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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Асколи
1:0
Конец матча
Зюйдтироль
0'
4' Желтая карточка
Бюхель Марсель
13' Желтая карточка
Донати Франческо
36' Желтая карточка
Де Коль Филиппо
40' Желтая карточка
Лунетта Габриэль
58' Желтая карточка
Коллоколо Микеле
60' Желтая карточка
Ровер Маттео
71' Желтая карточка
Форте Франческо
75' Желтая карточка
Проя Федерико
81' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
85' Желтая карточка
Шимич Лоренцо
1:0
89' Пенальти
Гондо Седрик
90'+8

Ход матча

4'
Бюхель Марсель
 
13'
Донати Франческо
 
36'
 
Де Коль Филиппо
40'
 
Лунетта Габриэль
46'
 
Daniele Casiraghi
Лунетта Габриэль
46'
 
Ровер Маттео
Де Коль Филиппо
58'
Коллоколо Микеле
 
60'
 
Ровер Маттео
60'
Джоване Самуэль
Бюхель Марсель
 
60'
Адьяпонг Клод
Донати Франческо
 
70'
Марсура Давиде
Мендеш Педру
 
70'
Гондо Седрик
Дионизи Федерико
 
71'
Форте Франческо
 
73'
 
Сиссе Мустафа
Маццокки Симоне
75'
Проя Федерико
 
76'
Эрамо Мирко
Проя Федерико
 
81'
 
Мазиелло Андреа
82'
 
Сьега Николас
Скьявоне Андреа
85'
Шимич Лоренцо
 
89'
 
Ларривей Хоакин
Raphael Odogwu
89'
Гондо Седрик
1:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 6 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 409 Количество передач 247
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
1
Леали
Никола
20
Донати
Франческо
33
Боттегин
Эрик
4
Шимич
Лоренцо
21
Simone
Giordano
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
28
Проя
Федерико
90
Мендеш
Педру
11
Форте
Франческо
9
Дионизи
Федерико
1
Полуцци
Джакомо
4
Marco
Curto
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
3
Челли
Алессандро
III
26
Де
Коль
Филиппо
21
Fabian
Tait
88
Скьявоне
Андреа
8
Лунетта
Габриэль
90
Raphael
Odogwu
9
Маццокки
Симоне
Асколи
4-3-1-2
Зюйдтироль
4-4-2

История личных встреч

Асколи
Зюйдтироль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 7 (3) 0.21
Коллоколо Микеле 4 0.12
Дионизи Федерико 4 (1) 0.12
Мендеш Педру 3 0.09
Боттегин Эрик 3 0.09
Форте Франческо 3 0.09
Калигара Фабрицио 2 (1) 0.06
Чичиретти Амато 2 0.06
Шимич Лоренцо 2 0.06
Лунгой Кристофер 1 0.03
Марсура Давиде 1 0.03
Адьяпонг Клод 1 0.03
Донати Франческо 1 0.03
Фаласко Никола 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 8 0.24
Ровер Маттео 5 (2) 0.15
Giovanni Zaro 5 0.15
Маццокки Симоне 3 0.09
Daniele Casiraghi 2 (2) 0.06
Белардинелли Лука 2 0.06
Fabian Tait 2 0.06
Сиссе Мустафа 2 0.06
Николусси Кавилья Ханс 2 0.06
Де Коль Филиппо 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Marco Curto 1 0.03
Ларривей Хоакин 1 (1) 0.03
Маркони Микеле 0 0
Мазиелло Андреа 0 0
Сьега Николас 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 10 2
Гондо Седрик 8 2
Беллучи Джузеппе 7 1
Шимич Лоренцо 7 1
Калигара Фабрицио 6 1
Джоване Самуэль 6 1
Бюхель Марсель 6 0
Коллоколо Микеле 3 1
Боттегин Эрик 4 0
Дионизи Федерико 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Кваранта Данило 4 0
Сальви Алессандро 3 0
Чичиретти Амато 3 0
Адьяпонг Клод 3 0
Лунгой Кристофер 3 0
Донати Франческо 3 0
Леали Никола 2 0
Марсура Давиде 2 0
Проя Федерико 2 0
Форте Франческо 1 0
Фальцерано Марчелло 1 0
Тавчар Аляж 1 0
Alessio Re 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 5 2
Мазиелло Андреа 7 0
Giovanni Zaro 6 0
Помпетти Марко 4 1
Fabian Tait 5 0
Белардинелли Лука 5 0
Берра Филиппо 4 0
Daniele Casiraghi 4 0
Фьордилино Лука 4 0
Ровер Маттео 4 0
Де Коль Филиппо 3 0
Маццокки Симоне 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Лунетта Габриэль 1 1
Сиссе Мустафа 2 0
Карретта Мирко 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Сьега Николас 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Маркони Микеле 1 0
Крочата Джованни 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0

