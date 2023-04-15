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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Кальяри
0:0
Первый тайм: 4'
Фрозиноне
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Фрозиноне
2.51
3.10
3.40
Все Коэффициенты
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
4
Alberto
Dossena
33
Оберт
Адам
37
Paulo
Dentello
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
23
Лелла
Нунцио
5
Манкозу
Марко
25
Фалько
Филиппо
9
Лападула
Джанлука
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
20
Раванелли
Лука
5
Лучиони
Фабио
2
Ойоно
Энтони
11
Болока
Даниэль
36
Маццители
Лука
7
Роден
Маркус
94
Инсинье
Роберто
24
Моро
Лука
10
Касо
Джузеппе
Кальяри
4-3-1-2
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Кальяри
Фрозиноне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
2:2
СA
1:0
СA
1:1
К
1:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 16 (3) 0.5
Паволетти Леонардо 6 0.19
Манкозу Марко 4 (1) 0.13
Лувумбо Зито 3 0.09
Дзаппа Габриэле 2 0.06
Перейро Гастон 1 0.03
Дейола Алессандро 1 0.03
Рог Марко 1 0.03
Paulo Dentello 1 0.03
Лелла Нунцио 1 0.03
Альтаре Джорджо 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Виола Николас 1 (1) 0.03
Миллико Винченцо 0 0
Курфалидис Христос 0 0
Нандес Найтан 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Карбони Франко 0 0
Оберт Адам 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 12 0.38
Инсинье Роберто 7 0.22
Касо Джузеппе 7 0.22
Моро Лука 6 0.19
Роден Маркус 3 0.09
Лучиони Фабио 3 0.09
Боррелли Дженнаро 3 (1) 0.09
Гарритано Лука 2 0.06
Маццители Лука 2 0.06
Баэс Хайме 1 0.03
Шиминьски Пшемыслав 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Коне Бенджамин 1 0.03
Монтеризи Иларио 1 0.03
Лулич Карло 0 0
Фработта Джанлука 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Francesco Gelli 0 0
Бошич Милош 0 0
Калай Сержио 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 8 0
Рог Марко 5 1
Альтаре Джорджо 5 1
Гольданига Эдоардо 5 0
Миллико Винченцо 5 0
Макумбу Антуан 5 0
Лападула Джанлука 3 1
Alberto Dossena 4 0
Дзаппа Габриэле 4 0
Паволетти Леонардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Paulo Dentello 3 0
Лувумбо Зито 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Капрадосси Элио 2 0
Виола Николас 1 0
Манкозу Марко 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Баррека Антонио 1 0
Радунович Борис 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 10 0
Маццители Лука 7 0
Роден Маркус 6 0
Лучиони Фабио 6 0
Коттали Маттео 6 0
Фработта Джанлука 5 0
Боррелли Дженнаро 5 0
Гарритано Лука 4 0
Раванелли Лука 4 0
Коне Бенджамин 4 0
Касо Джузеппе 4 0
Инсинье Роберто 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Калай Сержио 3 0
Сампиризи Марио 2 0
Лулич Карло 2 0
Моро Лука 2 0
Турати Стефано 2 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Бошич Милош 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0

Результаты матчей

Кальяри
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Фрозиноне
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
11

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

5
5
Кальяри
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Фрозиноне
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

13
25
Кальяри
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
Фрозиноне
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
13

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

18
30

Голы по времени матча

Забито

24
22
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
3
13%
1
5%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
4
17%
6
27%
61-75
7
29%
29%
6
27%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
4
33%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
27%
1
8%
76-90

Забито

15
28
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
3
20%
2
7%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
1
7%
8
29%
46-60
3
20%
6
21%
61-75
6
40%
5
18%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
13%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
5
33%
3
33%
76-90

Забито

39
50
15 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
6
15%
3
6%
1-15
5
13%
6
12%
16-30
4
10%
8
16%
31-45
4
10%
10
20%
46-60
7
18%
12
24%
61-75
13
33%
11
22%
76-90

Пропущено

30
21
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 15
2
7%
2
10%
1-15
6
20%
5
24%
16-30
6
20%
6
29%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
9
30%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1
Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0
Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1

Результаты матчей

Кальяри
Фрозиноне

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:0
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
0:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
3
8 раз 25%
0
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
10
6
2
14
2.5
5
11
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
6
10
1
15
2.5
3
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
27
5
11
21
1.5
16
16
3
29
2.5
8
24
2
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 32 20 6 6 51 - 20 66
2.
Дженоа
 33 18 10 5 44 - 21 64
3.
Бари
 33 15 12 6 50 - 30 57
4.
Зюйдтироль
 33 13 13 7 35 - 31 52
5.
Реджина
 33 15 4 14 44 - 38 49
6.
Парма
 33 13 9 11 39 - 35 48
7.
Кальяри
 32 11 14 7 39 - 30 47
8.
Пиза
 32 11 13 8 42 - 30 46
9.
Модена
 33 12 7 14 43 - 44 43
10.
Палермо
 33 10 13 10 41 - 42 43
11.
Асколи
 33 11 9 13 35 - 41 42
12.
Комо
 33 9 14 10 41 - 43 41
13.
Тернана
 32 10 10 12 30 - 38 40
14.
Венеция
 33 10 9 14 37 - 44 39
15.
Читтаделла
 33 8 13 12 29 - 41 37
16.
Козенца
 33 9 10 14 27 - 48 37
17.
Перуджа
 33 9 7 17 34 - 41 34
18.
СПАЛ
 33 7 12 14 37 - 46 33
19.
Брешия
 33 7 11 15 29 - 50 32
20.
Беневенто
 33 6 12 15 25 - 39 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 36
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 16 7 6 3 20 - 13 27
5.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
6.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
7.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
8.
Комо
 16 7 5 4 23 - 17 26
9.
Реджина
 16 8 2 6 24 - 19 26
10.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
11.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 16 6 6 4 23 - 16 24
14.
Перуджа
 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 16 4 7 5 16 - 20 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Фрозиноне
 16 8 4 4 22 - 12 28
3.
Дженоа
 16 8 4 4 21 - 15 28
4.
Зюйдтироль
 16 7 5 4 15 - 14 26
5.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 23
6.
Асколи
 16 6 4 6 18 - 21 22
7.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
8.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Кальяри
 16 2 9 5 15 - 15 15
16.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
17.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
18.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
19.
Брешия
 16 2 6 8 15 - 30 12
20.
Козенца
 16 2 4 10 8 - 32 10
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 12 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
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    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Фрозиноне
2.51
3.10
3.40
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