Тур: 33. Стадион: Сардиния Арена.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
33
Оберт
Адам
23
Лелла
Нунцио
24
Моро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Прелец НикНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Кальяри
Фрозиноне
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|0.5
|Паволетти Леонардо
|6
|0.19
|Манкозу Марко
|4 (1)
|0.13
|Лувумбо Зито
|3
|0.09
|Дзаппа Габриэле
|2
|0.06
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|Дейола Алессандро
|1
|0.03
|Рог Марко
|1
|0.03
|Paulo Dentello
|1
|0.03
|Лелла Нунцио
|1
|0.03
|Альтаре Джорджо
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Виола Николас
|1 (1)
|0.03
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Курфалидис Христос
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Карбони Франко
|0
|0
|Оберт Адам
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|12
|0.38
|Инсинье Роберто
|7
|0.22
|Касо Джузеппе
|7
|0.22
|Моро Лука
|6
|0.19
|Роден Маркус
|3
|0.09
|Лучиони Фабио
|3
|0.09
|Боррелли Дженнаро
|3 (1)
|0.09
|Гарритано Лука
|2
|0.06
|Маццители Лука
|2
|0.06
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Монтеризи Иларио
|1
|0.03
|Лулич Карло
|0
|0
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Francesco Gelli
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Калай Сержио
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|8
|0
|Рог Марко
|5
|1
|Альтаре Джорджо
|5
|1
|Гольданига Эдоардо
|5
|0
|Миллико Винченцо
|5
|0
|Макумбу Антуан
|5
|0
|Лападула Джанлука
|3
|1
|Alberto Dossena
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|4
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Paulo Dentello
|3
|0
|Лувумбо Зито
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Капрадосси Элио
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Манкозу Марко
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|10
|0
|Маццители Лука
|7
|0
|Роден Маркус
|6
|0
|Лучиони Фабио
|6
|0
|Коттали Маттео
|6
|0
|Фработта Джанлука
|5
|0
|Боррелли Дженнаро
|5
|0
|Гарритано Лука
|4
|0
|Раванелли Лука
|4
|0
|Коне Бенджамин
|4
|0
|Касо Джузеппе
|4
|0
|Инсинье Роберто
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Калай Сержио
|3
|0
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Лулич Карло
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Бошич Милош
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Фрозиноне
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
11
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
5
5
Кальяри
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Фрозиноне
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
13
25
Кальяри
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
Фрозиноне
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
13
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
18
30
Голы по времени матча
Забито
24
22
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
3
13%
1
5%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
4
17%
6
27%
61-75
7
29%
29%
6
27%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
4
33%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
27%
1
8%
76-90
Забито
15
28
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
3
20%
2
7%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
1
7%
8
29%
46-60
3
20%
6
21%
61-75
6
40%
5
18%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
13%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
5
33%
3
33%
76-90
Забито
39
50
15 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
6
15%
3
6%
1-15
5
13%
6
12%
16-30
4
10%
8
16%
31-45
4
10%
10
20%
46-60
7
18%
12
24%
61-75
13
33%
11
22%
76-90
Пропущено
30
21
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 15
2
7%
2
10%
1-15
6
20%
5
24%
16-30
6
20%
6
29%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
9
30%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1
Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0
Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1
Результаты матчей
Кальяри
Фрозиноне
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:0
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
0:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
3
8 раз 25%
0
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
142
79
106
214
511
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
133
412
610
115
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
275
1121
1616
329
824
230
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|12 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8