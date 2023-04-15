Тур: 33. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
36' Желтая карточкаДи Серио Джузеппе
1:0
41' ГолMorten Frendrup
42' Желтая карточкаБартоломей Паоло
47' Желтая карточкаКурадо Маркос
2:0
69' ГолДрэгушин Раду
90'+6
Ход матча
41'
42'
47'
69'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 0
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 21
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
538 Количество передач 319
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
24
Ягелло
Филип
47
Бадель
Милан
12
Фурлан
Якопо
90
Струна
Альяж
17
Пас
Йеферсон
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
-
50 Ялчын ГювенНападающий
- Нападающий
-
10 Араму МаттиаНападающий
-
35 Липани Лука
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Основной состав
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Струна АльяжЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пас ЙеферсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Дженоа
Перуджа
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Среднее время на гол
25
0
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
54
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|10 (4)
|0.3
|Гудмундссон Альберт
|8
|0.24
|Ягелло Филип
|4
|0.12
|Пушкаш Георге
|4
|0.12
|Дрэгушин Раду
|4
|0.12
|Араму Маттиа
|2
|0.06
|Стротман Кевин
|2
|0.06
|Сальседо Эдди
|2
|0.06
|Morten Frendrup
|2
|0.06
|Бани Маттиа
|1
|0.03
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Бадель Милан
|1
|0.03
|Йебоа Келвин
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Хефти Сильван
|1
|0.03
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Стураро Стефано
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Ялчын Гювен
|0
|0
|Липани Лука
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касасола Тиаго
|7 (5)
|0.21
|Ди Серио Джузеппе
|5
|0.15
|Стриццоло Лука
|4
|0.12
|Луперини Грегорио
|4
|0.12
|Лизи Франческо
|3
|0.09
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.09
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.09
|Оливьери Марко
|2
|0.06
|Санторо Симоне
|2
|0.06
|Анджелла Габриэле
|1
|0.03
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Рози Алеандро
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Матос Ридер
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Эконг Эммануэль
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|7
|1
|Сабелли Стефано
|8
|0
|Гудмундссон Альберт
|5
|1
|Бадель Милан
|4
|1
|Стураро Стефано
|4
|1
|Хефти Сильван
|5
|0
|Фольякко Алессандро
|5
|0
|Стротман Кевин
|4
|0
|Араму Маттиа
|4
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Мартинес Хосеп
|3
|0
|Morten Frendrup
|3
|0
|Дрэгушин Раду
|3
|0
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Сальседо Эдди
|2
|0
|Ялчын Гювен
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курадо Маркос
|11
|0
|Санторо Симоне
|8
|1
|Лизи Франческо
|7
|1
|Пас Йеферсон
|7
|1
|Ианнони Эдоардо
|5
|1
|Бартоломей Паоло
|6
|0
|Касасола Тиаго
|6
|0
|Рози Алеандро
|4
|1
|Сгарби Филиппо
|4
|1
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Куан Кристиан
|5
|0
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Ди Серио Джузеппе
|4
|0
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Струна Альяж
|2
|0
|Матос Ридер
|1
|0
|Капецци Леонардо
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Луперини Грегорио
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
|Damiano Cancellieri
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Перуджа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
6
Дженоа
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Перуджа
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
6
13
Волевые поражения
21
15
Дженоа
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Перуджа
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
6
15
Волевые поражения
26
21
Голы по времени матча
Забито
23
15
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 6
20 Не забивали 24
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
6
26%
5
33%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
2
9%
3
20%
61-75
7
30%
2
13%
76-90
Пропущено
6
22
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 10
4 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
1
17%
4
18%
16-30
1
17%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
33%
4
18%
61-75
2
33%
3
14%
76-90
Забито
22
20
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
3
14%
4
20%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
5
23%
3
15%
31-45
3
14%
6
30%
46-60
1
5%
3
15%
61-75
7
32%
3
15%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
7%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
36%
1
6%
31-45
4
29%
3
17%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
1
7%
8
44%
76-90
Забито
45
35
22 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 20
22 Забивали первыми 14
9 Не забивали 13
4
9%
4
11%
1-15
7
16%
3
9%
16-30
11
24%
8
23%
31-45
6
13%
9
26%
46-60
3
7%
6
17%
61-75
14
31%
5
14%
76-90
Пропущено
20
40
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 22
1
5%
7
18%
1-15
1
5%
5
13%
16-30
6
30%
6
15%
31-45
4
20%
6
15%
46-60
5
25%
5
13%
61-75
3
15%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0
Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0
Перуджа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Перуджа - Модена 0:1 Перуджа - Реджина 1:3 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:2
Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1 Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1
Результаты матчей
Дженоа
Перуджа
Точный счет
1:0
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 33%
0
9 раз 27%
1
9 раз 27%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Перуджа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
115
611
412
314
313
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
98
97
512
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
2013
1518
924
429
429
132
132
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|12 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8