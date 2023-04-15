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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Дженоа
2:0
Конец матча
Перуджа
0'
36' Желтая карточка
Ди Серио Джузеппе
1:0
41' Гол
Morten Frendrup
42' Желтая карточка
Бартоломей Паоло
47' Желтая карточка
Курадо Маркос
2:0
69' Гол
Дрэгушин Раду
90'+6

Ход матча

36'
 
Ди Серио Джузеппе
41'
Morten Frendrup
(Сабелли Стефано)
1:0
42'
 
Бартоломей Паоло
47'
 
Курадо Маркос
57'
 
Ианнони Эдоардо
Бартоломей Паоло
57'
 
Вулич Милош
Капецци Леонардо
69'
Дрэгушин Раду
(Ягелло Филип)
2:0
71'
 
Ди Кармине Самуэль
Ди Серио Джузеппе
71'
 
Stipe Vulikic
Курадо Маркос
71'
Хефти Сильван
Ягелло Филип
 
71'
Экубан Калеб
Кода Массимо
 
75'
 
Эконг Эммануэль
Луперини Грегорио
82'
Ильзанкер Штефан
Бани Маттиа
 
83'
Липани Лука
Стротман Кевин
 
86'
Араму Маттиа
Гудмундссон Альберт
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 21
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 538 Количество передач 319
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мартинес
Хосеп
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
4
Кришито
Доменико
32
Morten
Frendrup
24
Ягелло
Филип
47
Бадель
Милан
8
Стротман
Кевин
2
Сабелли
Стефано
9
Кода
Массимо
11
Гудмундссон
Альберт
12
Фурлан
Якопо
97
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
90
Струна
Альяж
24
Касасола
Тиаго
13
Луперини
Грегорио
16
Бартоломей
Паоло
82
Капецци
Леонардо
17
Пас
Йеферсон
28
Куан
Кристиан
20
Ди
Серио
Джузеппе
Дженоа
3-5-2
Перуджа
3-5-1-1

История личных встреч

Дженоа
Перуджа

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:0
К
3:2
К
4:3

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
54

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 10 (4) 0.3
Гудмундссон Альберт 8 0.24
Ягелло Филип 4 0.12
Пушкаш Георге 4 0.12
Дрэгушин Раду 4 0.12
Араму Маттиа 2 0.06
Стротман Кевин 2 0.06
Сальседо Эдди 2 0.06
Morten Frendrup 2 0.06
Бани Маттиа 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Бадель Милан 1 0.03
Йебоа Келвин 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Хефти Сильван 1 0.03
Сабелли Стефано 0 0
Стураро Стефано 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Ялчын Гювен 0 0
Липани Лука 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касасола Тиаго 7 (5) 0.21
Ди Серио Джузеппе 5 0.15
Стриццоло Лука 4 0.12
Луперини Грегорио 4 0.12
Лизи Франческо 3 0.09
Ди Кармине Самуэль 3 0.09
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.09
Оливьери Марко 2 0.06
Санторо Симоне 2 0.06
Анджелла Габриэле 1 0.03
Куан Кристиан 1 0.03
Бартоломей Паоло 0 0
Рози Алеандро 0 0
Сгарби Филиппо 0 0
Матос Ридер 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Курадо Маркос 0 0
Эконг Эммануэль 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 7 1
Сабелли Стефано 8 0
Гудмундссон Альберт 5 1
Бадель Милан 4 1
Стураро Стефано 4 1
Хефти Сильван 5 0
Фольякко Алессандро 5 0
Стротман Кевин 4 0
Араму Маттиа 4 0
Паяч Марко 3 0
Мартинес Хосеп 3 0
Morten Frendrup 3 0
Дрэгушин Раду 3 0
Ильзанкер Штефан 2 0
Кода Массимо 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Сальседо Эдди 2 0
Ялчын Гювен 2 0
Портанова Маноло 2 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курадо Маркос 11 0
Санторо Симоне 8 1
Лизи Франческо 7 1
Пас Йеферсон 7 1
Ианнони Эдоардо 5 1
Бартоломей Паоло 6 0
Касасола Тиаго 6 0
Рози Алеандро 4 1
Сгарби Филиппо 4 1
Дель Орко Кристиан 5 0
Куан Кристиан 5 0
Мелькьорри Федерико 4 0
Оливьери Марко 4 0
Ди Серио Джузеппе 4 0
Ди Кармине Самуэль 2 0
Анджелла Габриэле 2 0
Струна Альяж 2 0
Матос Ридер 1 0
Капецци Леонардо 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Луперини Грегорио 1 0
Вулич Милош 1 0
Damiano Cancellieri 1 0

