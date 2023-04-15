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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Бари
2:2
Конец матча
Комо
0'
0:1
18' Гол
Иоанну Николас
0:2
26' Гол
Кутроне Патрик
1:2
49' Гол
Хеддира Валид
50' Желтая карточка
Маццотта Антонио
51' Желтая карточка
Арригони Томмазо
70' Желтая карточка
Виньяли Лука
77' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
85' Желтая карточка
Ботта Рубен
2:2
90' Гол
Ди Чезаре Валерио
90'+11

Ход матча

18'
0:1
Иоанну Николас
(Габриеллони Алессандро)
26'
0:2
Кутроне Патрик
46'
Ботта Рубен
Бенали Ахмед
 
46'
Моракьоли Грегорио
Антенуччи Мирко
 
49'
Хеддира Валид
(Моракьоли Грегорио)
1:2
50'
Маццотта Антонио
 
51'
 
Арригони Томмазо
59'
 
Виньяли Лука
Париджини Витторио
59'
 
Манкузо Леонардо
Габриеллони Алессандро
67'
 
Да Кунья Лукас
Кутроне Патрик
67'
 
Фараго Паоло
Арригони Томмазо
68'
Риччи Джакомо
Маццотта Антонио
 
70'
 
Виньяли Лука
72'
Сетер Дамир
Хеддира Валид
 
77'
 
Беллемо Алессандро
85'
Ботта Рубен
 
85'
Эспозито Себастьяно
Бенедетти Леонардо
 
90'
 
Бланко Алехандро
Да Кунья Лукас
90'
Ди Чезаре Валерио
2:2

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 602 Количество передач 280
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
27
Маццотта
Антонио
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
80
Бенедетти
Леонардо
90
Фолоруншо
Майкл
7
Антенуччи
Мирко
11
Хеддира
Валид
32
Гомис
Альфред
26
Одентал
Кас
15
Канестрелли
Симоне
2
Бинкс
Луис
11
Париджини
Витторио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
6
Иовин
Алессио
44
Иоанну
Николас
63
Кутроне
Патрик
9
Габриеллони
Алессандро
Бари
4-3-1-2
Комо
3-5-2

История личных встреч

Бари
Комо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:1
СB
3:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 16 (5) 0.48
Антенуччи Мирко 8 (3) 0.24
Фолоруншо Майкл 7 0.21
Шедлер Орельен 3 0.09
Ди Чезаре Валерио 3 0.09
Белломо Никола 2 0.06
Ботта Рубен 2 (1) 0.06
Сальседо Эдди 2 0.06
Эспозито Себастьяно 2 0.06
Майта Маттиа 1 0.03
Бенедетти Леонардо 1 0.03
Моракьоли Грегорио 1 0.03
Пучино Раффаэле 0 0
Молина Сальваторе 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Сетер Дамир 0 0
Mehdi Dorval 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 8 (1) 0.24
Черри Альберто 7 (2) 0.21
Манкузо Леонардо 6 0.18
Габриеллони Алессандро 4 0.12
Иоанну Николас 3 0.09
Арригони Томмазо 3 0.09
Бланко Алехандро 2 0.06
Беллемо Алессандро 1 0.03
Виньяли Лука 1 0.03
Да Кунья Лукас 1 0.03
Базелли Даниэле 1 0.03
Liam Kerrigan2 1 0.03
Да Рива Якопо 1 0.03
Амброзино Джузеппе 1 0.03
Фабрегас Сеск 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Париджини Витторио 0 0
Канестрелли Симоне 0 0
Каньяно Андреа 0 0
Одентал Кас 0 0
Бинкс Луис 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майта Маттиа 13 0
Ди Чезаре Валерио 11 0
Фолоруншо Майкл 8 0
Майелло Раффаэле 6 1
Пучино Раффаэле 4 1
Белломо Никола 4 1
Риччи Джакомо 3 1
Маццотта Антонио 4 0
Викари Франческо 4 0
Хеддира Валид 2 1
Антенуччи Мирко 3 0
Ботта Рубен 3 0
Д'Эррико Андреа 3 0
Бенедетти Леонардо 3 0
Малламо Алессандро 3 0
Терранова Эмануэле 1 0
Сетер Дамир 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Каприле Элия 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Эспозито Себастьяно 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллемо Алессандро 7 0
Виньяли Лука 7 0
Одентал Кас 7 0
Арригони Томмазо 5 1
Бинкс Луис 5 1
Черри Альберто 6 0
Фабрегас Сеск 5 0
Иоанну Николас 5 0
Скалья Филиппо 3 1
Манкузо Леонардо 4 0
Базелли Даниэле 4 0
Париджини Витторио 4 0
Каньяно Андреа 4 0
Да Рива Якопо 2 1
Фараго Паоло 3 0
Иовин Алессио 3 0
Бланко Алехандро 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Кутроне Патрик 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Солини Маттео 1 0
Гидотти Симоне 1 0
Целехин Энрико 1 0
Да Кунья Лукас 1 0
Пьероцци Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Бари
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Комо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

