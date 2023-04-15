Тур: 33. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
1:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаБюхель Марсель
13' Желтая карточкаДонати Франческо
36' Желтая карточкаДе Коль Филиппо
40' Желтая карточкаЛунетта Габриэль
58' Желтая карточкаКоллоколо Микеле
60' Желтая карточкаРовер Маттео
71' Желтая карточкаФорте Франческо
75' Желтая карточкаПроя Федерико
81' Желтая карточкаМазиелло Андреа
85' Желтая карточкаШимич Лоренцо
1:0
89' ПенальтиГондо Седрик
90'+8
Ход матча
13'
36'
40'
58'
60'
71'
75'
81'
85'
89'
1:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 2
-
10 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
6 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
409 Количество передач 247
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
90
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Shaka Mawuli
-
-
18 Ровер Маттео
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Асколи
Зюйдтироль
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|7 (3)
|0.21
|Коллоколо Микеле
|4
|0.12
|Дионизи Федерико
|4 (1)
|0.12
|Мендеш Педру
|3
|0.09
|Боттегин Эрик
|3
|0.09
|Форте Франческо
|3
|0.09
|Калигара Фабрицио
|2 (1)
|0.06
|Чичиретти Амато
|2
|0.06
|Шимич Лоренцо
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|1
|0.03
|Марсура Давиде
|1
|0.03
|Адьяпонг Клод
|1
|0.03
|Донати Франческо
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|8
|0.24
|Ровер Маттео
|5 (2)
|0.15
|Giovanni Zaro
|5
|0.15
|Маццокки Симоне
|3
|0.09
|Daniele Casiraghi
|2 (2)
|0.06
|Белардинелли Лука
|2
|0.06
|Fabian Tait
|2
|0.06
|Сиссе Мустафа
|2
|0.06
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0.06
|Де Коль Филиппо
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Marco Curto
|1
|0.03
|Ларривей Хоакин
|1 (1)
|0.03
|Маркони Микеле
|0
|0
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|Сьега Николас
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|10
|2
|Гондо Седрик
|8
|2
|Беллучи Джузеппе
|7
|1
|Шимич Лоренцо
|7
|1
|Калигара Фабрицио
|6
|1
|Джоване Самуэль
|6
|1
|Бюхель Марсель
|6
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|1
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Кваранта Данило
|4
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Чичиретти Амато
|3
|0
|Адьяпонг Клод
|3
|0
|Лунгой Кристофер
|3
|0
|Донати Франческо
|3
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Проя Федерико
|2
|0
|Форте Франческо
|1
|0
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|Тавчар Аляж
|1
|0
|Alessio Re
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|5
|2
|Мазиелло Андреа
|7
|0
|Giovanni Zaro
|6
|0
|Помпетти Марко
|4
|1
|Fabian Tait
|5
|0
|Белардинелли Лука
|5
|0
|Берра Филиппо
|4
|0
|Daniele Casiraghi
|4
|0
|Фьордилино Лука
|4
|0
|Ровер Маттео
|4
|0
|Де Коль Филиппо
|3
|0
|Маццокки Симоне
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|1
|Сиссе Мустафа
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Сьега Николас
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Маркони Микеле
|1
|0
|Крочата Джованни
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
6
4
Асколи
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Зюйдтироль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
17
19
Асколи
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Зюйдтироль
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
18
5
Волевые поражения
23
23
Голы по времени матча
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
1
6%
3
20%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
5
33%
76-90
Пропущено
21
14
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
14%
1
7%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
19%
5
36%
61-75
7
33%
2
14%
76-90
Забито
18
21
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 19
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
6
29%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
6
33%
5
24%
76-90
Пропущено
21
16
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
0
0%
1
6%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
4
19%
4
25%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
7
33%
6
38%
76-90
Забито
34
36
13 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 19
12 Не забивали 9
3
9%
5
14%
1-15
5
15%
9
25%
16-30
5
15%
4
11%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
6
18%
4
11%
61-75
12
35%
10
28%
76-90
Пропущено
42
30
16 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 21
3
7%
2
7%
1-15
8
19%
3
10%
16-30
5
12%
8
27%
31-45
6
14%
2
7%
46-60
6
14%
7
23%
61-75
14
33%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1
Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0
Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2
Результаты матчей
Асколи
Зюйдтироль
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Точный счет
0:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
2
11 раз 33%
0
9 раз 27%
Тоталы голов в матче
Асколи
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
143
413
611
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
511
511
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
249
924
1122
429
132
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|12 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8