Тур: 33. Стадион: Сан Никола.
0'
0:1
18' ГолИоанну Николас
0:2
26' ГолКутроне Патрик
1:2
49' ГолХеддира Валид
50' Желтая карточкаМаццотта Антонио
51' Желтая карточкаАрригони Томмазо
70' Желтая карточкаВиньяли Лука
77' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
85' Желтая карточкаБотта Рубен
2:2
90' ГолДи Чезаре Валерио
90'+11
Ход матча
18'
26'
0:2
49'
50'
51'
70'
85'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
9 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
602 Количество передач 280
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
18
Каприле
Элия
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Сетер ДамирНападающий
-
-
93 Mehdi Dorval
-
Главный тренер: Michele Mignani
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Бари
Комо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|16 (5)
|0.48
|Антенуччи Мирко
|8 (3)
|0.24
|Фолоруншо Майкл
|7
|0.21
|Шедлер Орельен
|3
|0.09
|Ди Чезаре Валерио
|3
|0.09
|Белломо Никола
|2
|0.06
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.06
|Сальседо Эдди
|2
|0.06
|Эспозито Себастьяно
|2
|0.06
|Майта Маттиа
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Моракьоли Грегорио
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|0
|0
|Молина Сальваторе
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Сетер Дамир
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|8 (1)
|0.24
|Черри Альберто
|7 (2)
|0.21
|Манкузо Леонардо
|6
|0.18
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.12
|Иоанну Николас
|3
|0.09
|Арригони Томмазо
|3
|0.09
|Бланко Алехандро
|2
|0.06
|Беллемо Алессандро
|1
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Да Кунья Лукас
|1
|0.03
|Базелли Даниэле
|1
|0.03
|Liam Kerrigan2
|1
|0.03
|Да Рива Якопо
|1
|0.03
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.03
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Канестрелли Симоне
|0
|0
|Каньяно Андреа
|0
|0
|Одентал Кас
|0
|0
|Бинкс Луис
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майта Маттиа
|13
|0
|Ди Чезаре Валерио
|11
|0
|Фолоруншо Майкл
|8
|0
|Майелло Раффаэле
|6
|1
|Пучино Раффаэле
|4
|1
|Белломо Никола
|4
|1
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Маццотта Антонио
|4
|0
|Викари Франческо
|4
|0
|Хеддира Валид
|2
|1
|Антенуччи Мирко
|3
|0
|Ботта Рубен
|3
|0
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Бенедетти Леонардо
|3
|0
|Малламо Алессандро
|3
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Каприле Элия
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллемо Алессандро
|7
|0
|Виньяли Лука
|7
|0
|Одентал Кас
|7
|0
|Арригони Томмазо
|5
|1
|Бинкс Луис
|5
|1
|Черри Альберто
|6
|0
|Фабрегас Сеск
|5
|0
|Иоанну Николас
|5
|0
|Скалья Филиппо
|3
|1
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Париджини Витторио
|4
|0
|Каньяно Андреа
|4
|0
|Да Рива Якопо
|2
|1
|Фараго Паоло
|3
|0
|Иовин Алессио
|3
|0
|Бланко Алехандро
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Гидотти Симоне
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
|Да Кунья Лукас
|1
|0
|Пьероцци Эдоардо
|1
|0
Результаты матчей
Бари
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Комо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
9
15
Бари
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Комо
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
22
22
Бари
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (7)
48% (16)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)
Комо
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
31
37
Голы по времени матча
Забито
26
19
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
5
19%
4
21%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
5
19%
7
37%
76-90
Пропущено
20
25
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
15%
2
8%
1-15
4
20%
5
20%
16-30
2
10%
5
20%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
3
15%
4
16%
61-75
6
30%
4
16%
76-90
Забито
22
22
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
3
14%
6
27%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
6
27%
3
14%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
8%
3
17%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
7
39%
76-90
Забито
48
41
22 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 10
8
17%
10
24%
1-15
5
10%
6
15%
16-30
9
19%
5
12%
31-45
6
13%
4
10%
46-60
9
19%
6
15%
61-75
11
23%
10
24%
76-90
Пропущено
32
43
14 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
4
13%
5
12%
1-15
5
16%
8
19%
16-30
5
16%
7
16%
31-45
3
9%
8
19%
46-60
5
16%
4
9%
61-75
10
31%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0
Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2
Комо
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0
Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0 Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1 СПАЛ - Комо 1:1 Зюйдтироль - Комо 1:1 Комо - Фрозиноне 0:2 Брешия - Комо 0:1 Комо - Пиза 2:2 Кальяри - Комо 2:0 Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0 Тернана - Комо 0:3 Комо - Реджина 0:1 Палермо - Комо 0:0 Асколи - Комо 3:3
Результаты матчей
Бари
Комо
Точный счет
0:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 30%
0
9 раз 27%
2
8 раз 24%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бари
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
124
89
79
314
214
314
115
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
116
610
512
313
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
2310
1419
1221
627
429
429
132
132
132
132
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|12 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8