9
15
Бари
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Комо
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

22
22
Бари
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (7)
48% (16)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)
Комо
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

31
37

Голы по времени матча

Забито

26
19
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
5
19%
4
21%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
5
19%
7
37%
76-90

Пропущено

20
25
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
15%
2
8%
1-15
4
20%
5
20%
16-30
2
10%
5
20%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
3
15%
4
16%
61-75
6
30%
4
16%
76-90

Забито

22
22
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
3
14%
6
27%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
6
27%
3
14%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
8%
3
17%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
7
39%
76-90

Забито

48
41
22 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 10
8
17%
10
24%
1-15
5
10%
6
15%
16-30
9
19%
5
12%
31-45
6
13%
4
10%
46-60
9
19%
6
15%
61-75
11
23%
10
24%
76-90

Пропущено

32
43
14 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
4
13%
5
12%
1-15
5
16%
8
19%
16-30
5
16%
7
16%
31-45
3
9%
8
19%
46-60
5
16%
4
9%
61-75
10
31%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0
Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2
Комо
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0
Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0 Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1 СПАЛ - Комо 1:1 Зюйдтироль - Комо 1:1 Комо - Фрозиноне 0:2 Брешия - Комо 0:1 Комо - Пиза 2:2 Кальяри - Комо 2:0 Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0 Тернана - Комо 0:3 Комо - Реджина 0:1 Палермо - Комо 0:0 Асколи - Комо 3:3

Результаты матчей

Бари
Комо

Точный счет

0:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 30%
0
9 раз 27%
2
8 раз 24%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бари
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
4
8
9
1.5
7
9
3
14
2.5
2
14
3
14
3.5
1
15
1
16
4.5
1
15
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
6
6
10
1.5
5
12
3
13
2.5
2
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
23
10
14
19
1.5
12
21
6
27
2.5
4
29
4
29
3.5
1
32
1
32
4.5
1
32
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 32 20 6 6 51 - 20 66
2.
Дженоа
 33 18 10 5 44 - 21 64
3.
Бари
 33 15 12 6 50 - 30 57
4.
Зюйдтироль
 33 13 13 7 35 - 31 52
5.
Реджина
 33 15 4 14 44 - 38 49
6.
Парма
 33 13 9 11 39 - 35 48
7.
Кальяри
 32 11 14 7 39 - 30 47
8.
Пиза
 32 11 13 8 42 - 30 46
9.
Модена
 33 12 7 14 43 - 44 43
10.
Палермо
 33 10 13 10 41 - 42 43
11.
Асколи
 33 11 9 13 35 - 41 42
12.
Комо
 33 9 14 10 41 - 43 41
13.
Тернана
 32 10 10 12 30 - 38 40
14.
Венеция
 33 10 9 14 37 - 44 39
15.
Читтаделла
 33 8 13 12 29 - 41 37
16.
Козенца
 33 9 10 14 27 - 48 37
17.
Перуджа
 33 9 7 17 34 - 41 34
18.
СПАЛ
 33 7 12 14 37 - 46 33
19.
Брешия
 33 7 11 15 29 - 50 32
20.
Беневенто
 33 6 12 15 25 - 39 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 36
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 16 7 6 3 20 - 13 27
5.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
6.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
7.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
8.
Комо
 16 7 5 4 23 - 17 26
9.
Реджина
 16 8 2 6 24 - 19 26
10.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
11.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 16 6 6 4 23 - 16 24
14.
Перуджа
 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 16 4 7 5 16 - 20 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Фрозиноне
 16 8 4 4 22 - 12 28
3.
Дженоа
 16 8 4 4 21 - 15 28
4.
Зюйдтироль
 16 7 5 4 15 - 14 26
5.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 23
6.
Асколи
 16 6 4 6 18 - 21 22
7.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
8.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Кальяри
 16 2 9 5 15 - 15 15
16.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
17.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
18.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
19.
Брешия
 16 2 6 8 15 - 30 12
20.
Козенца
 16 2 4 10 8 - 32 10
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 12 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Кутроне Патрик бьет в цель!
    • 18'
      Alessandro Gabrielloni сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Иоанну Николас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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