15
16.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
17.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
18.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
19.
Брешия
 16 2 6 8 15 - 30 12
20.
Козенца
 16 2 4 10 8 - 32 10
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 12 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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