Результаты матчей

Дженоа
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Перуджа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
6
Дженоа
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Перуджа
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

6
13

Волевые поражения

21
15
Дженоа
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Перуджа
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)

Сухие победы

13
5

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

6
15

Волевые поражения

26
21

Голы по времени матча

Забито

23
15
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 6
20 Не забивали 24
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
6
26%
5
33%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
2
9%
3
20%
61-75
7
30%
2
13%
76-90

Пропущено

6
22
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 10
4 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
1
17%
4
18%
16-30
1
17%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
33%
4
18%
61-75
2
33%
3
14%
76-90

Забито

22
20
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
3
14%
4
20%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
5
23%
3
15%
31-45
3
14%
6
30%
46-60
1
5%
3
15%
61-75
7
32%
3
15%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
7%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
36%
1
6%
31-45
4
29%
3
17%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
1
7%
8
44%
76-90

Забито

45
35
22 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 20
22 Забивали первыми 14
9 Не забивали 13
4
9%
4
11%
1-15
7
16%
3
9%
16-30
11
24%
8
23%
31-45
6
13%
9
26%
46-60
3
7%
6
17%
61-75
14
31%
5
14%
76-90

Пропущено

20
40
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 22
1
5%
7
18%
1-15
1
5%
5
13%
16-30
6
30%
6
15%
31-45
4
20%
6
15%
46-60
5
25%
5
13%
61-75
3
15%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0
Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0
Перуджа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Перуджа - Модена 0:1 Перуджа - Реджина 1:3 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:2
Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1 Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1

Результаты матчей

Дженоа
Перуджа

Точный счет

1:0
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
0
9 раз 27%
1
9 раз 27%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Перуджа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
5
6
11
1.5
4
12
3
14
2.5
3
13
1
16
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
8
9
7
1.5
5
12
1
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
20
13
15
18
1.5
9
24
4
29
2.5
4
29
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 32 20 6 6 51 - 20 66
2.
Дженоа
 33 18 10 5 44 - 21 64
3.
Бари
 33 15 12 6 50 - 30 57
4.
Зюйдтироль
 33 13 13 7 35 - 31 52
5.
Реджина
 33 15 4 14 44 - 38 49
6.
Парма
 33 13 9 11 39 - 35 48
7.
Кальяри
 32 11 14 7 39 - 30 47
8.
Пиза
 32 11 13 8 42 - 30 46
9.
Модена
 33 12 7 14 43 - 44 43
10.
Палермо
 33 10 13 10 41 - 42 43
11.
Асколи
 33 11 9 13 35 - 41 42
12.
Комо
 33 9 14 10 41 - 43 41
13.
Тернана
 32 10 10 12 30 - 38 40
14.
Венеция
 33 10 9 14 37 - 44 39
15.
Читтаделла
 33 8 13 12 29 - 41 37
16.
Козенца
 33 9 10 14 27 - 48 37
17.
Перуджа
 33 9 7 17 34 - 41 34
18.
СПАЛ
 33 7 12 14 37 - 46 33
19.
Брешия
 33 7 11 15 29 - 50 32
20.
Беневенто
 33 6 12 15 25 - 39 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 36
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 16 7 6 3 20 - 13 27
5.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
6.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
7.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
8.
Комо
 16 7 5 4 23 - 17 26
9.
Реджина
 16 8 2 6 24 - 19 26
10.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
11.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 16 6 6 4 23 - 16 24
14.
Перуджа
 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 16 4 7 5 16 - 20 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Фрозиноне
 16 8 4 4 22 - 12 28
3.
Дженоа
 16 8 4 4 21 - 15 28
4.
Зюйдтироль
 16 7 5 4 15 - 14 26
5.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 23
6.
Асколи
 16 6 4 6 18 - 21 22
7.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
8.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Кальяри
 16 2 9 5 15 - 15 15
16.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
17.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
18.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
19.
Брешия
 16 2 6 8 15 - 30 12
20.
Козенца
 16 2 4 10 8 - 32 10
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 12 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
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