Результаты матчей

Асколи
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
4
Асколи
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Зюйдтироль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

17
19
Асколи
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Зюйдтироль
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

18
5

Волевые поражения

23
23

Голы по времени матча

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
1
6%
3
20%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
5
33%
76-90

Пропущено

21
14
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
14%
1
7%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
19%
5
36%
61-75
7
33%
2
14%
76-90

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 19
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
6
29%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
6
33%
5
24%
76-90

Пропущено

21
16
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
0
0%
1
6%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
4
19%
4
25%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
7
33%
6
38%
76-90

Забито

34
36
13 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 19
12 Не забивали 9
3
9%
5
14%
1-15
5
15%
9
25%
16-30
5
15%
4
11%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
6
18%
4
11%
61-75
12
35%
10
28%
76-90

Пропущено

42
30
16 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 21
3
7%
2
7%
1-15
8
19%
3
10%
16-30
5
12%
8
27%
31-45
6
14%
2
7%
46-60
6
14%
7
23%
61-75
14
33%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1
Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0
Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2

Результаты матчей

Асколи
Зюйдтироль

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Точный счет

0:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
2
11 раз 33%
0
9 раз 27%

Тоталы голов в матче

Асколи
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
3
4
13
1.5
6
11
2
15
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
5
11
2
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
24
9
9
24
1.5
11
22
4
29
2.5
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 32 20 6 6 51 - 20 66
2.
Дженоа
 33 18 10 5 44 - 21 64
3.
Бари
 33 15 12 6 50 - 30 57
4.
Зюйдтироль
 33 13 13 7 35 - 31 52
5.
Реджина
 33 15 4 14 44 - 38 49
6.
Парма
 33 13 9 11 39 - 35 48
7.
Кальяри
 32 11 14 7 39 - 30 47
8.
Пиза
 32 11 13 8 42 - 30 46
9.
Модена
 33 12 7 14 43 - 44 43
10.
Палермо
 33 10 13 10 41 - 42 43
11.
Асколи
 33 11 9 13 35 - 41 42
12.
Комо
 33 9 14 10 41 - 43 41
13.
Тернана
 32 10 10 12 30 - 38 40
14.
Венеция
 33 10 9 14 37 - 44 39
15.
Читтаделла
 33 8 13 12 29 - 41 37
16.
Козенца
 33 9 10 14 27 - 48 37
17.
Перуджа
 33 9 7 17 34 - 41 34
18.
СПАЛ
 33 7 12 14 37 - 46 33
19.
Брешия
 33 7 11 15 29 - 50 32
20.
Беневенто
 33 6 12 15 25 - 39 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 36
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 16 7 6 3 20 - 13 27
5.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
6.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
7.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
8.
Комо
 16 7 5 4 23 - 17 26
9.
Реджина
 16 8 2 6 24 - 19 26
10.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
11.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 16 6 6 4 23 - 16 24
14.
Перуджа
 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 16 4 7 5 16 - 20 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Фрозиноне
 16 8 4 4 22 - 12 28
3.
Дженоа
 16 8 4 4 21 - 15 28
4.
Зюйдтироль
 16 7 5 4 15 - 14 26
5.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 23
6.
Асколи
 16 6 4 6 18 - 21 22
7.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
8.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Кальяри
 16 2 9 5 15 - 15 15
16.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
17.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
18.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
19.
Брешия
 16 2 6 8 15 - 30 12
20.
Козенца
 16 2 4 10 8 - 32 10
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 12 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
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