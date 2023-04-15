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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
СПАЛ
2:2
Конец матча
Брешия
0'
1:0
1' Гол
Майстро Фабио
5' Желтая карточка
Nicolo Contiliano
1:1
11' Гол
Айе Флориан
39' Желтая карточка
Листковски Марчин
68' Желтая карточка
Бьянки Флавио
2:1
75' Гол
Майстро Фабио
77' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
2:2
80' Гол
Олзер Джакомо
90'+5

Ход матча

1'
Майстро Фабио
(Ла Мантия Андреа)
1:0
5'
Nicolo Contiliano
 
11'
1:1
Айе Флориан
(Бизоли Димитри)
39'
 
Листковски Марчин
61'
Фетфатцидис Иоаннис
Ла Мантия Андреа
 
62'
 
Ндой Эмануэле
Листковски Марчин
62'
 
Бьянки Флавио
Родригес Пабло
68'
 
Бьянки Флавио
75'
Майстро Фабио
2:1
75'
 
Олзер Джакомо
Лабойко Якуб
77'
Меккарьелло Бьяджо
 
80'
2:2
Олзер Джакомо
83'
Далле Мура Кристиан
Меккарьелло Бьяджо
 
83'
Фьордализо Алессандро
Nicolo Contiliano
 
88'
 
Нимейер Рёвен
Айе Флориан

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 361 Количество передач 368
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
1
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
18
Matteo
Arena
6
Меккарьелло
Бьяджо
21
Селия
Раффаэле
5
Nicolo
Contiliano
20
Matteo
Prati
37
Майстро
Фабио
44
Наингголан
Раджа
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Мончини
Габриэле
1
Андреаччи
Лоренцо
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
21
Лабойко
Якуб
23
Бьёркенгрен
Йон
9
Родригес
Пабло
29
Листковски
Марчин
11
Айе
Флориан
СПАЛ
4-3-1-2
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

СПАЛ
Брешия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

СB
2:0
СB
1:1
СB
0:2
СB
3:1
СB
2:3
СA
2:1
СA
0:1
СB
1:3
СB
3:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.2

Среднее время на гол

72
75

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.8
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 7 (1) 0.21
Ла Мантия Андреа 5 0.15
Майстро Фабио 5 0.15
Дикманн Лоренцо 3 0.09
Селия Раффаэле 3 0.09
Эспозито Сальваторе 2 0.06
Matteo Prati 2 0.06
Меккарьелло Бьяджо 2 0.06
Рабби Симоне 2 0.06
Наингголан Раджа 1 0.03
Фетфатцидис Иоаннис 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Педа Патрик 1 0.03
Вальцания Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Далле Мура Кристиан 0 0
Тунёв Георгий 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 7 (1) 0.21
Бьянки Флавио 4 (1) 0.12
Олзер Джакомо 3 0.09
Галацци Николас 2 0.06
Ндой Эмануэле 2 0.06
Бизоли Димитри 2 0.06
Морео Стефано 2 0.06
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Родригес Пабло 1 0.03
Кистана Андреа 1 0.03
Листковски Марчин 1 0.03
Мангравити Массимилиано 1 0.03
Яллоу Александр 1 0.03
Ван Де Лои Томми 1 0.03
Карачич Фран 0 0
Бьёркенгрен Йон 0 0
Лабойко Якуб 0 0

Карточки

СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо 9 1
Мурджа Алессандро 9 1
Ла Мантия Андреа 7 0
Дикманн Лоренцо 7 0
Педа Патрик 3 2
Далле Мура Кристиан 6 0
Matteo Arena 4 1
Эспозито Сальваторе 5 0
Трипальделли Алессандро 5 0
Альфонсо Энрико 4 0
Вальцания Лука 4 0
Дзанеллато Никколо 4 0
Селия Раффаэле 4 0
Matteo Prati 4 0
Наингголан Раджа 3 0
Вивиани Федерико 3 0
Рабби Симоне 3 0
Майстро Фабио 1 1
Мончини Габриэле 2 0
Варньер Марко 2 0
Тунёв Георгий 2 0
Nicolo Contiliano 2 0
Сукулини Франко 1 0
Фетфатцидис Иоаннис 1 0
Помини Альберто 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Раути Никола 1 0
Фьордализо Алессандро 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карачич Фран 8 1
Адорни Давиде 7 1
Ндой Эмануэле 8 0
Папетти Андреа 6 1
Мангравити Массимилиано 5 1
Бенали Ахмед 5 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Уар Матье 5 0
Бизоли Димитри 3 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Лабойко Якуб 3 0
Олзер Джакомо 3 0
Морео Стефано 2 0
Кистана Андреа 2 0
Листковски Марчин 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Бьянки Флавио 2 0
Галацци Николас 2 0
Леццерини Лука 0 1
Родригес Пабло 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0

