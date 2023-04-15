Тур: 33. Стадион: Паоло Мацца.
0'
1:0
1' ГолМайстро Фабио
5' Желтая карточкаNicolo Contiliano
1:1
11' ГолАйе Флориан
39' Желтая карточкаЛистковски Марчин
68' Желтая карточкаБьянки Флавио
2:1
75' ГолМайстро Фабио
77' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
2:2
80' ГолОлзер Джакомо
90'+5
Ход матча
1'
11'
1:1
68'
75'
2:1
80'
2:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 7
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
361 Количество передач 368
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
18
Matteo
Arena
20
Matteo
Prati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Matteo ArenaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Matteo PratiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Оддо Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
История личных встреч
СПАЛ
Брешия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.2
Среднее время на гол
72
75
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.8
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|7 (1)
|0.21
|Ла Мантия Андреа
|5
|0.15
|Майстро Фабио
|5
|0.15
|Дикманн Лоренцо
|3
|0.09
|Селия Раффаэле
|3
|0.09
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.06
|Matteo Prati
|2
|0.06
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0.06
|Рабби Симоне
|2
|0.06
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.03
|Финотто Маттиа
|1
|0.03
|Педа Патрик
|1
|0.03
|Вальцания Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
|Далле Мура Кристиан
|0
|0
|Тунёв Георгий
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|7 (1)
|0.21
|Бьянки Флавио
|4 (1)
|0.12
|Олзер Джакомо
|3
|0.09
|Галацци Николас
|2
|0.06
|Ндой Эмануэле
|2
|0.06
|Бизоли Димитри
|2
|0.06
|Морео Стефано
|2
|0.06
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Родригес Пабло
|1
|0.03
|Кистана Андреа
|1
|0.03
|Листковски Марчин
|1
|0.03
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.03
|Яллоу Александр
|1
|0.03
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.03
|Карачич Фран
|0
|0
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
Карточки
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меккарьелло Бьяджо
|9
|1
|Мурджа Алессандро
|9
|1
|Ла Мантия Андреа
|7
|0
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Педа Патрик
|3
|2
|Далле Мура Кристиан
|6
|0
|Matteo Arena
|4
|1
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Трипальделли Алессандро
|5
|0
|Альфонсо Энрико
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Дзанеллато Никколо
|4
|0
|Селия Раффаэле
|4
|0
|Matteo Prati
|4
|0
|Наингголан Раджа
|3
|0
|Вивиани Федерико
|3
|0
|Рабби Симоне
|3
|0
|Майстро Фабио
|1
|1
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Тунёв Георгий
|2
|0
|Nicolo Contiliano
|2
|0
|Сукулини Франко
|1
|0
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|Помини Альберто
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Раути Никола
|1
|0
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карачич Фран
|8
|1
|Адорни Давиде
|7
|1
|Ндой Эмануэле
|8
|0
|Папетти Андреа
|6
|1
|Мангравити Массимилиано
|5
|1
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Уар Матье
|5
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Лабойко Якуб
|3
|0
|Олзер Джакомо
|3
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Листковски Марчин
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Бьянки Флавио
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Родригес Пабло
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
Результаты матчей
СПАЛ
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Брешия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
15
11
СПАЛ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Брешия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
14
Волевые поражения
10
13
СПАЛ
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (11)
48% (16)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Брешия
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
16
15
Волевые поражения
25
24
Голы по времени матча
Забито
24
15
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 2
19 Не забивали 24
7
29%
29%
1
7%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
17%
3
20%
61-75
5
21%
8
53%
76-90
Пропущено
25
30
9 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 13
1
4%
5
17%
1-15
4
16%
4
13%
16-30
4
16%
5
17%
31-45
5
20%
7
23%
46-60
5
20%
4
13%
61-75
6
24%
5
17%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 10
26 Не забивали 22
1
8%
4
29%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
1
8%
2
14%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
23%
2
10%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
5
23%
7
35%
76-90
Забито
36
29
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 12
12 Не забивали 13
8
22%
5
17%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
5
14%
4
14%
31-45
5
14%
2
7%
46-60
7
19%
4
14%
61-75
6
17%
10
34%
76-90
Пропущено
47
50
20 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 26
6
13%
7
14%
1-15
6
13%
6
12%
16-30
8
17%
9
18%
31-45
7
15%
9
18%
46-60
9
19%
7
14%
61-75
11
23%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Беневенто - СПАЛ 1:3 СПАЛ - Тернана 1:1 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0
Козенца - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Читтаделла 2:1 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0 СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1 Парма - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Перуджа - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Модена 2:3 Брешия - СПАЛ 2:0
Брешия
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1
Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0
Результаты матчей
СПАЛ
Брешия
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
13 раз 39%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
СПАЛ
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
116
611
314
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
97
313
412
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
2013
924
726
429
231
132
132
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|12 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8