Результаты матчей

СПАЛ
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Брешия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

15
11
СПАЛ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Брешия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
14

Волевые поражения

10
13
СПАЛ
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (11)
48% (16)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Брешия
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

16
15

Волевые поражения

25
24

Голы по времени матча

Забито

24
15
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 2
19 Не забивали 24
7
29%
29%
1
7%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
17%
3
20%
61-75
5
21%
8
53%
76-90

Пропущено

25
30
9 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 13
1
4%
5
17%
1-15
4
16%
4
13%
16-30
4
16%
5
17%
31-45
5
20%
7
23%
46-60
5
20%
4
13%
61-75
6
24%
5
17%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 10
26 Не забивали 22
1
8%
4
29%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
23%
2
10%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
5
23%
7
35%
76-90

Забито

36
29
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 12
12 Не забивали 13
8
22%
5
17%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
5
14%
4
14%
31-45
5
14%
2
7%
46-60
7
19%
4
14%
61-75
6
17%
10
34%
76-90

Пропущено

47
50
20 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 26
6
13%
7
14%
1-15
6
13%
6
12%
16-30
8
17%
9
18%
31-45
7
15%
9
18%
46-60
9
19%
7
14%
61-75
11
23%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Беневенто - СПАЛ 1:3 СПАЛ - Тернана 1:1 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0
Козенца - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Читтаделла 2:1 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0 СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1 Парма - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Перуджа - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Модена 2:3 Брешия - СПАЛ 2:0
Брешия
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1
Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0

Результаты матчей

СПАЛ
Брешия

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
13 раз 39%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

СПАЛ
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
6
6
11
1.5
3
14
2
15
2.5
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
9
7
3
13
1.5
4
12
2
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
20
13
9
24
1.5
7
26
4
29
2.5
2
31
1
32
3.5
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 32 20 6 6 51 - 20 66
2.
Дженоа
 33 18 10 5 44 - 21 64
3.
Бари
 33 15 12 6 50 - 30 57
4.
Зюйдтироль
 33 13 13 7 35 - 31 52
5.
Реджина
 33 15 4 14 44 - 38 49
6.
Парма
 33 13 9 11 39 - 35 48
7.
Кальяри
 32 11 14 7 39 - 30 47
8.
Пиза
 32 11 13 8 42 - 30 46
9.
Модена
 33 12 7 14 43 - 44 43
10.
Палермо
 33 10 13 10 41 - 42 43
11.
Асколи
 33 11 9 13 35 - 41 42
12.
Комо
 33 9 14 10 41 - 43 41
13.
Тернана
 32 10 10 12 30 - 38 40
14.
Венеция
 33 10 9 14 37 - 44 39
15.
Читтаделла
 33 8 13 12 29 - 41 37
16.
Козенца
 33 9 10 14 27 - 48 37
17.
Перуджа
 33 9 7 17 34 - 41 34
18.
СПАЛ
 33 7 12 14 37 - 46 33
19.
Брешия
 33 7 11 15 29 - 50 32
20.
Беневенто
 33 6 12 15 25 - 39 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 36
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 16 7 6 3 20 - 13 27
5.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
6.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
7.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
8.
Комо
 16 7 5 4 23 - 17 26
9.
Реджина
 16 8 2 6 24 - 19 26
10.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
11.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 16 6 6 4 23 - 16 24
14.
Перуджа
 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 16 4 7 5 16 - 20 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Фрозиноне
 16 8 4 4 22 - 12 28
3.
Дженоа
 16 8 4 4 21 - 15 28
4.
Зюйдтироль
 16 7 5 4 15 - 14 26
5.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 23
6.
Асколи
 16 6 4 6 18 - 21 22
7.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
8.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Кальяри
 16 2 9 5 15 - 15 15
16.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
17.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
18.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
19.
Брешия
 16 2 6 8 15 - 30 12
20.
Козенца
 16 2 4 10 8 - 32 10
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 12 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Листковски Марчин получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Бизоли Димитри сделал результативную передачу.
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